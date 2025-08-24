Polizei von Las Vegas deckt Adrenochrom-Ring in den USA auf, der von Regierungsbehörden geschützt wird (Videos)

Teile die Wahrheit!

Letzte Woche kam es in Las Vegas zu einer verdeckten Operation, die eigentlich landesweit Schlagzeilen hätte machen sollen. Die örtliche Polizei dachte, sie würde nur einen weiteren Raubtier jagen – einen gefährlichen Mann von der Straße holen.

Doch als sie dem Verdächtigen Handschellen anlegten, wurde ihnen klar, wen sie vor sich hatten: keinen anonymen Perversen, sondern einen hochrangigen israelischen Beamten, einen Stellvertreter von Benjamin Netanjahu persönlich.

Und dann stellte sich alles auf den Kopf. Statt einer Anklage kam dieser Mann frei. Keine Fußfessel. Kein GPS-Tracker. Er behielt seinen Pass … und saß innerhalb weniger Stunden im Flugzeug zurück nach Israel, wo er wie Tausende andere geschützt sein wird .

Zuerst glaubten die Las Vegas-Cops, sie würden nur ihren Job machen – die Täter von der Straße holen. Doch als sie genauer hinschauten, erkannten sie die Wahrheit: Es waren nicht nur ein paar widerliche Typen. Sie waren in einen internationalen Adrenochrom- und Kinderhandelskanal gestolpert, ein milliardenschweres Unternehmen, geschützt von eben jenen Behörden, die geschworen haben, uns zu beschützen.

Es geht hier nicht nur um Las Vegas. Es geht um einen 9.000 Jahre alten Pädophilenring, der sich über den ganzen Globus erstreckt … und um das System, das zu seinem Schutz errichtet wurde.

Laut Polizei gibt es ein 31-minütiges Verhörvideo des israelischen Beamten Tom Alexandrovich.

Darin legt er jedes Detail seiner Verbrechen offen. Er erzählt ihnen sogar von seiner geplanten Flucht nach Israel und nennt den genauen Zeitpunkt seiner Flucht. (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Und doch … passiert nichts. Keine Fußfessel. Kein GPS-Tracker. Er gibt seinen Pass nicht ab. Er ist der einzige der acht festgenommenen Männer, der nicht vor Gericht erscheinen muss.

Einen Tag später ist er in Israel, abgeschirmt vom Regime. Persönlich geschützt von Netanjahu, der sofort beginnt, Lügen über die Geschehnisse in Amerika zu verbreiten – trotz aller Beweise – und Alexandrowitsch in bezahlten Urlaub schickt, nicht ins Gefängnis.

Was also ist hier los? Wie kann jemand diese Verbrechen gestehen, seine Flucht eingestehen und trotzdem frei herumlaufen? Und warum schaut das mächtigste Strafverfolgungssystem der Welt weg?

Wir werden gleich von einem Mitglied der Nevada Internet Crimes Against Children Task Force hören. Doch zunächst ist es erwähnenswert: Es ist keine Überraschung, dass Alexandrowitsch sofort von Netanjahu unterstützt und mit vollem Lohn beurlaubt wurde, während das Regime daran arbeitet, seine Verbrechen zu vertuschen.

In Israel wimmelt es von Sexualstraftätern, die vom Staat geschützt werden. Männer wie Jimmy Julius Karow, der nach der Vergewaltigung und Analverkehr mit einem neunjährigen Mädchen in Oregon nach Israel floh – und den Israel nicht an die USA ausliefern will.

Unterstützt wurde er dabei von Rabbi Yehuda Oppenheimer, der ihm Kontakte und ein Vergleichsschreiben vermittelte.

Es geht hier nicht nur um einen einzelnen Mann oder einen einzelnen Fall. Es geht um ein System, das Tätern auf höchster Ebene Schutz bietet – unabhängig von den Beweisen und den Opfern.

Diese beunruhigende Denkweise entspringt direkt den Lehren des Talmuds – Lehren, die die Rabbis nutzen, um Missbrauch zu entschuldigen, Opfer zum Schweigen zu bringen und Israels Drogenhandel und die Adrenochrom-Industrie zu rechtfertigen.

Rabbi Yeshoshua B. Gordon drückt es noch deutlicher aus: Seiner Ansicht nach ist es die Schuld des Mädchens, wenn ein jüdischer Mann Sex mit einem jungen Mädchen hat, weil es ihn „in Versuchung geführt“ hat. Seiner Ansicht nach sollte sie sich vor Gericht verantworten müssen – nicht der ehrenwerte, ehrenwerte jüdische Mann.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine verdrehte Meinung. Es ist Teil einer umfassenderen Denkweise, die es Tätern ermöglicht, ungestraft zu agieren – und die Opfer zum Schweigen bringt.

