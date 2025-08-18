In unserer neuen Hightech-Dystopie „züchtet die Elite intelligentere Babys“, während sie nach neuen Technologien strebt, die ihnen ein „ewiges Leben“ ermöglichen

Teile die Wahrheit!

Die Hightech-Elite, die in den letzten Jahrzehnten so viel Reichtum und Macht angehäuft hat, versucht, eine völlig neue Gesellschaftsschicht zu schaffen.

Während der Großteil der Bevölkerung körperlich und geistig abbaut, wollen sie sich und ihre Kinder mithilfe der Technologie in Übermenschen verwandeln. Ich weiß, das klingt bizarr, aber sie glauben wirklich, dass sie dadurch viel klüger, stärker und langlebiger sein werden als der Rest von uns. Von Michael Snyder

Tatsächlich gibt es einige reiche Leute, die jetzt „intelligentere Babys züchten“, indem sie genetische Tests nutzen, um Embryonen mit dem höchsten Intelligenzpotenzial auszuwählen …

Dies ist keine Science-Fiction. Es ist Silicon Valley, wo das Interesse an der Züchtung intelligenterer Babys seinen Höhepunkt erreicht.

Eltern zahlen hierzulande bis zu 50.000 Dollar für neue Gentests, die unter anderem die Untersuchung des IQ von Embryonen versprechen. Tech-Futuristen wie Elon Musk drängen Hochbegabte zur Fortpflanzung, während professionelle Heiratsvermittler Tech-Manager mit brillanten Partnern verkuppeln, auch um brillanten Nachwuchs zu bekommen.

Ziel der Partnervermittlung ist es, hochintelligente Individuen zusammenzubringen, um „genetisch optimierte“ Embryonen zu erzeugen.

Anschließend werden diese Embryonen untersucht, um nur diejenigen mit dem höchsten Potenzial auszuwählen.

Ja, mir ist klar, dass das wie die Handlung eines wirklich schlechten Science-Fiction-Films klingt. (Die Tech-Milliardäre und skrupellosen Wissenschaftler, die Designer-Babys kommerzialisieren wollen)

Aber genau das passiert tatsächlich. Wohlhabende Menschen im Silicon Valley zahlen tatsächlich enorme Summen, um mit anderen Menschen verkuppelt zu werden, die „gute Gene“ haben …

„Im Moment habe ich ein, zwei, drei Tech-CEOs und alle bevorzugen die Ivy League“, sagte Jennifer Donnelly, eine High-End-Kupplerin, die bis zu 500.000 Dollar verlangt.

Die Faszination für das, was manche als „genetische Optimierung“ bezeichnen, spiegelt tiefere Vorstellungen von Leistung und Erfolg im Silicon Valley wider. „Ich glaube, sie glauben, sie seien klug und erfolgreich und verdienten es, dort zu sein, wo sie sind, weil sie ‚gute Gene‘ haben“, sagte Sasha Gusev, ein statistischer Genetiker an der Harvard Medical School. „Jetzt haben sie ein Werkzeug, mit dem sie glauben, dasselbe auch bei ihren Kindern erreichen zu können, oder?“

Ein Paar hat tatsächlich zugegeben , dass es seinen neuesten Embryo ausgewählt hatte, weil dieser laut seinem polygenen Score im 99. Perzentil hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit lag, wirklich außergewöhnlich intelligent zu sein.

Wir wurden immer gewarnt, dass die Ära der „Designerbabys“ kommen würde.

Jetzt ist es da.

Gleichzeitig sind unsere Hightech-Herrscher auch davon besessen, wie sie ihre eigene Lebensspanne verlängern können …

Die „Zukunft“ der Alterungsforschung ähnelt oft überraschend ihrer Vergangenheit. Sie haben wahrscheinlich schon unzählige Medienberichte über superreiche und mächtige Männer wie Jeff Bezos, Peter Thiel und Bryan Johnson gelesen, die Hunderte Millionen Dollar in Langlebigkeits-Startups, wissenschaftliche Labore oder Behandlungen investieren – alles in der Hoffnung, ihre (und unsere) innere biologische Uhr zu überlisten.

