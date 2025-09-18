„Alarmglocken“: Genetischer „Fingerabdruck“ des COVID-Impfstoffs in der DNA eines 31-jährigen Krebspatienten gefunden

Teile die Wahrheit!

Eine neue Preprint-Studie liefert laut den Autoren den ersten direkten Beweis dafür, dass genetisches Material aus mRNA-COVID-19-Impfstoffen in das menschliche Genom integriert werden kann und möglicherweise aggressive Krebserkrankungen auslösen kann. Die Ergebnisse widersprechen den Beteuerungen, dass die Impfstoffe die DNA nicht verändern oder schädliche DNA-Fragmente enthalten können. Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Neuen Forschungsergebnissen zufolge kann das in mRNA-COVID-19-Impfstoffen enthaltene genetische Material in das menschliche Genom integriert werden und möglicherweise zur Entstehung von aggressivem Krebs beitragen.

„Wir glauben, dass dies ein Warnsignal ist, das die Welt nicht ignorieren darf“, sagte der Epidemiologe Nicolas Hulscher, einer der Mitautoren.

Die Ergebnisse der Studie widersprechen laut Hulscher den Behauptungen von Impfstoffherstellern und Gesundheitsbehörden, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe die menschliche DNA nicht verändern können und nicht mit DNA-Fragmenten kontaminiert sind.

Die Vorabveröffentlichung der Studie erschien am Montag auf Zenodo, einem Online-Forschungsarchiv, das vom CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, betrieben wird.

Laut den Autoren ist dies die erste Studie, die direkte Beweise für die Integration von genetischem Material in das menschliche Genom liefert.

„Dieses Muster ist biologisch plausibel für eine Beschleunigung des Krebsverlaufs.“

Die Studie konzentrierte sich auf den Fall einer zuvor gesunden 31-jährigen Frau, die innerhalb eines Jahres nach Erhalt von drei Dosen des Moderna-mRNA-COVID-19-Impfstoffs an „schnell fortschreitendem Blasenkrebs im Stadium IV“ erkrankte. Der Fall wurde als „für dieses Alter ungewöhnlich und aggressiv“ beschrieben. (Bombe: Kardiologe bringt COVID-19-Impfstoffe mit Krebs in der britischen Königsfamilie in Verbindung)

Laut Hulscher ergab die Studie, dass ihre Impfung zu einer Reihe von unerwünschten Ereignissen führte, die wahrscheinlich zum Ausbruch von Krebs führten. Er sagte:

„Wir sahen eine perfekte Sturmkonstellation – Gene, die normalerweise Krebs auslösen, waren aktiviert, Gene, die normalerweise die DNA reparieren, waren beschädigt, und in allen von uns getesteten Bioproben waren weitreichende Störungen der Zellsignale vorhanden. All dies trat innerhalb eines Jahres nach ihrer mRNA-Impfserie auf.

Insgesamt ist dieses Muster biologisch plausibel für eine Beschleunigung des Krebsverlaufs.“

Die Studie ergab, dass ein Fragment des genetischen Materials des Patienten zu 100 % mit einer Sequenz übereinstimmte, die im Spike-Protein-Teil des mRNA-COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech enthalten ist.

Obwohl der Patient nur den Impfstoff von Moderna erhalten hatte, schrieb Hulscher, dass die beiden Impfstoffe „identische Abschnitte der Nukleotidsequenz” innerhalb des Spike-Proteins aufweisen.

Die „proprietäre Plasmidsequenz von Moderna wurde nicht in der NCBI hinterlegt” – einer Datenbank der US-Regierung –, sodass der Pfizer-Impfstoff als die am besten passende Übereinstimmung identifiziert wurde, so die Autoren.

Laut der Studie liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Fragment zu 100 % mit einer in den Impfstoffen enthaltenen Sequenz übereinstimmt, bei etwa 1 zu einer Billion.

Es „sollte Alarmglocken läuten lassen“, dass diese Übereinstimmung inmitten einer weit verbreiteten Zellmutation bei einer so seltenen und aggressiven Krebsart auftrat, sagte Hulscher.

DNA-Kontaminationen können zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen führen, darunter multiple Krebserkrankungen und das potenzielle Auftreten von Turbo-Krebs, chronischen Entzündungen und einem höheren Risiko für Blutgerinnsel, Schlaganfälle und plötzlichen Tod. DNA-Kontaminanten können auch auf Kinder übertragen werden.

Hulscher sagte:

„Jahrelang beharrten die Aufsichtsbehörden darauf, dass eine Integration unmöglich sei. Unsere Studie ist der erste direkte molekulare Beweis dafür, dass aus Impfstoffen stammende DNA in das menschliche Genom eingebettet ist. Und das war kein Zufall: Es trat zusammen mit Anzeichen für krebsauslösende Mutationen und genetisches Chaos auf.“

„Wir haben einen genetischen Fingerabdruck des Impfstoffs in ihrer DNA gefunden“

Der Studie zufolge wurde die 31-jährige Patientin aufgrund ihrer seltenen Diagnose ausgewählt.