Lernen Sie Sigal Chattah kennen, die amtierende US-Staatsanwältin für den Bundesstaat Nevada – die Anwältin, die dem mutmaßlichen israelischen Sexualstraftäter Tom Artiom Alexandrovich die Flucht nach Israel ermöglichte. Sie ist gebürtige Israelin und hat Verbindungen zu verschiedenen zionistischen Organisationen, darunter dem Israeli American Council.

Sie hat sogar öffentlich damit geprahlt, dass sie ihren Job bekommen habe, weil sie „weiß, wo die Leichen begraben sind … und manchmal entscheiden kann, wo sie begraben werden.“ Hä?

Laut Angaben der Nevada Crimes Against Children Task Force sind diese Details von Bedeutung. Es handelte sich um eine gemeinsame verdeckte Operation. Das FBI war beteiligt. Man sollte meinen, die Bundesregierung würde bei so schweren Verbrechen Anklage erheben.

Doch Alexandrowitsch kam frei. Warum? Weil er sich laut der Taskforce in der Stadt der Sünde aufhielt, um Geschäfte für die israelische Adrenochrom-Industrie anzubahnen und den Verkauf von Hunderten Sexsklavinnen für VIP-Events in Las Vegas zu organisieren. Als das klar wurde, erstarrten die Behörden, die örtlichen Ordnungskräfte wurden gefeuert und die gesamte Operation unter den Teppich gekehrt.

Seine Strafverfolgung hätte zu viele prominente Namen ans Licht gebracht.

Israel entführt seit Jahrzehnten Kinder. Viele von ihnen verschwinden einfach spurlos – Mädchen und Jungen werden aus ihren Familien entführt und verschwinden in einem System, das von der Außenwelt kaum wahrgenommen wird.

The Intel Drop-Quellen haben einen globalen Pädophilenring entdeckt, einen Adrenochromring, der Hunderte von Rothschild-kontrollierten westlichen Eliten speist, die von einem Netzwerk globaler Casinos bedient werden, die mit der Trump-Organisation und seinen Unterstützern verbunden sind. Miriam Adelson, die Casinos auf der ganzen Welt besitzt und Netanjahu als Vertriebsmitarbeiterin beschäftigt, arbeitet eng mit Trump zusammen und finanzierte dessen politische Manöver. Das ist noch schlimmer, als man sich vorstellen kann, und betrifft eine riesige Zahl vermisster Kinder.

Tatsächlich wurde der globale Krieg gegen den Terror begonnen, um Ströme von Waisen und Flüchtlingen zu schaffen, die Adrenochrom aussaugen, Sexhöhlen in Casinos und sogar den Diebstahl menschlicher Organe zu fördern. Jetzt setzt Trump die ICE ein, um Kinder im ganzen Land zusammenzutreiben – nicht nur „Mexikaner“.

Und das Schockierendste daran? Die Welt hat weitgehend weggesehen und die Muster, die Opfer und die Netzwerke ignoriert, die dafür sorgen, dass dies ungehindert weitergeht.

Wussten Sie, dass in diesem Jahr in Israel ein riesiger Pädophilenring aufgedeckt wurde? Zu ihm gehören hochrangige Politiker, hochrangige Polizeibeamte und prominente Wirtschaftsführer.

Kleinkinder, junge Mädchen und Frauen wurden gefoltert und misshandelt. Das Ausmaß dieser Verbrechen, die sich über Jahrzehnte erstreckten, ist schlichtweg entsetzlich.

Putin hat die Welt gewarnt, dass Israel das größte Adrenochrom- und Kinderhandelsnetzwerk betreibt, doch die Mainstream-Medien haben sich entschieden, dieses Wissen zu unterdrücken.

Warum? Weil wir uns auf gefährlichem Terrain befinden. Es gibt einen Grund, warum alle, die es gewagt haben, über Alexandrowitsch zu berichten, nun ernsthaftem Druck ausgesetzt sind – und einer echten Bedrohung ihrer Sicherheit ausgesetzt sind.

Im Moment hören wir von einem Mitglied der Nevada Internet Crimes Against Children Task Force – jemandem, der im Raum war, als alles passierte.

Was sie entdeckten, ging über alles hinaus, wofür sie ausgebildet worden waren … es war wahrhaft grauenhaft und eine Art Operation, die es niemals geben sollte.

Dies sind nicht nur Statistiken – es sind echte Menschen. Echte Opfer. Echte Kinder mit echten Eltern. Erinnern Sie sich an Jimmy Julius Karow? Eines seiner Opfer meldete sich und erzählte ihre Geschichte.

Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Zerschlagung eines 9.000 Jahre alten Pädophilenrings.

Eine weitere Generation wird gestohlen. Weltweit gibt es täglich neue Opfer, auch in Ihrer Stadt. Genug ist genug. Es ist Zeit, diesen Kinderhandel und den Adrenochromring mit Stumpf und Stiel auszurotten. Kein Verstecken. Keine Ausreden. Kein Wegschauen mehr. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 24.08.2025