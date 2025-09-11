Die „Teile und herrsche“-Strategie der City of London stellt den Blutdurst des Vasallen Westen gegen die kontrollierte Opposition im Osten

Teile die Wahrheit!

Die derzeitige gewaltige geopolitische Machtverschiebung von West nach Ost wurde diese Woche auf dem in China ausgerichteten Jahresgipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) öffentlich sichtbar. Von Joachim Hagopian

Am Montag, dem 1. September , betonte der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping die Bedeutung von Multipolarität und Multilateralismus und stellte die langjährige unipolare Hegemonie der USA und des Westens offen in Frage.

Allianzen wie die BRICS-Staaten und die SCO, die von den östlichen Mächten China und Russland geschmiedet wurden, haben Amerikas langjährige Herrschaft als einzige globale Supermacht und seine vorherrschende Vorherrschaft im letzten Jahrhundert in den Schatten gestellt .

Chinas Belt and Road Initiative, die in die Infrastruktur anderer Länder investiert und diese ausbaut, funktioniert effektiver als die ständigen US-Drohungen mit Wirtschaftssanktionen und/oder Krieg – das Mittel des US-Imperialismus zur Aufrechterhaltung seiner Hegemonie.

Die US-Streitkräfte besetzen – wie zuvor das Römische und das Britische Reich – über 800 Militärstützpunkte in 80 Ländern weltweit.

Das US-Imperium ist nun gefährlich überfordert und führt in jüngster Zeit zu viele kostspielige , langwierige Stellvertreterkriege an mehreren Fronten.

Die Amerikaner haben nicht aus der Geschichte gelernt und wurden nicht gewarnt. Schon die Gründerväter Amerikas warnten vor einem großen stehenden Heer, das in ausländische Kriege verwickelt wird. Unser vierter Präsident James Madison erklärte:

Eine stehende Streitmacht mit einer überdimensionierten Exekutive wird nicht lange ein sicherer Begleiter der Freiheit sein. Die Mittel zur Verteidigung gegen Gefahren aus dem Ausland waren schon immer die Instrumente der Tyrannei im Inland.

Dies trifft heute mehr denn je in unserer 25-jährigen Geschichte auf Amerika zu. In seiner Abschiedsrede von 1796 warnte der erste US-Präsident George Washington in einem Brief an das amerikanische Volk vor der Beteiligung an unnötigen Kriegen und riet von außenpolitischen Bindungen und Verwicklungen ab. (Larry Fink warnt: Widerstand gegen WEF-BlackRock bedeutet „sichere Eliminierung“ (Video))

Tragischerweise haben die USA die Warnungen ihrer Gründerväter kläglich vernachlässigt. 93 % der Zeit, in der Amerika eine Nation war, kämpften und starben amerikanische Soldaten auf fremdem Boden – und zwar die mit Abstand kriegerischste Nation der Welt.

Die US-Außenpolitik folgt weltweit dem Credo „Entweder ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns“. Daher gilt jede Nation auf der Welt, die sich der hegemonialen Macht, Kontrolle und gierigen Ausbeutung der USA nicht unterwerfen will, automatisch als „gegen die USA“.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ausbruch des Kalten Krieges bestand das wichtigste außenpolitische Ziel der USA stets darin, alle angegriffenen Nationen zu destabilisieren, um Regimewechsel herbeizuführen und so Marionettenregimes gegen China, Russland und den Iran zu installieren.

Der illegale Putsch der USA in der Ukraine im Jahr 2014 und der darauf folgende Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland sind ein anschauliches Beispiel für die Standardstrategie der Einkreisung und Eindämmung in der US-Außenpolitik .

Und trotz Trumps sogenannten Friedensgesprächen mit Putin ist unter dem Strich kein wirklicher Politikwechsel von Biden zu Trump zu verzeichnen.

Indem die USA die an China, Russland und den Iran grenzenden Nationen in prowestliche Feinde verwandelten, bestand ihre langjährige Obsession darin, dieselben dämonisierten designierten Feinde zu untergraben, zu schwächen und zu stürzen.

Angesichts der anhaltenden demütigenden Kriegsverluste hat sich Washingtons einzigartige Fixierung im letzten Vierteljahrhundert zunehmend verstärkt.

Die unerbittliche, pathologische Kriegslust des Papiertigers USA ist derzeit in den verheerenden Stellvertreterkriegen am Werk, die seit über zwei Jahren in Europa und dem Nahen Osten toben.

