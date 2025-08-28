Das gesamte globale Elite-Erpressungs- und Kinderhandelsnetzwerk wurde gerade aufgedeckt!

In ihrer eidesstattlichen Aussage gegenüber Justizminister Todd Blanche – die das Justizministerium erst vor wenigen Tagen vollständig veröffentlichte – gab Maxwell zu, an der Gründung der Clinton Global Initiative mitgewirkt zu haben, die von Jeffrey Epstein selbst unterstützt wurde.

Dies stellt eine direkte, bewusste Verbindung zwischen dem finstersten Finanzier des Kinderhandels der modernen Geschichte und einer der mächtigsten politischen Verbrecherfamilien der Welt dar.

Sie wollten die rauchende Waffe? Hier ist sie. Und sie ist immer noch heiß.

Das Fundament der Lügen, gebaut auf Blutgeld

Jahrelang wurde gemunkelt, die Clinton Foundation sei eine Tarnung. Ein Geldwäschezentrum. Ein Menschenhandelsnetzwerk unter dem Deckmantel der „Philanthropie“.

Doch nun wurde es direkt aus dem Inneren bestätigt: Maxwell wusste nicht nur von den Anfängen der Stiftung. Sie war Mitbegründerin der Stiftung. Epstein finanzierte die gesamte Operation. (König Charles auf der Insel Epstein entlarvt – McAfees Totmannschalter lässt die Weltkrone detonieren)

Während Hillary Clinton auf der Weltbühne lächelte und Millionen von ausländischen „Spendern“ einstrich, stand Epstein hinter den Kulissen – er lieferte Kinder, filmte VIPs, legte Akten an und lieferte Kompromat an ein Geheimdienstnetzwerk, das Sexualverbrechen als Zahlungsmittel nutzte. Es ging nicht um Gier. Es ging um Macht. („Hollywood-Zusammenbruch“: Lil Nas X wurde gefilmt, als er in Unterwäsche durch die Straßen von LA wanderte, und wurde wegen einer möglichen „Überdosis“ ins Krankenhaus eingeliefert)

Fragen Sie sich: Warum sollte Epstein eine „Wohltätigkeitsorganisation“ finanzieren? Warum sollten die Clintons das annehmen?

Denn es war nie eine Wohltätigkeitsorganisation. Es war ein Verbrechersyndikat, das sich vor aller Augen versteckte , und Ghislaine hat gerade bestätigt, dass sie von Anfang an dabei war. (Goldene Fassade, eiserne Kasse – Trump will das globale Finanzkartell zerschlagen)

DAS BLAUE KLEID, DIE GRÖSSERE LÜGE

Reden wir über das berüchtigte Gemälde von Bill Clinton im blauen Kleid – das wie eine Trophäe der Demütigung in Epsteins New Yorker Villa hängt.

Maxwell sagt, sie habe es nie gesehen. Sie fand es „abstoßend“. Sie habe es erst gesehen, als es öffentlich wurde.

Wirklich? Die Frau, die Epsteins Besitztümer bis ins kleinste Detail verwaltete, seine Residenzen beaufsichtigte und die Gästelisten verwaltete, hat nicht gesehen, dass im Flur eine lebensgroße Verhöhnung des 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten hing ?

Natürlich sah sie es. Das Gemälde war kein komischer Scherz. Es war eine Botschaft – eine Mahnung zur Kontrolle , ein Symbol dafür, wie sehr Epstein die Machthaber im Griff hatte. Es hing offen im Freien, um Besucher daran zu erinnern, was passieren würde, wenn sie aus der Reihe tanzten.

Bill Clinton war kein Gast. Er war kompromittiert. Und Ghislaine half bei der Durchführung der Operation.

🚨 (Audio) Ghislaine Maxwell says she never saw the Painting of Bill Clinton in a Blue Dress in Epstein’s Manhattan Home The first time she saw it was when it was released to the press, she says — she “thought it was disgusting”. Odd, considering she admits in other parts of… https://t.co/KUQp4JWTjJ pic.twitter.com/fqTbb0TFX8 — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) August 23, 2025

DAS GLOBALE ERPRESSUNGSNETZ

Die wahre Geschichte dreht sich nicht nur um Epstein. Es geht um das, was er repräsentierte: ein globales Netzwerk aus Menschenhandel, Überwachung und Kontrolle durch die Elite .

Die Privatflugzeuge. Die abgelegenen Inseln. Die abgelegenen Anwesen. Es war ein geheimdienstgesteuertes System, das darauf ausgelegt war, Politiker, CEOs, Mitglieder des Königshauses, Wissenschaftler und Prominente in die Falle zu locken.

Warum, glauben Sie, hatte Epstein in jedem Zimmer von Little St. James Kameras? Warum sieht Ihrer Meinung nach jedes Flugprotokoll aus wie eine Gästeliste des Weltwirtschaftsforums? (Weitere Informationen auf gazetteller.com)

Denn es ging nicht um Vergnügen. Es ging um Einfluss .

Maxwells Aussage – hundertprozentig wahr und bis auf die Namen der Opfer unredigiert – enthüllt, dass sie über Epsteins Manipulationen , seine Täuschungen und sein Spiel mit beiden Seiten Bescheid wusste.

