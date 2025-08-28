„Die Behörden hören uns nicht“ Aufstieg und Fall der von Frauen geführten Demobilisierungsbewegung in Russland

Teile die Wahrheit!

Maria Semyonva protestiert bei einer Kundgebung vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau gegen die militärische Mobilisierung Russlands. 21. September 2024.

Als Wladimir Putin Ende September 2022 die militärische Mobilmachung anordnete, folgte unmittelbare Gegenreaktion. Hunderttausende wehrpflichtige Männer flohen aus dem Land , und in Dutzenden russischen Städten kam es zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zu Massenprotesten .

Seitdem fordern russische Frauen, deren Angehörige zum Kampf in die Ukraine eingezogen wurden, die Behörden auf, ihre Männer nach Hause zu schicken. Tatsächlich entwickelte sich der von Frauen geführte Widerstand gegen die Mobilmachung zu einer vielfältigen Bewegung, bestehend aus unterschiedlichen Gruppen, die sich oft über den Krieg selbst uneinig waren.

Der Druck der Behörden verschärfte diese Spaltungen nur noch – so sehr, dass die Demobilisierungsaktivisten begannen, sich gegenseitig der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten oder der kremlfeindlichen Opposition zu verdächtigen. Schließlich führten interne Machtkämpfe und Einschüchterung zum Zusammenbruch der Bewegung.

Die Partner und Angehörigen der Wehrpflichtigen waren wütend und enttäuscht, weil ihre Stimmen nie gehört wurden. OVD-Info-Journalistin Marina-Maya Govzman zeichnet Aufstieg und Fall der russischen Demobilisierungsbewegung nach.

Im vergangenen September, am zweiten Jahrestag der russischen Militärmobilmachung, schloss sich Maria Semjonowa einer Gruppe von Frauen bei einem Protest vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau an. Zwei Jahre waren vergangen, seit ihr Freund an die Front gegangen war, und wie die anderen Freundinnen, Ehefrauen und Verwandten auf der Kundgebung war sie gekommen, um die Heimsendung der mobilisierten Soldaten zu fordern .

„Früher habe ich mich nicht für Politik interessiert, geschweige denn für die Ukraine-Frage. Ich habe [2020] gegen die Verfassungsänderungen gestimmt, war aber nicht völlig gegen Putin . Als der Krieg begann, war ich schockiert, aber mein Freund unterstützte ihn“, erinnert sich Maria. „Zuerst sagte ich ihm, dass das falsch sei, aber er brachte überzeugende Argumente vor, und ich glaubte ihm. Erst im Sommer [2022] begann ich zu denken, dass das alles Blödsinn war.“

Die rund zwölf Frauen, die sich vor dem Verteidigungsministerium versammelt hatten, kamen aus verschiedenen Regionen Russlands. Einige trugen handgemalte Plakate mit der Forderung nach Demobilisierung, andere trugen individuell gestaltete T-Shirts. Als Mitglieder einer kremlfreundlichen Jugendorganisation eintrafen und versuchten, die Kundgebung zu stören, blieben die Demonstrantinnen standhaft. (Sie fallen nicht nur aus Fenstern: Die plötzlichen Todesfälle von 13 russischen Führungskräften aus der Energie- und Transportbranche seit 2022)

Doch dieser Protest sollte ihr letzter sein. Am Abend verhafteten Polizeibeamte alle Teilnehmer und brachten sie zu verschiedenen Polizeistationen. Dort wurden sie wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht angeklagt. Maria wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 Rubel (damals etwa 110 Dollar) verurteilt.

„Niemand hätte über uns geschrieben, wenn wir nicht protestiert hätten“, sagt sie. „Ich betrachte die ganze Situation als ein Verbrechen des Staates an seinen Bürgern und möchte nicht, dass es in Vergessenheit gerät.“

Mitglieder der kremlfreundlichen Jugendorganisation „Freiwilligenkompanie“ versuchen, die Demobilisierungskundgebung zu stören. 21. September 2024.

