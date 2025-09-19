EPA-Chef bestätigt, dass gefährliche Chemikalien, darunter Schwefeldioxid, für Geoengineering-Zwecke freigesetzt werden (Video)

EPA-Chef Lee Zeldin bestätigt, dass gefährliche Chemikalien, darunter Schwefeldioxid, für Geoengineering-Zwecke freigesetzt werden. Gesundheitsrisiken sind real. Umweltschäden sind garantiert. Das ist keine Verschwörung mehr – es ist offiziell.

Geoengineering außer Kontrolle: Die US-Regierung hat es finanziert. Der Himmel ist voll davon. Und jetzt ist die Wahrheit offiziell.

Das Geständnis, das sie dich nie hören lassen wollten

Nachdem dies jahrzehntelang als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, ist die Wahrheit nun direkt von oben ans Licht gekommen: EPA-Administrator Lee Zeldin hat offiziell bestätigt, dass unter dem Deckmantel des „Geoengineering“ schädliche chemische Aerosole in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Keine weiteren Spekulationen. Keine weiteren Geheimnisse. Zeldin gab öffentlich zu, dass Schwefeldioxid – eine Chemikalie, die bekanntermaßen sauren Regen, Atemwegserkrankungen, neurologische Schäden und Umweltzerstörung verursacht – für die Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre (SAI) in Erwägung gezogen und in einigen Fällen bereits eingesetzt wird .

„Sie sprechen davon, dass große Mengen Schwefeldioxid über einen langen Zeitraum in die obere Atmosphäre gelangen, was zu saurem Regen führt … Es gibt echte gesundheitliche Bedenken“, sagte Zeldin.

Das ist keine Theorie. Das ist nicht geplant. Es passiert. (14 Nationen unterzeichnen WEF-Chemtrails-Vertrag zur „Verbesserung der Menschheit“ durch Intensivierung der Sprüh-Operationen (Video))

Von stratosphärischen Aerosolen bis hin zu saurem Regen – wie sie den Planeten vergiften

Zeldins eigene Worte enthüllen die erschreckende Realität dessen, was Geoengineering-„Experimente“ wirklich bedeuten:

Massive Injektionen von Schwefeldioxid direkt in die obere Atmosphäre

Umwandlung in Schwefelsäure , die als saurer Regen fällt

Zerstörung der Bodenqualität , der aquatischen Ökosysteme , der Nutzpflanzen und der menschlichen Atmungssysteme

Dies ist keine Präzisionswissenschaft. Es ist Klima-Roulette, gespielt von Milliardären und skrupellosen Forschern mit Zugang zu Geld und ohne jegliche Aufsicht.

„Es ist nicht so, als wäre es gründlich erforscht … Stattdessen gibt es Leute, die es einfach auf eigene Faust machen wollen“, warnte Zeldin.

Um es klar zu sagen: Beliebige Einzelpersonen und geheime Organisationen werden – möglicherweise von unserer eigenen Regierung – dafür finanziert , im Namen der „Klimakontrolle“ einen himmelweiten Chemiekrieg zu führen.

Die Regierung ist involviert – und sie hat es öffentlich veröffentlicht

Zeldin bestätigte außerdem Folgendes:

✅ Die US-Regierung hat diese Bemühungen mit Geldern unterstützt.

✅ Es gibt Organisationen, die darauf drängen, die Geoengineering-Aktivitäten drastisch auszuweiten.

✅ Die EPA versucht nun, „transparent“ zu sein, indem sie Daten unter epa.gov/geoengineering veröffentlicht.

Dies ist kein Leugnen. Es handelt sich vielmehr um ein faktisches Eingeständnis der Mittäterschaft – und um einen schwachen Versuch, einen Rückzieher zu machen, indem Informationen ohne Medienberichterstattung online gestellt werden.

In einem Statement im Mai 2025 hieß es:

Am Donnerstag sagte Zeldin, er habe seine Mitarbeiter gebeten, alles Wissen der EPA über Kondensstreifen und Geoengineering zusammenzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was zu neuen Webseiten der Agentur führen soll .

„Jahrelang wurden Menschen, die in gutem Glauben Fragen stellten, von den Medien und ihrer eigenen Regierung abgewiesen und sogar verleumdet“, sagte Zeldin in einem Video . „Diese Ära ist vorbei. Die Trump-EPA hat sich zu völliger Transparenz verpflichtet.

Fragen Sie sich:

Warum wurden diese Programme nicht früher öffentlich gemacht?

Warum wurde jeder, der chemische Spuren in Frage stellte, als Verrückter bezeichnet?

Warum werden diese Experimente ausgeweitet und nicht eingestellt?

WER STECKT WIRKLICH DAHINTER? MILLIARDEN, GEHEIME OPS UND WISSENSCHAFTLICHER HYBRIS

Zeldin deutet an, dass private Unternehmen „jemanden dazu bringen wollen, eine Milliarde Dollar zu zahlen, um Schwefeldioxid in die Stratosphäre zu leiten“.

