Bill Gates, die WHO und GAVI nutzten Genf als Sicherheitszone, um eine globale Biowaffe zu starten – 5,7 Milliarden wurden injiziert

Genf ist nicht mehr nur eine Stadt in der Schweiz – es ist das Hauptquartier der globalen Tyrannei, das digitale und biologische Kontrollzentrum der nicht gewählten Elite.

Sie brauchen keine Panzer. Sie brauchen keine Soldaten. Sie haben bereits 5,7 Milliarden Menschen mit einer programmierbaren Nutzlast ausgestattet – und das mit lächelnden Gesichtern und blauen Logos.

Bei den „Impfstoffen“ ging es nie um Gesundheit. Es ging um ID-Tags , genetische Manipulation und globale Compliance-Konditionierung . Es ging nicht nur um Nanolipide – es war ein Trägersystem für biometrische Überwachung und neurologische Manipulation . Die Patente sind vorhanden. Die Daten werden unterdrückt. Aber die Auswirkungen sind sichtbar.

Pascal Najadi: Ein Mann, vergiftet von der Maschine, in der er aufwuchs

Er war einmal Teil davon. Sein Vater, Hussain Najadi , war Mitbegründer des Weltwirtschaftsforums . Doch Hussain wandte sich ab, als er sah, was auf ihn zukam. Und was geschah dann? Er wurde 2013 am helllichten Tag in Malaysia ermordet. Erschossen. Zum Schweigen gebracht.

Jetzt stirbt sein Sohn, Pascal Najadi, nachdem er der Pfizer-Impfung vertraut hat. Dreifach geimpft. Er ließ sich im Glauben an den Staat, an die WHO und an das System impfen. Und jetzt ist er vergiftet – Zellzerstörung, chronischer Immunkollaps, ständige Entzündungen. (Trump ist angeblich wütend über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe, die ihn vergiftet haben, und macht eine Ankündigung!)

Aber anstatt sich zu verstecken, kämpft er .

Strafanzeige gegen den Schweizer Präsidenten Alain Berset wegen Lügen über die Impfstoffübertragung eingereicht .

Zivilklage gegen Pfizer und die FDA wegen der wissentlichen Freisetzung einer giftigen Substanz eingereicht .

Er verklagt zwei Ärzte, weil sie ihm persönlich etwas injiziert haben, was er als „Biowaffe“ bezeichnet.

GAVI, WHO und das digitale Immunimperium

Lassen Sie es uns aufschlüsseln.

GAVI wurde von Bill Gates gegründet .

GAVI genießt in der Schweiz vollständige diplomatische Immunität – sogar mehr als die UNO oder das Rote Kreuz .

Ihre Büros können nicht durchsucht werden.

Ihre Computer können nicht durchsucht werden.

Ihre Mitarbeiter können nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Ihre Dokumente sind nach Schweizer Recht „ unverletzlich “.

Wer hat ihnen diese Macht verliehen? Der Schweizer Bundesrat . Im Geheimen. Hinter verschlossenen Türen. Ohne Volksabstimmung oder Referendum.

Und der Globale Fonds , der ebenfalls von Gates unterstützt wird, genießt denselben Schutz. Diese Einrichtungen agieren als souveräne Staaten ohne Grenzen – und werden unter dem Deckmantel der „Gesundheit“ dazu benutzt , internationale biopolitische Waffen einzusetzen .

Dies ist eine rechtliche Realität, die in internationalen Verträgen und Immunitäten verankert ist, von deren Existenz die meisten Bürger nicht einmal wissen.

Die wahre Agenda: DNA-Ernte und neuronale Kartierung

Lassen Sie uns tiefer gehen. (Weitere Informationen auf gazetteller.com)

Was bewirken diese Injektionen wirklich? Lassen Sie uns über die in diese Operation eingebetteten Nebenprogramme sprechen:

1. DNA-Überwachung

Die sogenannten „PCR-Tests“ dienten nicht nur der Diagnose, sondern auch der Genomanalyse . Sie sammelten Millionen von DNA-Proben und leiteten diese in globale KI-Datenbanken ein , die von Rüstungsunternehmen und Biotechnologieunternehmen genutzt werden. Diese Daten werden für folgende Zwecke verwendet:

Profil individueller Immunschwächen

Genbasiertes Verhalten vorhersagen

Erstellen Sie Genomkarten auf Populationsebene

Die DARPA-Abteilung des Pentagons und das britische GCHQ haben offene Verträge mit Biotech-Unternehmen, die an diesen Programmen beteiligt sind. GAVI, WHO und die Gates-Stiftung sind „nichtstaatliche“ Nebelkerzen für diese Maschinerie.

2. Neurologische Neuprogrammierung

In die mRNA-Anweisungen sind Spike-Proteine ​​und Proteinfragmente eingebettet, die die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen

Einfach ausgedrückt: Diese Partikel können ins Gehirn gelangen. Unabhängige Laborergebnisse in Deutschland und Japan (verschwiegen, aber durchgesickert) bestätigten eine neurologische Degeneration bei Testpersonen innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach der Injektion.

Es handelt sich nicht um „Long COVID“, sondern um eine induzierte Neuroinflammation . Und das ist beabsichtigt.

Der Genfer „Pandemievertrag“ ist eine globale Verfassung für Tyrannei

Der „Pandemievertrag“ und die „ One Health Agenda “ der WHO sind nichts anderes als eine Blaupause für eine globale Diktatur .

Folgendes ist geplant:

Im Falle eines erklärten Gesundheitsnotstands wird die WHO zur obersten Autorität gegenüber den nationalen Regierungen .

Ein digitaler Impfpass, der an biometrische Daten gebunden ist, wird für Reisen, Bankgeschäfte und die Beschäftigung obligatorisch .

Die UN -Rahmenwerke ID2020 und Digital ID werden zu globalen Identitätsstandards und heben die nationale Souveränität auf .

Ein globales Pilotprojekt für eine „Gesundheitswährung“ (unterstützt von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel ) führt eine digitale Geldbörse ein, die an Compliance-Kennzahlen gekoppelt ist : Ihr Verhalten bestimmt Ihre Ausgaben.

Und all das – jeder Absatz, jede Unterschrift – geschieht ohne eine einzige Stimme des Volkes .

Die KI-Durchsetzung ist bereits da

Sie planen nicht nur, Sie zu orten – sie tun es bereits.

WHO-angeschlossene Labore in der Schweiz führen prädiktive Compliance-Algorithmen auf Grundlage der Daten aus Impfpässen durch.

Von Gates finanzierte „ Pathogen Surveillance Networks “ verwenden KI-basierte Tools zur Gesichtskartierung und Sprachanalyse, um „Vektoren der Fehlinformation“ zu überwachen – also Menschen, die die Wahrheit sagen.

Sie erfassen Widerstand , Dissens und Nichteinhaltung in Echtzeit.

Und wenn Sie denken, dass es hier nur um COVID geht, liegen Sie falsch.

Dieselbe Infrastruktur wird für die Klimakontrolle , die digitale Verhaltensverfolgung und das Bevölkerungsmanagement eingeführt .

Steh auf. Wach auf. Denn das ist es.

Das Warten auf Beweise hat ein Ende. Der Plan ist aufgedeckt. Die Akteure sind offen. Die Systeme sind bereits in Bewegung. Und die Frage ist nicht mehr: „Werden sie es tun?“ – sie haben es bereits getan.

Die eigentliche Frage ist:

Werden wir jetzt damit aufhören?

