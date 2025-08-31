Dr. Reiner Fuellmich: Ein verfolgter Held des Widerstands

Auf einem Flug zurück nach Südafrika nach der Teilnahme an einer Konferenz in Südkorea habe ich kürzlich den packenden Biopic-Film Lee (2023; Regie: Ellen Kuras) gesehen, in dem Kate Winslet die Titelrolle der Lee Miller spielt, einer unerschrockenen Fotografin des Magazins Vogue, die einige der erschütterndsten Szenen des Zweiten Weltkriegs fotografierte und für ihren Mut, dies unter lebensbedrohlichen Umständen zu tun, gefeiert wurde.

Filme wie dieser erfüllen eine unverzichtbare Rolle, indem sie der Öffentlichkeit die Geschichten von Heldinnen und Helden näherbringen, an die sich sonst vielleicht nur wenige Menschen erinnern würden.

Heute, unter Umständen, die hinsichtlich der potenziellen Todeszahlen und des anhaltenden Leidens wohl sogar die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts übertreffen, gibt es mehrere, wenn nicht sogar viele Männer und Frauen, die eine ähnliche filmische Würdigung ihrer entscheidenden Rolle im Kampf gegen die skrupellosen, anhaltenden Versuche einer Clique neofaschistischer Globalisten verdienen, vor allem durch Heimlichkeit und Täuschung Demokratiemord zu begehen.

Einer von ihnen ist sicherlich der deutsch-amerikanische Anwalt Dr. Reiner Fuellmich (manchmal auch „Füllmich“ geschrieben), der seit Oktober 2023 aufgrund erfundener Anschuldigungen in einem deutschen Gefängnis schmachtet, nachdem er und seine Frau bei der Verlängerung ihrer Pässe in einer Botschaft in Mexiko von Agenten des deutschen Staates verhaftet und entführt worden waren. Sein „Verbrechen”?

Er hat die Wahrheit über den Versuch der Globalisten ausgesprochen, den Zusammenbruch der Gesellschaft weltweit zu inszenieren, um sie „besser wiederaufzubauen” (ja, klar …), seit dem Ausbruch der „Plandemie” im Jahr 2020.

Bereits 2020 erklärte Dr. Füllmich: „Die Verantwortlichen für den Corona-Betrugsskandal sollten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt und zivilrechtlich auf Schadenersatz verklagt werden.“ Und: „Auf politischer Ebene muss alles getan werden, um sicherzustellen, dass niemand jemals wieder die Macht hat, die Menschheit zu täuschen oder uns mit seinen korrupten Absichten zu manipulieren.“ Er erklärte auch furchtlos:

Die Coronavirus-Hysterie ist das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Millionen von Menschenleben wurden ruiniert wegen etwas, das eher einer gewöhnlichen Erkältung ähnelt. Menschen auf der ganzen Welt wachen nun auf und protestieren gegen die unnötigen, drakonischen Coronavirus-Beschränkungen.

Es ist unmöglich, alle Aktivitäten dieses unermüdlichen Anwalts erschöpfend darzustellen, der sich (zunächst) zusammen mit Kollegen des Corona-Untersuchungsausschusses daran machte, die Lügen und Verbrechen derjenigen aufzudecken, die den Prozess vorantrieben, der spätestens mit der globalen Finanzkrise 2008 in Gang gesetzt wurde. (Corona-Anwalt Reiner Fuellmich stellt Strafanzeige gegen seine Peiniger in Deutschland (Video))

Ein guter Ausgangspunkt, wenn man nichts über Fuellmichs Mut und seine entschlossenen Versuche, die Globalisten zu entlarven, weiß, ist die Reihe von Sitzungen des „Grand Jury – The Court of Public Opinion” (auf Video aufgezeichnet) aus dem Frühjahr 2022, in denen er eine Reihe von Autoritäten auf ihrem jeweiligen Gebiet zusammenbrachte, um über die verschiedenen Aspekte dessen zu sprechen, was er, wie oben erwähnt, als „das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit” bezeichnet hat.

Am ersten Tag dieser Reihe eröffnete Dr. Fuellmich die Verhandlung mit einer Reihe von „Eröffnungserklärungen”, in denen er die Gründe für diese weltweit zugänglichen Sitzungen zusammenfasste, und am achten Tag hielt er seine Schlusserklärung, nachdem alle Beweise von den verschiedenen Referenten, die Autoritäten in ihren jeweiligen Fachgebieten sind, vorgelegt worden waren. Es lohnt sich, alle diese Vorträge anzuhören, um das gesamte Ausmaß der Arbeit zu erfassen, die Fuellmich zusammen mit seinen Kollegen im Namen der übrigen Menschheit geleistet hat.