Bringt die Jungs zurück

Maria, eine 27-jährige Jura-Absolventin aus Moskau, war etwa ein Jahr mit ihrem Freund Artjom zusammen , als er zum Militärdienst in die Ukraine eingezogen wurde. Es war ihre erste ernsthafte Beziehung, und das junge Paar hatte selten über Politik gesprochen. „Wir haben gestritten, aber nicht so sehr, dass uns der Schaum vor dem Mund stand“, sagt sie.

Maria erinnert sich an einen kurzen Streit mit Artjom, nachdem er bei einer Kommunalwahl für die Regierungspartei Einiges Russland gestimmt hatte. Doch sie tat es mit einem Achselzucken ab, und sie sprachen nie wieder darüber.

Artjom erhielt nur wenige Tage, nachdem Putin die Mobilmachung für Ende September 2022 angekündigt hatte, einen Einberufungsbescheid . Ihm wurden drei Tage Zeit gegeben, sich auf die Abreise vorzubereiten. Maria erinnert sich, dass Artjom seinem Vater, als er ihm die Neuigkeit erzählte, antwortete: „Gut gemacht, hast du deine Sachen gepackt?“

Rückblickend sagt Maria, wenn sie damals gewusst hätte, was sie heute weiß, hätte sie „die Sache beendet und wäre gegangen“.

Im darauffolgenden Jahr wartete Maria auf seltene Anrufe von Artjom, wenn er von der Front zurückkehrte. In der Zwischenzeit versuchte sie, ein Gesetzesloch zu finden, um ihn nach Hause zu holen. „Mit der Zeit radikalisierte ich mich immer mehr“, sagt Maria. „Und jetzt bin ich mir sicher, dass alles, was hier vor sich geht, eindeutig falsch ist.“

Maria trat jeder Online-Gruppe für Frauen bei, deren Angehörige mobilisiert worden waren, die sie finden konnte, darunter auch solche, in denen Petitionen zur Rückkehr der Männer von der Front geteilt wurden. In einer solchen Gruppe auf VKontakte lernte sie Olga Katz kennen, eine der ersten Anführerinnen der Demobilisierungsbewegung.

Katz‘ Gruppe hieß „Bringt die Jungs zurück“ ( auf Russisch „ Wernjom Rebjat “). Sie selbst versuchte, ihren jüngeren Bruder nach Hause zu holen. Laut Maria war Katz nicht abgeneigt, mit den Behörden zu kooperieren – eine Vorstellung, die Maria als „Unsinn“ abtat.

Es dauerte nicht lange, bis sich ihre Wege – und die der Demobilisierungsbewegung selbst – aufgrund solcher Meinungsverschiedenheiten trennten.

„Ein schrecklicher Verrat an unserem großen Präsidenten“

Zunächst beschränkten sich die Bemühungen der Frauen, die sich für die Demobilisierung einsetzten, darauf, formelle Appelle an alle möglichen Regierungsstellen zu richten und Einzelgespräche mit Beamten zu suchen.

Eine andere Gruppe namens „Frauen-Heimatfront“ ( Schenski Tyl ) schlug beispielsweise sogar die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den Behörden vor, deren Aufgabe es sein sollte, „die Reihen der Armee zu verstärken“, indem Wehrpflichtige durch „pensionierte Soldaten, Migranten und Polizeibeamte“ ersetzt würden.

Maria Semjonowa zufolge plädierte die Frauen-Heimatfront faktisch für eine neue Mobilisierungswelle. „Aus ihrer Sicht wäre eine vollständige Demobilisierung ein unpatriotischer und pro-ukrainischer Akt gegen unser Vaterland“, erklärt sie. „Kundgebungen kommen für sie nicht in Frage – das wäre ‚ein schrecklicher Verrat an unserem großen Präsidenten‘.“

Die Frauenheimfront beschreibt sich selbst als „Vereinigung von Müttern, Ehefrauen, Schwestern, Verlobten und Freundinnen von Soldaten, die im Rahmen der Teilmobilisierung in die russischen Streitkräfte eingezogen wurden “. Die Gruppe unterstützt das Militär, organisiert gemeinsam mit der Partei Einiges Russland Veranstaltungen und behauptet, „den Anweisungen unseres Präsidenten W. W. Putin“ zu folgen.

