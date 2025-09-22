Wird die biblische Entrückung am 23. und 24. September 2025 stattfinden?

Teile die Wahrheit!

Wird die „Entrückung“ am 23./24. September 2025 stattfinden? Darauf habe ich eine kurze Antwort: „NEIN.“

In den letzten dreizehn Jahren, gab es mehrere Versuche , Ereignisse im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu „zeitlich festzulegen“.

Spekulationen über „ Blutmonde “, Finsternisse usw. tauchen immer wieder auf und verbreiten sich in verschiedenen Newsfeeds wie ein Lauffeuer , und dieses Jahr ist da keine Ausnahme .

Auf YouTube und TikTok tauchen Videos von Menschen auf, die persönliche Träume von der „Entrückung“ haben .

Normalerweise würde ich solche Dinge ignorieren, da sie immer wieder passieren.

Hunderte von Versuchen im Laufe der Jahrhunderte, den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu oder damit verbundener Ereignisse zu berechnen, scheiterten zu 100 % … das ist ziemlich erschreckend.

Was mich dieses Mal jedoch beeindruckt hat, ist, wie es „Datumssetzern“ gelungen ist, die Warnung des Neuen Testaments vor der Datumsfestlegung zu umgehen.

Bereits 2017 machten Datierungsexperten im Sternbild Jungfrau eine Vorhersage zur Wiederkunft Jesu. Eine Vorahnung der Offenbarung des Johannes? Nein. Nichts dergleichen geschah 2017… Dasselbe gilt für die Vorhersage vom 23./24. September 2025.

Die Standardantwort, die jeder informierte Christ auf Spekulationen zur „Datumsfestlegung“ geben sollte, findet sich in Texten wie Matthäus 24:36 , wo Jesus selbst sagt:

„Von jenem Tag aber und von jener Stunde weiß niemand , auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. “

Mit anderen Worten: Jesus als Sohn kennt den Zeitpunkt der Wiederkunft nicht einmal. Denn wenn Jesus es nicht einmal weiß, warum sollten wir dann annehmen, dass irgendjemand sonst auf der Erde es besser wissen könnte? („Vision“ vom Jüngsten Gericht: Pastor prophezeit Weltuntergang noch im September – „Die Zeit ist gekommen“)

Man sollte meinen, dass die Sache damit geklärt wäre. Doch offenbar haben sich einige eine sehr clevere Antwort ausgedacht, um diese Worte Jesu zu umgehen.

Die christliche Lehre beschreibt die Entrückung als die Auferstehung der Gläubigen, gefolgt von ihrer Himmelfahrt zu Christus „in den Wolken“, wie in 1. Thessalonicher 4,16–17 erwähnt. Die Billy Graham Evangelistic Association

erklärt, dass darauf die Wiederkunft Christi folgt, bei der Jesus das Böse besiegen und 1.000 Jahre lang auf Erden herrschen wird.

Bibelstellen wie 1. Korinther 15,51–52 beschreiben diese Verwandlung als „im Handumdrehen“ mit dem Klang der letzten Posaune.

Christen glauben, dass Christus nach einer siebenjährigen Trübsalszeit mit den Entrückten zurückkehren wird, um sein Reich auf Erden zu errichten. Diese Behauptung hat innerhalb christlicher Gemeinschaften eine Debatte ausgelöst. Manche betrachten die Entrückung und die Wiederkunft als getrennte Ereignisse, während andere glauben, sie seien gleichzeitig.

Die aktuellen Spekulationen über die „ Entrückung “ am 23./24. September 2025 haben einen besonderen Haken. Rosch ha-Schana ist der Tag des jüdischen Neujahrsfestes, das im Jahr 2025 irgendwann in diesem Zeitraum, also an diesen paar Tagen, stattfinden wird.

Rosch ha-Schana ist auch als Posaunenfest bekannt , dessen Zeitpunkt durch die Sichtung der ersten Sichel des Neumonds bestimmt wird.

Doch was, wenn bestimmte atmosphärische oder andere Bedingungen eine genaue Sichtung des Neumonds verhindern? Was zum Beispiel, wenn der Abend bewölkt ist?

Hier kommt der neueste Ausweg ins Spiel, um die „Datumsfestlegung“ zu rechtfertigen.

Es wird behauptet, dass Jesus mit seiner Aussage „ Tag und Stunde weiß niemand “ darauf hinweist, dass nicht immer klar ist, wann der Neumond tatsächlich sichtbar ist. Könnte es der 23. September sein? Der 24. September?

Zu welcher Stunde? Wir sind uns nicht sicher, aber es müsste irgendwo in diesem Zeitraum sein.

Wenn man Internetseiten durchforstet, auf denen diese Behauptung aufgestellt wird, wird der Eindruck erweckt, dass Jesus lediglich eine hebräische Redewendung verwendet, die mit dem Posaunenfest in Verbindung steht, um den Zeitpunkt eines Ereignisses wie der „Entrückung“ zu beschreiben.

Das Problem hierbei ist, dass es keine Belege dafür gibt, dass „Tag und Stunde kennt niemand“ tatsächlich eine so gängige hebräische Redewendung ist .

Man sollte meinen, dass, wenn es tatsächlich eine solche hebräische Redewendung gäbe, man eine Quelle zitieren könnte, um dies zu belegen.

Solche hebräischen Redewendungen gibt es tatsächlich. Wenn Jesus in den Evangelien beispielsweise das Zeichen des Jona in Bezug auf „ die drei Tage und drei Nächte “ zitiert, die mit seinem bevorstehenden Tod in Verbindung gebracht werden, gibt es in den rabbinischen jüdischen Schriften tatsächlich eine solche hebräische Redewendung, die als Beweis für diese Behauptung dient .

Leider gibt es für die Vertreter der hebräischen Idiom-Behauptung „ Tag und Stunde kennt niemand “ keine derartigen Beweise.

Da die Idee jedoch zu passen scheint, stört sich der Mangel an Beweisen nicht an den Befürwortern dieser Hypothese.

Mit anderen Worten: Für die Datierungsbefürworter ist es offenbar in Ordnung, wenn jemand behauptet, etwas sei wahr, ohne dafür Beweise vorlegen zu können, einfach weil er möchte, dass es wahr ist: Es ist in Ordnung, sich einfach Dinge auszudenken, um seine Interpretation der Bibel zu rechtfertigen.

Dies ist wirklich eine schlechte Art, die Bibel zu interpretieren.

Ich bin kein Prophet, aber ich bin bereit, hier eine konkrete Vorhersage zu treffen: Zwar könnte Jesus jederzeit wiederkehren, doch der 23./24. September 2025 wird kommen und gehen, ohne dass etwas passiert.

Da dies immer wieder passiert ist, werden Vertreter dieser Denkweise ihre Datumsangabe überdenken und vielleicht ein neues Datum vorschlagen, basierend auf vermeintlich genaueren Daten.

Oder sie finden andere raffinierte Wege, um ihre ursprünglichen Vorhersagen zu umgehen. Wer dumm genug ist, dieser Vorhersage Glauben zu schenken und sein Haus und seinen gesamten Besitz vor dem 23./24. September zu verkaufen, wird wahrscheinlich schwer enttäuscht sein.

Doch das Schlimmste ist, dass eine solche wiederholte, fehlgeschlagene Prophezeiung zu noch mehr Skepsis gegenüber der Integrität des christlichen Glaubens führen wird.

Leute, wir können das besser.

Quellen: PublicDomain/sharedveracity.net am 22.09.2025