Die jüngste Erklärung von Dr. Fuellmich aus dem Gefängnis, in dem er inhaftiert ist, ist diese, in der er über seinen letzten Gerichtstermin vor einem Richter berichtet, der die lächerliche, juristisch widersprüchliche Forderung stellte, dass jeder, der Dr. Fuellmich vor Gericht vertritt, zunächst mit der deutschen Regierung übereinstimmen muss.

Aus allen Erklärungen (wie dieser), die Dr. Fuellmich aus dem Gefängnis, wo er in Einzelhaft gehalten wird, abgegeben hat, geht ganz klar hervor, dass er ein fast unglaublich starker Mensch ist, was seine mentale und willensstarke Persönlichkeit angeht, wenn man bedenkt, dass die deutsche Regierung ihm Dinge antut (wie ihm zu verbieten, seine sterbende Mutter zu sehen oder später an ihrer Beerdigung teilzunehmen), um seinen Willen zu brechen.

Er bleibt überzeugt, wie er wiederholt betont, dass „wir, das Volk“ diesen Krieg gegen diejenigen, die er als „die Monster“ bezeichnet, gewinnen werden und dass er seine vielen Unterstützer „bald“ wiedersehen wird. Kurz gesagt, Reiner Fuellmich ist ein Vorbild an Mut und Engagement.

In einem Artikel über Dr. Fuellmichs persönliche Aussagen zu seiner Inhaftierung (veröffentlicht im Januar 2024) erklärt er, was mit ihm geschehen ist. Wie sehr die Globalisten Fuellmich fürchten – angesichts der Anhängerschaft, die er seit der Gründung des Coronavirus-Untersuchungsausschusses gewonnen hat –, zeigt sich an den verworrenen Versuchen, ihn und seine Arbeit zu diskreditieren. Der Artikel beginnt wie folgt:

Dr. Reiner Fuellmich hat seinen Freunden, Mitstreitern und Mitmenschen für ihr Interesse an der Wahrheit und dafür gedankt, dass sie sich die Zeit genommen haben, ihm zu schreiben.

Fuellmich ist ein deutscher Anwalt und Sprecher des Corona-Untersuchungsausschusses.

Im Oktober wurde er beschuldigt, als Geschäftsführer der „Corona-Ausschuss-Stiftung” Hunderttausende Euro veruntreut zu haben, die für die geplante Sammelklage gegen die Architekten der „falschen Pandemie” gesammelt worden waren.

Nach sechs Wochen in Untersuchungshaft sagt Fuellmich nun zum ersten Mal, dass er sich persönlich und von ganzem Herzen bei allen bedanken möchte, die ihm geschrieben haben, und erklären möchte, was geschehen ist.

Die Principia Scientific schreibt:

Teil 1 – DANKE an euch alle da draußen!

Das Vertrauen in meine Seriosität als Anwalt und Gründer des Corona-Ausschusses, in meine Intensität und die Qualität meiner Arbeit und vor allem die positive Energie, die mir in diesen Briefen vermittelt wird, sind wie ein unsichtbares Rettungsboot, das mich in die Freiheit bringen und uns allen ermöglichen wird, unsere Arbeit gemeinsam fortzusetzen.

Denn es ist noch nicht vorbei.

Die Corona-Pandemie war nur ein Testlauf, um herauszufinden, was die Menschen ertragen, wenn man sie mit psychologischer Terrorisierung in Panik versetzt. Jetzt müssen wir mehr denn je hinter die Panikpropaganda schauen.

Jetzt müssen wir mehr denn je herausfinden, mit welchen Lügen unsere Vergangenheit verfälscht wird, um die Wahrheit zu erkennen. Nur dann können wir das Böse stoppen und die Täter zur Rechenschaft ziehen.

Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden und keine Rückkehr zur Menschlichkeit geben.

Das gilt auch für meinen persönlichen Fall. Heute möchte ich mich zum ersten Mal öffentlich und im Rahmen einer Strafanzeige zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen äußern.

