Peter Thiel warnt: Der Antichrist will Künstliche Intelligenz regulieren

Mit religiösen Endzeitvisionen warnt Tech-Investor Peter Thiel vor KI-Regulierung: Wer die Technologie zügelt, bereitet dem Antichristen den Weg. Von Civilized Worm

Der Tech-Milliardär und PayPal-Mitgründer Peter Thiel hat mit einer vierteiligen Vortragsreihe für Aufsehen gesorgt: Darin warnt er eindringlich vor den Gefahren einer staatlichen Regulierung von Wissenschaft, Technologie und insbesondere Künstlicher Intelligenz (KI).

Für Thiel ist klar: Wer KI regulieren will, ebnet dem Antichristen den Weg und riskiert nichts weniger als das Ende der Welt.

Der Antichrist als Regulierer: Thiels düstere Prophezeiung

In seinen vom Acts 17 Collective organisierten Vorträgen zeichnet Thiel ein apokalyptisches Bild der nahen Zukunft: Atomkriege, Umweltkatastrophen, Biowaffen und autonome Killerroboter, gesteuert von KI, werden die Menschheit an den Rand des Abgrunds bringen.

Unheilige Allianzen: Wenn Glaubenseifer auf Tech-Milliarden trifft

Thiel ist nicht der einzige Tech-Mogul, der religiöse Motive mit handfesten wirtschaftlichen Interessen verquickt. Gerade in den USA gibt es eine wachsende Allianz zwischen konservativ-religiösen Kreisen und libertären Milliardären, die gegen staatliche Regulierung Sturm laufen.

Experten warnen vor den Folgen: Wenn Glaubenseifer auf die Milliarden und den Einfluss der Tech-Elite trifft, geraten die Fundamente der liberalen Demokratie ins Wanken.

Sachliche Debatten über Regulierung werden unmöglich, wenn Giganten wie Thiel ihre Agenda mit der Autorität des Glaubens untermauern.

Fazit: Die Gefahr der digitalen Apokalypse

Peter Thiels Vortragsreihe ist ein Alarmsignal: Sie zeigt, wie religiös-libertäre Ideologien im Silicon Valley an Einfluss gewinnen.

Unter dem Deckmantel apokalyptischer Warnungen betreibt Thiel einen Feldzug gegen jede Form von staatlicher Regulierung – insbesondere im Bereich Künstlicher Intelligenz.

Doch seine Argumentation ist mehr als fragwürdig: Ausgerechnet jene Technologien, mit denen er sein Vermögen gemacht hat, stilisiert er nun zur Bedrohung der Menschheit.

Gleichzeitig arbeitet er an einer autoritären Gegenordnung, die auf religiösem Fundamentalismus und radikaler Regulierungsfeindlichkeit basiert.

Als einer der reichsten und best-vernetzten Tech-Investoren hat Thiel die Mittel und den Einfluss, die politische Debatte zu prägen.

Seine Kritik an der KI-Regulierung ist nur ein Aspekt einer umfassenderen Agenda, die auf nichts weniger als eine Neuerfindung der westlichen Gesellschaft abzielt. (…)

Navigieren durch die Endzeit: Ein Gespräch mit Peter Thiel

In einem zweiteiligen Interview mit Peter Robinson auf Uncommon Knowledge greift der Risikokapitalgeber und Querdenker Peter Thiel ein Thema auf, das in den Vorstandsetagen des Silicon Valley nicht oft zur Sprache kommt: das Ende der Zeiten.

Thiel zeichnet anhand biblischer Texte und zeitgenössischer Ängste das Bild einer Welt, die in einer „technologischen Falle“ gefangen ist, mit einer Reihe existenzieller Bedrohungen konfrontiert ist und sich mit der möglichen Entstehung einer gefährlichen Form globaler Governance auseinandersetzen muss.

Der Schatten von Armageddon

Das apokalyptische Schreckgespenst wäre der Antichrist oder Armageddon. Und ich denke, dass uns die außer Kontrolle geratene Wissenschaftstechnologie in vielerlei Hinsicht auf eine Art Armageddon zusteuert. Und dann gibt es da noch den natürlichen Widerstand: Wir wollen Armageddon durch einen Weltstaat mit echter Macht und echter Macht vermeiden. Und der biblische Begriff dafür ist der Antichrist.