Die Gründer des zionistischen Israels aus der City of London halten sowohl den Zionisten Trump als auch seine zionistisch besetzte Regierung für völkermörderische Komplizen in beiden Konflikten. Am Montag, dem 1. September , räumte Trump sogar erstmals ein, dass Israel im US-Kongress an Einfluss verliert und vor dem internationalen Gericht der öffentlichen Meinung bereits verloren hat.

Die Weltbevölkerung und die wachsende Zahl der Verbündeten Israels sind nun das abscheuliche, völkermörderische Blutbad des jüdischen Staates.

Abgesehen von den beiden aktuellen Stellvertreterkriegen der USA greifen die USA seit fast einem Jahrhundert mit ihren weltweiten Soft-Kill-Methoden routinemäßig auf unaufhörliche kriminelle Regimewechseloperationen in praktisch allen Ländern zurück, die eine gemeinsame Grenze mit Russland, dem Iran und China haben.

Die berüchtigte US-Lüge aus dem Jahr 1990, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen werde , unterstreicht die aktive Rekrutierung für das wachsende „Russlandhasser“-Lager.

Mit derselben Strategie des „Teile und herrsche“ besitzen dieselben Blutliniendynastien die reichsten Investmentfirmen der Welt, BlackRock , Vanguard und State Street, die wiederum jedes Fortune 500-Unternehmen besitzen und auch praktisch jede Marionettenregierung durch offene Bestechung, kriminelle Erpressung von Kindern durch sexuellen Missbrauch über die Pädophilen-Datei und Erpressung durch die khazarische Mafia kontrollieren.

Seit über zwei Jahrhunderten beispielsweise verursachen die Rothschilds jeden geopolitischen Konflikt, finanzieren beide Seiten in praktisch jedem Krieg und profitieren so von ununterbrochenen Kriegen, indem sie die USA als weltweite Tyrannen-Kriegsmaschine einsetzen.

Da China von Trump und seinem Regime wiederholt als Amerikas größten Gegner bezeichnet wird , strebt die US-Außenpolitik im asiatisch-pazifischen Raum Staatsstreiche in Ländern an, die als China-freundlich gelten.

Als führendes Mitglied der ASEAN (Vereinigung Südostasiatischer Nationen) ist Indonesien derzeit Ziel verdeckter Regimewechsel-Operationen .

Angesichts steigender Arbeitslosigkeit und Inflation inmitten eines Korruptionsskandals in der Regierung kam es in der letzten Woche zu großflächigen öffentlichen Protesten in den Straßen von Jakarta. Doch am vergangenen Donnerstag, dem 28. August , als ein brutales Polizeiaufgebot dazu führte, dass eines ihrer Fahrzeuge offenbar absichtlich einen 21-jährigen Demonstranten auf einem Motorradtaxi überfuhr und tötete, brachen die Menschenmengen in gewalttätige Empörung aus und zogen Tausende von Demonstranten zu Regierungsgebäuden, die sich auf andere Inselprovinzen ausweiteten.

In Indonesien tätige US-NGOs nutzten die Gelegenheit, organisierte Demonstranten zu bezahlen, um weitere Unruhen und Aufstände für eine weitere Farbrevolution zu schüren. Subversive US-Aufstände leisten derzeit nicht nur in Indonesien, sondern auch in Serbien und Venezuela Überstunden.

Hinter den politischen Unruhen in Indonesien stehen im Verborgenen agierende subversive Kräfte wie der Regimewechsel-Gangster George Soros und von US-Steuern finanzierte NGOs wie das National Endowment for Democracy ( NED ), eine Tarnorganisation der CIA, die heimlich indonesische „Aktivisten“-Gruppen finanziert, die dafür bezahlt werden, weiteres Chaos und Gewalt zu schüren, bis es zu einem nationalen Aufstand und Putsch kommt, der letztlich zu einem pro-amerikanischen Marionettenregime führt, das sich Chinas regionaler Hegemonie vehement widersetzt. Genau diese Taktiken werden in den nahegelegenen pazifischen Ländern Asiens – den Philippinen, Myanmar, Malaysia, Kambodscha und Thailand – seit langem extrem aktiv angewandt.

Der jüngste Kriegsausbruch zwischen Kambodscha und Thailand im Juli ist ein Paradebeispiel für die amerikanische Vorgehensweise, die weltweit Chaos anrichtet. Die meisten Länder der Region ziehen es vor, Neutralität und friedliche Beziehungen sowohl zu den USA als auch zu China zu wahren.