Doch die Unterstützung der Behörden und die Lieferung humanitärer Hilfe und militärischer Ausrüstung an die Front reichten nicht aus, um sie vor Schikanen zu schützen. In einem Telegram-Beitrag beklagte sich die Gruppe über den Kampf gegen „Horden von Bots und Idioten, die uns absichtlich schlecht machten und abwerteten, uns beschämten und demotivierten und uns mit [ukrainischen Psyops] gleichsetzten.“

„Sie haben versucht, uns – [Frauen], deren Männer seit Herbst 2022 die Grenzen Russlands verteidigen – zu Außenseitern der russischen Gesellschaft zu machen“, beklagte die Gruppe.

Zu den weiteren pro-Kreml-Demobilisierungsgruppen gehören die Soldatenwitwen Russlands ( Soldatskie Vdovy Rossii) , die behaupten, Moskau „baue eine neue gerechte Welt auf“, und Katjuscha, eine selbsternannte „Bewegung von Offizierstöchtern“, die die Angehörigen der mobilisierten Soldaten dazu auffordert, „Provokationen nicht nachzugeben“ und von Protesten abzusehen.

Auch Olga Katz lehnte Protestkundgebungen ab. In einem Interview wies sie öffentliche Proteste und den Drang, „wütend auf dem Roten Platz mit den Füßen zu stampfen“, als „illegale Methoden“ zurück, die „legale Möglichkeiten“ zur Interessenvertretung untergruben. (Katz blockierte den OVD-Info-Korrespondenten, der versuchte, sie für diesen Artikel zu kontaktieren.)

Laut Paulina Safronova , die im Frühjahr 2023 Katz‘ VKontakte-Gruppe beitrat, verbot Bring Back the Boys alle politischen Diskussionen und Gespräche mit Journalisten und zensierte sofort Nachrichten, die auf die Organisation von Protesten oder Streikposten hindeuteten.

Paulina interessierte sich vor Russlands Einmarsch in die Ukraine 2022 nicht besonders für Politik. Das gilt jedoch nicht für ihren Mann, der im Herbst desselben Jahres eingezogen wurde. Nachdem er den Einberufungsbescheid verloren hatte, ging er selbst zum Militärdienst. Paulina war damals 18 Jahre alt, ihre Tochter Aurora gerade drei Monate alt. „Es war ein großes Trauma“, sagt sie.

Paulina wurde im Dezember 2023, kurz nachdem sie ihr erstes Interview gegeben hatte, aus dem Gruppenchat von „Bring Back the Boys“ entfernt . „Sie wollten keine Publicity“, sagt sie. „Vor allem nicht von ‚ausländischen Agenten‘.“

„Sie nickten nur wie dressierte Robben“

Einige Monate zuvor, im September 2023, begann eine Demobilisierungsgruppe namens Way Home ( Put Domoi ) mit der Koordinierung einer neuen Kampagne, die darauf abzielte, die Aufmerksamkeit russischer Beamter zu erregen.

Die Oberhäupter der Regionen Rostow , Belgorod , Leningrad, Kaliningrad und Saratow mussten bald feststellen, dass die Kommentarspalten ihrer Live-Übertragungen mit Nachrichten überflutet wurden, in denen die Entlassung der Soldaten gefordert wurde.

Auf Telegram forderten die Administratoren von Way Home ihre Abonnenten auf, „den Druck massenhaft zu erhöhen“, indem sie Appelle an Bundesabgeordnete und Regionalgouverneure schrieben . Anfangs gelang es den Mitgliedern der Gruppe sogar, Treffen mit Regierungsvertretern zu vereinbaren.

Die Frauen gingen bald von Appellen zu Taten über: Sie veröffentlichten Videos im Internet, gaben Interviews und nahmen im November 2023 an einer Kundgebung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) teil. Später begannen sie selbst , Proteste zu organisieren .

Veronika (Name geändert) schloss sich etwa zu dieser Zeit der Heimweg-Bewegung an, während sie in Mutterschaftsurlaub war und in dem Moskauer Kinderkrankenhaus arbeitete, in dem sie arbeitete. Sie nahm sogar an den von der KPRF organisierten Protesten teil. „Warum sollten wir nicht?“, fragt die 35-Jährige, deren zwei nahe Verwandte an der Front sind. „Wenn man einen Abgeordneten trifft, was soll der einem dann sagen? [ Viktoria ] Rodina von Einiges Russland war die Einzige, die es uns direkt sagte. Sie sagte : ‚Verschwindet von hier. Ich habe drei Kinder, und mein Mann hat gepackt und ist fertig.‘ Der Rest nickte nur wie dressierte Robben.“

Ende November 2023 veröffentlichte Way Home ein Manifest, in dem die russische Regierung beschuldigt wurde, Soldaten und ihren Familien den Rücken zu kehren. Dazu kam eine Petition gegen die „unbefristete Mobilisierung“.

Nur wenige Tage später versah Telegram den Way-Home-Kanal mit dem Warnhinweis „Fake“. (Der kremlfreundliche Blogger Ilja Remeslo bekannte sich später dazu , die Gruppe gemeldet zu haben.) Kurz darauf erschien derselbe Hinweis auch auf den regionalen Kanälen der Bewegung.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich sowohl Paulina Safronova als auch Maria Semyonova der Way Home-Bewegung angeschlossen – und auch sie scheuten sich nicht vor öffentlichen Protesten. Paulina begann regelmäßig mit Journalisten zu sprechen, betrieb einen Telegram-Kanal und berichtete über die Demonstrationen der Gruppe. (Im Januar 2024 musste Way Home eine Erklärung abgeben , in der sie klarstellte, dass sie nicht deren Sprecherin sei und die Bewegung nicht alle ihre Ansichten teile.)

„Unseren ersten öffentlichen Auftritt hatten wir, als wir im Dezember 2023 ein Video für die ‚Direkte Linie‘ des Präsidenten aufnahmen“, erinnert sich Maria und meint damit Putins traditionelle Call-in-Show, in der er sorgfältig vorbereitete Fragen von russischen Bürgern und Journalisten beantwortet. „Dann begannen wir, jeden Samstag zur gleichen Zeit Blumen an Denkmälern für gefallene Soldaten niederzulegen.“

Maria gab ihr erstes Interview als Way-Home-Aktivistin nur wenige Tage vor der Ausstrahlung der Call-in-Show des Kremls. „Es wäre gut, wenn Putin während der Direkten Leitung sagen würde: ‚Ich habe mich geirrt, holen wir Ihre Männer nach Hause.‘ Aber stattdessen wird er so etwas sagen wie: ‚Na ja, Sie müssen einfach noch ein bisschen durchhalten. Ein Russe wird geboren, hält durch und stirbt dann‘“, prophezeite sie.

„Ich bin nicht dazu geboren, so etwas zu ertragen“, fuhr Maria fort. „Ich verliere meine Gesundheit, meine Zeit und meine Jugend. Unsere Männer verlieren ihre Gliedmaßen und ihr Leben. Warum um alles in der Welt sollten wir das ertragen müssen?“

„Wir wurden lebendig begraben“

Die Demobilisierungsbewegung zeigte bereits im Herbst 2023 erste Risse. Im Oktober hatte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrej Kartapolow, erklärt, es gebe keine Pläne zur Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Demobilisierungsbefürwortern. Zu diesem Zeitpunkt kamen einige Aktivistengruppen zu dem Schluss, dass Treffen mit Beamten sinnlos seien, während andere ihre Appelle fortsetzten.

