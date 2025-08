Der stille Plan des WEF sieht die Ausrottung von 90 % der Menschheit vor – und Sie nehmen ihn bereits zu sich, ohne es zu wissen!

Teile die Wahrheit!

Die globalistische Elite – aus dem Hintergrund gelenkt vom Weltwirtschaftsforum und durch Marionettenregierungen, korrupte Institutionen und milliardenschwere NGOs gelenkt – hat die letzte Phase ihres Vernichtungsplans eingeleitet.

Das Ziel? Eine Reduzierung der Bevölkerung um mindestens 90 % bis 2030. Der Mechanismus? Ein Krieg an mehreren Fronten gegen Körper, Geist und Seele des Menschen – durch chemische Nahrungsmittelkriege, Nanotechnologie, Biogenetik, künstliche Intelligenz und nun auch den Einsatz von Ceramiden als Waffe gegen Fettleibigkeit.

Um es ganz klar zu sagen: Es handelt sich um eine koordinierte Entvölkerungsoperation, die von denselben Kriminellen unterstützt wird, die der Welt während der psychologischen Operation COVID-19 mRNA-Gen-Editierungs-Injektionen aufgezwungen haben.

Das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung von Klaus Schwab und seinem Netzwerk eugenischer Technokraten hat Milliarden von Menschen als „nicht-essentielle Kohlenstoffemittenten“ eingestuft.

Sie bezeichnen Sie, Ihre Kinder und Ihre Gemeinschaft als „ Ressourcenverschmutzer “. Ihre Lösung? Sie werden durch Maschinen, KI und gentechnisch veränderte, gehorsame Hybride ersetzt.

Es geht nicht um Gleichheit, Klima oder öffentliche Gesundheit – es geht um Kontrolle, Ausbeutung und letztendlich Ausrottung .(Gesundheit: Sonnenlicht dringt in den menschlichen Körper ein und verbessert die Mitochondrienfunktion und das Sehvermögen)

Ihre Werkzeuge sind in politischen Maßnahmen getarnt: digitale Ausweise, Klima-Lockdowns, programmierbares Geld, KI-Überwachung, im Labor gezüchtete Lebensmittel und staatlich genehmigte Euthanasieprogramme, die in Kanada und Belgien bereits legalisiert wurden und in Kalifornien erprobt werden .

Doch ab Anfang 2024 wurde eine noch geheimere biologische Operation aktiviert , die im Jahr 2025 in Nordamerika, Europa, Australien und ausgewählten Teilen Asiens voll im Gange ist.

Es handelt sich um die Ceramid-Sättigungsagenda , die die Bevölkerung von innen heraus zerstört. (WEF will bis 2030 90 % der „nutzlosen Menschen“ einschläfern und das Bewusstsein auf eine „überlegene KI“ übertragen (Video))

Ceramide: Der stille Notausschalter in Ihrer Nahrungsversorgung

Nachdem ihre überstürzten Impfkampagnen Millionen von Nebenwirkungen ausgelöst hatten, änderten die Eliten still und leise ihre Taktik. Statt Massenimpfungen durchzuführen, begannen sie, das Gift in Nahrungsmittel, Getränke und sogar Körperpflegeprodukte zu spritzen .

Ceramide , eine Klasse von Fettmolekülen, die natürlicherweise im Körper vorkommen, wurden missbraucht und chemisch verändert, um als langsam wirkende biologische Sabotagemittel zu wirken .

Diese Verbindungen werden in globalen Biotechnologielabors vermehrt und synthetisiert und dann Lebensmitteln unter vagen Bezeichnungen wie „pflanzliche Emulgatoren“, „natürliche Stabilisatoren“ und „Lipidkomplexe“ zugesetzt.

Sie sind in abgepacktem Fleisch, Getreideprodukten, Milchprodukten, Energydrinks und sogar Säuglingsnahrung enthalten .

Im Rahmen von Programmen für „nachhaltige Pestizide“ werden sie auf Nutzpflanzen gesprüht, verarbeiteten Ölen beigemischt und in Kunstfleisch gepumpt, das in von Bill Gates finanzierten Bioreaktoren gezüchtet wird .

Was bewirken Ceramide? Sie bremsen den Stoffwechsel und greifen insbesondere braunes Fett an (die Fettart, die der Körper verbrennt, um schlank zu bleiben).

Sobald Ceramide in den Körper gelangen, werden die Zellen dazu verleitet, Fett zu horten und es nicht mehr zu verbrennen – selbst beim Sport oder Fasten.