Blasenkrebs ist „vorwiegend eine Erkrankung älterer Erwachsener, und sein Auftreten bei jungen Frauen ist äußerst selten“. Wenn er auftritt, „ist er in der Regel aggressiv und mit einer ungünstigen Prognose verbunden“, heißt es in der Vorabveröffentlichung.

Der Mitautor der Studie, Dr. John A. Catanzaro, Naturheilkundler und CEO sowie Mitbegründer von Neo7Bioscience, sagte, dass das Durchschnittsalter von Patienten mit einer Blasenkrebsdiagnose bei 73 Jahren liegt. Weniger als 2 % der Fälle treten bei Menschen unter 40 Jahren auf. Bei Frauen unter 35 Jahren „ist es außerordentlich selten – schätzungsweise weit unter einem halben Prozent aller Diagnosen“.

„Angesichts der Seltenheit von fortgeschrittenem Blasenkrebs in dieser Bevölkerungsgruppe rechtfertigte ihr Fall eine eingehende molekulare Untersuchung“, heißt es in der Studie.

Bei jungen Frauen handelt es sich bei den meisten Blasenkrebsdiagnosen um niedriggradige und nicht-muskelinvasive Tumoren, „die in der Regel vor der Ausbreitung entdeckt und behandelt werden“, sagte Catanzaro. Er fügte hinzu:

„Im Gegensatz dazu ist Blasenkrebs im Stadium IV (metastasierend) bei einer Frau Anfang 30 ein extremer Ausreißer, der hauptsächlich in vereinzelten Fallberichten dokumentiert ist. Eine derart fortgeschrittene Erkrankung in diesem Alter liegt weit außerhalb des üblichen epidemiologischen Musters und unterstreicht die höchst ungewöhnliche Natur des Krankheitsbildes dieser Patientin.“

Die Patientin, die noch am Leben ist und „unter aktiver Behandlung mit einem personalisierten, zielgerichteten Therapiekonzept“ steht, hatte keine persönliche oder familiäre Krebsanamnese und wurde „im Rahmen der routinemäßigen molekularen Überwachung während ihrer laufenden Behandlung identifiziert“, so Catanzaro.

Anhand der aus ihrer Behandlung gewonnenen Daten führte Neo7Bioscience eine Multi-Omik-Analyse durch, die Catanzaro als „vierstufigen molekularen Scan des Krebses und des Blutes der Patientin“ definierte.

Diese Analyse umfasste eine zirkulierende Tumor-DNA-Analyse oder „flüssige Biopsie“ zum Nachweis „winziger Fragmente von Tumor-DNA im Blutkreislauf“ sowie eine funktionelle Exom-Sequenzierung, bei der „die wichtigsten funktionellen Abschnitte ihrer Gene genau untersucht werden, um wichtige Mutationen zu erkennen“, so Catanzaro.

Die Analyse umfasste auch ein RNA-Transkriptom-Profiling – „eine Überprüfung, welche Gene in den Zellen aktiv ein- oder ausgeschaltet sind“ – und eine Ausscheidungsproteom-Analyse oder „Untersuchung der im Urin und anderen Körperflüssigkeiten freigesetzten Proteine, um zu zeigen, wie sich der Tumor und der Körper verhalten“.

Der Studie zufolge führen mRNA-Impfstoffe „stark modifizierte RNA-Moleküle und Lipid-Nanopartikel-Träger“ in den Körper ein, was ein Risiko für genomische Störungen und onkogene – oder krebserregende – Entwicklungen darstellt.

Lipid-Nanopartikel können DNA aus dem Impfstoff im gesamten Körper transportieren.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense, sagte, dass die Impfstoffhersteller ursprünglich behaupteten, die Lipidnanopartikel würden sich nicht über die Impfstelle hinaus ausbreiten. Er sagte:

„Da sie sich der Gefahren bewusst waren, die von DNA ausgehen würden, wenn sie in einem Lipid-Nanopartikel eingeschlossen wäre, versuchten die Hersteller, die DNA mit einem Enzym namens DNase zu zerstören. Nicht nur, dass die DNase die DNA nicht abbauen konnte, die Hersteller haben dies auch nicht überprüft. Die DNA wurde in den Lipid-Nanopartikel eingeschlossen und befindet sich nun in den Krebszellen.

Die Folge dieser Leichtsinnigkeit ist nicht nur, dass eine Person nun aufgrund der mRNA-Injektion an Krebs erkrankt ist. Die Implikation ist, dass bei der Untersuchung der Ursachen aller Krebserkrankungen bei allen geimpften Menschen die Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss, dass der Impfstoff die Ursache ist.“

Hulscher sagte, die Ergebnisse der Studie bestätigten dieses Risiko bei der Patientin.