Einige Wochen später wetterte Olga Katz in einem Telegram-Beitrag gegen eine rivalisierende Demobilisierungsgruppe. Obwohl sie die betreffende Bewegung nicht beim Namen nannte, war die Botschaft offenbar an Way Home gerichtet.

„Aufgrund des rücksichtslosen Vorgehens der Damen einer anderen Gruppe, die von Nawalny-Anhängern und anderen Provokateuren mit ihren Kundgebungen und Aufrufen zur Erschießung der Kommandeure überrannt wurde, sind uns nun die Hände gebunden“, schrieb Katz. „Vielen Dank an diese Damen für alles, verdammt noch mal. Sie haben nicht nur nichts erreicht, außer Artikel in feindlichen Medien, sondern auch die Arbeit aller anderen Gruppen erschwert.“

Zwei Tage später gab Katz bekannt, dass ihr Bruder an der Front gestorben sei. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb sie auf Telegram. „Ich bin am Ende.“

Vor dem Tod ihres Bruders hatte Katz ihre Hoffnungen auf Putins Direkten Draht gesetzt. Doch trotz der zahlreichen Fragen der Demobilisierungsaktivisten erwähnte der russische Präsident das Schicksal der mobilisierten Soldaten nicht .

Laut dem Public Sociology Laboratory (PS LAB), einer unabhängigen Forschungsgruppe, markierte dies einen Wendepunkt für Way Home. In einer Studie , die auf ausführlichen Interviews mit Partnern und Verwandten russischer Soldaten, darunter 13 Way Home-Aktivisten, basierte, stellte PS Lab fest, dass die Gruppe, nachdem Putin die Frage der Demobilisierung nicht ansprach, offen regimekritisch wurde.

Frauen, deren Partner und Verwandte zum Kampf in der Ukraine mobilisiert wurden, protestieren vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau. 21. September 2024.

Auf die Frage, wie sie sich nach Putins Call-in-Show fühle, sagte eine Frau namens Mila gegenüber PS Lab: „Wir wurden lebendig begraben und hatten nichts mehr zu verlieren.“

„Nach dieser Direkten Linie durchlief ich eine weitere Phase der Radikalisierung. Ich ging sogar auf die Straße und demonstrierte“, sagte eine andere Frau. „Er [Putin] hat [uns] ignoriert. Für ihn existieren wir nicht. Und das ist wahrscheinlich noch ärgerlicher, als wenn er negativ reagiert hätte.“

Im neuen Jahr begann der Telegram-Kanal „Way Home“, auch über andere Themen zu posten. Er drückte seine Unterstützung für die Proteste in Baschkortostan gegen die Verhaftung des prominenten lokalen Aktivisten Fayil Alsynov aus und forderte seine Abonnenten auf, eine Petition zu unterzeichnen, die die Freilassung schwerkranker politischer Gefangener fordert.

Etwa zur gleichen Zeit gab Kartapolow, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, ein Interview , in dem er die Forderungen der Angehörigen mobilisierter Soldaten als „kleine Intrigen“ ukrainischer und amerikanischer Geheimdienste abtat.

Die Bemerkungen des Abgeordneten lösten bei Maria eine Beleidigung und Empörung aus. „Danach soll ich den Behörden die Stiefel küssen? Das war einfach zu viel“, erinnert sie sich.

Maria glaubt, dass dies der Moment war, in dem sich die Demobilisierungsbewegung tatsächlich in zwei Lager spaltete – eines, das „den Präsidenten und den Staat“ unterstützte, und ein anderes, das „Demobilisierung und Frieden“ forderte.

„Das ist die bittere Realität des Lebens“

Veronika war von Way Homes politischer Wende empört. Sie war der Meinung, dass die Botschaften des Telegram-Kanals zu aggressiv geworden seien, und warnte den Autor der kritischen Beiträge, „keine extremistische Agenda zu verfolgen“.

