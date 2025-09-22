Antarktis: Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand geboren wurde (Video)

Teile die Wahrheit!

Nun folgt die Zusammenfassung von dem zweiten Teil „Terra-Infinita. Extraterrestrial Worlds and Their Civilizations: The Story told by the Woman Who Was Born in the Lands Behind the Ice Walls“. Auch dieses ist absolut katastrophal zu lesen. Ich kann nicht verstehen, dass von 873 Bewertungen bei Amazon 79 Prozent fünf Sterne vergeben haben. Jemand schrieb als Rezension:

„Dieses Buch war nicht einmal 50 Cent wert. Es wurde angeblich (ursprünglich) von einer Frau geschrieben, die behauptet, ihr Vater sei ein Entdecker in der Klasse von Admiral Richard E. Bird gewesen. Es gibt jedoch keine Erklärung darüber, wie der Autor diese Informationen von der Tochter des mutmaßlichen Entdeckers erhalten hat.

Wer ist sie… wirklich? Das gesamte Buch liest sich wie eine schlechte Science-Fiction-Geschichte, geschrieben von jemandem, der die neuesten Verschwörungstheorien aufgegriffen und versucht hat, sie zusammenzusetzen, um einen Sinn für die ‚Welten jenseits der Mauern‘ zu finden.

Der Mann, der das geschrieben hat, hat absolut KEINE Schreibfähigkeiten … er verwendet Kommas drastisch und ist ein Meister der Folgesätze. Das Buch war sehr kurz und ließ Details aus, die entscheidend gewesen wären, wenn diese Person tatsächlich in dieser Region gewesen wäre.

Alles, was wir bekommen, ist ein düsterer Überblick über die Ereignisse, den meiner Meinung nach jeder mit ein wenig Phantasie hätte zusammenfügen können. Verschwenden Sie nicht Ihr Geld; es ist eine Abzocke.“

Die Geschichte wird von einer Frau erzählt, die in den Ländern hinter der Eiswand das Licht der Welt erblickt hat. Sie ist die Tochter des Seefahrers William Morris, dem es gelungen ist, die Länder unter der „Großen Kuppel“ hinter der Eiswand zu erkunden.(Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Die Länder außerhalb der Kuppel sind ein sehr schwer zu überlebender Ort. Zusätzlich zu den Giften, die man dort mit jedem Atemzug in die Lunge pumpt, die man mit jedem Bissen isst und mit jedem Schluck trinkt, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Gefahren, die diese Länder zu einem unfreundlichen Ort machen.

Auch die Zahl der Kriege, die im Laufe der Geschichte auf manipulative Weise geführt wurden und Millionen Leben gekostet haben, ist wirklich abscheulich. Viele glauben, dass sie einer gerechten Sache dienten, doch nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Die einzige gerechte Sache ist die Freiheit, und die kann man nur erlangen, wenn man die Wahrheit kennt. Die Wahrheit ist ein hohes Gut. Es lohnt sich, die Wahrheit zu kennen. Wie viele Menschen haben für die Wahrheit ihr Leben geopfert, und wer möchte nicht die Wahrheit über die Vergangenheit kennen?

In diesem Buch versucht Helen Morris, so viel Klarheit wie möglich über die „bekannten Länder“ und die 178 Welten unter der „Großen Kuppel“ zu schaffen.

Innerhalb der „Großen Kuppel“ existieren 178 Welten mit einer oder mehreren Kuppeln mit unterschiedlichen Klimazonen und Zivilisationen. Lange Zeit war es kaum möglich, die Kuppeln zu durchdringen. Erst mithilfe der Technologie der Kolonisatoren gelang dies.

Die Kuppeln über den Luftweg zu erreichen, ist nahezu unmöglich. Am besten gelingt das über das Wasser, wo leicht offene Durchgänge zu finden sind, die die innere Welt mit der äußeren verbinden.

Später wurden für den Übergang auch Portale genutzt, die mehrere Welten miteinander verbinden. Leider wurden viele Portale manipuliert, was zu großen Problemen geführt hat.

Einige Portale wurden mit der Zeit so instabil, dass Wesen, die hindurchgeschickt wurden, verschwanden oder ihre Körper zerfielen. Heute verbinden Portale viele Bereiche innerhalb der „Großen Kuppel“.