Wohlhabende investieren viel Zeit, Mühe und Geld in die neuesten sogenannten Anti-Aging-Behandlungen, beispielsweise in die Manipulation des Zellalterungsprozesses durch Immunsuppressiva. Und auch diejenigen unter uns, die kein Milliardenkonto haben, wollen die Geheimnisse erfahren: Der globale Markt für Anti-Aging-Produkte wird aktuell auf 54 Milliarden Dollar geschätzt und wächst weiter.

Die oft genannten Ziele von Langlebigkeitsbefürwortern bestehen nicht nur darin, sich selbst und anderen zu helfen, bei bester Gesundheit das hohe Alter von 120 Jahren zu erreichen, sondern auch darin, die bis vor kurzem als natürliche biologische Grenze der menschlichen Lebensspanne geltende Grenze zu überwinden. Warum nicht, so fragen sich Langlebigkeitsbefürworter, das biblische Alter von 1.000 Jahren oder mehr erreichen?

Biohacking ist zu einem wirklich großen Geschäft geworden.

Viele Mitglieder der Hightech-Elite sind davon überzeugt, dass die Technologie letztendlich alle unsere Probleme lösen kann, und dazu gehört sogar die Lösung des Todes.

In einem kürzlich erschienenen Artikel für Popular Mechanics erklärte Ray Kurzweil, dass er davon überzeugt sei, dass bis zum Jahr 2030 Nanotechnologie verfügbar sein werde, die es dem Menschen ermöglichen werde, „die Beschränkungen seiner biologischen Organe vollständig zu überwinden“ …

In einem aktuellen Artikel der Zeitschrift Popular Mechanics wurde berichtet, dass der Schlüssel zum ewigen Leben in der Verschmelzung von Biotechnologie und künstlicher Intelligenz zur Schaffung von Nanotechnologie liege.

In dem Artikel sagte der Futurist Raymond Kurzweil, dass diese Nanotechnologie dazu beitragen werde, „die Beschränkungen unserer biologischen Organe vollständig zu überwinden“.

Laut Wired wird die erforderliche Nanotechnologie voraussichtlich bis zum Jahr 2030 Realität sein.

Kurzweil sieht in nicht allzu ferner Zukunft eine Zeit, in der das Sterben optional sein wird. Er behauptet, dass eine riesige Zahl von Nanobots, die durch unseren Blutkreislauf fließen, in der Lage sein wird, Zellschäden zu reparieren und den Zusammenbruch unseres Körpers zu verhindern.