„Es wäre konstruktiv, wenn die Rhetorik gemäßigter wäre. Man könnte mit einem ‚Nein zum Krieg‘-Plakat rausgehen, aber was nützt das? Man wird eingesperrt, und was dann?“, argumentiert Veronika. „Ich habe ihr [der Administratorin] gesagt: ‚Glaubst du, je wütender die Rhetorik, desto mehr Abonnenten bekommt der Kanal?‘ Diese Abonnenten werden merken, dass man die Behörden nur gedankenlos angreift und gehen. Es gibt viele solcher kleinen Kanäle.“

Die Forderungen von Way Home lösten unweigerlich eine Reaktion russischer Propagandisten aus. Im November 2023 veröffentlichte Wladimir Solowjow , ein bekannter Moderator des staatlichen Fernsehens, einen Beitrag, in dem er die Gruppe auf eine lange Liste „subversiver Akteure“ setzte, die angeblich von ausländischen Geheimdiensten erstellt worden war, um „negative Entwicklungen im Zusammenhang mit mobilisierten Männern und dem Verlauf der SVO [Sondermilitäroperation]“ zu veröffentlichen.

Veronika versuchte, ihre Mitstreiter zu ermutigen, mit der Presse zu sprechen, stellte jedoch fest, dass viele zu viel Angst hatten, öffentlich zu sprechen. „Jede dachte, sie sei die Klügste und könne einfach abwarten, was die anderen machen“, seufzt sie. Auch die Bezeichnung von Way Home und seinen regionalen Kanälen durch Telegram als „Fake“ habe der Bewegung einen schweren Schlag versetzt, sagt Veronika. „Die regionalen Gruppen waren damit erledigt“, erinnert sie sich. „Die Admins flippten aus und löschten sie.“

Laut Veronika kamen bei den Demonstrationen von Way Home höchstens 50 Menschen zusammen, selbst wenn die Teilnehmer aus entlegenen Regionen anreisten. Dies überzeugte sie davon, dass nie genügend Menschen zu den Protesten kommen würden.

„Jedes Mal hoffte ich, dass es beim nächsten Mal einfacher sein würde. Dann bekam ich morgens Nachrichten wie: ‚Die Polizei war gestern bei mir zu Hause. Sie sagten, das sei eine nicht genehmigte Kundgebung, und ich sollte nicht hingehen. Also werde ich nicht hingehen.‘ Oder: ‚Mein Mann hat es mir verboten. Er sagte, ich solle zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen.‘“, erinnert sie sich.

Veronika verließ Way Home im Februar 2024, da sie von den Bemühungen der Bewegung desillusioniert war. Sie behauptet, die Administratoren des Telegram-Kanals würden sich nicht an den Protestaktionen beteiligen, zu denen sie andere auffordern, und glaubt, dass die Bewegung deshalb Schwierigkeiten hatte, öffentliche Sympathie und Unterstützung zu gewinnen. „Das ist nicht richtig“, sagt sie. „Unschuldige Menschen landen hinter Gittern, und man will nicht einmal sein Gesicht zeigen, um die Verantwortung zu teilen. Man kann Leute, die mit einem sympathisieren, nicht unter den Bus werfen.“

Eine der Administratorinnen des Telegram-Kanals, eine Grafikdesignerin aus Tscheljabinsk namens Valeria , sagte, sie nehme tatsächlich an den Aktionen der Gruppe teil – etwa daran, Blumen auf die Gräber unbekannter Soldaten zu legen. „Es gab Fälle, in denen eine junge Frau verwitwet war und dann ganz aufgehört hat zu kämpfen. Es gab aber auch Fälle, in denen eine Witwe weiterhin zu Kundgebungen ging, damit andere nicht an ihrer Stelle landen“, sagt sie. „Das ist die bittere Realität des Lebens.“

