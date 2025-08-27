US-Ökonom: Russland hat die Ukraine NICHT überfallen

Teile die Wahrheit!

Eine völlig durchsichtige Lüge wurde in der gesamten westlichen Welt zur Wahrheit gemacht. Die Lüge ist, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ich werde die tatsächliche Geschichte liefern, die leicht zu überprüfen ist. Von Paul Craig Roberts

Als Washington 2014 die ukrainische Regierung stürzte und eine Marionette einsetzte, verließ sich Washington auf die Banderiten, um die Regierung zu einer feindseligen Haltung gegenüber den russisch besiedelten Gebieten der Ukraine, wie der Krim und dem Donbas, zu drängen, die ursprünglich zu Russland gehörten.

Ob die Banderiten, Anhänger von Stepan Bandera, nun Neonazis sind oder nicht, sie sind auf jeden Fall russenfeindlich.

Der Konflikt in der Ukraine begann 2014 mit Straßenübergriffen auf Russen im Donbas und Versuchen der Regierung, den Gebrauch der russischen Sprache zu verbieten und andere Verbote für die russischen Gebiete zu erlassen.

Diese Angriffe auf der Straße weiteten sich bald zu Artillerieangriffen auf Städte im Donbas und zur Besetzung von Gebieten im Donbas durch ukrainische Milizen mit Nazi-Insignien aus.

Um sich selbst zu schützen, bildete der Donbas zwei unabhängige Republiken – Luhansk und Donezk – und bildete Paramilitärs, um sich zu verteidigen.

2014 stimmten Donezk und Luhansk mit überwältigender Mehrheit dafür, wie die Krim wieder in Russland eingegliedert zu werden, doch Putin lehnte dies ab. („Operationsplan Deutschland“: Sachsens Gemeinden sollen sich auf Krieg mit Russland vorbereiten)

Stattdessen verließ sich Putin auf das Minsker Abkommen, das die Ukraine und die unabhängigen Republiken unterzeichnet hatten und das Deutschland und Frankreich durchsetzen sollten.

Das von Russland unterstützte Abkommen sah vor, dass der Donbas in der Ukraine verbleibt, aber eine gewisse Autonomie erhält, z. B. eine unabhängige Polizei und unabhängige Gerichte zum Schutz der Rechte der russischen Einwohner.

Putin verließ sich naiverweise auf das Minsker Abkommen, von dem die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident später sagten, es sei dazu benutzt worden, Putin zu täuschen, während die USA eine große ukrainische Armee aufbauten und ausrüsteten.

Ende 2021 war diese Armee bereit, in den Donbas einzumarschieren, der zu einem großen Teil bereits von der Ukraine besetzt war, und den Donbas ohne jegliche Autonomie gewaltsam wieder in die Ukraine einzugliedern. Angesichts des Missbrauchs und der möglichen Abschlachtung des russischen Volkes versuchten Putin und sein Außenminister Lawrow zwischen Dezember 2021 und Februar 2022, ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit dem Westen zu erreichen, das die Ukraine von der NATO-Mitgliedschaft ausschließen und durch die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zur gegenseitigen Sicherheit beitragen würde.

Das Biden-Regime, die NATO und die EU lehnten dies rundheraus ab. Der Konflikt folgte auf diese Ablehnung.

Als Russland die Zeichen der Zeit erkannte und nicht mehr ausweichen konnte, erkannte es die Donbas-Republiken offiziell an.

Dadurch konnten Donezk und Luhansk Russland um Hilfe bitten, was Putin in letzter Minute und acht Jahre zu spät tat. Da Russland in den Donbas eingeladen wurde, ist es nicht einmal in den Donbas einmarschiert, geschweige denn in die Ukraine.

Putin bezeichnete die russische Intervention als „spezielle Militäroperation“, die sich auf die Räumung ukrainischer Truppen aus russischen Gebieten beschränkte.

Sieben Monate nach der militärischen Intervention, am 30. September 2022, gliederte Russland die russischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson wieder in Russland ein. Die Bodenkämpfe beschränkten sich auf die Räumung ukrainischer Truppen aus Gebieten, die wieder zu Russland gehören.

Fragen Sie sich, wie und warum die Wahrheit durch eine Lüge ersetzt werden konnte? Die Antwort ist, dass diejenigen, die vom Krieg profitieren, die Kriegspropaganda liefern.

Die Antwort lautet, dass Propaganda ein Hindernis für die Verständigung und für eine friedliche diplomatische Lösung eines Konflikts darstellt, der leicht außer Kontrolle geraten und sich zu einem größeren Krieg ausweiten kann.

Die Propaganda, dass der Einmarsch des bösen Diktators und Kriegsverbrechers Putin in die Ukraine der erste Schritt zum Wiederaufbau des Sowjetimperiums ist, schränkt Trumps und Putins Fähigkeit ein, die Ost-West-Beziehungen auf eine weniger gefährliche Grundlage zu stellen.

