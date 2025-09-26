Bundesbehörden führen Verfahren gegen Kardashians wegen Sexhandels ein, „schlimmer als Diddy“, behauptet Informant (Video)

Teile die Wahrheit!

Ray J hat enthüllt, dass die Regierung einen RICO-Fall gegen Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner vorbereitet, der ihrer Meinung nach „schlimmer als Diddy“ sei.

„Das Bundes-RICO, das ich gleich gegen Kris und Kim verhängen werde, ist einfach verrückt“, sagte der Sänger gegenüber Chrisean Rock während eines kürzlich auf X kursierenden Livestreams .

„Ich rede davon, ich bin jeden Tag in den Nachrichten. Ich werde viel Scheiße erzählen. Jeder, der mit Kim klarkommt, muss es ihr jetzt sagen, die Polizei kommt. Ich kann nichts dagegen tun.“ Er fügte hinzu: „Es ist schlimmer als Diddy.“

RICO-Ermittlungen fallen unter den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, der typischerweise zur Verfolgung von Drogenkartellen, Drogenhandelsorganisationen und Bandenkriminalität eingesetzt wird.

Ray J lieferte in dem Clip keine weiteren Einzelheiten oder Erklärungen und es gibt keine weiteren Informationen, die die Behauptung untermauern.

Im Juli wurde Sean „Diddy“ Combs wegen Transports zum Zweck der Prostitution für schuldig befunden, jedoch nicht wegen schwererer Vorwürfe des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität. Seine lange Liste prominenter Komplizen wurde vom Gericht geschützt. Diddys Urteil soll am 3. Oktober verkündet werden. (Khloé Kardashian schließt sich dem „Adrenochrome Jet-Set“ mit illegaler Plasmainfusion aus „jungem Blut“ an)

Bericht von Page Six : Dies ist nicht das erste Mal, dass Ray J – der 2007 in einem berüchtigten Sexvideo mit Kardashian auftrat – auf solche Anschuldigungen hingewiesen hat.

Im Mai lenkte Richter Ray inmitten einer Diskussion über die damals anhängigen RICO-Anklagen gegen Combs die Aufmerksamkeit auf ein mögliches Verfahren gegen die 69-jährige Matriarchin von „Keeping Up With the Kardashians“ und 44-jährige Gründerin von Skims.

„Wenn Sie mir sagen würden, dass den Kardashians Anklage wegen organisierter Kriminalität vorgeworfen wird, würde ich das vielleicht glauben“, sagte er in „TMZ präsentiert: United States V. Sean Combs: Inside the Diddy Trial“.

Im September 2022 kritisierte Ray J das Reality-Mutter-Tochter-Duo scharf, nachdem Jenner in einem Lügendetektortest behauptet hatte, sie habe das Sexvideo, das er mit Kardashian gemacht hatte, nicht veröffentlicht.

„DU hast dich mit DEM FALSCHEN SCHWARZEN MANN angelegt, Krisjenner @kimkardashian“, schrieb er damals unter ein inzwischen gelöschtes Instagram-Video .

„MIR IST ES EGAL, WIE ALT DIESER SCHEIß IST!! WAS DU MIR ANZUTUN VERSUCHST, IST FAST UNMENSCHLICH UND AUF HÖCHSTEM NIVEAU – SCHEISS, DAS IST EINFACH RASSISTISCH – SO WAS KANN MAN NIEMANDEM ANTUN – DU DENKST, DU KANNST LEUTE EINFACH VERARSCHEN UND FÜR IMMER DAMIT DURCHKOMMEN!!!“

Vor Ray Js Social-Media-Rant beantwortete Jenner eine Reihe von Fragen in einer Folge der „Late Late Show with James Corden“, während sie an einen Lügendetektor angeschlossen war. Der Testleiter, John Grogan, stellte fest, dass sie die Wahrheit sagte.

Der zweifache Vater bezeichnete das Sexvideo später als einen negativen Wendepunkt in seinem Leben. „Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was mir je passiert ist, wenn man die Zeit von damals bis heute betrachtet“, sagte der Musiker im Juli zu Cam Newton in einer Folge seines gleichnamigen Podcasts.

„Das ist das Schlimmste, was jemals auf meinen Namen geschrieben wurde. Es ist das Widerwärtigste, das Illegalste und das Widerwärtigste, wenn man eine Tochter hat.“

Kanye behauptet, die Familie Kardashian sei „Sexarbeiterin“, die für Elite-VIPs „Kinderhandel triebe“

Kanye „Ye“ West hat eine brisante Anschuldigung gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian erhoben. Er behauptet, sie und ihre Familie seien in Kindersexhandel verwickelt, was die Gerüchte über einen bevorstehenden Machtkampf um das Sorgerecht verstärkt.