Valeria studierte noch, als Russland mit der groß angelegten Invasion der Ukraine begann. Sie stieß auf den Telegram-Kanal „Way Home“, nachdem ihr Vater im Oktober 2022 einberufen wurde. „Das war ein schwerer Schlag für mich“, sagt sie. „Er ging [zum Einberufungsamt], um die Sache zu klären, und kam nie wieder zurück. Später rief er uns an und sagte, wir sollten uns keine Sorgen machen. Seitdem ist unser Leben seit Jahren voller Stress und Sorgen.“

Laut Valeria sind alle verbliebenen Mitglieder von Way Home „angespannt“. Sie beschreibt den allgemeinen Konsens unter den Frauen so: „Bringt unsere Lieben nach Hause und lasst das Ganze hinter euch. Wir sind gegen den Krieg, aber wir sprechen nicht offen darüber, da dies als ‚Diskreditierung‘ [der Streitkräfte] gilt . Wir wollen, dass alle in Frieden leben, und unsere Männer haben ein Recht auf Leben und Familie.“

„Das sind keine Leute, die kämpfen werden“

Auch Paulina Safronova trennte sich im Februar 2024 von der Way Home-Bewegung. Sie gab dies in einem Video bekannt und erklärte, dass ihre Position sich immer von der vieler anderer Mädchen unterschieden habe – da sie „nicht gegen die SVO“ gewesen sei –, was ihr Engagement in der Bewegung jedoch zunächst nicht beeinträchtigt habe.

Laut Paulina spekulierten andere Way-Home-Aktivistinnen, sie würde mit den Behörden kooperieren. „Ich hatte Angst, meinem Mann, der sich freiwillig gemeldet hatte, etwas anzutun, deshalb war ich sehr vorsichtig. Ich wollte es beiden Seiten recht machen“, sagt sie und erklärt, die anderen Frauen seien misstrauisch geworden, nachdem sie nicht an einer Protestkundgebung zum 500. Tag der Mobilisierung teilgenommen hatte.

„Mein Mann bat mich, nicht hinzugehen, weil es Berichte über einen möglichen Terroranschlag gab. Ich erzählte den Mädchen davon“, erinnert sie sich. „Das war das erste Mal, dass es bei einer Way-Home-Kundgebung Verhaftungen gab. Danach dachten sie, ich hätte vorher Bescheid gewusst und mit jemandem kooperiert.“

Veronika hat ihre eigenen Vermutungen. Sie behauptet, die Polizei sei bei den Way-Home-Aktivisten „aufgetaucht“, nachdem Paulina im Rahmen eines Antrags für eine öffentliche Protestaktion, den sie im Namen der Gruppe eingereicht hatte, die persönlichen Daten von 20 aktiven Mitgliedern gesammelt hatte. „Als ich das [den anderen] erzählte, meinten sie, wir seien durch Überwachungskameras identifiziert worden, aber das sei ein ziemlicher Aufwand“, sagt Veronika. „Sie hätten einfach die Anmeldeliste mitnehmen können, auf der wir unsere Namen und Adressen eingetragen hatten.“

Paulina berichtet, auch sie sei von den Sicherheitskräften bedroht worden. Sie behauptete, ihr Auto habe oft vor ihrem Haus geparkt. Die Polizei kam jedoch nie zu ihr. Auch Maria Semyonova erinnert sich, überwacht worden zu sein. Sie sagt, im Vorfeld der russischen Präsidentschaftswahl 2024 und am Wahltag sei ihr überall ein Fremder gefolgt. (Maria verteidigte Paulina ebenfalls und wies die Vorwürfe gegen ihre Freundin als „Spekulation“ zurück.)

Ihr Engagement in der Way Home-Bewegung machte Paulina „müde und ausgebrannt“. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie ihren Aktivismus ganz aufgab. „Meine Beziehung zu meinem Mann war wegen dieser Bewegung ruiniert; er dachte, ich würde ihn für Publicity benutzen. Also zog ich mich zurück“, erklärt sie.

