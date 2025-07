Wir sind Lichtwesen – Menschliche DNA sendet Biophotonen aus

Teile die Wahrheit!

Dieses Bild ist phänomenal! Ein Mann wurde in einen völlig abgedunkelten Raum gestellt und dann fotografiert. Die Lichtausstrahlung der Biophotonen konnten daraufhin fotografisch erfasst werden…

Unsere DNA strahlt Licht aus! Das ist das Ergebnis eines Experiments mit einem Menschen, der in völliger Dunkelheit mit einer zweistündigen Belichtungsdauer fotografiert wurde. Auf dem Foto erkennt man deutlich, dass die DNA Licht aussendet, hier als Biophotonen-Emission erkennbar.

Die menschliche DNA sendet sowohl Biophotonen (Licht) als auch Biophononen (Schall) aus

Auf dem linken Foto sieht man das Ergebnis der zweistündigen Belichtungszeit. Die Kamera konnte innerhalb diesen Zeitraumes die Licht-Konturen des Menschen einfangen, obwohl der Raum absolut verdunkelt wurde. Hierbei werden die Biophotonen (griech.: Leben und Licht) sichtbar, die in Form eines kaum wahrnehmbaren Lichts vom Menschen ausgeht.

Auch der Russische Professor Piotr (Peter) Garyaev machte eine erstaunliche Entdeckung, der ein DNA-Profil von einem Menschen erstellt.

Als Garyaev eine DNA-Probe in einen winzigen Quarzbehälter legte, der mit einem Laser befestigt war und sie dann mit einem empfindlichen Gerät beobachtete, das sogar einzelne Lichtphotonen auffangen konnte, entdeckte er, dass DNA wie ein Lichtschwamm wirkt.

Auf seltsame Weise absorbiert das DNA-Molekül alle Lichtphotonen in seiner Umgebung und speichert sie buchstäblich in Form einer gewundenen Helix.

Und das ist mehr als seltsam. Es ist offensichtlich, dass die DNA so etwas wie einen Wirbel erzeugt, der das Licht anzieht – ähnlich der Wirkung eines Schwarzen Lochs, nur in viel kleinerem Maßstab. Er bewies, dass das DNA-Molekül durch einen uns unbekannten Prozess Photonen von irgendwoher aufsaugt. Aber das ist noch nicht alles. Die DNA gibt das absorbierte Licht auch wieder ab und erzeugt so eine Art „Lichtwolke“.

Dieser erstaunliche „Phantomeffekt der DNA“ zeigt, dass jedes DNA-Molekül Licht einfängt und speichert. Eine geheimnisvolle Kraft hält das Licht bis zu 30 Tage lang an derselben Stelle, selbst nachdem das DNA-Molekül selbst entfernt wurde. (Die Kraft des Glaubens an die Heilung)

Dr. Garyaevs Experiment

Die wahre Magie geschieht nach dem Ende von Dr. Garyaevs Experiment. Er nimmt den Quarzbehälter mit der DNA und entfernt ihn einfach von seinem Platz. Von nun an sollte nichts mehr passieren.

Doch zu seinem großen Erstaunen drehte sich das Licht, obwohl er alles entfernt hatte – die DNA, den Behälter und die gesamte Apparatur – immer noch an derselben Stelle, obwohl die DNA nicht mehr da war.

Was auch immer das Licht an Ort und Stelle hielt, es brauchte das DNA-Molekül auf keinen Fall. Denn es war etwas anderes. Etwas Unsichtbares. Etwas, das stark genug war, um sichtbares Licht zu speichern und zu kontrollieren und es in der Form des DNA-Moleküls selbst zu halten.

Die einzige rationale, wissenschaftliche Erklärung ist, dass es eine Art Energiefeld geben muss, das mit dem DNA-Molekül einhergeht – eine Art energetisches „Duplikat“ der DNA. Und dieses Duplikat hat die gleiche Form wie das physikalische Molekül, sodass es, selbst wenn wir das Molekül entfernen, weiterhin an der gleichen Stelle verbleibt, an der es war.

Es braucht die Anwesenheit von DNA nicht, um weiterhin sichtbares Licht zu speichern. Es besteht kein Zweifel, dass es eine Kraft gibt, ganz ähnlich der Schwerkraft, die die Photonen an der gleichen Stelle hält.

In langjähriger Arbeit schuf Prof. Garyaev ein völlig neues wissenschaftliches Fachgebiet – die „Linguistische Wellengenetik“. Ihm zufolge ist die DNA-Sequenz im menschlichen Genom die „Sprache Gottes“, die zur Erschaffung des Menschen und aller Lebewesen im Allgemeinen verwendet wurde, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne.