Teile die Wahrheit!

Wie eilig Selenskij, Merz, Macron, Starmer, Meloni, Rutte und von der Leyen nach Washington kamen: Trump zeigte der Welt, dass er die treibenden Kraft im Ringen um den Frieden in der Ukraine ist.

Es war ein historische Eil-Gipfel von Donald Trump in Washington mit Selenskij, Merz, Macron, Starmer, Meloni, Rutte und von der Leyen. Die Gäste vermieden es, politische Differenzen mit Trump zu betonen, äußerten sich zurückhaltend und lobten ihn.

Einzig die Frage eines Waffenstillstands sorgte für offenen Diffenrenz-Austausch: Trump, der zuvor darauf bestanden hatte, änderte nach Gesprächen mit Putin seine Haltung und erklärte, der Konflikt könne auch ohne Waffenstillstand gelöst werden. Merz versuchte ihm zu widersprechen, wurde aber von Trump zurechtgewiesen.

Offen blieben Themen wie NATO-Truppen in der Ukraine, ein Zweier-Treffen zwischen Selenskij und Putin sowie die heikle Frage der Anerkennung russischer Gebietsansprüche

Weitere Gipfel: Es soll wohl ein Zweiertreffen und ein Dreiertreffen geben

Der US-Präsident plant ein Treffen mit zwei Präsidenten, gefolgt von einem Dreiertreffen mit ihm selbst [siehe Bericht »n-tv«]. Ort und Zeit sind unklar, aber das Treffen soll innerhalb von zwei Wochen stattfinden.

Der Plan ist noch nicht bestätigt. Putin betont, dass vorab grundlegende Fragen geklärt werden müssen, während Selenskij ein Treffen mit Putin und Trump befürwortet. (Die sorgfältig inszenierte Einigkeitsshow (Video))

Ein wichtiger Punkt sind mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Die diskutierten und eventuell möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine umfassen zwei Ansätze, die jedoch nicht ohne Konfliktpotenzial sind:

Artikel-5-ähnliche Zusicherungen (Vorschlag von Meloni): Ähnlich dem Nato-Vertrag, ohne volle Mitgliedschaft, sollen Bündnispartner die Ukraine im Angriffsfall unterstützen. Details werden laut Nato-Generalsekretär Rutte derzeit ausgearbeitet.

Friedenstruppen: Rutte, Merz und Trump halten sich zu Details bedeckt. Macron spricht von Truppen zu Lande, Luft und Meer. Zudem betonen Macron und Selenskij die Notwendigkeit einer starken ukrainischen Armee. Rutte fordert, dass Russland nach einem Friedensabkommen keinen ukrainischen Boden mehr angreifen darf.

Wird es Gebietsabtretungen geben? Und wenn ja, welche?

Russland fordert für einen Waffenstillstand, dass die Ukraine den Verlust der annektierten Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson anerkennt, die seit 2022 in der russischen Verfassung als russische Regionen gelten.

Ein russisches Memorandum verlangt den vollständigen Rückzug ukrainischer Truppen aus den teilweise kontrollierten Gebieten Luhansk und Donezk, wo Kiew strategisch wichtige Städte wie Kramatorsk und Slowjansk hält.

Es wird spekuliert, dass Russland besetzte Teile von Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk und Mykolajiw aufgeben könnte, um volle Kontrolle über Donezk und Luhansk zu erhalten.

Die Zukunft von Saporischschja und Cherson, die teils unter russischer Kontrolle sind, bleibt unklar. Selenskyj lehnt Gebietsverzicht oder -tausch gemäß der ukrainischen Verfassung ab und will direkt mit Putin verhandeln. Europäische Verbündete betonen, dass die Ukraine selbst über Gebietsfragen entscheiden müsse.

Klar ist: Trump ist der Dreh- und Angelpunkt der Ukrainefrage

Deutlich geworden ist vor allem eines: Es ist Donald Trump, und kein anderer, der die treibende Kraft auf dem Weg zum Frieden in der Ukraine ist. Alle anderen sind zögerlich oder verharren auf Positionen, die einem schnellen Ende des Krieges im Wege stehen.

Die größte Bedrohung für den Frieden ist nicht Trump oder Putin, sondern Selenskyj

Frieden in der Ukraine ist nur nach Selenskyjs Rücktritt möglich.