„Viele andere sind ebenfalls ausgebrannt und müde geworden, und einige waren eingeschüchtert“, fügt sie hinzu.

Das russische Justizministerium setzte die Bewegung „Way Home“ im Juni 2024 auf seine schwarze Liste „ausländischer Agenten“. Doch laut Paulina waren die Festnahmen und Anklagen wegen Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Protesten vor dem Verteidigungsministerium im vergangenen September für viele ihrer ehemaligen Kameradinnen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Nachdem die Protokolle erstellt worden waren, kamen die Mädchen nicht mehr raus, weil jetzt alle Angst haben“, erklärt sie.

Maria, die an diesem Protest teilnahm, war von der geringen Beteiligung enttäuscht. „Damals verstand ich schon alles, obwohl ich immer noch glaubte, dass alle das gleiche Ziel haben sollten: für die Freiheit des Mannes zu kämpfen, den sie lieben“, sagt sie. „Wie sich herausstellte, war das nicht bei allen der Fall.“

Maria hatte den Glauben an Way Home verloren und verließ auch die Gruppe. „Die Bewegung hatte ihren logischen Abschluss erreicht. Mir schien, sie hatten nichts mehr zu bieten und ihre Möglichkeiten ausgeschöpft“, erklärt sie. „Ich dachte, es wäre einfacher, mit den anderen Frauen eine gemeinsame Basis zu finden, wenn ich mich nicht einer radikalen Bewegung anschließe. Aber diese Annahme war falsch“, fügt sie hinzu. „Das sind keine Leute, die kämpfen. Es spielt keine Rolle, ob man von Way Home ist oder nicht.“

Maria hält noch immer Kontakt zu einigen Angehörigen der anderen Soldaten. Sie nimmt an ihren Gerichtsverhandlungen teil und hilft, Geld für ihre Geldstrafen zu sammeln. Sie sagt, die Frauen, die vor dem Verteidigungsministerium verhaftet wurden, seien „wütend und enttäuscht“, und viele von ihnen wollten Russland verlassen. „Sie fühlen sich zutiefst verletzt von ihrem Land und ihren Mitbürgern, denen ihr Leid gleichgültig ist.“ Heute beschränken sich die Bemühungen der Way-Home-Bewegung darauf, samstags Blumen an Gedenkstätten für gefallene Soldaten niederzulegen. „Die Behörden hören uns nicht“, beklagt Valeria. „Viele haben Angst, sich uns anzuschließen, weil sie es für illegal halten und Angst vor dem Status als ‚ausländische Agenten‘ haben. Aber wir werden nicht aufhören. Der einzige Indikator für Erfolg ist die Rückkehr unserer Männer, und solange sie da draußen sind, ist alles klar.“ So wie Veronika es sieht, ist der Moment, in dem Way Home hätte etwas bewirken können, vorbei. „Wenn nur die halbe Rumpfmannschaft auftaucht, hat es keinen Sinn, weiterzumachen“, sagt sie. „Wenn man Way Home fragt, was [haben Sie erreicht]? Sie sollten sagen können: Wir haben so viele Soldaten nach Hause gebracht, so viele werden gerade entlassen, und wir haben so vielen Menschen geholfen. Nichts davon ist passiert.“ Veronika ist inzwischen überzeugt, dass die Angehörigen von Soldaten „im Stillen mehr erreichen“ und im Stillen mit Militäranwälten und Hilfsorganisationen zusammenarbeiten sollten. Sie behauptet auch, sie habe begonnen, „allein zu handeln“, weigert sich aber, Einzelheiten preiszugeben. „Way Home kann in der Hölle schmoren“, sagt sie. Maria ihrerseits ist nach wie vor davon überzeugt, dass sich die Proteste von Way Home gelohnt haben. „Wir haben gezeigt, dass nicht jeder die Agenda des Kremls schluckt, die ihm als großartiges Gericht präsentiert wird“, sagt sie. „Tatsächlich ist es nur ein Scheißkuchen.“

