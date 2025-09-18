Kongressabgeordnete legen Pentagon-Klassifizierung von vier gebietsfremden Aliens offen (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Mauern der Geheimhaltung um außerirdisches Leben auf der Erde sind diese Woche weit aufgebrochen, als amtierende Kongressabgeordnete schockierende Aussagen von Pentagon-Wissenschaftlern über vier verschiedene außerirdische Spezies öffentlich machten, die derzeit auf unserem Planeten aktiv sind.

Was aus jüngsten Podcast-Interviews mit Abgeordneten des Repräsentantenhauses hervorgeht, sind keine Spekulationen oder Theorien, sondern direkte Berichte über geheime Briefings, in denen Regierungswissenschaftler bestimmte Arten nichtmenschlicher Intelligenz identifiziert haben.

Der Abgeordnete Eric Burlison aus Missouri, Mitglied des House Oversight Committee und der UAP-Fraktion, enthüllte im Redacted-Podcast, dass er während einer kürzlichen UFO-Anhörung im US-Kongress direkt neben dem Pentagon-Physiker Dr. Eric Davis saß, als Davis die verblüffende Erklärung abgab.

Davis erklärte den versammelten Abgeordneten, dass es vier verschiedene Alien-Klassifikationen gebe: Graue, Nordische, Insektoide und Reptilien.

„Ich saß direkt neben Eric Davis“, erzählte Burlison den Moderatoren des Redacted-Podcasts. „Waren Sie verblüfft, als er diese vier verschiedenen Klassifizierungen bzw. Spezies von Außerirdischen beschrieb?“

Auf Nachfrage bestätigte Burlison seinen Schock darüber, diese Informationen während eines offiziellen Verfahrens so sachlich vorgetragen zu bekommen.

Der Kongressabgeordnete aus Missouri legte großen Wert auf die Klärung des Kontextes und wies darauf hin, dass Davis während dieser Sitzung zwar nicht unter Eid stand, seine Referenzen als angesehener Pentagon-Forscher, der an streng geheimen Projekten arbeitete, seinen Aussagen jedoch enormes Gewicht verliehen.

Davis, der an geheimen UFO-Forschungsprogrammen der Regierung beteiligt war, sprach mit der Autorität eines Menschen, der diese Wesen selbst erlebt oder glaubwürdige Berichte aus zweiter Hand von anderen Regierungsquellen erhalten hat. (Whistleblower spekulieren über UFO-Basen im Bermuda-Dreieck)

Doch Davis war mit diesen Behauptungen nicht allein. Burlison enthüllte, dass die vier Alien-Klassifikationen unter Pentagon-Insidern und Geheimdienstmitarbeitern allgemein bekannt seien.

„Ich habe an Treffen mit Einzelpersonen teilgenommen, die nicht in einem vertraulichen Rahmen stattfanden und bei denen die vier verschiedenen Alien-Klassifikationen zur Sprache kamen“, erklärte Burlison. „Nicht, dass ich das glaube. Ich habe bisher keine Beweise dafür gesehen, aber es sind gängige Floskeln, die man in der UAP-Community hört.“

Die vier von Pentagon-Wissenschaftlern beschriebenen Typen folgen etablierten Mustern, über die Forscher seit Jahrzehnten berichten. Die Grauen, charakteristisch für ihre markanten großen Köpfe und dunklen Augen, repräsentieren die am häufigsten gemeldeten Begegnungen mit Außerirdischen.

Nordische Wesen, beschrieben als große, blonde, menschenähnliche Wesen, tauchen in zahlreichen Zeugenaussagen auf. Insektoide mit insektenähnlichen Merkmalen und Verhaltensweisen bilden eine weitere Kategorie, die von Regierungswissenschaftlern katalogisiert wurde. Die Reptiloiden, die umstrittenste Klassifizierung, beschreiben Wesen mit reptilartigen Merkmalen, die einigen Forschern zufolge schon seit längerem in menschliche Angelegenheiten verwickelt sind.

Burlisons Aussage gewinnt an Bedeutung, da er im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses sitzt und Zugang zu vertraulichen Informationen und hochrangigen Regierungsvertretern hat. Seine Aussagen haben das Gewicht einer Person, die in ihrer offiziellen Funktion als gewählter Abgeordneter regelmäßig mit Geheimdiensten und Pentagon-Mitarbeitern zu tun hat.

Der Kongressabgeordnete enthüllte auch verstörende Berichte von Personen, die behaupten, direkt mit diesen außerirdischen Spezies interagieren zu können.

„Die gängige und wirklich schockierende Behauptung, die ich höre, ist, dass Menschen durch eine Art mentale Übung in der Lage sind, nicht-menschliche UAP-Intelligenz herbeizurufen“, erklärte Burlison. Dabei geht es um Personen, die behaupten, ihr Bewusstsein oder ihre telepathischen Fähigkeiten nutzen zu können, um unbekannte Luftphänomene herbeizurufen.

Burlison beschrieb den Test einer solchen Person, die in sein Kongressbüro kam. „Ich sagte einer von ihnen, ich hätte sie bloß auf den Plan gerufen und gesagt: ‚Okay, wenn Sie es schaffen, dann machen wir es sofort. Gehen wir raus, und Sie können einen UAP rufen. Wenn er einschlägt, gibt es landesweit Schlagzeilen.‘ Leider ist das nicht passiert.“

Trotz der gescheiterten Demonstration stellte Burlison fest, dass diese telepathischen Behauptungen bei mehreren Zeugen übereinstimmen.

„Die Anzahl der Leute, die mir sagen, dass sie ihr Bewusstsein nutzen können, um ein Raumschiff herbeizurufen“, stellt ein Muster dar, das sich nicht so leicht von der Hand weisen lässt, insbesondere wenn es von glaubwürdigen Quellen wie ehemaligen Militärangehörigen und Geheimdienstmitarbeitern stammt.

Burlisons Beobachtung der religiösen Bezüge, die in den Aussagen der UAP immer wieder auftauchen, ist bemerkenswert. „Manchmal bekennen sich diese Leute zum Christentum, manche nicht. Der religiöse Aspekt kommt bei diesem Thema immer wieder zur Sprache. Er scheint mit Spiritualität und Religion untrennbar verbunden zu sein.“

Diese religiösen Verbindungen deuten darauf hin, dass der Kontakt mit nichtmenschlicher Intelligenz auch spirituelle oder metaphysische Dimensionen haben könnte, die Regierungswissenschaftler neben den technologischen Aspekten untersuchen.

Die Tatsache, dass Pentagon-Forscher nicht nur die physischen Merkmale verschiedener außerirdischer Spezies katalogisieren, sondern auch ihre Interaktionsmethoden und spirituellen Verbindungen, deutet auf ein weitaus umfassenderes Verständnis der außerirdischen Präsenz hin als bisher angenommen.

Im Redacted-Podcast bezeichnete Burlisons Enthüllungen einen historischen Moment: Ein amtierender Kongressabgeordneter bestätigte öffentlich, dass Pentagon-Wissenschaftler bestimmte außerirdische Spezies identifiziert und klassifiziert haben, die auf der Erde operieren.

Seine direkte Zeugenaussage zu Dr. Davis‘ Aussagen sowie die Bestätigung ähnlicher Briefings anderer Pentagon-Insider geben beispiellose Einblicke in das tatsächliche Wissen der Regierung über außerirdisches Leben.

Der vorsichtige Umgang des Abgeordneten aus Missouri mit diesen Aussagen, einschließlich seines ehrlichen Eingeständnisses, nicht unbedingt alles zu glauben, was er hört, während er gleichzeitig berichtet, was Regierungswissenschaftler dem Kongress mitteilen, verleiht seiner Darstellung Glaubwürdigkeit.

Seine Bereitschaft, Behauptungen zu überprüfen und Beweise zu verlangen, zeugt von einem besonnenen Umgang mit außergewöhnlichen Informationen.

Burlisons Aussage im Redacted-Podcast zeichnet das Bild von Pentagon-Wissenschaftlern, die weit über die Frage nach der Existenz von Außerirdischen hinausgehen und die spezifischen Arten außerirdischer Wesen katalogisieren, die derzeit auf der Erde leben.

Die vier Klassifizierungen stellen operatives Wissen dar, das Regierungsforscher in ihren laufenden Studien über nicht-menschliche Intelligenz nutzen.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida brachte während ihres Auftritts bei The Joe Rogan Experience noch schockierendere Enthüllungen ans Licht. Sie schilderte ihre direkten Begegnungen mit geheimen Beweisen über Außerirdische und die dramatischen Konfrontationen mit Militärbeamten, die dem Kongress aktiv Informationen über Außerirdische vorenthalten.

Luna leitet eine Kongress-Taskforce, die UAPs und andere geheime Regierungsaktivitäten untersucht. Sie gab überraschend zu, dass sie persönlich fotografische Beweise von Flugobjekten in Sicherheitseinrichtungen gesehen hat, die ihrer Meinung nach „nicht von Menschenhand geschaffen“ wurden.

Im Gespräch mit Rogan beschrieb Luna ihre Erfahrungen in SCIFs (Sensitive Compartmented Information Facilities), wo sie Materialien untersuchte, die sie von der Existenz außerirdischer Wesen auf der Erde überzeugten.

„Ich habe Fotos gesehen“, erklärte Luna direkt im Podcast. „Ich war in einem SCIF und kann nicht alles besprechen, was in einem SCIF war, aber was ich Ihnen aufgrund der Fotos, die ich gesehen habe, sagen kann, ist, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass es da draußen Dinge gibt, die nicht von Menschenhand geschaffen wurden.“

Lunas Aussage basiert auf ihrer Position als Leiterin der Kongress-Taskforce, die eigens zur Untersuchung von UAPs und Fragen der Regierungstransparenz eingerichtet wurde.

Ihre Aussagen haben das Gewicht einer Person mit hoher Sicherheitsfreigabe und direktem Zugang zu geheimen Materialien, die der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Die Kongressabgeordnete aus Florida beschrieb, wie Zeugen vor dem Kongress über Wesen aussagten, die außerhalb des konventionellen Verständnisses von Physik und Realität agieren. „Ich konnte einige Zeugen tatsächlich fragen, was das für Dinge sind, und sie sagten immer wieder interdimensional“, erklärte Luna gegenüber Rogan.

„Wenn man über den interdimensionalen Aspekt spricht, fragen wir uns: Existierten diese Dinge vielleicht schon vorher außerhalb dessen, was wir heute als unsere eigene Dimension kennen?“

Diese Zeugen, so Luna, hätten über Wesen berichtet, die sich auf eine Weise durch Zeit und Raum bewegen können, die dem aktuellen wissenschaftlichen Verständnis widerspricht.

„Es gab Fälle, von denen ich glaube, dass sehr glaubwürdige Personen von Bewegungen außerhalb von Zeit und Raum berichtet haben“, sagte sie zu Rogan, räumte jedoch ein, dass solche Beschreibungen vage seien.

Luna bestätigte außerdem, dass mehrere Zeugen dem Kongress von denselben telepathischen oder bewusstseinsbasierten Interaktionsmethoden berichtet hätten, die Abgeordneter Burlison beschrieben hatte.

„Es gibt Leute, die behaupten, man könne diese Fähigkeit nutzen, um Dinge quasi per Hundepfeife zu übermitteln“, erklärte Luna und fügte hinzu, einige Zeugen hätten Videobeweise vorgelegt, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Lunas Auftritt bei Joe Rogan brachte die Konfrontation auf dem Luftwaffenstützpunkt Eglin ans Licht. Dort wurden sie und zwei weitere Abgeordnete von Militärbeamten blockiert, die versuchten, Informationen über UAPs vor dem Kongress zu verbergen.

Luna war zusammen mit den Abgeordneten Matt Gaetz und Tim Burchett zum Stützpunkt in Florida gereist, um Berichte von Luftwaffenpiloten über UAP-Vorfälle zu untersuchen, die das Militär angeblich vertuscht hatte.

„Wir trafen auf dem Luftwaffenstützpunkt Eglin ein. Wir wurden vom Kommandanten des Stützpunkts empfangen, der zuvor mit der Untersuchungskommission des Kongresses zusammengekommen war.

Das Pentagon hatte versucht, das Treffen abzusagen“, berichtete Luna. Als das Treffen trotz der Einwände des Pentagons stattfand, verweigerte der Kommandant des Stützpunkts den Zugang zu den Piloten und die Beweismittel, die die Kongressabgeordneten ausdrücklich gefordert hatten.

