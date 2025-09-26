Was ist der wahre Grund? Warum wurden plötzlich Hunderte von Generälen und Admiralen zu einem mysteriösen Treffen nach Virginia einbestellt?

Teile die Wahrheit!

Nächste Woche findet in Virginia ein „beispielloses“ Treffen von Generälen und Admiralen statt, dessen Zweck ein großes Mysterium ist. Von Michael Snyder

Dies löste in den sozialen Medien wilde Spekulationen aus, doch wir erhalten immer noch keine Antworten. Hoffentlich bekommen wir bald eine Erklärung, denn die Dinge beginnen, wirklich seltsam zu werden. Zuerst wurde das „Verteidigungsministerium“ in „Kriegsministerium“ umbenannt, und dann verkündete Präsident Trump kühn , dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen und alle von den Russen eroberten Gebiete zurückerobern könne.

Natürlich wäre das nicht möglich, wenn die NATO-Truppen nicht direkt eingreifen würden. Steht uns also bald Krieg bevor? Manche glauben, dass dies der wahre Grund ist, warum dieses mysteriöse Treffen von Generälen und Admiralen für nächste Woche angesetzt wurde …

Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Hunderte hochrangige Militäroffiziere des Landes angewiesen, sich nächste Woche zu einem außerplanmäßigen Treffen auf einem Stützpunkt des Marine Corps in Nord-Virginia zu versammeln. Dieser ungewöhnliche Schritt hat im Pentagon Fragen aufgeworfen.

An dem für Dienstag in Quantico angesetzten Treffen werden sich Generäle und Admirale mit einem Stern oder höher sowie hochrangige Berater beteiligen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Associated Press erklärten.

Einen Grund für das Treffen nannte die Anweisung nicht. Die Personen, die den Schritt als außergewöhnlich bezeichneten, waren nicht befugt, öffentlich zu sprechen und baten um Anonymität.

Quantico ist ziemlich sicher.

Ich war selbst dort.

Ich halte es jedoch für ziemlich töricht, alle unsere Militärs an einem einzigen Ort zu versammeln.

Unsere Feinde wissen genau, wo sie sein werden, und sie könnten alle mit einem einzigen Schlag ausgeschaltet werden.

Laut CBS News wird uns lediglich mitgeteilt, dass Pete Hegseth „eine Rede vor seinen ranghöchsten Militärführern halten“ werde …

„Der Kriegsminister wird Anfang nächster Woche vor seinen obersten Militärführern sprechen“, sagte Pentagon-Sprecher Sean Parnell.

Das Pentagon hat weder der Militärführung noch der Presse weitere Einzelheiten zu dem Treffen mitgeteilt.

Ist das nicht etwas, das man per Videoanruf erledigen könnte?

Wenn ich ein hochrangiger Militärbeamter wäre, würde ich das denken.

Entweder verschwendet Pete Hegseth jedermanns Zeit, oder das ist etwas wirklich Großes.

Ein Krieg mit Russland wäre sicherlich ein wirklich großer Krieg. Am Donnerstag erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow öffentlich , er glaube, die NATO befinde sich bereits im Krieg mit Russland.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Donnerstag in einem öffentlichen Telegramm, die NATO und die Europäische Union führten Krieg gegen Russland, indem sie die Ukraine als Stellvertreter nutzten, und seien direkt am Konflikt beteiligt. Lawrows Äußerungen folgten auf wiederholte Behauptungen des Kremls, die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine durch den Westen käme einer direkten Feindseligkeit gegenüber Russland gleich.

Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund wiederholter Drohneneinbrüche in den Luftraum der Nato-Verbündeten. Die Nato warnte Russland am Dienstag, sie sei bereit, „jeden Zentimeter verbündeten Territoriums“ zu verteidigen, nachdem Estland letzte Woche erklärt hatte, russische Kampfjets hätten seinen Luftraum verletzt. Dem Einbruch folgte ein ähnlicher Vorfall in Polen Anfang des Monats, bei dem rund 20 Drohnen aus Moskau in den polnischen Luftraum eindrangen. Erst diese Woche meldete Dänemark mehrere Drohnenvorfälle an kritischen Infrastrukturpunkten, als ein russisches Landungsschiff vor der dänischen Küste entdeckt wurde.