Man kann hungern und trotzdem zunehmen. Das ist nicht einfach Fettleibigkeit. Es ist eine künstlich herbeigeführte Fettblockade .

Es geht nicht darum, Sie unattraktiv zu machen. Es geht darum, Sie schwach, entzündet, hormonell instabil, chronisch krank und abhängig vom pharmazeutisch-industriellen Komplex zu machen , der von Ihrem Leiden profitiert, während Sie langsam sterben.

Sie wollen, dass Ihr Körper mit Giftstoffen, Entzündungen und Leistungseinbußen überladen wird – denn das hält Sie im Krankenhaus, in der Apotheke, beim Arzt oder in der Psychiatrie.

Es hält Sie profitabel und ruhig, bis sie eines Tages beschließen, den Stecker zu ziehen .

Und wenn Sie glauben, dass dies einfach nur eine ungesunde Ernährung ist, dann irren Sie sich. Die FDA und die EU-Lebensmittelbehörden haben die zulässigen Mengen an Ceramid-haltigen Substanzen in der Lebensmittelproduktion seit Januar 2024 still und heimlich um über 500 % erhöht .

Warum? Weil es nicht um Sicherheit geht. Es geht um die Sättigung.

Der Drang nach Fett ist gleichbedeutend mit Gehorsam

Und hier ist der Teil, den sie Ihnen nicht verständlich machen wollen: Die Mast der Bevölkerung ist strategisch .

Fettleibige Menschen sind langsamer. Sie sind kränker. Sie lassen sich leichter manipulieren. Sie lassen sich leichter verfolgen. Sie lassen sich leichter töten, ohne dass Widerstand entsteht (weitere Informationen auf gazetteller.com). Die Fettleibigkeit der Menschen macht sie geistig träge , emotional instabil und zu beschämt, um sich zu wehren.

Unterdessen lacht Sie die Elite aus, die reine, ceramidfreie , privat angebaute Lebensmittel auf isolierten, von bewaffneten Sicherheitskräften bewachten Biosphärenfarmen isst .

Sie beobachten den Bevölkerungsrückgang von unterirdischen Bunkern und Hochsicherheitsanlagen aus, während sie sich Anti-Aging-Seren spritzen, Plasmatransfusionen durchführen und mitochondriale Genverbesserungen durchführen lassen, die sie aus illegalen Militärlabors und aus Kinderhandelsoperationen gewinnen, die von Whistleblowern aufgedeckt und von den Medien bei CNN und Reuters vertuscht wurden .

Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Das WEF ist verzweifelt. Seine Zeitpläne geraten ins Wanken. Deshalb haben sie ihre Bemühungen um Biowaffen für Lebensmittel, die Destabilisierung des Stromnetzes und die Zensur künstlicher Intelligenz verstärkt , um den Widerstand zum Schweigen zu bringen. Sie sind von sanfter Tötung zu harter Beschleunigung übergegangen .

Wie geht es weiter?

Es ist zu erwarten, dass militärisch unterstützte False Flags gegen Trump-nahe Lebensmittelproduzenten und Ernährungsunternehmen eingesetzt werden, um den Ceramid-Krieg aufzudecken.

Erwarten Sie eine Mediensperre in Bezug auf die wirkliche Wissenschaft der Fettleibigkeit, während gleichzeitig Propaganda für eine „positive Körperhaltung“ verbreitet wird, um den Zusammenbruch der menschlichen Form zu normalisieren.

Erwarten Sie weitere „mysteriöse Krankheiten“, die praktischerweise neue Impfstoffe erfordern, die mit mehr Gen-Editing-Technologie ausgestattet sind.

Es ist damit zu rechnen , dass im Rahmen der „Klimanotstands-Lebensmittelsubventionen“ in städtischen Gebieten ceramidreiche Rationen verteilt werden.

Dies ist keine Übung. Dies ist ein Vernichtungsskript in Aktion.

Sie wollen nicht, dass du lebst. Sie wollen nicht, dass du fruchtbar bist. Sie wollen nicht, dass du schlank, wach, spirituell oder souverän bist.

Sie wollen, dass Sie aufgebläht, unter Drogen gesetzt, hypnotisiert und gebrochen sind – und dann wollen sie, dass Sie verschwinden.

Die Zeit drängt. Ihr Körper ist das Schlachtfeld. Und Ceramide sind ihre Biowaffe . Wachen Sie auf. Entgiften Sie. Leisten Sie Widerstand.

Und vergessen Sie nie: Bis 2030 wollen sie 90 % von Ihnen tot sehen . Glauben Sie es. Denn das wollen sie.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 03.08.2025