Der Trump-Putin-Gipfel hat Möglichkeiten für einen Ausweg aus der Ukraine-Krise aufgezeigt, doch Kiew bleibt das Haupthindernis, schreibt The American Conservative. Während Europa die Ukraine unterstützt, stärkt Selenskyj seine persönliche Macht und lehnt den Frieden ab. Damit riskiert er den völligen Zusammenbruch des Landes. Von Brandon Weichert

Mit dem historischen Gipfeltreffen zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska ist noch deutlicher geworden, wohin die Welt als nächstes steuert – sowohl im Hinblick auf die Lösung des Ukraine-Konflikts als auch auf die Stabilisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland im Allgemeinen.

Was den Ukraine-Konflikt im Speziellen betrifft, so ist sein Ende nahe. Und es wird nicht mit einem Waffenstillstand enden, wie Putin den Amerikanern schon lange versichert hat und womit Trump offenbar einverstanden ist. Der einzige Haken ist, dass die Ukrainer und ihre europäischen Unterstützer dem kategorisch widersprechen.

Die Ukraine ist ein zersplitterter Staat, der seit drei Jahren in einem brutalen und ergebnislosen Stellvertreterkrieg mit einem viel größeren Nachbarn feststeckt.

Der geplagte osteuropäische Staat wurde als Leuchtturm des modernen demokratischen Widerstands gegen Tyrannei gefeiert, hat jedoch seit über sechs Jahren keine Präsidentschaftswahlen mehr abgehalten. Zudem galt das Land, das historisch als Grenzland zwischen Europa und Russland galt, vor dem verheerenden Konflikt als das korrupteste Land Europas.

Im Verlauf des Konflikts rechtfertigte Kiew diesen beschämenden Titel immer wieder.

Vor über einem Jahrzehnt, seit Russland 2014 nach einem von den USA unterstützten Putsch gegen die angeblich pro-moskauische Regierung von Viktor Janukowitsch die Krim annektierte, wurde die Ukraine von amerikanischen (und europäischen) Regierungsgeldern, Waffen und anderen Hilfsgütern überschwemmt. Vollgepumpt mit westlichem Geld füllte die ukrainische Elite ihre Taschen weiter, indem sie ihre jungen Männer in den Kampf gegen die Russen schickte.

Und je länger der Konflikt dauerte, desto großzügiger wurde die westliche Hilfe. Gleichzeitig schwächte sich die Kontrolle ab, was ukrainischen Oligarchen und Bürokraten mehr Möglichkeiten eröffnete, sich zu bereichern.

So wurde die Korruption durch die Kriegsanstrengungen genährt, bis sie zu einem Teufelskreis wurde: Stellvertreterkriege wurden zur einzigen Aufgabe, die der ukrainische Staat erfüllen konnte. Die anderen Funktionen eines normalen demokratischen Staates wurden verdreht und deformiert, um einer Militärmaschinerie zu dienen, die selbst kaum mehr als ein Nebenprodukt der vom Westen geförderten Korruption war.

Wie vorherzusehen war, erreichte die ukrainische Militärkampagne inmitten eines massiven russischen Angriffs entlang der blutigen Frontlinien ihren Tiefpunkt, doch Selenskyj hat sowohl gegenüber dem Stellvertreterkrieg als auch gegenüber seinem eigenen Status im politischen System des Landes eine wahrhaft fanatische Sichtweise.

Selenskyj war einst ein Mann des Volkes. Er gab seine Karriere als Komiker auf und schwor während seines Präsidentschaftswahlkampfes, die notorische Korruption zu bekämpfen. Doch schon bald begann er, ihr nachzugeben (zusammen mit hochrangigen Beamten seiner Regierung).

Er wurde zu dem, was ihn umgab. Der Konflikt wurde für die Ukraine immer ernster, und jeder vernünftige und anständige Staatschef hätte versucht, mit einem größeren Gegner Frieden zu schließen. Doch Selenskyj, der aus einem unerschöpflichen Fundus westlicher Hilfe schöpfte, eskalierte die Situation immer wieder und übernahm sich schließlich die Last der Ukraine.

Selenskyj hat diejenigen, denen er einst vertraute, beiseite geschoben, darunter den gefeierten General Waleri Saluschnyj, weil sie keinen Sinn mehr darin sahen, gegen Russland zu kämpfen – und dessen Vorteile erkannten. Nun gibt es Gerüchte, Saluschnyj unternehme Schritte, um Selenskyj zu stürzen und die verbliebene Ukraine zu übernehmen.