„Wir haben einen genetischen ‚Fingerabdruck‘ des Impfstoffs in ihrer DNA gefunden … in einer genreichen und instabilen Region“, sagte Hulscher. „Diese Integrationsstelle befand sich nicht in einem harmlosen ‚sicheren Hafen‘, sondern in einem Bereich, in dem eine Störung viele andere Gene beeinträchtigen könnte.“

Laut der Studie hat diese Integration „onkogenes Potenzial“ und das Potenzial, Tumore zu erzeugen, was zu „einem günstigen Umfeld für aggressive Malignität“ führt.

Hulscher sagte, dass die mRNA-Impfstoffe mehrere mögliche Mechanismen haben, die zu einem solchen Ergebnis führen könnten. Die plausibelste Erklärung sei die Übertragung von Plasmid-DNA-Fragmenten aus dem Herstellungsprozess – von denen pro Dosis Milliarden quantifiziert worden seien, sagte er.

„Es gibt noch andere biologisch mögliche Mechanismen, wie die reverse Transkription von Spike-mRNA durch endogene Enzyme, gefolgt von einer Integration, oder eine indirekte genomische Instabilität, die durch chronische Spike-Protein-Exposition ausgelöst wird“, fügte Hulscher hinzu.

„Die Menschheit kann nicht mit genomischen Störungen spielen“

Die Studie zitiert einen Anfang dieses Monats in der Fachzeitschrift Autoimmunity veröffentlichten Peer-Review-Artikel, in dem Milliarden von residuellen Plasmid-DNA-Fragmenten pro Dosis in den mRNA-COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna identifiziert wurden.

Andere aktuelle Studien haben ebenfalls DNA-Kontaminationen in den mRNA-Impfstoffen und die potenziellen Gesundheitsrisiken, die diese verursachen können, identifiziert. Dazu gehören:

Eine Entdeckung aus dem Jahr 2023 von Kevin McKernan, wissenschaftlicher Leiter und Gründer von Medicinal Genomics, identifizierte eine DNA-Kontamination im Pfizer-mRNA-COVID-19-Impfstoff – eine Entdeckung, die später von anderen bestätigt wurde, darunter Health Canada, eine Regierungsbehörde, die das Gesundheitssystem des Landes überwacht.

Eine im letzten Jahr in der Fachzeitschrift Science, Public Health Policy and the Law veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie fand DNA in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer in Konzentrationen, die drei- bis viermal höher waren als die gesetzlichen Grenzwerte.

Eine im letzten Jahr in der Fachzeitschrift Methods and Protocols veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie fand DNA-Verunreinigungen, die 360- bis 534-mal höher waren als der gesetzliche Grenzwert.

Eine Studie, die im vergangenen Jahr in einem Labor der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) von Schülern unter der Aufsicht von FDA-Forschern durchgeführt wurde, bestätigte das Vorhandensein einer hohen DNA-Kontamination in Pfizers mRNA-COVID-19-Impfstoff.

Eine Anfang dieses Jahres veröffentlichte Literaturrecherche identifizierte über 100 begutachtete Studien, die darauf hindeuten, dass die mRNA-COVID-19-Impfung durch 17 verschiedene biologische Mechanismen zu Turbo-Krebs führen kann.

Hulscher sagte, die neue Studie „schließt den Kreis“:

„Andere Teams haben eine Kontamination der mRNA-Impfstoffe mit Plasmid-DNA dokumentiert; wir zeigen, dass diese Fragmente wahrscheinlich in das menschliche Genom integriert werden können.

Unabhängig davon wurde im Zusammenhang mit der Spike-Exposition eine Aktivierung onkogener Treiber beobachtet; hier zeigen wir, dass bei einem echten Patienten sowohl eine Plasmidintegration als auch eine weitreichende onkogene Dysregulation gleichzeitig auftreten.“

Die Studie stellt fest, dass zwar „aus einem einzelnen Fall keine Kausalität abgeleitet werden kann“, die Konvergenz der in der Studie identifizierten Faktoren jedoch „ein höchst ungewöhnliches und biologisch plausibles Muster darstellt“, das einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen, genomischer Integration und Krebs herstellt und weitere Untersuchungen rechtfertigt.

„Krebs im Stadium 4 ist nun eine dokumentierte Nebenwirkung, die nur durch die Impfung erklärt werden kann, und es ist notwendig, die Onkogenese in die Einwilligungserklärung aufzunehmen“, sagte Jablonowski.

Die Ergebnisse der Studie verstärken auch die Forderungen nach einer Aussetzung oder einem Rückzug der mRNA-Impfstoffe, da ihre Gesundheitsrisiken nicht vollständig bekannt sind, sagte Hulscher. Er fügte hinzu:

„Bisher wurde eine Integration als unmöglich abgetan. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sie in einem gefährlichen Bereich des Genoms mit eindeutigen funktionellen Konsequenzen möglich ist. Das erfordert einen sofortigen Rückruf vom Markt.

„Zwar sind weitere Untersuchungen erforderlich, um Häufigkeit und Risiko zu quantifizieren, doch ist eine vorsorgliche Aussetzung gerechtfertigt. Die Menschheit kann nicht mit genomischen Störungen spielen.“

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 18.09.2025