Bill Gates will Stillen durch im Labor gezüchtetes „Biomilq“ ersetzen

Die globalistischen Eliten entwickeln ein weiteres abschreckendes Vorhaben, um die grundlegendsten Elemente des menschlichen Lebens zu kontrollieren: Nahrung und Fortpflanzung.

Dieses Mal finanziert der Milliardär Bill Gates, der bereits der größte private Besitzer von US-Ackerland ist, die Bemühungen, das Stillen durch ein im Labor gezüchtetes „Milch“-Produkt namens „Biomilq“ zu ersetzen.

Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt, von der WHO bis zum CDC, sind sich einig, dass ausschließliches Stillen in den ersten sechs Lebensmonaten für die Gesundheit des Säuglings von entscheidender Bedeutung ist.

Muttermilch ist ein lebendiges Nahrungsmittel, das mehr als 1.500 adaptive bioaktive Moleküle enthält, die sich in Echtzeit verändern, um den Bedürfnissen eines Babys gerecht zu werden.

Kein im Labor gezüchtetes Gebräu , egal wie „raffiniert“, kann das nachbilden.

Doch anstatt das natürliche Stillen zu fördern und zu unterstützen, pumpen Globalisten Millionen in Biotech-Unternehmen wie Biomilq und preisen synthetische „Milch“ als „Lösung“ für ein „Problem“ an, das nicht existiert.

Biomilq hat von Gates‘ „Klimawandel“-Organisation Fördermittel in Millionenhöhe erhalten.

Dieser Schritt passt in ein beunruhigendes Muster: Dieselben Eliten, die unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen den Klimawandel“ Energienetze abschalten , Fleisch verbieten und Bauern von ihrem Land vertreiben, zielen nun auf die grundlegendste menschliche Bindung ab – die einer Mutter, die ihr Kind ernährt.

Das Trojanische Pferd der „Innovation“

Die Biotechnologieindustrie behauptet, ihre zellkultivierte Milch sei „fortschrittlicher“ als die Natur selbst.

Die Geschichte lehrt uns jedoch etwas anderes.

Durch die aggressive Vermarktung von Säuglingsnahrung im 20. Jahrhundert entstanden Generationen von Kindern, die einem höheren Risiko von Infektionen, Fettleibigkeit, Diabetes und sogar Krebs ausgesetzt waren.

Inzwischen hat die Babynahrungsindustrie Milliarden verdient.

Jetzt wird die neue im Labor gezüchtete „Milch“ als eine weitere fortschrittliche „Lösung“ dargestellt.

Untersuchungen zeigen jedoch bereits, dass Babynahrung und andere Muttermilchersatzprodukte zu langfristigen Gesundheitskrisen beitragen.

Der globale Markt für Säuglingsnahrung erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 81 Milliarden US-Dollar, und Gates‘ Investition stellt sicher, dass der Microsoft-Mitbegründer und seine Verbündeten weiterhin davon profitieren werden, natürliche Ernährung durch künstlich erzeugte Abhängigkeit zu ersetzen.

Die Natur lässt sich nicht reproduzieren Im Gegensatz zu industriell hergestellten Produkten ist natürliche Muttermilch eine dynamische, lebendige Substanz, die sich von Mahlzeit zu Mahlzeit ständig verändert, um dem Baby genau das zu geben, was es braucht. Es schützt vor Atemwegserkrankungen, Fettleibigkeit, Autoimmunerkrankungen, Morbus Crohn und sogar Krebs . Muttermilch ist nicht nur Nahrung; sie ist der erste Impfstoff der Natur, der das Immunsystem des Säuglings mit schützenden Bakterien, Antikörpern und Immunzellen versorgt, die künstliche Produkte nicht reproduzieren können. Im Labor gezüchtete Ersatzstoffe sind jedoch Industrieprodukte, die anfällig für Verunreinigungen sind, mit Zusatzstoffen versetzt sind und häufig gefährliche Mengen an Metallen wie Blei, Cadmium und Aluminium enthalten. Globalistische Agenda: Kontrolle über den Beginn des Lebens Bei der Finanzierung von Biomilq durch Bill Gates geht es nicht darum, „Babys zu helfen“, sondern um Kontrolle . Kontrolle über die Lebensmittelversorgung. Kontrolle darüber, was Mütter ihren Säuglingen zu essen geben. Kontrolle über die Erziehung der nächsten Generation. Indem sie sich in die intimsten Bereiche des menschlichen Lebens einmischen, können Globalisten von der Abhängigkeit profitieren und gleichzeitig die natürliche Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung schwächen. Dieselben Eliten, die darauf drängen, Landwirte durch Fabriken für synthetisches „Fleisch“ zu ersetzen und den Himmel unter dem Vorwand des „Klimas“ geotechnisch zu manipulieren, erzählen Müttern jetzt, dass ihre eigene Milch nicht gut genug sei. – Werbung – Eine moralische Pflicht zum Widerstand Die Wahrheit ist einfach: Stillen bleibt der Goldstandard, der unersetzlich, unwiederholbar und unverzichtbar ist. Anstatt Mütter durch Biotechnologie-Betrug zu schädigen, sollten Regierungen und Gesundheitsexperten das natürliche Stillen durch bessere Aufklärung, Mutterschutz und kulturelle Akzeptanz unterstützen. Alles andere wäre ein Verrat an der öffentlichen Gesundheit und eine Kapitulation vor der globalistischen Maschinerie , die Babys nicht als Kinder betrachtet, die ernährt werden müssen, sondern als Märkte, die es auszubeuten gilt. Die Natur hat uns Perfektion geschenkt. Gates möchte uns Abhängigkeit verkaufen.