Die westlichen Hurenmedien schreien bereits, dass Trump die Ukraine verrät, dass Trump Europa verrät, dass Trump Wachs in Putins Händen ist.

Diese und andere ignorante Slogans werden von den zionistischen Neokonservativen und dem US-Militär-/Sicherheitskomplex benutzt, um Keile zwischen Trump und seine Anhänger zu treiben.

Die Amerikaner wurden 75 Jahre lang indoktriniert, Russland als Feind zu betrachten. Der Glaube ist institutionalisiert.

Fortschritte auf dem Weg zu friedlichen Beziehungen erfordern eine wahrheitsgetreue Berichterstattung und die Korrektur etablierter, falscher Überzeugungen.

Kann dies erreicht werden, wenn die gut platzierten neokonservativen Unterstützer der US-Hegemonie ihre Interessen verteidigen und der Militär-/Sicherheitskomplex entschlossen ist, seine Macht und seinen Profit zu schützen? Von den Medien kann Trump wenig Hilfe erwarten.

Naive Russen sollten sich nicht von ihren Hoffnungen auf eine Annäherung an den Westen hinreißen lassen. Mächtige Barrieren stehen den russischen Hoffnungen im Weg, und die Russen haben keine Möglichkeit, die Barrieren zu beseitigen. Es ist zweifelhaft, dass Trump sie hat.

Stellen Sie sich nun eine letzte Frage: Warum ist es PCR, der für den gesunden Menschenverstand und die Wahrheit plädiert? Warum sind es nicht die US-Außenpolitiker, der Kreml, die Chinesen, die russischen Medien, die westlichen Medien, die deutsche Regierung, die britische Regierung, die indische Regierung?

Warum sind es nicht Trumps Unterstützer, die dafür plädieren? Ich bin nur eine Stimme, die von der Washington Post, CNN, Fox News, NPR, BBC, MSNBC, NY Times, Wall Street Journal, The Guardian und dem Rest der Hurenmedien und einer Fülle von Internetseiten, die von Kriegstreibern gesponsert werden, leicht als „Putin-Agent/Dummkopf“ niedergeschrien wird.

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland wird viele Stimmen benötigen. Wo sind diese Stimmen?

Hinweis: Die Huren bei der BBC und die übrigen Medien berichten fälschlicherweise, dass Russlands Wiederherstellung der russischen Staatsbürgerschaft für die Krim, den Donbas, Saporischschja und Cherson illegal ist.

Die Wiederherstellung der russischen Staatsbürgerschaft ist nach den internationalen Regeln der Selbstbestimmung völlig legal.

Es gibt keine Bestrebungen von Seiten der Krim, des Donbas, Saporischschja und Cherson, in die Ukraine zurückzukehren.

Die bisherige Geschichte zeigt, dass Krieg unsere Zukunft ist

„Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“ – George Santayana

Unsere Zeit ähnelt stark dem Europa der Jahre 1912–1914 und 1938–1939. Ein Krieg braut sich zusammen, und anders als früher versuchen die wahrscheinlich beteiligten Länder heute – mit Ausnahme von Russland, China und dem Iran – nicht, ihn zu vermeiden.

Zwischen 1912 und 1914 waren der französische Präsident Poincaré, der russische Außenminister Iswolski, der spätere russische Botschafter in Frankreich, und der russische Außenminister Sasonow tief in eine Verschwörung verstrickt, die einen Krieg zwischen Russland und Frankreich (mit britischer Billigung und Beteiligung) auf der einen Seite und Deutschland und Österreich-Ungarn auf der anderen Seite provozieren sollte.

Poincaires Ziel war die Rückeroberung Elsass-Lothringens für Frankreich. Die Minister des Zaren wollten Konstantinopel, um die Meerenge vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer zu kontrollieren.

Diese drei Männer und der französische Politiker Delcasse waren so entschlossen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, dass sie einen Krieg heraufbeschworen, der allein in Frankreich 1,3 Millionen Soldaten das Leben kostete und 2,6 Millionen verwundete. Zudem wurde die russische Regierung gestürzt. Harry Elmer Barnes erzählt die Geschichte anhand der Notizen, die sich die Verschwörer im Laufe der Jahre schrieben, in denen die Verschwörung vorbereitet und in die Tat umgesetzt wurde.

Weil Barnes, ein führender amerikanischer Historiker, die Wahrheit sagte, verlor er seine Stelle an der Columbia University. Die offizielle Darstellung lautete, Deutschland habe den Krieg verursacht – eine Behauptung, für die es keinerlei Beweise gibt. Doch die historische Schuldzuweisung an Deutschland lenkte die Aufmerksamkeit von der französisch-russischen Verschwörung ab. Wie Barnes eigenes Schicksal bewies, lohnte es sich für einen Historiker nicht, die Wahrheit zu sagen.

