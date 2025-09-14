Charlie Kirks jesuitisch ausgebildete Frau äußert sich – Numerologie, Schwindel und die Freimaurer

Teile die Wahrheit!

Erika Lane Kirk ( geb. Frantzve ; geboren am 20. November 1988) ist eine US-amerikanische Geschäftsfrau und Podcasterin. Sie gewann 2012 den Titel Miss Arizona USA.

Sie gründete Everyday Heroes Like You, eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung unterbewerteter Wohltätigkeitsorganisationen, und moderiert den Podcast Midweek Rise Up .

Kirk ist die Witwe des konservativen Kommentators Charlie Kirk , mit dem sie zwei Kinder hatte. Sie waren von 2021 bis zu seinem Tod am 10. September 2025 verheiratet.

Erika Lane Frantzve wurde am 20. November 1988 in Scottsdale, Arizona geboren. Sie wuchs in einer katholischen Familie auf. Ihre Mutter nahm sie mit in Suppenküchen, um zu helfen. Sie nahm an Schönheitswettbewerben teil, um sich für die Gemeinschaft zu engagieren.

Im Jahr 2006 gründete sie Everyday Heroes Like You, eine 501(c)(3)-Organisation , die sie als eine Möglichkeit beschrieb, „die Alltagshelden in unseren Gemeinden zu fördern und hervorzuheben, die den philanthropischen Wunsch haben, im Leben anderer wirklich etwas zu bewirken“, mit nationalen Programmen.

Kirk besuchte die Notre Dame Preparatory High School in Scottsdale und später die Arizona State University , wo sie Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen studierte. (Es wird immer dubioser Leute: Charlie Kirk Attentat und warum der US-Senat die Epstein Geheimnisse stillschweigend begrub)

In Notre Dame spielte sie Basketball und Volleyball und gewann den Matt Arnold Sportsmanship and Teammate Award. Später spielte sie zwei Jahre lang Basketball im Damenteam der Regis University in Denver, Colorado .

Sie nahm an der Wahl zur Miss Arizona USA 2012 teil, die sie an ihrem 23. Geburtstag gewann, und vertrat anschließend Arizona bei der Wahl zur Miss USA 2012, erreichte jedoch keinen Platz.

Im Jahr 2017 besuchte sie die Liberty University , wo sie einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften und einen Doktortitel in christlicher Führung erwarb.

Numerologie:

Beachten Sie, dass Erika Kirk die Regis University, die Jesuitenuniversität in Denver, Colorado, besuchte.

Dies hängt damit zusammen, dass ihr Mann genau 42 Wochen nach ihrem Geburtstag starb ( Jesuit=42, *Waffe=42, *Munition=42 ).

Der Sinn dieses Rituals besteht darin, den zweiten Verfassungszusatz anzugreifen.

Es erinnert daran, dass es in Colorado kurz nach Bekanntwerden der Nachricht von der Erschießung von Charlie Kirk zu einem Amoklauf an einer Schule kam. Es ereignete sich an der Evergreen High School ( Evergreen=144 & 54, Jesuitenorden=144 & 54 ).

Zur Erinnerung: Die Jesuiten sind in 112 Ländern tätig.

Dies passt dazu, dass Charlie Kirk angeblich an diesem Tag erschossen wurde, sodass im Jahr noch 112 Tage übrig bleiben: der 10. September.

Erikas Mädchenname Frantzve entspricht 112.

In ihrer Hommage an ihren angeblich toten Ehemann (der den Unfallort in einem SUV verließ) betonte Erika, was für ein großer Fan der Chicago Cubs ihr Mann war.

Natürlich gewannen sie die 112. World Series, am 2. November oder 11/2, also 112 (und natürlich sagte ich das im Frühjahrstraining dieser Saison so, wie ich es oft bei der manipulierten MLB getan habe).

Diese Saison war eine Hommage an Charlie Sheen und den Film „Major League“, weshalb die Cubs die 108-jährige Durststrecke gegen die Cleveland Indians beendeten ( Major League=108 – 108 Doppelstiche auf einem Baseball ).

Dazu passt, dass Charlie Sheen und Joe Rogan nach den Nachrichten vom 10. September einen Podcast über die Ermordung von Charlie Kirk machen.

Was den Sieg der Cubs in der 112. World Series betrifft, so trat Anthony Rizzo, Mitglied dieses Cubs-Teams, am selben Tag zurück, an dem Kirk erschossen wurde.

Wie ich bereits berichtete, trat Rizzo mit der Nummer 44 44 Tage vor dem Starttermin der World Series 2025 am 24. Oktober 2025 zurück.

