Deutschland bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ mit krebserregender DNA versetzt sind

Ein Team führender deutscher Forscher hat bestätigt, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ mit krebserregenden DNA-Verunreinigungen versetzt sind.

Die Ergebnisse kamen im Rahmen einer umfassenden Untersuchung von Berichten über gefährliche Konzentrationen von DNA-Verunreinigungen in den Covid-mRNA-Injektionen von Pfizer ans Licht.

Experten schlagen schon seit einiger Zeit Alarm wegen des Vorhandenseins von DNA-Verunreinigungen in Covid-Impfungen.

In dieser jüngsten Studie kommen jedoch fortschrittliche Techniken für eine zuverlässigere Quantifizierung zum Einsatz, was sie zur bislang bedeutendsten Untersuchung macht.

Wie Slay News bereits berichtete , warnen führende Wissenschaftler schon seit einiger Zeit, dass der Anstieg tödlicher Krebserkrankungen unter den Covid-Geimpften durch DNA-Fragmente in den mRNA-Injektionen verursacht wurde .

Die Studie wurde von Jürgen O. Kirchner, einem unabhängigen Forscher in Hamburg, und Professor Brigitte König von der Universität Leipzig geleitet.

Die Ergebnisse der Studie wurden im Journal Preprints veröffentlicht .

Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass DNA-Rückstände in mehreren Chargen des Covid-mRNA-„Impfstoffs“ von Pfizer die gesetzlichen Sicherheitsgrenzwerte deutlich überschreiten.

Sie verwendeten fortschrittliche Qubit-Fluoreszenzspektroskopie, um Fläschchen für die „Impfstoffe“ zu analysieren.

Kirchner und König führten eine umfassende Kritik und Verteidigung ihrer Studie vom Mai 2024 durch , in der die DNA-Reste in Pfizer-Injektionen mittels Qubit-Fluorometrie quantifiziert wurden.

Die Autoren stellen konkurrierende Behauptungen in Frage, insbesondere die von Kaiser et al. (2024–2025).

Kaiser et al. argumentieren, dass die DNA-Messungen aufgrund hoher mRNA-Konzentrationen, die die Qubit-Messungen störten, aufgebläht waren. (Indien – Schülerinnen kollabieren nach HPV-Impfkampagne an örtlicher Schule)

Um die Genauigkeit zu überprüfen, folgten die Autoren dem Protokoll des Qubit DNA High Sensitivity Assay Kit.

Sie testeten mehrere Chargen des mRNA-Impfstoffs von Pfizer unter Verwendung von Standardzusätzen und Verdünnungskontrollen.

Sie untersuchten außerdem die Fragmentlängenverteilungen mit dem Agilent 2100 Bioanalyzer und analysierten die Auswirkungen der RNA-Interferenz anhand von Daten des Qubit-Herstellers Thermo Fisher.

Unabhängige Labortests mehrerer „Impfstoff“-Chargen von Pfizer ergaben Restkonzentrationen an Plasmid-DNA.

Die Verunreinigungen liegen zwischen 12 und 17,8 ng/µl und überschreiten damit den in der Europäischen Union gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 0,033 ng/µl pro Dosis bei weitem.

Die Forscher bestätigen, dass ihre Ergebnisse zeigen, dass die DNA-Kontamination die sicheren Werte um etwa das 300- bis 500-Fache überschritten hat.

Es wurde bestätigt, dass die bei der Analyse verwendete fluorometrische Qubit-Quantifizierungsmethode nur minimale Störungen durch Rest-RNA aufweist.

Der Wert lag deutlich unter 1 ng/µL und damit im Genauigkeitsbereich des Geräts von ±15 %.

Diese Erkenntnisse stellen frühere Behauptungen von Kaiser et al. in Frage, dass die „Impfstoff“-Chargen die DNA-Sicherheitsgrenzwerte einhielten.

Die Forscher hinter der neuesten Studie argumentieren, dass diese früheren Schätzungen auf nicht validierten Extraktionstechniken wie Phenol-Chloroform- und Ethanolfällung beruhten, von denen bekannt ist, dass sie den wahren DNA-Gehalt unterrepräsentieren.

Die Spezifität des Qubit-Systems wurde sowohl durch die Herstellerdokumentation als auch durch eine interne Validierung mithilfe von Standardadditionsexperimenten unterstützt.

