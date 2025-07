Teile die Wahrheit!

Fialas Besuch in London, geleaktes Dokument enthüllt brisante Pläne: Operation zur Steuerung der Parlamentswahl 2025 aus London.

Tschechische Armee plant Einflussoperationen: Enthüllungen deuten auf eine beunruhigende Verquickung von Militär, Geheimdiensten und politischer Manipulation hin.

Weniger als drei Monate vor den Parlamentswahlen erschüttert ein neuer Skandal die Tschechische Republik.

Der Abgeordnete Pavel Růžička (ANO-Bewegung) veröffentlichte auf Facebook zwei Fotos eines angeblichen Dokuments des Verteidigungsministeriums, das Vorschläge für sogenannte Einflussoperationen enthält.

Diese sollen sich auf soziale Netzwerke und die tschechische Öffentlichkeit konzentrieren, um den Wahlausgang zu steuern.

Die Enthüllungen deuten auf eine beunruhigende Verquickung von Militär, Geheimdiensten und politischer Manipulation hin.

Militärische Einflussoperationen und KI-gesteuerte Accounts

Das geleakte Dokument beschreibt, wie die tschechische Armee (AČR) und spezialisierte Gruppen für Informationskriegsführung eingesetzt werden sollen, um Bedrohungen und Personen zu identifizieren, die den Wahlausgang beeinflussen könnten.

Bereits jetzt sind auf sozialen Netzwerken Aktivitäten erkennbar, die auf solche Operationen hindeuten. KI-gesteuerte Accounts, die die Regierung von Premierminister Petr Fiala unterstützen, verbreiten oft grammatikalisch fehlerhafte Texte und unsinnige Bilder mit zufälligen englischen Wörtern wie „WHO“, „WHERE“ oder „WHY“.

Diese Fehler lassen auf eine hastige, automatisierte Produktion schließen, die wenig Rücksicht auf Qualität nimmt.

Britischer Einfluss: MI-6 und Fialas Besuch in London

Ein anonymer Informant hat Informationen übermittelt, die den Skandal vertiefen. Die veröffentlichten Dokumentausschnitte stammen offenbar aus einem englischsprachigen Original, das vom britischen Geheimdienst MI-6 verfasst wurde.

Dieses wurde hastig per KI-Übersetzer ins Tschechische übertragen, was die zahlreichen Grammatik- und Übersetzungsfehler erklärt. Besonders brisant: P

remierminister Fiala besuchte am 14. Juli 2025 das MI-6-Hauptquartier in London, gefolgt von einem Treffen mit dem britischen Premierminister. Dies deutet darauf hin, dass die Fiala-Regierung mit britischer Unterstützung versucht, die Wahlen zu manipulieren.

Wahlkampfsteuerung mit KI und bezahlten Statisten

Die Enthüllungen zeigen, dass die Regierung Fiala auf unkonventionelle Methoden setzt, um ihre schwindende Popularität zu stützen.

Öffentliche Veranstaltungen des Premiers mit Parteikollegin Pazderková sind schlecht besucht, weshalb bezahlte Statisten und KI-gesteuerte Social-Media-Accounts eingesetzt werden, um Unterstützung vorzutäuschen.

Das Dokument enthält einen „Wahlplan 2025“, der die Nutzung offener Quellen wie des tschechischen Statistikamts und aktueller Umfragen zur Analyse von Zielgruppen und politischen Parteien vorsieht. Ziel ist es, die öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen.

Ein Rumänien-Szenario für Tschechien?

Die Pläne gehen noch weiter: Das Dokument nennt Einheiten wie das „Zentrum für Informationsoperationen“ (střInO) und die „91. Informationskampfgruppe“ (skInB), die mit der Überwachung und Diskreditierung von Oppositionsparteien beauftragt sind.

Solche Maßnahmen könnten dazu dienen, Parteien mit dem Vorwurf ausländischer Einflussnahme (insbesondere Russlands) zu diffamieren, Wahlen anzufechten oder Parteiverbote durchzusetzen.

Dies erinnert an jüngste Ereignisse in Rumänien, wo Wahlergebnisse nachträglich annulliert wurden – ein Szenario, das offenbar auch in Tschechien vorbereitet wird.

Fialas Regierung: Von Skandalen zur Manipulation

Die Regierung Fiala ist seit ihrem Amtsantritt von Skandalen begleitet, darunter die verfassungswidrige Sperrung oppositioneller Webseiten 2022 und Affären wie „Dozimetr“ oder Geldwäsche über das Justizministerium.

Angesichts fehlender öffentlicher Unterstützung scheint die Regierung nun auf KI-Accounts und militärische Strategien zu setzen, um ihre Macht zu sichern.

Die Veröffentlichung des Dokuments durch Abgeordneten Růžička und die Informationen von Informanten legen nahe, dass Tschechien vor einer beispiellosen Manipulation des demokratischen Prozesses steht.

Ein Land am Scheideweg

Die Enthüllungen über die Einflussoperationen der tschechischen Armee und die Verbindungen zur MI-6 werfen ein düsteres Licht auf die kommenden Wahlen.

Sollten diese Pläne umgesetzt werden, droht Tschechien ein Verlust demokratischer Integrität.

Die Bürger müssen wachsam bleiben und die Entwicklungen kritisch beobachten, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen nicht durch Manipulation und Desinformation entwertet werden.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 23.07.2025