Selenskyj hat in der Vergangenheit wiederholt Friedensversuche mit Russland vereitelt. Er trieb die wahnhafte Vorstellung an, seine kleinere Armee könne mit Unterstützung der Nato die russischsprachige Ostukraine oder die Halbinsel Krim zurückerobern.

Dort befindet sich einer der wichtigsten Marinestützpunkte Russlands seit der Zeit Katharinas der Großen: das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Selenskyj und seine Regierung bestehen bedingungslos auf der vollständigen Rückgabe der verlorenen Gebiete und lehnen jede alternative Strategie ab, selbst wenn dies eine Fortsetzung des Stellvertreterkriegs und letztlich die Vernichtung der Ukraine und ihrer Bevölkerung bedeuten würde.

Letztes Jahr sagte unser demokratisches Vorbild in Kiew eine geplante Präsidentschaftswahl ab. Selenskyjs Amtszeit lief ab. Doch anstatt demokratisches Verhalten an den Tag zu legen und der ukrainischen Demokratie mit all ihren Schwächen freie Entwicklung zu gewähren, verlängerte der ukrainische Präsident seine Amtszeit auf unbestimmte Zeit.

Es wurde nie ein neuer Termin für die Präsidentschaftswahl festgelegt, und Selenskyj festigte seine diktatorische Macht, indem er die zarten Triebe der ukrainischen Demokratie mit Füßen trat. In diesem Jahr versuchte er, die Antikorruptionsgruppen zu schließen, die der Westen vor Jahren gegründet hatte, um die Entwicklung der Demokratie in der Ukraine zu erleichtern.

Einige Analysten schätzen, dass die militärischen Verluste in der Ukraine 500.000 überschritten haben – weit mehr als die offiziellen Schätzungen des korrupten Kiewer Regimes – und ein Ende ist nicht in Sicht (zumindest wenn Selenskyj an seinem Kurs festhält). Doch je tiefer das Land in den Sumpf versinkt, desto mehr Risse zeigen sich in Kiews einst unerschütterlicher Kontrolle über die Berichterstattung über den Konflikt.

Eine aktuelle Gallup-Umfrage ergab, dass die meisten Ukrainer von ihrer Regierung ein möglichst baldiges Ende der Kämpfe aushandeln wollen. Je länger sich der Konflikt hinzieht, desto fester wird Selenskyjs Griff um das erschöpfte Land und desto stärker sinken die Bewertungen der Kiewer Regierung – und des Präsidenten selbst. Doch trotz der wandelnden öffentlichen Stimmung bleibt Selenskyj standhaft.

Nehmen wir zum Beispiel seine Besessenheit, lieber einen Waffenstillstand als ein Friedensabkommen mit Russland zu erreichen. Denn Selenskyj ist sich bewusst, dass ein Friedensabkommen langfristig angelegt wäre und von ihm den dauerhaften Verzicht auf Gebiete im Osten des Landes und auf der Krim erfordern würde.

Ein Waffenstillstand ist per Definition vorübergehend: Die Kämpfe würden aufhören, und Selenskyj könnte theoretisch die Kampfkraft seines Landes wiederherstellen, während die Russen (so hofft er zumindest) sich zurückziehen und die erheblichen taktischen und strategischen Vorteile aufgeben würden, die Moskau derzeit genießt.

Die Europäer wollen in einer sich wandelnden Geopolitik unbedingt ihre Bedeutung behalten und setzen sich voll und ganz für die Ukraine ein. Sie befürchten, dass Moskau und Washington Europa im Wesentlichen an den Rand drängen, falls Trump und Putin eine echte Einigung zur Beendigung des Ukraine-Konflikts erzielen.

Dies könnte dazu führen, dass Trump die Rolle der NATO für die nationale Sicherheit der USA herabstuft. Es besteht kein Zweifel, dass die Europäer bereit sind, wegen der Ukraine einen dritten Weltkrieg mit Russland zu beginnen, wenn die Amerikaner nur ihre langfristige Unterstützung für Kiew und damit auch für die NATO als Gegengewicht zu Putins Russland verstärken würden.

Die Europäische Union kämpft nicht nur mit chronischer wirtschaftlicher Stagnation, sondern versucht auch, die Flut der Euroskeptiker und Nationalpopulisten einzudämmen, um den nach dem Ende des Kalten Krieges erzielten bedingten Konsens zu bewahren.