Da die Nanotechnologie exponentiell wächst, wird die Lebenserwartung des Menschen schon bald „um mehr als ein Jahr pro Jahr steigen, was es dem Menschen ermöglicht, im Wesentlichen unsterblich zu werden“ … Kurzweil vergleicht es mit dem Rosten eines Autos: „Der Stoffwechsel erzeugt Abfallstoffe in und um die Zellen und schädigt Strukturen durch Oxidation. In jungen Jahren ist unser Körper noch in der Lage, diese Abfälle zu entfernen und die Schäden effizient zu reparieren. Doch mit zunehmendem Alter reproduzieren sich die meisten unserer Zellen immer wieder, und es kommt zu Fehlern. Schließlich häufen sich die Schäden schneller, als der Körper sie beheben kann.“ Hier kommen die Nanobots ins Spiel. Einem Artikel von Columbia One zufolge könnten in naher Zukunft Nanobots durch den Blutkreislauf des Menschen fließen. Diese Nanobots reparieren Zellschäden und verbinden uns mit der Cloud. Der Artikel berichtet, dass dies die Lebenserwartung der Menschen „um mehr als ein Jahr pro Jahr steigern und sie so im Wesentlichen unsterblich machen“ könne. Natürlich können sich die meisten von uns eine solche Technologie nicht leisten. Aber sie werden es tun, und das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen buchstäblich ewig leben. Einige Mitglieder der Tech-Elite versuchen ihre Lebensspanne auch dadurch zu verlängern, dass sie das Blut jüngerer Menschen verwenden. Sie haben vielleicht von einem Tech-Milliardär gehört, der sich in einem verzweifelten Versuch, jung zu bleiben, tatsächlich das Blutplasma seines eigenen Sohnes infundiert . Natürlich ist er bei weitem nicht der Einzige, der so etwas tut, und gut finanzierte Wissenschaftler betreiben auf diesem Gebiet enorme Forschungsarbeit. Tatsächlich hat ein Forscherteam kürzlich Experimente an Mäusen durchgeführt , die zeigten, dass junges Blut unter bestimmten Bedingungen die Zeichen der Alterung umkehren kann … Die Forscher wollten Tierversuche mit menschlichen Modellen weiterverfolgen, bei denen alte Mäuse durch die gemeinsame Nutzung des Blutkreislaufs mit jungen Mäusen verjüngt wurden. New Atlas hatte bereits darüber berichtet. Sie entwickelten daher ein fortschrittliches „Organ-on-a-Chip“-System mit zwei dreidimensionalen menschlichen Organoiden – einem Vollhautmodell und einem Knochenmarkmodell mit Stammzellen, aus denen Blutzellen entstehen. Sie führten junges (unter 30) und altes (über 60) menschliches Blutserum in dieses System ein, um zu sehen, ob junges Serum die Zeichen der Hautalterung verbessert. Die Forscher stellten fest, dass sich die Alterungsmarker nicht verbesserten, wenn das Hautmodell jungem Serum ohne Knochenmarkszellen ausgesetzt wurde. Erst als das Hautmodell mit Knochenmark kokultiviert und anschließend jungem Serum ausgesetzt wurde, beobachteten die Forscher eine erhöhte Zellproliferation, ein reduziertes biologisches Alter und eine verbesserte mitochondriale (energieproduzierende) Funktion in den Knochenmarkszellen. Das junge Serum löste Veränderungen in den Knochenmarkszellen aus, die diese zur Sekretion von Verjüngungsfaktoren veranlassten. Diese veränderten Zellen sezernierten Proteine, die nachweislich die Zeichen der Alterung in Hautmodellen umkehrten. Was sie tun, ist moralisch falsch. Aber sie werden trotzdem damit weitermachen, weil niemand sie aufhalten wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die Reichtum und Macht liebt. Und die Hightech-Elite wird mit jedem Tag reicher und mächtiger. In diesem Stadium wird es wirklich sehr schwierig, sich ihrem Einfluss zu entziehen. Lassen Sie mich Ihnen ein perfektes Beispiel dafür geben. Es wird prognostiziert, dass ein brandneues KI-Rechenzentrum, das in Wyoming gebaut werden soll, fünfmal mehr Strom verbrauchen könnte als alle Haushalte im gesamten Bundesstaat … Pläne für ein neues KI-Rechenzentrum in Cheyenne, Wyoming, haben ernsthafte Fragen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Infrastrukturanforderungen aufgeworfen. Die geplante Anlage, eine Zusammenarbeit zwischen dem Energieunternehmen Tallgrass und dem Rechenzentrumsentwickler Crusoe, soll zunächst eine Leistung von 1,8 Gigawatt haben und könnte auf gewaltige 10 Gigawatt skaliert werden. Zum Vergleich: Das ist mehr als fünfmal mehr Strom als alle Haushalte in Wyoming derzeit verbrauchen. Das ist verrückt. Mit der Zeit würde die KI schließlich praktisch jeden Aspekt unserer Gesellschaft übernehmen. Zum Unglück der Tech-Elite glaube ich nicht, dass wir diesen Punkt jemals erreichen werden . Die Tech-Elite möchte vielleicht eine Utopie schaffen, in der sie zu übermenschlichen „Göttern“ wird, die ewig leben können, aber sie wird dieses Ziel nie erreichen. Egal, wie sehr wir uns bemühen, wir werden immer unvollkommene Menschen sein und für jeden von uns tickt die Uhr. Mehr über geklonte Politiker und Mitglieder der Elite lesen Sie im Buch „DUMBs„