Der Weg zum beruflichen Erfolg führte über die Schaffung einer Geschichte, die die Gewinner rechtfertigte. Und die „Gewinner“ waren tatsächlich Gewinner, weil die Deutschen getäuscht wurden, da sie törichterweise den „Vierzehn Punkten“ von US-Präsident Wilson vertraut hatten.

Der deutsche Kaiser, ein Cousin des britischen Königs und russischen Zaren, tat alles, was er konnte, um einen Krieg zu vermeiden, und Deutschland war das letzte Land, das mobilisierte.

Das für den Krieg verantwortliche Land ist nie das letzte, das mobilisiert.

Sowohl die Deutschen, die Briten als auch möglicherweise der Zar waren im Nachteil, da sie nichts von der französisch-russischen Kriegsverschwörung wussten. Die Ermordung des österreichischen Erzherzogs und Österreichs Strafmaßnahmen gegen Serbien wurden von der Propaganda zum Kriegsgrund gemacht.

Höchstwahrscheinlich war das Attentat Teil der französisch-russischen Kriegsverschwörung. Ungeachtet dessen führte ein Streit zwischen Österreich-Ungarn und Serbien schließlich zu einem Krieg, der Millionen von Menschen in den europäischen Großmächten das Leben kostete und Lenin den Sturz der russischen Regierung ermöglichte. Frankreich bekam Elsass-Lothringen und Russland eine Revolution. Österreich-Ungarn wurde zusammen mit der deutschen Monarchie zerstört.

Das Ergebnis war der Versailler Vertrag, der den Zweiten Weltkrieg auslöste. Die Blüte der britischen Führungsschicht wurde zusammen mit der britischen Finanzkraft vernichtet. Die Türkei behielt die Kontrolle über Konstantinopel.

Barnes stützt seine Geschichtsschreibung ebenso wie David Irving auf offizielle Dokumente, während die meisten Historiker ihre Karriere darauf ausrichten, die Sieger zu rechtfertigen und sich auf die Seite der aufsteigenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kräfte zu stellen.

Izvolski sorgte dafür, dass russisches Gold in Bestechungsgelder für französische Zeitungen floss, um Kriegsgegner zum Schweigen zu bringen, Argumente für den Krieg zu liefern und Poincaré ins französische Präsidentenamt zu bringen. Russland bestach auch führende serbische Politiker, damit diese Intrigen gegen Österreich-Ungarn schmiedeten.

Wir beobachten heute dasselbe, nur wissen wir es nicht. Die Medien erzählen es uns nicht. Auch sie sind bestochen.

Wenn wir den Amerikaner Witkoff und den nominellen Russen Dmitriev betrachten, welche Rolle spielen sie wirklich? Könnten sie Bestechungsgelder austeilen, deren Aufgabe es ist, Ergebnisse zu erzielen, die ihre Prinzipien erfolgreich erscheinen lassen? Man kann den patriotischen Amerikaner ungläubig ausrufen: „Unser Land, niemals!“

Aber wir wissen von den Bestechungsgeldern, die Clintons Familie reich gemacht haben. Wir wissen von den Bestechungs- und Schmiergeldzahlungen, die Hunter und Joe Biden geleistet haben. War der Brief, den Trumps Frau Putin über die angeblichen ukrainischen Kinder überbrachte, das Ergebnis einer israelischen Bestechung, um den Fokus von der israelischen Vernichtung palästinensischer Kinder abzulenken?

Da die Realität der Lage nicht ans Tageslicht kommt, hat die Bevölkerung in den USA und Europa keine Ahnung, was vor sich geht. Kommentatoren verbreiten – je nachdem, wer sie bezahlt – entweder optimistische Hoffnungen oder behaupten, Trump würde die Ukraine verraten. Die Realität sieht jedoch anders aus.

Die Realität ist, dass die Welt auf einen Krieg zusteuert, weil (1) die US-Außenpolitik die amerikanische Hegemonie fordert und (2) die Russen offensichtlich das Problem haben, sich ihren Hoffnungen zu überlassen, anstatt die Realität anzuerkennen. Wenn die außenpolitische Doktrin eines Landes die Verhinderung des Aufstiegs eines Landes erfordert, das seinen Unilateralismus einschränken könnte, und es aufstrebende Länder gibt, kann es keinen Frieden geben.

1939 gab die britische Regierung Polen eine Garantie, die der NATO-Garantie ähnelte, die der Westen der Ukraine geben möchte. Die unmittelbare Folge war der Zweite Weltkrieg.

Der Autor Paul Craig Roberts (* 3. April 1939) ist ein US-amerikanischer Ökonom.

Quellen: PublicDomain/paulcraigroberts.org am 24.08.2025