Antarktis: Hinter der Eiswand – Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel

Teile die Wahrheit!

Nun folgt der dritte Teil der Serie mit dem Titel „The Lands of Mars: 178 Worlds Under the Great Dome“. Wenn Sie die ersten beiden Bücher überlebt haben, dann schaffen Sie dieses Machwerk auch noch. Hier eine passende Beurteilung:

„Die Formatierung ist allgegenwärtig; Es gibt Einrückungen und neue Absätze, wo sie nicht sein sollten, die Schriftgröße ändert sich hin und wieder, und die Schriftgröße im Allgemeinen wurde höchstwahrscheinlich so ausgewählt, dass sie ein paar weitere Seiten füllt. Die Bilder sind unklar, und es ist schwierig, die darin enthaltenen kleineren Textteile zu lesen.

Es handelt sich offensichtlich um einen übersetzten Text, der an sich kein Problem darstellt. Das unregelmäßige Spanisch an verschiedenen Stellen ist jedoch ein Zeichen für schlechtes Korrekturlesen, ebenso wie die Tatsache, dass einige Teile ein paar Mal gelesen werden müssen, bevor man verstehen kann, was gesagt wird. Es sieht so aus, als hätte der Autor lediglich einen Online-Übersetzer verwendet und niemanden dazu gebracht, ihn zu überprüfen.

Es scheint, als hätte der Autor dies zum Verkauf drucken lassen, nur um noch etwa einen Zehner aus uns herauszupressen, obwohl es zu einem der anderen Bücher hätte hinzugefügt werden können; Das Ende des Textes passt nicht als Schluss, und es handelt sich eigentlich nicht um einen eigenständigen Text.“

Zwischen 2016 und 2020 wurden Informationen über vermeintlich unbekannte und verborgene Länder bekannt, die der Menschheit bislang unbekannt sind. Fernwahrnehmer und Whistleblower berichteten, dass es Kontinente gibt, die auf alten Landkarten verzeichnet sind und über die in geheimen Büchern berichtet wird.

Die Karten und Geschichten werfen ein anderes Licht auf die Geschichte, sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft. Diese Informationen verändern alles – aber niemand kann eine Garantie für die Richtigkeit der Informationen geben. Wie heißt es doch: Jeder muss selbst nachforschen und seine eigenen Schlüsse ziehen.

Die Theorie, dass die sogenannten „Planeten“ Länder sind, die sich hinter der Eiswand befinden, die oft fälschlicherweise als das Ende der Erde bezeichnet wird, wird immer populärer. Viele Menschen haben schon vor einiger Zeit damit begonnen, intuitiv zu denken und Informationen zu diesem Thema zu sammeln, um in der menschlichen und spirituellen Entwicklung weiter voranzukommen.

Helen Morris war die Person, die erzählte, dass sie aus einem Land stammt, das als „Ahnenrepublik“ bekannt ist. Sie ist die Tochter von William Morris, dem Seefahrer.

Um das Jahr 1800 konnte er mit seinem Team in einem Boot die Mauern durchqueren. Helen Morris berichtet, dass innerhalb einer „Großen Kuppel“ 178 verschiedene Welten um die Erde oder besser gesagt um die „bekannten Länder“ existieren.

Sie erzählte die Geschichte und stellte einen großen Teil der Menschheitsgeschichte über die „bekannten Länder“ zusammen, wie den großen Krieg zwischen den Wächtern und den Anunnaki gegen die „Anakim“-Riesen und den Menschen aus Tartaria vor dem letzten großen Reset.

Was ist ein „Reset“? Wie viele gab es, und was geschah mit den alten Zivilisationen? Wer hat die vielen tausend Pyramiden und Tempel errichtet, die heute noch existieren? Was ist der Mensch für ein Wesen, und wer hat ihn erschaffen? Wohin gehen wir, wenn wir inkarnieren, und was ist unsere Mission auf der Erde?

All die Fragen, die uns einst nachts wachhielten, sind in diesen Büchern zu finden. Die versteckten Karten, die Planeten und ihre Zivilisationen werden im Detail beschrieben.

Den Menschen hätte schon vor langer Zeit von dem neuen Reset erzählt werden sollen – doch die Wahrheit war verboten, sodass sie für lange Zeit verborgen blieb. Die Marionetten der Wächter halten die Menschen in einem Zustand kollektiver Unwissenheit und bombardieren sie mit gefälschten Nachrichten, Krankheit und anderen perversen Grausamkeiten.

Sie manipulieren den Geist der Menschheit und spielen Gott, so, wie sie es im Laufe der Geschichte oft getan haben. Viele Informationen der Geschichte wurden von den Wächtern selbst gesammelt, die während des Ersten Weltkriegs von den Riesenmenschen der Tartaren angegriffen wurden, woraufhin sie ihre Macht in den großen Zentren verloren.

Viele der Informationen konnten im Laufe der Zeit entschlüsselt werden, und sie befinden sich noch heute in den Händen der Wächter und der Riesen auf der Insel Thoth, von wo William Morris sie erhalten hat.

