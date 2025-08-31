Teile die Wahrheit!

Khloé Kardashian reiste heimlich nach Mexiko, um sich dort einer geheimen „Muse-Zellen“-Infusion zu unterziehen – einem illegalen Verfahren zur Gewinnung von Blutplasma aus den Körperflüssigkeiten sehr kleiner Kinder, das in den USA streng verboten ist.

Das Verfahren zielt darauf ab, regenerative Eigenschaften aus Blutplasma zu gewinnen – dasselbe Prinzip, das Hollywoods Untergrund-Obsession mit jungem Blut und adrenochrombasierten Anti-Aging-Ritualen antreibt.

Die Enthüllung hat erneut die Befürchtung geweckt, dass die Elite heimlich einen Schwarzmarkthandel mit menschlichem Plasma betreibt und auf der Jagd nach ewiger Jugend ist, während die Öffentlichkeit im Dunkeln tappt.

Der Reality-TV-Star postete am Donnerstag eine Instagram-Galerie mit Fläschchen, Infusionsnadeln und Nahaufnahmen ihres Nabelschnurblutplasmas.

Außerdem teilte sie ein Video ihrer Hand, während das medizinische Personal sie auf den Eingriff vorbereitete , gefolgt von einem Bild, das sie während der Infusion zeigt.

Die Behandlung mit Muse-Stammzellen ist von der FDA verboten und darf in den USA nicht legal durchgeführt werden. Für Kardashian schien das jedoch kein Warnsignal zu sein, denn sie war aus purer Entschlossenheit bereit, in ein Flugzeug zu steigen, um dies zu erreichen. (Polizei von Las Vegas deckt Adrenochrom-Ring in den USA auf, der von Regierungsbehörden geschützt wird (Videos))

„Ich hatte vor Kurzem ein UNGLAUBLICHES Erlebnis, das ich mit euch teilen möchte. Und niemand mag einen Torwächter, hehe“, schrieb sie in der Bildunterschrift ihres Posts.

„Ich habe eine Muse-Stammzellenbehandlung von Dr. Khan (einem der nettesten und intelligentesten Menschen) erhalten. Ich trainiere fünf Tage die Woche, daher ist es das Beste, etwas zu haben, das mir bei der Regeneration, Entzündungen und meinem allgemeinen Wohlbefinden hilft. Ganz zu schweigen vom Anti-Aging-Bonus (vielleicht mein Lieblingsvorteil 🤭)“, fuhr sie fort.

Kardashian machte bei ihren 301 Millionen Followern, darunter viele junge, beeinflussbare Mädchen, Werbung für den verbotenen Eingriff.

Khloe Kardashian mit Dr. Khan, den sie als den „süßesten/klügsten Kerl“ beschreibt, bevor sie sich dem Jungblutritual zur Verbesserung der Anti-Aging-Wirkung unterzieht

„Ich bin von der Wissenschaft beeindruckt und voller Hoffnung für die Zukunft. Mein Traum ist, dass Behandlungen wie diese eines Tages für jeden überall zugänglich und erschwinglich sein werden“, schrieb sie.

„Vielen Dank @dr.akhan @eterna.health für die wunderbare Betreuung meiner Schwester und mir in Ihrer Klinik in Mexiko. Ich weiß, was für ein Privileg diese Behandlung ist, und ich fühle mich unglaublich gesegnet, dass wir sie erhalten konnten und das mit so viel Sorgfalt“, fügte der Reality-TV-Star hinzu.

Für Kardashian ist diese Erfahrung offenbar kein Einzelfall. Sie gab offen zu, dass sie plant, sich dem Eingriff erneut zu unterziehen.

„Komme sooooooo bald zurück 🧚‍♀️ Ich habe mich in Stammzellen verliebt“, schrieb sie auf Instagram.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.08.2025