Die Länder der Wächter

Die Wächter sind Kolonisatoren, Ausbeuter und Meister im Bau von Angriffs- und Verteidigungswaffen. Seit wann sie existieren, ist unklar.

Die Riesen behaupten, dass sie von einer anderen Rasse angegriffen wurden, die nicht aus den Ländern der „Großen Kuppel“ stammt und dass sie sich später mit ihnen verbündeten.

Das erklärt ihre großartige Entwicklung gegenüber anderen Rassen, die noch in den Kinderschuhen stecken und um ihr Überleben kämpfen.

Es heißt, dass die Wächter die Ersten waren, die Länder überfielen und sie kolonisierten. Zweimal wurden sie dabei von unterschiedlichen Rassen angegriffen und besiegt. Sie waren die Einzigen, die versucht haben, in die „Himmlischen Länder“ vorzudringen.

Diese „Himmlischen Länder“ sind die geheimnisvollsten aller bekannten Welten. Obwohl alle Rassen diesen Ort kennen, wagen es nur sehr wenige, ihn zu betreten.

Die Geschichte zeigt, dass die Menschheit ursprünglich aus diesen Ländern stammt, weil dort die Urquelle ist, wo die Seele ihren Ursprung hat.

Obwohl die Befreiung der Menschheit mithilfe der Anakim-Riesen mehrfach versucht wurde, wird sich die Geschichte in den bekannten Ländern außerhalb der Eiswand wiederholen.

Doch die Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen, sonst könnte es passieren, dass sich die Gelegenheit dazu nie wieder bietet.

Mit jedem Reset wird die Lage für die Menschen schwieriger, denn das heißt mehr Manipulation und weniger Freiheit. Helen Morris sagt:

„Wir sind aus diesen Ländern während des ‚Großen Krieges‘ geflohen, als alles außer Kontrolle geriet und die schwere Niederlage kam. Leider. Die Wächter wissen, dass viele von uns geflohen sind und dass wir eine Gefahr für all ihre Manipulationen und Lügen sind in den Ländereien, die sie kontrollieren.

Es wird schwierig sein, ein ‚Neues Großes Tartaria‘ mit freier Energie aufzubauen. Wir trugen die Hoffnung im Herzen, dass wir endlich Sieg und Freiheit erlangen – aber wir haben es nicht geschafft. Es war sehr knapp. Die Babys, die jünger als sieben Monate waren, wurden den Wächtern für den Neuanfang überlassen.

Sie manipulieren die Menschen, um sie auf ihren Weg zu führen. Die alte Geschichte vermischen sie mit ihren Erzählungen. Selbst wenn es noch so viele Beweise gibt, dass ihre Erzählung falsch ist, wird sie nicht in Frage gestellt, solange alles von den Regierenden, Medien, Wissenschaftlern, Historikern, Gelehrten und Prominenten bestätigt wird.

Moderne Technologie wird schrittweise eingeführt. Die Wächter sind arrogant und verabscheuen die Menschen. Sie lassen es nicht zu, dass irgendetwas außer Kontrolle gerät. Die Wächter haben mehrfach geplant, die Menschheit komplett auszulöschen.

Es gibt Mitglieder in Logen, beim Militär und in der Politik, die Kontakt zu den Wächtern haben und mit Reisen zu Kolonien in den Ländern des Mars belohnt werden.

Der letzte Reset, bei dem meine Großeltern zusammen mit meiner Mutter, die damals noch ein Baby war, fliehen konnten, war auf den Großen Krieg zurückzuführen, der vor mehr als 250 Jahren stattfand und die Wächter in Alarmbereitschaft versetzte, die glaubten, die bekannten Länder außerhalb der Eiswand mit Leichtigkeit beherrschen zu können – bis die Riesen gemeinsam mit den Menschen einen Strich durch die Rechnung machten…

Ende des Auszugs

Mehr über echte und gefälschte Anomalien, sowie die gefälschten Tagebücher von Admiral Byrd, lesen Sie im Buch.

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Video:

Quellen: PublicDomain am 22.09.2025