Sie behauptet, sie sei benutzt, isoliert und belogen worden. Doch die Wahrheit ist: Sie war die Vollstreckerin . Sie beherrschte die Mädchen. Sie verwaltete die Häuser. Sie sorgte dafür, dass die Erpressungsmaschinerie nie stillstand.

Und jetzt quiekt sie. Denn das Kartenhaus bricht zusammen.

PRÄSIDENT TRUMP: DER EINZIGE, DER NIE IN DIE FALLE GEFALLEN IST

Die wichtigste Bestätigung dieser Abschriften? Dass Präsident Donald J. Trump – der inzwischen wieder voll im Amt ist – nie beteiligt war .

Sie wurde direkt gefragt, ob Trump jemals eine Massage erhalten oder sich gegenüber jemandem aus Epsteins Umfeld unangemessen verhalten habe.

Ihre Antwort? „NIEMALS, absolut nicht.“

Trump ist nicht nur unschuldig – er ist der Einzige, den sie nicht kompromittieren konnten . Er ist nie auf den Köder hereingefallen. Er ist nie in die Falle gegangen. Er ist nie in den Lolita-Express eingestiegen.

Und deshalb versuchten die Medien, das Justizministerium unter Biden, die Geheimdienste und globale Marionetten, ihn zu zerstören.

Denn Trump steht außerhalb des Systems und baut es nun in seiner zweiten Amtszeit Stück für Stück ab.

REALITÄTSCHECK: WARUM DAS MAXWELL-INTERVIEW JETZT VERÖFFENTLICHT WURDE

Warum hat das Justizministerium plötzlich Maxwells vollständiges Angebot und die Audioaufnahmen veröffentlicht – ohne Schwärzungen (außer den Namen der Opfer)? Ganz einfach.

Der tiefe Staat ist zersplittert. Das FBI wurde von innen heraus gesäubert. Schlüsselfiguren wechselten den Kurs. Mehrere versiegelte Anklagen aus den Jahren 2021 bis 2024 werden nun unter Trumps wiederhergestelltem Justizsystem wieder freigegeben.

Eine solche Bombe lässt man erst platzen, wenn sich das Schachbrett bereits verschoben hat.

Die Audioaufnahmen, die Dokumente, die Aufschlüsselung der Finanzdaten von Maxwell – sie alle deuten auf eine bevorstehende Welle von Verhaftungen, Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und geheimen Enthüllungen hin .

Alles, was Ghislaine über den Handel mit exotischen Autos, Immobiliengeschäfte und Helikopterflüge gesagt hat? Klassische Geldwäschetaktiken. Sie werden verwendet, um Zahlungen aus dem Menschenhandel hinter „Geschäften“ auf dem Papier zu verstecken.

Die Kundenliste existiert. Sie stellen nur nicht die richtige Frage.

Maxwell wurde nie gefragt, ob eine Kundenliste existiert – nicht mit diesen Worten.

Aber sie redete um Namen herum. Sie bestätigte Epsteins Verbindungen. Sie gab zu, dass sie nicht einmal die Hälfte von dem wusste, was er tat, bis ihr im Nachhinein die Beweismaterialien gezeigt wurden .

Sie spielt die Unschuldige, doch die Liste existiert. Sie ist Teil des Erpressungssystems. Sie umfasst Top-Banker, ehemalige Staatschefs, Geheimdienstler und Unterhaltungsgiganten. Die Flugprotokolle sind nur die Oberfläche.

Dahinter verbergen sich verschlüsselte Dateien , beschlagnahmte Server und Totmannschalter. Und unter Trumps neuem Justizministerium werden diese Dateien gerade entschlüsselt .

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? VERGELTUNG.

Das ist noch nicht vorbei. Das ist der Anfang.

Die Clinton Foundation wird zerschlagen. Das wahre Epstein-Netzwerk wird ans Licht gezerrt. Nicht die gefälschte Version, die die Medien verkaufen – die wahre Struktur , die überall die Fingerabdrücke von Mossad, MI6 und kompromittierten US-Geheimdiensten trägt.

Warum haben die Medien den Laptop von Hunter Biden unter den Teppich gekehrt?

Warum haben sie alles zensiert, was mit der Ukraine, Tunneln für den Kinderhandel und DUMBs unter Militärstützpunkten zu tun hatte?

Denn die Menschen, die „Demokratie“ schreien, lebten vom Fleisch der Unschuldigen. Und diese Zeit ist vorbei .

Könnte eigentlich glatt als pizza gate beteiligungs geständniss von trump interpretiert werden was da vom weissen haus getwittert wurde.

Oder anders ausgedrückt, wie kann man sagen das man nebst der involvierung in den p diddy und epstein skandal auch im pizza gate skandal involviert ist ohne es zu sagen?

Tadaaa…

TRUMPS MISSION: GERECHTIGKEIT, SAUBER UND ENDGÜLTIG

Trump ist nicht nur zurückgekehrt, um die Wirtschaft zu sanieren oder die Grenze zu säubern. Er ist zurückgekehrt, um die parasitären Kontrollsysteme der globalen Elite auszulöschen – und die Maxwell-Transkripte sind der Beweis, dass dies bereits geschieht.

Das Epstein-Netzwerk war das tiefste Skelett der Eliten. Und jetzt ist dieses Skelett aufgebrochen.

Sie können nicht aufhalten, was kommt. Denn was kommt, ist Gerechtigkeit.

Und Präsident Trump setzt es mit militärischer Präzision um. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 26.08.2025