Die Konfrontation eskalierte, als der Kommandant des Stützpunkts den gewählten Vertretern den Zugang zu geheimen UAP-Informationen verweigerte und behauptete, sie hätten keine entsprechende Autorisierung.

„Wir waren im SCIF. Wir gerieten damals in einen verbalen Streit mit dem Kommandanten des Stützpunkts, der uns den Zugang zu den Piloten und den Informationen verweigerte und sagte, wir hätten keine Autorisierung“, erklärte Luna.

Die Situation erreichte einen absurden Höhepunkt, als der Kommandant des Stützpunkts die Kongressdelegation mitten in der Sitzung einfach im Stich ließ. „Mitten in unserer Sitzung steht er auf und verlässt den Raum. Als ob ich auf die Toilette müsste oder so.

Und dann, vielleicht fünf Minuten später, kommt dieser technische Sergeant herein und sagt: ‚Oh, der Kommandant des Stützpunkts wurde autorisiert, in Urlaub nach Georgia zu gehen. Er wird nicht zurückkommen‘“, erzählte Luna Rogan.

Luna betonte den beispiellosen Charakter dieses Vorfalls. „Er ist einfach abgehauen, mitten in einer Kongressdelegation. Als ob das noch nie passiert wäre.“

Der Flug des Stützpunktkommandanten nach Georgia, während drei Kongressabgeordnete auf Antworten warteten, zeigt, wie weit Militärs gehen, um gewählten Abgeordneten den Zugriff auf UAP-Informationen zu verwehren.

Trotz der Abreise des Stützpunktkommandanten stellte sein Stellvertreter schließlich einen Piloten zur Verfügung, um die Kongressdelegation zu informieren. Abgeordneter Gaetz erklärte später öffentlich, sie hätten Beweise für Flugobjekte gesehen, die seiner Meinung nach nicht von Menschenhand geschaffen worden seien. Damit bestätigte er, dass selbst die wenigen erhaltenen Informationen die Existenz nicht-menschlicher Technologie stützten.

Luna beschrieb die systematische Behinderung ihrer Task Force durch Pentagonbeamte und Geheimdienste. „Wenn der Kongress, der eigentlich die Interessenvertretung und Stimme des amerikanischen Volkes sein soll, also das Aufsichtsgremium ist, und Ihnen der Zugang nicht nur von einem Stützpunktkommandanten, sondern auch von hochrangigen Stellen im Pentagon und sogar vom Verteidigungsminister verweigert wird, dann ist das ein Problem“, sagte sie zu Rogan.

Der Abgeordnete aus Florida erläuterte, wie Rüstungsunternehmen außerhalb der staatlichen Aufsicht agieren und möglicherweise im Besitz außerirdischer Technologie sind, die eigentlich der Aufsicht des Kongresses unterliegen sollte.

„Wenn es tatsächlich Unternehmen gibt, die Informationen zurückhalten oder außerhalb der Kontrolle der Bundesregierung agieren, gibt es Budgetprobleme. Aber es gibt definitiv etwas, das wir derzeit nicht erklären können“, erklärte Luna.

Lunas Aussage in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ bestätigt, dass mehrere Kongressabgeordnete inzwischen geheime Beweise für außerirdische Technologie gesehen haben.

Ihre Berichte über Militärbeamte, die geflohen sind, anstatt gewählte Abgeordnete über UAP-Informationen zu informieren, enthüllen das Ausmaß der Vertuschung, die weiterhin eine Offenlegung gegenüber der amerikanischen Bevölkerung verhindert.

Die direkten Aussagen der Kongressabgeordneten über die Sichtung fotografischer Beweise für außerirdische Raumfahrzeuge, kombiniert mit ihrem detaillierten Bericht über Zeugenaussagen über interdimensionale Wesen, bestätigen eindeutig, dass die Regierung über umfangreiches Wissen über die Präsenz außerirdischer Wesen verfügt, das weiterhin geheim bleibt.

Ihre Bereitschaft, diese Angelegenheiten öffentlich zu diskutieren, signalisiert eine wachsende Bewegung unter gewählten Amtsträgern, die Transparenz in Bezug auf das bedeutendste Geheimnis der Menschheitsgeschichte erzwingen wollen.

