Der Versuch von Präsident Donald Trump, den seit langem nicht mehr existierenden Presidential Fitness Test wiederzubeleben, geriet am Donnerstag (31.07.2025) in einen politischen Skandal und Absurdität, nachdem er die Kindergesundheitsinitiative gemeinsam mit einem verurteilten Sexualstraftäter ins Leben gerufen und damit geprahlt hatte, dass es „niemanden wie ihn“ gebe.

Es sollte ein nostalgischer Gruß an die amerikanische Fitness sein. Stattdessen wurde es zu einem Mikrokosmos der Trump-Präsidentschaft: chaotisch, kontrovers und im Spannungsfeld jahrzehntelanger ungelöster Fragen zu Macht, Verantwortlichkeit und Missbrauch.

Vor laufenden Kameras unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung zur Wiedereinführung des Presidential Fitness Test an öffentlichen Schulen .

Die Initiative, die als nationaler Vorstoß für „Disziplin, Stärke und amerikanische Exzellenz“ dargestellt wurde, wurde bei einer Veranstaltung im Roosevelt Room vorgestellt, die eigentlich die Einheit der Zeit des Kalten Krieges beschwören sollte. Stattdessen löste sie Empörung aus.

Dieser Ärger richtete sich nicht gegen den Test selbst, obwohl es auch Kritiker dafür gibt, sondern gegen die Person, die Trump als seine Seite auswählte. (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Der ehemalige Linebacker der New York Giants, Lawrence Taylor (66), stand während der Vorstellung nur wenige Meter von Trump entfernt. Taylor ist ein registrierter Sexualstraftäter. 2011 wurde er wegen Vergewaltigung Minderjähriger angeklagt.

Er bekannte sich des sexuellen Fehlverhaltens und des Besuchs einer Prostituierten schuldig, nachdem er für Sex mit einem 16-jährigen Mädchen bezahlt hatte, das Opfer von Menschenhandel geworden war, berichtete ESPN .

Er behauptete, er habe sie für 19 gehalten. Er wurde zu sechs Jahren auf Bewährung verurteilt und musste sich als Sexualstraftäter registrieren lassen. 2024 wurde er in Florida erneut verhaftet, weil er seine Adresse nicht im staatlichen Register aktualisiert hatte – ein wiederholter Verstoß, berichtete ESPN .

Trump lud Taylor nicht nur ein, sondern überreichte ihm auch das Mikrofon. „Ich bin stolz, in diesem Team zu sein“, sagte Taylor. „Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, aber ich bin hier, um zu dienen.“

„Niemand ist wie er“, sagte Trump über Taylor, nachdem er gesprochen hatte.

Das Bild eines verurteilten Sexualstraftäters, der dabei hilft, ein Bundesprogramm für Kinder auf den Weg zu bringen, war erschütternd. Die Reaktion war unmittelbar und heftig.

„So einen Scheiß kann man sich einfach nicht ausdenken“, postete der Account von Republicans Against Trump auf X.

„Donald Trump hat heute im Weißen Haus eine Jugendsportinitiative gestartet und trat dabei zusammen mit Lawrence Taylor auf, einem registrierten Sexualstraftäter, der sich des sexuellen Fehlverhaltens gegenüber einem 16-jährigen Mädchen, das Opfer von Menschenhandel geworden war, schuldig bekannt hat. Ein neuer Tiefpunkt.“

American Bridge 21st Century, die oppositionelle Forschungsgruppe der Demokraten, schrieb: „Donald Trump hat heute im Weißen Haus ein Programm für Kinder gestartet, zusammen mit dem in Ungnade gefallenen Footballspieler Lawrence Taylor, einem registrierten Sexualstraftäter, der ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt hat.

Er verheimlicht nicht einmal, dass er kein Problem damit hat, mit Sexualstraftätern zusammen zu sein, die es auf minderjährige Mädchen abgesehen haben.“

Der Zeitpunkt hat den Schaden nur noch vergrößert.

Zwei Tage zuvor hatte Trump den Namen Virginia Giuffre erwähnt, eine der bekanntesten Anklägerinnen des mehrfach verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die Anfang des Jahres Selbstmord beging. Auf die Frage eines Reporters nach seiner früheren Freundschaft mit Epstein sagte Trump, Epstein habe Giuffre aus Mar-a-Lago „geklaut“.

Seit Wochen kämpfen Trump und seine Regierung damit, die öffentliche Empörung seiner MAGA-Anhänger über Vorwürfe, die Regierung würde Details über Epstein vertuschen, zu verarbeiten. Seit Jahren deuten rechtsgerichtete Podcaster, Influencer und Mitglieder von Trumps Familie eine gewaltige Regierungsverschwörung an, die Trump nach seiner Rückkehr an die Macht aufdecken würde.

„Es war schockierend zu hören, wie Präsident Trump unsere Schwester erwähnte und sagte, er wisse, dass Virginia aus Mar-a-Lago ‚gestohlen‘ worden sei“, sagte Giuffres Familie in einer Erklärung.

„Sie wurde nicht gestohlen. Sie wurde ausgebeutet.“

Das Weiße Haus verteidigte Trumps Bemerkung. Pressesprecherin Karoline Leavitt erklärte, er habe lediglich eine Frage beantwortet und die Reporter daran erinnert, dass Trump Epstein aus Mar-a-Lago verbannt habe, „weil er sich weiblichen Angestellten gegenüber widerlich verhalten habe“. Für Taylors Einladung in den Roosevelt Room gab es keine Erklärung.

Der President’s Council on Physical Fitness wurde 1956 unter Dwight Eisenhower gegründet, der Presidential Fitness Test, wie ihn die meisten Amerikaner in Erinnerung haben, wurde jedoch erst 1966 unter Lyndon Johnson eingeführt.

Er umfasste einen 1,6 km langen Lauf, Sit-ups, Pendelläufe, Liegestütze oder Klimmzüge sowie den berüchtigten Sit-and-Reach-Flexibilitätstest. Die besten 15 Prozent der Schüler im ganzen Land erhielten einen Presidential Physical Fitness Award.

Doch der Test wurde 2013 stillschweigend eingestellt, nachdem er jahrzehntelang von Experten für Fitness und Kinderentwicklung kritisiert worden war.

Kritiker warfen dem Test vor, Wettbewerb und Demütigung statt Bildung und Inklusion zu betonen.

„Trump versucht verzweifelt, das Thema von seiner Verbindung zu Sex mit Minderjährigen abzulenken und holt seine Geheimwaffe heraus: Lawrence Taylor“, schrieb ein Benutzer auf X. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Quellen: PublicDomain/yahoo.com am 25.08.2025