Denn es gibt genug zweifelhafte und schlichtweg falsche Informationen im Internet und in den Mainstream-Medien, um meinen internationalen Ruf als Anwalt, aber auch als Mensch zu zerstören. Gemeinsam mit meinem Anwaltsteam werde ich dafür sorgen, dass die GANZE Wahrheit ans Licht kommt und dass die Verantwortlichen für diese Verschwörung gegen mich vor Gericht gestellt werden.

Sie sind die Täter. Das werde ich beweisen.

In den nächsten Folgen meiner persönlichen Stellungnahmen werde ich über den Hintergrund des Corona-Ausschusses berichten, warum ich – leider – Warnsignale nicht richtig erkannt und eingeordnet habe, wie meiner Frau und mir mit Wissen und aktiver Beteiligung eines Anwalts einfach unser Privathaus und unsere Ersparnisse weggenommen wurden – und damit unsere gesamte finanzielle Existenz, wie es zu der „Mexiko-Verschwörung” kam, die zu meiner Verhaftung führte, und vieles mehr.

Im weiteren Verlauf des Artikels berichtet Fuellmich, wie der Untersuchungsausschuss zum Coronavirus gegründet wurde und wie er vor allem durch den Verrat einiger seiner Mitglieder wieder aufgelöst wurde. Er hebt auch die Themen hervor, die der Ausschuss ursprünglich als besonders dringlich identifiziert hatte und die mit Hilfe von Mitstreitern nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Welt angegangen werden sollten. Diese Themen waren:

1. Wie gefährlich ist das vermeintlich neuartige Coronavirus wirklich?

2. Wie zuverlässig und geeignet ist der PCR-Test zum Nachweis von Corona-Infektionen?

3. Wie schädlich sind die Corona-Maßnahmen, d. h. die Lockdowns, die Maskenpflicht, Social Distancing und die Gefahr durch sogenannte Impfungen?

Es versteht sich von selbst, dass die Art und Weise, wie diese Themen angegangen und die Ergebnisse der übrigen Welt mitgeteilt wurden, schnell dazu führte, dass Dr. Fuellmich und seine Kollegen – von denen sich einige als Wölfe im Schafspelz entpuppten – als wichtige Gruppe im sich beschleunigenden Kampf gegen die „Monster“, die der Menschheit den Krieg erklärt hatten, anerkannt wurden. Wie Fuellmich es ausdrückt:

Der Corona-Ausschuss hatte schnell einen völlig unerwarteten Erfolg. Da wir die Expertenbefragungen auf Deutsch und Englisch per Videostream durchführten, wurden unsere Freitagsübertragungen schnell weltweit beliebt.

Viele Menschen waren davon überzeugt, dass wir die Ergebnisse dieser Interviews später als Beweismittel in internationalen Schadensersatzverfahren wie Sammelklagen verwenden würden. Mit unserer Arbeit waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort…

Zusätzlich zu den Interviews im Ausschuss gab ich damals fünf internationale Interviews und bemühte mich damit, weltweit und nicht nur in Deutschland über unsere Arbeit zu informieren.

Nachdem ich von kritischen Experten erfahren hatte, dass ein PCR-Test unter keinen Umständen eine Infektion nachweisen kann und hier bewusst missbraucht wurde, veröffentlichte ich im September 2020 ein 50-minütiges Video auf Deutsch und Englisch.

Darin erklärte ich, dass die Corona-Maßnahmen, die zu diesem Zeitpunkt bereits zu immer mehr Opfern und Schäden geführt hatten, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert werden könnten und dass es am besten wäre, sie mit den Mitteln des angloamerikanischen Rechts rechtlich zu klären.

Zu meiner Überraschung wurde das Video millionenfach angesehen, bevor es plötzlich von YouTube/Google gelöscht wurde.

Auf der Grundlage dieses Videos gründete der amerikanische Kollege Robert F. Kennedy Jr., den ich im August 2020 in Berlin kennengelernt hatte, mit Hilfe seiner Präsidentin Mary Holland auf seiner Plattform CHD die „PCR-Test-Arbeitsgruppe”.

Auch ich gehöre dieser Gruppe an. Seit Oktober 2020 treffen sich dort jede Woche angesehene Wissenschaftler, Ärzte, Juristen usw., um alle Aspekte im Zusammenhang mit der Plandemie zu diskutieren.