Thiel identifiziert eine Reihe von Bedrohungen, die möglicherweise zum Zusammenbruch der Zivilisation führen könnten. Dazu gehören:

Atomkrieg: Die allgegenwärtige Gefahr eines Atomkriegs zwischen Großmächten ist auch im 21. Jahrhundert eine bittere Realität.

Biotechnisch erzeugte Pandemien: Fortschritte in der Biotechnologie erhöhen das Risiko versehentlich oder absichtlich freigesetzter Krankheitserreger mit verheerenden Folgen.

Außer Kontrolle geratene KI: Thiel, ein früher Investor in künstliche Intelligenz, äußert Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, dass sich KI in einer Weise entwickelt, die die menschliche Kontrolle und Sicherheit bedroht, insbesondere im Zusammenhang mit autonomen Waffensystemen.

Klimawandel: Die langfristigen Umweltfolgen menschlicher Aktivitäten, insbesondere in Form der globalen Erwärmung, stellen eine erhebliche Herausforderung für die Nachhaltigkeit und Bewohnbarkeit dar.

Und meine Intuition sagt mir, dass wir uns um beides Sorgen machen sollten. Aber wenn man sie priorisieren müsste, müsste man sich viel mehr Sorgen um den Antichristen machen, weil sich niemand darum Sorgen macht.

Er warnt davor, diese Risiken zu isolieren, und argumentiert, dass die Konzentration auf eine Bedrohung und die Vernachlässigung anderer unsere Fähigkeit einschränkt, Prioritäten zu setzen und effektiv zu reagieren. Thiels Ansicht steht im Einklang mit der Vulnerable World Hypothesis von Nick Bostrom.

Diese geht davon aus, dass Fortschritte bei leistungsstarken Technologien die Welt zunehmend anfällig für Katastrophen machen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven globalen Governance zur Eindämmung dieser Risiken.

Die Versuchung eines Eine-Welt-Staates

„In der Zeit vor Christus gab es viele Vorläufer Christi. In der Zeit nach Christus wird es viele Vorläufer des Antichristen geben. In gewisser Weise ist er also ein Typus.“

Thiel argumentiert, dass die sehr reale Angst vor apokalyptischen Szenarien ausgenutzt werden könnte, um eine bestimmte Art globalistischer Agenda voranzutreiben.

Er sieht eine potenzielle Gefahr in der Entstehung eines mächtigen Eine-Welt-Staates – ein Konzept, das er mit der biblischen Idee des Antichristen verbindet –, der zwar die Lösung existenzieller Bedrohungen versprechen könnte, letztlich aber eine totalitäre Kontrolle auf Kosten der individuellen Freiheit und der nationalen Souveränität durchsetzen würde.

Es kann sich also um eine Ideologie oder ein System handeln. Und dann kann man es natürlich auch so sehen, wie Newman es tat, nämlich als eine Art endgültigen Diktator des Einen-Welt-Staates …“

Thiel vermutet, dass diese „Antichrist“-Figur den Slogan „Frieden und Sicherheit“ wahrscheinlich nutzen würde , um ihre Macht zu festigen und das ursprüngliche Bedürfnis nach Sicherheit in einer Welt am Rande des Chaos anzusprechen. Er zieht eine Parallele zu den Ängsten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und deutet an, dass die Reaktion – Ausgangssperren, Maskenpflicht und soziale Distanzierung – den Vorsichtsmaßnahmen entsprach, die man gegen eine gentechnisch veränderte Waffe treffen würde, obwohl die Bedrohung nie explizit so formuliert wurde.

Dies, so argumentiert er, verdeutlicht die Macht der Angst, Politik und Verhalten zu beeinflussen, selbst wenn die Art der Bedrohung im Dunkeln bleibt.

„Ein offensichtlicher Kandidat für den Antichristen sind die Vereinigten Staaten.“

Das Katechon : Die Flut zurückhalten

Thiel führt das Konzept des Katechon ein , ein Begriff aus dem Altgriechischen, der „das, was zurückhält“ bedeutet. Er bezieht sich auf die Schriften des Heiligen Paulus, insbesondere auf 2. Thessalonicher 2,6–7, wo von einer zurückhaltenden Kraft die Rede ist, die die volle Entfaltung der „Gesetzlosigkeit“ verhindert, einer Kraft, die bestehen bleibt, bis sie „aus dem Weg geräumt“ wird.

Ich denke, die USA sind ein natürlicher Kandidat für beides [den Katechon und den Antichristen], und ich denke, die christliche Demokratie war in der Geschichte des Kalten Krieges von 1949 bis 1989 katechontisch . Ich denke, der Antikommunismus war die supranationale Ideologie, die sich gegen den Eine-Welt-Kommunismus stellte.