In einer Reihe von X-Posts des Rappers vom Mittwoch wurde die Familie Kardashian beschuldigt, „Sexarbeiterinnen“ zu sein , die „Kinderhandel betreiben“.

Kanye „Ye“ West und Kim Kardashian haben vier gemeinsame Kinder – North, Saint, Chicago und Psalm – und seit ihrer Scheidung schien das Sorgerecht fast drei Jahre lang reibungslos zu laufen, bis es in letzter Zeit zu Spannungen kam.

Die einst scheinbar friedliche Dynamik hat eine dramatische Wendung genommen, angeheizt durch Kanyes explosive Anschuldigungen und das Wiederauftauchen von Kims verworrener Vergangenheit mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Sean „Diddy“ Combs.

Im Laufe der Jahre waren Kim und ihre Schwestern Khloé und Kourtney Stammgäste bei Diddys berüchtigten Partys, die oft als wild und starbesetzt beschrieben wurden. Khloé erzählte Kourtney einmal von einer Fete im Jahr 2014 in der Sendung „ Keeping Up With The Kardashians“ : „Ich bin um 5:30 Uhr in ein Flugzeug gestiegen. Also, diese Party … ich glaube, die Hälfte der Leute dort war splitternackt“, was auf die Ausschweifungen hindeutet, die diese Zusammenkünfte kennzeichneten.

Die engen Verbindungen der Kardashian-Schwestern zu Diddy waren schon lange Gegenstand von Intrigen, doch das Rampenlicht verstärkte sich nach seiner Verhaftung im September 2024 wegen Erpressung und Sexhandels – Vorwürfe, die er bestreitet.

Vor diesem Hintergrund sorgte Kims plötzlicher Schwenk hin zu einer juristischen Karriere für Aufsehen. Einst vor allem als Reality-TV-Mogulin und Modeikone bekannt, entschied sie sich 2019 für ein Jurastudium und setzte sich für eine Reform des Strafrechts ein.

Manche spekulieren jedoch, es sei ein strategischer Schachzug, um ihr öffentliches Image zu verändern, während alte Assoziationen wieder aufleben.

Kanye sieht sich einer unerbittlichen Hetzkampagne ausgesetzt, seit er sein Schweigen über die seiner Meinung nach dunkle Schattenseite Hollywoods gebrochen hat. Er traut sich nicht mehr, still zu bleiben, und gerät öffentlich mit dem Establishment aneinander. 2022 kritisierte er unter anderem Diddy und andere. Dieser Streit eskalierte nach den Auseinandersetzungen über kreative Differenzen.

Seine jüngsten Behauptungen, Kim habe während ihrer Ehe Diddys Elite-Partys besucht – und seine Entscheidung, gegen Kims Willen einen Song mit ihrer Tochter North und Diddy zu veröffentlichen – haben die Kluft nur noch vertieft. Dieses Aufeinandertreffen vergangener Bindungen, persönlicher Neuerfindungen und Kanyes Trotz markiert nur den Anfang einer sich entfaltenden Saga, die noch weitere Enthüllungen verspricht.

Ye machte kürzlich Schlagzeilen mit ungeheuerlichen Behauptungen, Kim sei in den Handel mit ihren Kindern verwickelt, insbesondere angesichts der Beteiligung Norths an einem Song von FKA Twigs und einem TikTok-Video.

The Blast teilte außerdem mit, dass der Rapper kürzlich in den sozialen Medien seinen Frust über seine Ex-Frau und die gemeinsame Elternschaft zum Ausdruck brachte.

Er äußerte Bedenken hinsichtlich des eingeschränkten Zugangs zu ihren vier Kindern und beschuldigte die „Kardashian-Mafia“ sowie Disney und Hulu, sich in seine Erziehungsaufgaben einzumischen.

Obwohl der „Moon“-Rapper die Posts später wie üblich löschte, äußerte er sich zu den zahlreichen Hindernissen, mit denen er konfrontiert ist, darunter Kontosperrungen und die Androhung einer Gefängnisstrafe.

Er betonte seinen Wunsch, aktiv am Leben seiner Kinder teilzuhaben, insbesondere was ihre Ausbildung, Freundschaften und Übernachtungen, insbesondere seiner Töchter, betrifft.

Der Künstler kritisierte den Lebensstil, dem seine Kinder innerhalb der Familie Kardashian ausgesetzt sind, und verglich seine Besuche mit einem Gefängnisbesuch.