Die gemeinsamen Aussagen der Abgeordneten Burlison und Luna im Redacted-Podcast und in The Joe Rogan Experience enthüllen eine massive Vertuschung der Regierung, die jahrzehntelang außerirdische Kontakte vor der amerikanischen Bevölkerung verheimlicht hat.

Beide Kongressabgeordneten beschreiben einen abtrünnigen Geheimdienstapparat, der außerhalb gewählter Aufsicht operiert, Whistleblower bedroht und außerirdische Geheimnisse auf höchster Geheimhaltungsstufe hält.

Luna schilderte detailliert die systematische Einschüchterung derjenigen, die die Wahrheit über außermenschliche Intelligenz ans Licht bringen wollen. Im Gespräch über David Grusch, den Whistleblower, der vor dem Kongress über staatliche UFO-Programme aussagte, enthüllte Luna die extremen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um ihn zum Schweigen zu bringen.

„Bevor er aussagte, erhielt er tatsächlich sehr konkrete Morddrohungen gegen ihn und seine Frau“, sagte Luna zu Rogan. „Und kurz nach seiner Aussage wurde eine massive Verleumdungskampagne gegen ihn gestartet, um seine Aussage zu diskreditieren.“

Das Muster aus Drohungen und Rufmord erstreckt sich nicht nur auf einzelne Whistleblower, sondern auch auf gewählte Amtsträger selbst. Luna beschrieb, wie Kongressabgeordnete mit politischen Vergeltungsmaßnahmen konfrontiert werden, wenn sie UAP-Ermittlungen durchführen.

„Wenn Sie darüber reden, ruinieren Sie Ihre politische Karriere. Das ist verrückt. Warum sollten Sie das überhaupt tun wollen?“, erzählte sie von den Aussagen ihrer Kollegen.

Burlison bestätigte ähnliche Druckkampagnen und merkte an, dass bis vor kurzem schon die bloße Erwähnung von UAPs oder UFOs im Kongress zu Karriereschäden geführt habe.

„Bis zum letzten Kongress sagten uns die Leute, wenn wir auch nur die Wörter UAP oder UFO erwähnten, dass wir unsere politische Karriere ruinieren würden, wenn wir mit diesen Untersuchungen fortfuhren“, erklärte er im Redacted-Podcast.

Beide Vertreter beschrieben Geheimdienste, die seit Jahrzehnten als Schattenregierung agieren und Entscheidungen über die Offenlegung außerirdischer Informationen ohne Beteiligung gewählter Amtsträger oder der amerikanischen Bevölkerung treffen.

Luna äußerte sich bei ihrem Auftritt bei Joe Rogan frustriert über dieses unverantwortliche System: „Da gibt es Leute, die nicht gewählt sind und im Grunde im Geheimen agieren. Das ist ein Problem.“

Die Kongressabgeordnete verband diese Alien-Vertuschung mit einem jahrzehntelangen Muster von Geheimdienst-Täuschungen. „Es geht nicht nur um das UAP-Phänomen. Es ist viel umfassender, wenn man bedenkt, dass wir gerade erst Informationen über das Attentat auf JFK erhalten. Es hat 70 Jahre gedauert, bis die CIA endlich ehrlich über einige der Geschehnisse war“, bemerkte Burlison im Redacted-Podcast.

Luna beschrieb ihre Erfahrung mit der „Skiff-Grippe“, wie sie sie nennt – der mysteriösen Angewohnheit prominenter UFO-Forscher, plötzlich nicht mehr erreichbar zu sein, wenn sie die Gelegenheit erhalten, den Kongress in geheimem Rahmen zu informieren. „Ich habe einige der größten Namen der UFO-Forschung kontaktiert.

Sie alle hatten die Skiff-Grippe“, erzählte sie Rogan. „An dem Tag, als das Skiff frei wurde und wir es reserviert hatten, sagten wir: ‚Wir sind da. Kommt, informiert uns.‘ Sie werden krank oder erholen sich und kommen zurück. Wenn sie sich nicht erholt haben, reden sie einfach nicht mehr mit uns.“

Dieses Muster deutet darauf hin, dass selbst zivile UFO-Forscher Einschüchterungen oder Drohungen ausgesetzt sind, die sie daran hindern, Informationen an gewählte Amtsträger weiterzugeben. „Wenn Sie mir nicht sagen, dass ich abhauen soll, dann reden Sie entweder Unsinn oder Sie haben Angst um Ihr Leben“, schloss Luna.