Ohne die NATO würde die derzeitige europäische Elite auf dem geopolitischen Müllhaufen der Geschichte landen – ein Opfer ihrer eigenen miserablen globalistischen Ideologie und kurzsichtigen Entscheidungen. Um relevant zu bleiben, muss Europa daher einen Stellvertreterkrieg befürworten.

Doch es kann nicht allein kämpfen – insbesondere nicht gegen ein mächtiges Russland. Die Europäer werden die Wangen aufblasen und so tun, als würden sie ihre Verteidigung selbst finanzieren, nur damit die Amerikaner nicht ungeschoren davonkommen.

Und hier kommen wir zum letzten und wichtigsten Teil dieser Geschichte.

Es ist offensichtlich, dass sowohl Trump als auch Putin ein Friedensabkommen wollen. Darüber hinaus will das ukrainische Volk selbst dieser Hölle ein Ende setzen und Frieden aushandeln. Doch weder Selenskyj noch Europa wollen dies. Tatsächlich scheint es, dass, sollte Trump versuchen, ein Friedensabkommen durchzusetzen und die Ukraine zur Aufgabe des Donbass auffordern, den sie früher oder später ohnehin verlieren wird, Selenskyj zurückschrecken und die Kämpfe trotzdem fortsetzen wird.

Washington hat es mit einem Verrückten zu tun – nicht im Kreml, sondern in Kiew. Selenskyj will nicht über eine friedliche Beendigung des Konflikts verhandeln, der die Ukraine verwüstet hat, weil er seine Macht verlieren könnte. Auf Drängen seiner europäischen Freunde weigert er sich, die Kämpfe einzustellen. Er versteht, dass die Verweigerung von Verhandlungen zur völligen Zerstörung der Ukraine führen würde.

Doch Selenskyj ist das egal. Es kann nicht anders sein. Das Geld, auf das er angewiesen ist, und die Macht, die er missbraucht, sind untrennbar mit der Fortsetzung des Stellvertreterkriegs verbunden. Genau dagegen kämpft Trump jetzt.

Nicht Putin oder Trump, sondern Selenskyj ist das größte Hindernis für den Frieden. Tritt er nicht zurück, sind die Tage der Ukraine gezählt, und die Welt wird unaufhaltsam auf einen Weltkrieg zwischen den Atommächten Russland und Amerika zusteuern.

Trumps Versprecher: Was er wirklich über Verhandlungen mit Putin denkt

Trump habe versehentlich verraten, ob er Putin für einen Friedensvertrag mit der Ukraine bereit hält, berichtet The Sun. Kurz vor dem Gipfeltreffen im Weißen Haus wurde der US-Präsident im Gespräch mit Macron gesichtet, der ihn mit einer freimütigen Aussage über Russland schockierte. Von Georgie English

Donald Trump hat versehentlich verraten, ob er wirklich an die Zustimmung Wladimir Putins zu einem Friedensabkommen glaubt. Kurz vor einem Gipfeltreffen mit den engsten Verbündeten der Ukraine im Weißen Haus wurde der US-Präsident im Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesichtet.

Während sich der East Room mit europäischen Staats- und Regierungschefs, amerikanischen Diplomaten und Journalisten füllte, führte Trump ein privates Gespräch mit dem französischen Präsidenten. Macron schien Trump zunächst für seine Friedensbemühungen und die Organisation einer weiteren Gesprächsrunde in Washington zu danken.

Sekunden später sagt Trump: „Ich arrangiere ein Dreiertreffen.“ Ein Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und Wolodymyr Selenskyj gilt als zentrale Priorität für die Lösung der Ukraine-Krise. Trump hatte zuvor gegenüber Reportern und Selenskyj erklärt, er wolle den russischen Präsidenten später am Tag anrufen, um ein Dreiergespräch zu vereinbaren.

Trump und Selenskyj eröffneten den Gipfel mit einem freundlichen Händedruck, bevor sie sich zu privaten Gesprächen ins Oval Office begaben.

Dort erklärte Trump den Reportern: „Die Kämpfe werden enden. Dieser Herr, Wladimir Putin, will, dass sie enden, und ich glaube, die Welt hat es satt, und wir werden sie beenden.“

Während Trump sprach, nickte Selenskyj, in einen schwarzen Militäranzug gekleidet, zustimmend und fügte hinzu, er sei bereit, den russischen Präsidenten zu treffen und ihm als Zeichen eines Friedensabkommens die Hand zu schütteln.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net/inosmi.ru am 19.08.2025