Eine Studie eines US-amerikanischen FDA-Labors vom Dezember 2024 bestätigte unabhängig das Vorhandensein von DNA-Rückständen in den Covid-mRNA-„Impfstoff“-Chargen von Pfizer in Konzentrationen, die 6- bis 470-mal über dem Grenzwert der FDA von 10 ng/Dosis lagen, was die Ergebnisse weiter untermauerte, wie Slay News berichtete .

Zusammengenommen geben diese Ergebnisse Anlass zu erheblichen regulatorischen Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der DNA-Quantifizierungsmethoden, die bei der Bewertung der Impfstoffqualität verwendet werden.

Sie legen außerdem nahe, dass die DNA-Kontamination in mRNA-„Impfstoff“-Produkten massiv unterschätzt wurde.

Diese neueste Studie entfacht die Debatte über DNA-Rückstände in genbasierten Produkten wie Covid-„Impfstoffen“ neu.

Dies wirft für Regulierungsbehörden und Gesundheitsbehörden dringende Fragen auf.

Wenn die Ergebnisse von Kirchner-König zutreffend und reproduzierbar sind, könnte der mRNA-„Impfstoff“ von Pfizer DNA-Verunreinigungen in Konzentrationen enthalten, die die gesetzlichen Sicherheitsgrenzwerte um ein Vielfaches überschreiten.

Die Autoren argumentieren, dass alternative Messtechniken die Kontamination aufgrund fehlerhafter Extraktionen und methodisch unhaltbarer Annahmen unterschätzen.

Diese unterstreichen eine kritische Lücke in der behördlichen Aufsicht und methodischen Standardisierung für Impfstoffe auf Nukleinsäurebasis.

Kevin McKernan, ehemaliger Leiter des Humangenomprojekts, äußerte sich zu der vorherigen FDA-Studie und bezeichnete die Ergebnisse als „Bombe“.

McKernan hat Alarm geschlagen, weil die DNA-Verunreinigung in den Impfstoffen krebserregend sein kann.

Er erklärte, dass Plasmid-DNA-Fragmente, die mit Hilfe von Lipid-Nanopartikeln in das Zytoplasma der Zelle gelangen, den cGAS-STING-Signalweg überstimulieren könnten.

Der cGAS-STING-Signalweg ist ein entscheidender Bestandteil der angeborenen Immunantwort.

„Eine chronische Aktivierung des cGAS-STING-Signalwegs könnte paradoxerweise das Krebswachstum fördern“, warnte McKernan.

„Wiederholter Kontakt mit fremder DNA durch COVID-19-Booster kann dieses Risiko mit der Zeit verstärken und so Bedingungen schaffen, die die Krebsentstehung begünstigen.“ Während der FDA-Studie wurden Spuren des SV40-Promotors in den DNA-Fragmenten nachgewiesen. Während die Autoren zu dem Schluss kamen, dass diese Fragmente „nicht replikationskompetent“ seien, d. h., dass sie sich nicht im Menschen replizieren können, widersprach McKernan. „Um festzustellen, dass die DNA-Fragmente nicht funktionsfähig sind, müssten sie Säugetierzellen transfizieren und eine Sequenzierung durchführen, was hier nicht getan wurde“, erklärte McKernan. „Darüber hinaus erfassen die in dieser Studie verwendeten Methoden nicht effektiv die gesamte Länge der DNA-Fragmente“, fügte er hinzu. Wie Slay News bereits berichtete , gab McKernan im vergangenen Monat eine Warnung an die Öffentlichkeit heraus, nachdem er Spuren von Covid-mRNA-„Impfstoffen“ in den sich schnell entwickelnden Krebstumoren von Patienten mit Turbokrebs entdeckt hatte. Dr. McKernan, ein Genomwissenschaftler mit 25 Jahren Erfahrung auf seinem Gebiet, machte die Entdeckung bei Experimenten in seinem Bostoner Labor. McKernan hat die Gensequenz eines Krebstumors erstellt und die genetische Sequenz mit der Covid-mRNA-Injektion von Pfizer abgeglichen. Die Entdeckung wird als endgültiger Beweis dafür gefeiert, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ Krebs verursachen. „Wir befinden uns in der Phase, in der wir Tumore nach Integrationsereignissen durchsuchen und in Krebsbiopsien nach Beweisen dafür suchen“, sagte McKernan. „Und wir können sie jetzt finden. „Sie haben einen mit einem sehr hohen Spike-Protein-Gehalt gefunden und ihn uns zur Sequenzierung geschickt. „Und wir können in diesem Ding noch ein Jahr nach der Impfung Bestandteile der Impfstoffe von Pfizer finden.“

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 17.08.2025