Beide Vertreter sprachen über Rüstungsunternehmen, die Programme zur Alientechnologie betreiben, die völlig außerhalb staatlicher Aufsicht stehen. Luna beschrieb diese Unternehmen als Unternehmen mit Fähigkeiten, die mit der bekannten Physik konkurrieren.

„Es gibt definitiv etwas, das meiner Meinung nach mit dem konkurrieren könnte, was wir derzeit in der Physik wissen, und eine Technologie, die möglicherweise da draußen ist und die wir nicht reproduzieren können“, erklärte sie Rogan.

Die Kongressabgeordnete verglich die technologische Lücke mit „einem Mobiltelefon, das vielleicht aus der Zeit der Höhlenmenschen stammt. Wir verfügen einfach noch nicht über die nötige Technologie, um es zu entwickeln.“

Dies deutet darauf hin, dass die geborgene außerirdische Technologie auf so fortschrittlichen Prinzipien beruht, dass die menschliche Wissenschaft die zugrundeliegenden Mechanismen noch nicht verstehen oder reproduzieren kann.

Burlison bestätigte, dass Regierungsinsider immer wieder dieselben bewusstseinsbasierten Interaktionsmethoden mit außerirdischen Raumfahrzeugen beschreiben. Mehrere Zeugen berichteten ihm von Menschen, die UAPs mental herbeirufen können – eine Fähigkeit, die über das herkömmliche Verständnis von Kommunikation und Technologie hinausgeht.

„Wie viele Leute erzählen mir, dass sie ihr Bewusstsein nutzen können, um ein Raumfahrzeug herbeizurufen“, erklärte er und bemerkte die Übereinstimmung dieser Berichte aus verschiedenen Quellen.

Luna betonte, dass ihre Task Force trotz aller Hindernisse weiterhin auf die Freigabe der Geheimhaltung drängen werde. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Informationen, die wir erhalten haben, dem amerikanischen Volk zugänglich gemacht werden“, erklärte sie in der Sendung „The Joe Rogan Experience“.

Ihre Entschlossenheit gründet auf der Überzeugung, dass die Steuerzahler ein Recht darauf haben, zu erfahren, was ihre Regierung über nicht-menschliche Intelligenz herausgefunden hat.

Beide Abgeordneten betonten, dass das amerikanische Volk diese geheimen Programme mit seinen Steuergeldern finanziert habe und Transparenz über die Erkenntnisse verdiene.

„Wir als Steuerzahler haben dies finanziert, sei es im Pentagon oder anderswo, wo Billionen von Dollar verschwunden sind, die wir bezahlt haben“, erklärte Burlison im Redacted-Podcast.

Die Aussagen dieser beiden Abgeordneten bestätigen, dass die US-Regierung über umfassendes Wissen über verschiedene außerirdische Spezies, fortschrittliche außerirdische Technologien und Methoden des Kontakts mit nichtmenschlicher Intelligenz verfügt.

Ihre öffentlichen Äußerungen in wichtigen Podcasts signalisieren eine Hinwendung zu erzwungener Offenlegung, da gewählte Amtsträger zunehmend frustriert sind über die jahrzehntelange Geheimhaltung durch unverantwortliche Geheimdienste.

Kongressabgeordnete stellen nun das Geheimhaltungssystem, das den Kontakt mit Außerirdischen vor der Menschheit verheimlicht, direkt in Frage. Ihre Bereitschaft, öffentlich über geheime Beweise und anhaltende Vertuschungen zu sprechen, deutet darauf hin, dass die Ära der totalen Geheimhaltung über die Präsenz Außerirdischer möglicherweise endlich zu Ende geht.

Die Wahrheit über vier außerirdische Spezies, die auf der Erde operieren, kann nicht länger hinter den Mauern staatlicher Geheimhaltung verborgen bleiben.

Quellen: PublicDomain/abovethenormnews.com am 16.09.2025