Das ist keine Wissenschaft – das ist ein Söldnerkrieg gegen den Klimawandel , finanziert durch:

Private Milliardäre mit Gottkomplexen

Mit dem tiefen Staat verbündete NGOs ohne öffentliche Rechenschaftspflicht

Ausländische Einflussnahme als grüne Initiativen getarnt

Keine Regulierung. Keine Tests auf Langzeitwirkungen. Mit der Arroganz von Menschen, die sich für Götter halten, werden einfach nur giftige Stoffe in die Atmosphäre entlassen – während die Menschen unten den radioaktiven Niederschlag einatmen müssen.

ECHTE GESUNDHEITSRISIKEN – ECHTE VERTUSCHUNG

Zeldin versuchte nicht, die Sache zu verdrehen. Er bestätigte die Gefahren :

Bildung von saurem Regen

Atemwegserkrankungen beim Menschen

Ökologischer Kollaps

Bioakkumulation toxischer Partikel in Lebensmittel- und Wassersystemen

Und dennoch wurde über diese Experimente nie abgestimmt , sie wurden nie im Kongress debattiert und sie wurden nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht . Was sagt Ihnen das? Dass wir wie Versuchspersonen behandelt werden , nicht wie Bürger.

Die Zeit der Verleugnung ist vorbei – und die Öffentlichkeit fordert Konsequenzen

Es geht nicht mehr darum, „das Bewusstsein zu schärfen“. Es geht darum:

Strafrechtliche Verfolgung wegen unerlaubter Luftverklappung

Internationale Untersuchung grenzüberschreitender Umweltschäden

Öffentliche Anhörungen mit Vorladungsrecht für alle beteiligten Wissenschaftler, Beamten und Geldgeber

Dauerhafte Verbote der Freisetzung von Chemikalien in die Stratosphäre ohne Zustimmung der Öffentlichkeit

Wenn sie es versprüht haben, ohne Ihnen Bescheid zu sagen, handelt es sich schlicht und einfach um chemische Kriegsführung .

DER GIFTREGEN – EINE LISTE VON KRANKHEITEN VOM HIMMEL

Sie wollten Beweise? Hier sind sie. Das passiert, wenn die Strahlung hochsteigt. Das ist die Wirkung von Schwefeldioxid, Aluminium-Nanopartikeln, Bariumsalzen und Aerosol-Injektionen in die Stratosphäre – nicht theoretisch , sondern in Ihrem Blutkreislauf , Ihren Lungen , dem Immunsystem Ihrer Kinder und Ihrem Boden .

Dokumentierte und beobachtete Folgen der Verbreitung chemischer Stoffe aus der Luft:

Atemwegserkrankungen

– Chronische Bronchitis

– Asthma (Auslösung und Verschlimmerung)

– Lungenfibrose

– Lungenentzündung durch Mikropartikel

– Bluthusten in extremen Expositionszonen

Neurologische Störungen

– Aluminium steht im Zusammenhang mit Alzheimer und kognitivem Abbau

– Kopfschmerzen, Gehirnnebel, Gedächtnisverlust

– Desorientierung und Stimmungsschwankungen

– Beschleunigung der neurodegenerativen Entwicklung bei Kindern und älteren Menschen

Unterdrückung des endokrinen Systems und des Immunsystems

– Schilddrüsenstörungen durch Schwermetalle

– Autoimmunerkrankungen, ausgelöst durch chemische Toxizität

– Erhöhte Häufigkeit seltener Krebserkrankungen (Glioblastome, Leukämie bei Kindern)

– Impfversagen aufgrund geschwächter Immunantwort

Auswirkungen auf Herz und Kreislauf

– Hoher Blutdruck durch Ansammlung von Nanopartikeln

– Unregelmäßiger Herzrhythmus

– Erhöhte Entzündungswerte bei exponierten Personen

– Oxidativer Stress und Blutübersäuerung

Haut- und Organreaktionen

– Hautausschläge, Verätzungen, allergische Ausbrüche

– Leberbelastung und Nierenfunktionsstörungen aufgrund toxischer Überlastung

– Magen-Darm-Entzündungen (im Zusammenhang mit der Aufnahme über Wasser/Nahrung)

Ökologische und landwirtschaftliche Zerstörung

– Bodensterilisation (die Toxizität von Aluminium blockiert die Samenkeimung)

– Rückgang der Bienenpopulationen und Bestäuber

– Saurer Regen schädigt Ernten und Grundwasser

– Waldsterben in stark exponierten Zonen

Gefährdete Gruppen am stärksten betroffen

– Kinder: Lernverzögerungen, ADHS-Spitzen, Entwicklungsstörungen

– Ältere Menschen: beschleunigter kognitiver und körperlicher Abbau

– Schwangere Frauen: erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und Geburtsfehler Das ist kein Klimaschutz. Das ist ein chemischer Angriff. Und er geschieht nicht zufällig. Er wird finanziert, koordiniert und nun – offiziell bestätigt.

Wenn Sie also das nächste Mal nach oben schauen und den Himmel mit Spuren durchzogen sehen, fragen Sie nicht, ob das gefährlich ist.

Fragen Sie: Wie lange machen sie das schon ohne Ihre Zustimmung?

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 16.09.2025