Obwohl die genaue Natur des Katechon in der Heiligen Schrift oder den Lehren der Kirche nie eindeutig definiert wird, bietet Thiel mehrere historische Beispiele für Kräfte, die diese hemmende Funktion verkörpert haben könnten:

Das Römische Reich: Mit seiner Betonung von Recht, Ordnung und Stabilität könnte das Römische Reich zu seiner Zeit als Katechon gedient haben und die Kräfte des Chaos und des Niedergangs zurückgehalten haben.

Die katholische Kirche: In ähnlicher Weise könnte die römisch-katholische Kirche, insbesondere in ihrer Rolle als Bewahrerin der moralischen und spirituellen Ordnung in Zeiten des Umbruchs, als Katechon verstanden werden .

Personen wie Metternich: Thiel verweist auf Persönlichkeiten wie Klemens von Metternich, den österreichischen Staatsmann, der eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der postnapoleonischen Ordnung in Europa spielte, als Beispiele für Personen, die einen katechontischen Einfluss ausübten.

„Der Antichrist präsentiert sich wahrscheinlich als großer Menschenfreund, als Umverteiler, als äußerst großer Philanthrop, als effektiver Altruist und all diese Dinge.“

Er betont, dass das Katechon keine dauerhafte Lösung für das Problem des Bösen oder der zerstörerischen Kräfte darstellt, sondern vielmehr eine Kraft zur Verzögerung darstellt, die der Menschheit Zeit verschafft, einen besseren Weg nach vorne zu finden.

Die technologische Falle: Fortschritt und Gefahr

Thiel argumentiert, dass der technologische Fortschritt, insbesondere in Bereichen wie Computertechnik, Internet und künstliche Intelligenz, eine Art „technologische Falle“ geschaffen habe. Er erkennt zwar die Fortschritte in diesen Bereichen an, äußert sich aber besorgt über die Verlangsamung des Fortschritts in anderen für das menschliche Wohlergehen entscheidenden Bereichen wie Energie, Verkehr und Medizin.

Er hebt die zunehmende Ernüchterung über den technischen Fortschritt hervor und stellt sie dem Optimismus früherer Generationen gegenüber. Thiel vermutet, dass diese Ernüchterung teilweise auf die wachsende Angst vor den unbeabsichtigten Folgen der Technologie zurückzuführen ist , die zu verstärkter Regulierung, einem Rückgang des wissenschaftlichen Ehrgeizes und einer Zurückhaltung gegenüber mutigen neuen Ideen geführt hat.

Einen dritten Weg finden

Thiel lehnt sowohl die Verlockung eines Weltstaates als auch das Potenzial einer globalen Katastrophe ab. Er plädiert für einen „dritten Weg“, einen Weg, der internationale Zusammenarbeit mit der Wahrung nationaler Souveränität und individueller Freiheiten in Einklang bringt – einen Weg, den er „gute Globalisierung“ nennt.

Er betont die Bedeutung menschlichen Handelns und argumentiert, dass die Zukunft nicht vorherbestimmt sei und dass individuelle Entscheidungen und Handlungen die Macht hätten, die Ergebnisse zu beeinflussen. Er fordert den Einzelnen auf , kritisch zu denken und die möglichen Konsequenzen verschiedener Wege, einschließlich der vorgeschlagenen Lösungen für globale Herausforderungen, sorgfältig abzuwägen.

Mit Mut und Hoffnung in die Zukunft blicken

Thiel erkennt die Ängste unserer Zeit an – Ängste, die er selbst teilt. Doch letztlich bietet er eine Botschaft der Hoffnung und erinnert uns daran, dass selbst angesichts existenzieller Bedrohungen menschliches Handeln wichtig ist.

Er fordert uns auf, einen sinnvollen Dialog zu führen, die schwierigen Fragen zu stellen und nach Lösungen zu suchen, die Fortschritt und Besonnenheit, Globalisierung und nationale Identität sowie technologischen Fortschritt und ethische Verantwortung in Einklang bringen.

In einer Welt, die zunehmend von Komplexität und Unsicherheit geprägt ist, bieten Thiels Erkenntnisse einen wertvollen Rahmen für die Navigation durch die unbekannten Gewässer des 21. Jahrhunderts.

Video Teil I:

Video Teil II:

Quellen: PublicDomain/medium.com/Civilized Worm am 29.09.2025