Sofern die Russen nicht wirklich etwas unternehmen wollen, müssen sie ihre Flugzeuge aus dem NATO-Luftraum fernhalten.

Ein einziger Vorfall könnte möglicherweise alles verändern.

Doch die Russen lassen einfach nicht locker. Tatsächlich sind gerade zwei strategische Langstreckenbomber vom Typ Tu-95 und zwei Kampfjets vom Typ Su-35 durch die Luftverteidigungs-Identifikationszone in Alaska geflogen …

US-Kampfjets wurden am Mittwoch alarmiert, um vier russische Kampfflugzeuge zu identifizieren und abzufangen, die in der Nähe von Alaska flogen, teilte das North American Aerospace Defense Command in einer Erklärung mit.

NORAD sagte, zwei russische strategische Langstreckenbomber vom Typ Tu-95 und zwei Kampfflugzeuge vom Typ Su-35 flogen in der Luftverteidigungs-Identifikationszone Alaskas (ADIZ), einem internationalen Luftraum, der an den souveränen Luftraum der USA und Kanadas grenzt.

NORAD reagierte am Mittwoch mit der Entsendung eines Frühwarn- und Kontrollflugzeugs vom Typ E-3 sowie vier F-16- und vier KC-135-Tankflugzeugen, um die russischen Flugzeuge in der ADIZ Alaskas „sicher zu identifizieren und abzufangen“.

Was in aller Welt denken sich die Russen dabei?

Wenn sie weiterhin solche Stunts abziehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eines ihrer Flugzeuge abgeschossen wird.

Tatsächlich warnte Ursula von der Leyen gerade, dass der Abschuss russischer Flugzeuge durchaus „auf dem Tisch“ liege …