Das erinnert uns daran, dass er die Stoneman Douglas High School in Parkland besuchte und sich nach der Schießerei offen für eine Waffenkontrolle aussprach ( Schießerei=44, Massenschütze=44, Schüsse=44, *Mittwoch=44, *10.09.25=9+10+25=44 ).

Weitere 44 Jahre später „starb“ Charlie Kirk vier Jahre und vier Monate nach seiner Heirat mit Erika.

Vergessen Sie auch nicht, dass Erika am selben Tag wie Joe Biden Geburtstag hat: am 20. November oder 20.11.

Beachten Sie die Zahlenfolge „112“ in diesem Datum.

Laut dem Gouverneur von Utah, Spencer Cox, wurde Tyler Robinson am 11. September im Alter von 22 Jahren nach einer 33-stündigen Fahndung festgenommen. Das erinnert fast an die Ermordung von JFK am 22.11. auf dem Dealey Plaza, benannt nach einem Freimaurer des 33. Grades des Schottischen Ritus.

Denken Sie an Kennedys Rede zur Geheimhaltung vor der Newspaper Publishers Association und an seine Ermordung in Dealey Plaza. Er war ein Mann aus dem Zeitungsgeschäft und Freimaurer des Schottischen Ritus (der höchste Grad des Schottischen Ritus ist 33).

Bedenken Sie, dass der 10. September, das Datum des Attentats, ein Zeitraum von 74 Tagen ab dem 22. November 2025 war ( Freimaurer=74, Okkultismus=74, Töten=74, *Mormonen=74 ).

Der Name Tyler bezieht sich auf die Freimaurerei. Tyler ist der Wächter der Freimaurerloge.

Und beachten Sie, das Update lautet: „Tyler“ bewahrt Geheimnisse, wie ein guter Tyler für die Freimaurerloge.

Dass Tyler Robinson angeblich Nachrichten auf seinen Kugeln aufgezeichnet hat, erinnert uns an Luigi Mangione, den Mörder des CEO von United Healthcare, der von Tyler „Frye“ bei McDonald’s verhaftet wurde. Das war in Pennsylvania, wo Donald Trump an Kamala Harris‘ 60. Geburtstag, kurz vor der 60. US-Präsidentschaftswahl, Pommes Frites servierte ( Donald Trump=60, Charlie Kirk=60, Pommes Frites=60 ).

Weiter geht es damit: Die Freimaurerei ist ein weltweiter Orden, und Tyler Robinson wurde am 11. September 2025 verhaftet, dem 35. Jahrestag der Rede von George H. W. Bush über eine Neue Weltordnung am 11. September 1990 ( Charlie Kirk=75, Tyler Robinson=75 & 69, Neue Weltordnung=75 & 69 ).

Das Motto der NWO lautet „Ordnung aus dem Chaos“.

Irgendetwas sagt mir, dass auch das Thursday Night Football-Spiel, das gerade zu Ende ging, als die Verhaftung erfolgte, damit zusammenhängt. Denn der siegreiche Quarterback ging in Utah zur Schule, und er hat die Verbindung zur 106, da er den Nachnamen „Robinson“ trägt und es die 106. NFL-Saison ist.

Vergessen Sie übrigens nicht diesen Artikel vom 6. Oktober 1940, in dem ich immer die Frage stellte, warum in Israel ein großer Krieg ausbrechen würde, obwohl dieser 75 Jahre alt war, also ein Jahrzehnt im Voraus (was am 7. Oktober 2023 eintrat).

10/6 /1940=10+6+19+40=75

https://www.nytimes.com/1940/10/06/archives/new-world-order-pledged-to-jews-arthur-greenwood-of-british-war.html

Das sagt Google zu diesem Artikel der New York Times.

Natürlich war Israel damit beschäftigt, den gesamten Nahen Osten zu bombardieren, während Charlie Kirk, ein zionistischer Hardliner, die Top-Story war.

https://www.aljazeera.com/news/2025/9/10/maps-israel-has-attacked-six-countries-in-the-past-72-hours

Denken Sie an das folgende Zitat von George Orwell über Fußball, Bier und Glücksspiel …

Ein letzter Punkt: Der mutmaßliche Attentäter soll 22 Jahre alt sein, was darauf schließen lässt, dass der Mord am 253. Tag des Jahres in „Utah“ stattfand, der 22. Dreieckszahl.

Es sind alles Schwindel und es gibt so viele verschiedene Blickwinkel.