Gleichzeitig fasste ich regelmäßig unsere langen Interviews im Corona-Ausschuss sonntags auf Roger Bittels Plattform „Bittel.TV” zusammen. Die enorme Popularität des Corona-Ausschusses führte bereits im August 2020 zu einer Vielzahl von Anfragen.

Leider – aber nicht unerwartet – für Reiner Fuellmich zog die Bedeutung der Arbeit, die er und seine Kollegen leisteten, nicht nur die Aufmerksamkeit jener Menschen auf sich, die sich in ihrem Widerstand gegen das, was er als „Monster auf der anderen Seite des Zauns” bezeichnet, zusammengeschlossen hatten. Auch die Monster wurden darauf aufmerksam, und je mehr Menschen sich auf Dr. Fuellmichs Gruppe als Informationsquelle und insbesondere als moralische Führung verließen, desto entschlossener wurden sie offenbar, ihn zum Schweigen zu bringen. Daher wurde beschlossen, ihn unter der falschen Anschuldigung der Veruntreuung von Geldern zu verhaften.

Wie rachsüchtig und unmenschlich die Globalisten und ihre Handlanger sind, wird aus Dr. Fuellmichs Beschreibung der Haftbedingungen und der Art und Weise, wie er behandelt wird, deutlich, die denen ähneln, die normalerweise für hartgesottene, gefährliche Kriminelle gelten.

Dazu gehören regelmäßige Leibesvisitationen, das Fesseln mit Handschellen, während er auf einem Stuhl kniet, und das Anlegen von Fußfesseln, wenn er vor Gericht gebracht wird, als ob er eine physische Bedrohung für seine Wachen und Gerichtsbeamten darstellte. Nach einem Jahr im Gefängnis schrieb er

Gefängnisbeamte erzählten mir, dass sie noch nie erlebt hätten, dass ein Angeklagter wegen einer einfachen Straftat (und nicht wegen eines schweren Verbrechens oder einer terroristischen Handlung) länger als elf Monate in Untersuchungshaft gehalten, in Einzelhaft untergebracht und vor allem mit Handschellen und Fußfesseln zu Gerichtsverhandlungen gebracht worden wäre.

Es ist eine bekannte Technik, die eher mit faschistischen und totalitären Regimes als mit zivilisierten Ländern in Verbindung gebracht wird, einen politischen Gefangenen – denn das ist Reiner Fuellmich – auf diese Weise zu demütigen, um seinen Willen zu brechen. Nach seiner jüngsten Mitteilung aus dem Gefängnis zu urteilen, auf die zuvor Bezug genommen wurde, ist dies im Fall von Fuellmich nicht gelungen; im Gegenteil, er scheint stärker denn je zu sein, wenn nicht körperlich, dann zumindest geistig und seelisch.

Ich erwähne hier bewusst das spirituelle Element und beziehe mich dabei auf eine Bemerkung von Dr. Fuellmich (in einem der Grand-Jury-Videos), in der er darauf hinweist, dass die Mehrheit der Menschen weltweit offenbar auf die Lügen hinter der „Plandemie” hereingefallen ist, darunter auch diejenigen, die die Notwendigkeit von Lockdowns, „Social Distancing”, Maskenpflicht und ihrem ultimativen Endspiel, den tödlichen Pseudovakzinen, begründen.

Dann deutet er sehr bedeutungsvoll an, dass wahrscheinlich nicht mehr als 10 % bis 20 % der Menschen die Scheinvorschriften, Einschüchterungen und Zwangsmaßnahmen durchschaut haben, und dass ihm, je mehr er darüber nachdachte, umso klarer wurde, dass die Fähigkeit dieser Menschen, die Wahrheit zu erkennen, trotz der Raffinesse der systematischen Täuschung, mit der sie konfrontiert sind, von etwas Unverzichtbarem und Besonderem abhängt. Dieses „Etwas”, so behauptet er, sei eine spirituelle Dimension und nicht nur Intelligenz.

Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich das nur bestätigen. Einige der „intelligentesten“ Menschen, die ich kenne – darunter auch Kollegen aus dem Fachbereich Philosophie, so paradox das auch erscheinen mag – sind voll und ganz auf die List hereingefallen und haben sich sogar noch selbst ins Aus manövriert. So viel zum Thema Intelligenz im rein intellektuellen Sinne des Wortes. Ihnen fehlt das „Etwas“, auf das Dr. Fuellmich angespielt hat – etwas von spiritueller Natur.