Die Wächter und die Anunnaki konnten als große kolonisierende Rassen so viele Informationen wie möglich über die Welten innerhalb der „großen Kuppel“ erhalten, die heute die Insider völlig von den Wesen draußen zu trennen scheint.

Wir werden in diesem Buch mehr über die „Himmlischen Länder“ und die Verbindung zu den Wesen außerhalb der „großen Kuppel“ erfahren.

Ein viel und oft diskutierter Ort, der häufig nach einem Reset besucht wurde, sind die Länder des Mars. Mittlerweile gibt es eine große Kolonie von Menschen auf dem Mars, die ebenfalls von den Wächtern und den Anunnaki kontrolliert wird, aber anders als in den „bekannten Ländern“ außerhalb der Kuppel, weil diejenigen, die dort leben, sich den Aufenthalt in unterschiedlichen Positionen und mit ihrem Wirken gegen ihre eigene Rasse verdient haben.

Wie in den Büchern „The Navigator who Crossed the Ice Walls: World beyond the Antarctica“ und „Terra-Infinita. Extraterrestrial Worlds and Their Civilizations: The Story told by the Woman Who Was Born in the Lands Behind the Ice Walls“ beschrieben, konnte Richard E. Byrd diese Länder mehrmals besuchen, was bekannt wurde.

Das Leben in diesen Ländern hat Vorteile, wie zum Beispiel, dass man vier- oder fünfmal länger leben kann als in den bekannten Ländern. Es gibt nicht die unglaubliche Menge an Krankheiten, die wir heute in den bekannten Ländern haben, und man muss sich nicht um einen Job kümmern. Niemand befindet sich im Krieg mit benachbarten Rassen, den „Grauen“ aus den Orion-Ländern oder den Drakoniern. Aber es leben dort auch andere Rassen, die während der Eroberung der anderen Welten von den Wächtern und den Anunnaki-Wesen dorthin verlegt wurden.

Das berichtete Richard Byrd nach seiner ersten Expedition, wo es ihm gelang, den langen Weg zwischen der Antarktispassage und der heute als „Byrd-Passage“ bekannten Route zu überqueren, die zu den berühmten Marsgebieten führt.

Als Byrd zurückgekehrt ist und wieder Kontakt mit der Militärbasis hatte, die auf Informationen wartete und wissen wollte, wo sich der Konteradmiral befand, teilte er ihnen mit, dass er die „zwei Membranfelder“ passiert habe, dass er jedoch auf dem Weg zum Mars auf Probleme gestoßen sei.

„Diese Länder sind unserem nicht ähnlich, nicht einmal nach der ersten Membrane. Es gibt eine Kraft, die dich ergreift, wenn du eintrittst. Es war ein Gefühl, das ich noch nie zuvor in meinem Leben hatte.“ Diese Aufzeichnung wurde für immer in einer Geheimakte des Pentagons aufbewahrt.

Als Byrd in die fremden Länder eintrat, war seine Verwirrung sehr groß. Er wurde unter anderem auch von Wesen aus dem Land Orion besucht, die Byrd begleiteten, bis er das Land „Aeria“ betrat, das erste Land in der Nähe des Durchgangs.

Der Konteradmiral wurde von einem Mitglied der Wächter namens „Nimrod“ begleitet, der diese Länder offensichtlich sehr gut kannte und auch mit den dort lebenden Wesen sprach. Dann versammelte er die „Menschenkolonie“, die aufgrund von Konflikten mit anderen Rassen Zuflucht suchte und einen anderen Teil von Aeria besetzte, abseits des Festlandes.

Ehemalige Politiker, Mitglieder wichtiger Behörden und bekannte Persönlichkeiten aus der Vergangenheit führten zu einer der größten Menschenversammlungen auf dem fälschlicherweise „Roter Planet“ genannten Planeten. In dieser „Kreisumgebung“ gibt es nicht viel Platz für Menschen, sondern nur für eine Handvoll, die für die Wächter gearbeitet und sich ihr One-Way-Ticket verdient haben.

Anfangs war das Land selbst für diejenigen, die es besuchten, ein zunächst unwirtliches Land, doch in jüngster Zeit begann die Zahl der Menschen zu wachsen, und sie passten sich gut an die Insel an, um ihre Entwicklung fortzusetzen und mit ihren Nachbarn zu kommunizieren.

Durch die Verlängerung ihrer Lebenserwartung werden sie zu Wesen, die in ihrem langen Leben viele Aufgaben erlernen und über viel Wissen verfügen. Die umfangreiche Waffentechnologie dient lediglich der taktischen Kriegsführung für Angriff und Verteidigung und stammt aus den Händen der Wächter.

Ende des Auszugs

Mehr über echte und gefälschte Anomalien, sowie die gefälschten Tagebücher von Admiral Byrd, lesen Sie im Buch.

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 19.09.2025