Doch die US-Hegemonialmacht ist verzweifelt entschlossen, Chinas regionale und wachsende globale Macht einzudämmen. Sie ist entschlossen, mit aller Gewalt und Brutalität strategische Verbündete in der Region zu gewinnen, um sich auf einen bevorstehenden Krieg gegen China wegen Taiwan vorzubereiten.

Doch da das Kräfteverhältnis eindeutig zu Gunsten von Putin und Xi liegt, obwohl die Möglichkeit besteht, dass es sich bei ihnen durchaus um eine kontrollierte Opposition handelt , stehen die größten Herausforderungen unseres Lebens bereits bevor.

Die heutige globale Machtstruktur ist sich stets bewusst, dass die Massen aufwachen und endlich erkennen, dass wir alle im Fadenkreuz eines Völkermords stehen.

Daher setzen die Eliten derzeit alle in ihrem Arsenal befindlichen Massenvernichtungswaffen gleichzeitig gegen uns ein. Angesichts der Aussicht auf weitere unter falscher Flagge stehende Katastrophen, die zu einem dritten Weltkrieg und Massenopfern führen , steigender Kriminalitätsraten, eines globalen Wirtschaftskollapses, weiterer vorgeschriebener mRNA-Tötungsimpfungen für weitere Biowaffenpandemien, Wetterkriegen, massiver Nahrungsmittelknappheit und einer faschistischen, privat-öffentlichen, totalitären Fusion hin zu Palantirs technokratischer digitaler Überwachung vor der Kriminalität, sind die Eliten so versessen darauf, solche Weltuntergangsbedingungen zu schaffen, dass die Überlebenden die satanische Agenda einer dystopischen neofeudalen Versklavung sofort akzeptieren werden.

Damit unsere menschliche Spezies diesen bevorstehenden epischen Krieg überleben kann, muss eine vereinte Menschheit rasch solch erbitterten Widerstand und Opposition mobilisieren, als hinge unser Leben davon ab, denn in diesen Endzeiten, in denen wir uns jetzt befinden, tut dies tatsächlich der Fall.

Joachim Hagopian ist Absolvent der West Point-Schule, ehemaliger Offizier und Autor des Buches „Don’t Let the Bastards Getcha Down“. Darin deckt er das fehlerhafte Führungssystem des US-Militärs auf, das auf dem Aufstieg in die Dienstaltersleiter basiert und dabei unweigerlich die besten und klügsten Köpfe aussortiert.

Mittelmäßige und Befehlsempfänger gelangen als politisch-bürokratische Generäle an die Spitze, die nach dem Willen der Elite jeden modernen US-Krieg verlieren. Nach dem Militär erwarb Joachim einen Master-Abschluss in klinischer Psychologie und arbeitete über ein Vierteljahrhundert als Therapeut im Bereich der psychischen Gesundheit mit misshandelten Kindern und Jugendlichen. In Los Angeles kämpfte er gegen das größte Bezirkskinderschutzamt des Landes innerhalb des völlig kaputten und korrupten amerikanischen Kinderfürsorgesystems.

Die Erfahrungen beim Militär und im Kinderschutzsystem haben ihn gut auf seine Tätigkeit als Forscher und unabhängiger Journalist vorbereitet. Er deckt die Übel der Pharmaindustrie auf und zeigt, wie das von den Rockefellers kontrollierte medizinische und psychiatrische System mehr Schaden als Nutzen anrichtet, wie etwa die Falschmeldung zur Pandemie und der Völkermord durch die Todesschüsse. Als unabhängiger Journalist hat Joachim in den letzten zehn Jahren Hunderte von Artikeln für viele Nachrichtenseiten geschrieben, darunter Global Research , lewrockwell.com , derzeit https//jameshfetzer.org , Inteldrop.org und https://thegovernmentrag.com . Als veröffentlichter Autor einer fünfbändigen Reihe mit dem Titel „ Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy & the Deep State“ sind Joachims Bücher und Kapitel Amazon-Bestseller in den Kategorien Kinderschutz und Menschenrechte. Seine AZ-Quellenbuchreihe dokumentiert und enthüllt die globale Pädophilie-Geißel vollständig und ist weiterhin kostenlos unter https://pedoempire.org/contents/ verfügbar . Joachim moderiert außerdem die wöchentliche Revolution Radio -Sendung „Cabal Empire Exposed“ am Freitagmorgen um 7:00 Uhr EST (ID: revradio, Passwort: rocks!).

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 08.09.2025