Von der Leyen versicherte Amanpour, dass die Option, russische Flugzeuge vom Himmel zu schießen, „auf dem Tisch“ liege – nach den mutmaßlichen Drohnen- und Jet-Eindringlingen in Polen, Rumänien und Estland in der vergangenen Woche. In allen Fällen handelte es sich um Jets aus den NATO-Ländern. „Meiner Meinung nach müssen wir jeden Quadratzentimeter unseres Territoriums verteidigen“, sagte von der Leyen dem CNN-Korrespondenten. „Das bedeutet, dass im Falle eines Eindringens in den Luftraum nach einer Warnung und nach deutlichen Worten natürlich die Option besteht, einen Kampfjet abzuschießen, der in unseren Luftraum eindringt.“ Das ist einfach großartig. Versteht sie nicht, was passieren würde, wenn das tatsächlich passieren würde? Laut dem russischen Botschafter in Frankreich würde es „Krieg geben“ , wenn ein russisches Flugzeug abgeschossen würde … Ein möglicher Abschuss eines russischen Flugzeugs durch die NATO im alliierten Luftraum „wäre Krieg“, sagte der russische Botschafter in Frankreich, Alexey Meshkov, in einem am 25. September veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtensender RTL. Die Kommentare erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Moskau und der NATO, nachdem die Verbündeten Russland in den letzten Wochen mehrfache Luftraumverletzungen vorgeworfen hatten. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die NATO-Staaten sollten russische Flugzeuge abschießen, die ihren Luftraum verletzen. Viele östliche Mitglieder begrüßten diese Aussage. Auf die Frage, wie Russland in einem solchen Fall reagieren würde, antwortete Meshkov, der Abschuss eines russischen Flugzeugs käme einem Krieg gleich. Beide Seiten verhalten sich so irrational. Wir sind einem Krieg mit Russland näher als je zuvor, und die Ukrainer sind darüber absolut begeistert, denn sie versuchen schon seit langem, die NATO direkt in den Konflikt hineinzuziehen. Heute wurde berichtet , der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe schadenfroh angedeutet, die Russen müssten bald „wissen, wo ihre Luftschutzbunker sind“ … Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass der Kreml zum Ziel von Angriffen werden könnte und dass russische Beamte nach Luftschutzbunkern suchen sollten, wenn Moskau seine Invasion in seinem Land nicht einstelle, berichtete Axios am Donnerstag. „Sie müssen wissen, wo ihre Luftschutzbunker sind“, sagte Selenskyj in einem Interview mit Axios. „Sie brauchen es. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie es sowieso brauchen.“ Natürlich ist es auch möglich, dass die mysteriöse Versammlung von US-Militärbeamten in Quantico nächste Woche mit der Situation im Nahen Osten zu tun hat. Anstatt nachzugeben, baut der Iran seine Atomanlagen rasch wieder auf … Auch der Chef der iranischen Atomenergieorganisation, Mohammad Eslami, erklärte gegenüber Sky News in Wien, dass es keine direkten Gespräche mit den USA geben werde. Er versprach, die beschädigten Anlagen würden trotz der Gefahr weiterer Angriffe durch Israel wieder aufgebaut. „Es ist ganz normal, dass bei einem militärischen Angriff auf Einrichtungen Schäden entstehen und die Infrastruktur zerstört wird“, sagte er. „Wichtig ist, dass Wissenschaft, Know-how, Technologie und Industrie eine lange Tradition haben und tief in der Geschichte des Iran verwurzelt sind.“ Persönlich werde ich den Nahen Osten in den nächsten Wochen sehr, sehr genau beobachten. Wenn es aufgrund bestimmter Umstände plötzlich wieder zu einem Krieg mit dem Iran kommt, wird uns das viel sagen. Eine weitere Theorie, die als Erklärung dafür dient, warum nächste Woche so viele Militärs nach Virginia einbestellt werden, ist, dass die Trump-Regierung ein landesweites Vorgehen gegen politische Gewalt plant. Wie ich gestern ausführlich dargelegt habe , befinden wir uns in einer neuen Ära des gewalttätigen Inlandsterrorismus. Im Jahr 2025 gab es dafür zahlreiche Beispiele, und Präsident Trump warnt die Linke, dass sich dieser Terrorismus letztlich gegen sie wenden werde … Präsident Donald Trump warnte, dass die Amerikaner auf der politischen Rechten angesichts der eskalierenden politischen Gewalt in den Vereinigten Staaten irgendwann „nicht mehr mitmachen“ würden, und deutete an, dass sie darauf mit Gewalt gegen die Linke reagieren könnten. „Es wird schlimmer werden und letztendlich wird es auf sie zurückfallen“, sagte Trump am 25. September im Oval Office auf die Frage eines Reporters. „Wenn sie diese Spielchen spielen, passieren schlimme Dinge.“ Trumps Äußerungen erfolgten, nachdem ein Schütze am 24. September in einer Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde in Dallas das Feuer eröffnet hatte. Dabei wurde ein Häftling getötet und zwei weitere verletzt. Trump machte umgehend die Rhetorik „radikaler linker Demokraten“ für die Schießerei verantwortlich. Die Schießerei ereignete sich zwei Wochen, nachdem der konservative Aktivist Charlie Kirk während einer Rede auf einem Universitätscampus in Utah ermordet worden war. Werden wir bald Truppen auf den Straßen der Großstädte im ganzen Land sehen? Wenn ja, wie werden radikale Linke reagieren? Und schließlich gibt es in den sozialen Medien einige, die vermuten, dass das mysteriöse Treffen, das nächste Woche stattfindet, mit einem der extrem großen Kometen zu tun hat, die derzeit durch unser Sonnensystem reisen. 3I/ATLAS soll uns nicht einmal nahe kommen, und wir sollen lediglich durch die orbitale Trümmerspur von C/2025 R2 (SWAN) fliegen. Daher scheint es im Moment nicht so, als ob einer von beiden eine ernsthafte Bedrohung für uns darstellt. Aber vielleicht wird uns nicht alles erzählt.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 26.09.2025