Teile die Wahrheit!

Die Maske ist gefallen. Sie „bereiten“ sich nicht mehr vor. Sie führen aus.

Krankenhäuser in ganz Frankreich wurden offiziell angewiesen – nicht darum gebeten, nicht vorgeschlagen, nicht beraten –, sich bis März 2026 auf eine große Zahl von Kriegsopfern vorzubereiten.

Das steht schwarz auf weiß in internen Dokumenten, die aus Macrons eigenem Gesundheitsministerium durchgesickert sind.

Sie verheimlichen es nicht länger: Der Krieg, den sie in der Ukraine begonnen haben, sollte nie auf die Ukraine beschränkt bleiben.

Der wahre Plan war immer, ihn nach außen auszuweiten – nach Polen, Deutschland, Frankreich und darüber hinaus. Und jetzt beobachten wir, wie er sich Schritt für Schritt entfaltet.

Am 1. September 2025 bestätigte Le Canard Enchaîné , dass das französische Gesundheitsministerium unter dem Vorwand der „Vorbereitung auf einen Großeinsatz“ eine landesweite Mobilisierung des medizinischen Systems eingeleitet habe. Das ist ihr beschönigter Begriff für einen europaweiten Krieg, von dem sie bereits wissen, dass er bevorsteht.

Hier ist die Zeile aus dem durchgesickerten Dokument:

„Die Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung vorhersehen, vorbereiten und darauf reagieren und dabei die spezifischen Bedürfnisse der Verteidigung im Gesundheitsbereich berücksichtigen.“

Übersetzen wir das so: Zivile Krankenhäuser werden zu militärischen Triage-Zentren für Wellen verwundeter Soldaten aus ganz Europa – nicht nur aus Frankreich.

Das bedeutet, Frankreich wird als Zentrum der Genesung aus Kriegsgebieten dienen , und Macrons Regierung weiß verdammt genau, wie viele Leichen sie dort voraussichtlich einliefern wird.

Warum März 2026?

Denn das ist die Deadline . Das letzte Datum für die vollständige Aktivierung der geplanten Eskalation der NATO. Und ja – sie war geplant. Die „russische Bedrohung“ war schon immer der konstruierte Auslöser. Was sie jetzt vorbereiten, ist die kontrollierte Zerstörung der europäischen Souveränität unter dem Deckmantel ihrer Verteidigung.

Um es ganz offen zu sagen: Macron ist kein Präsident. Er ist ein Aktivposten. Eine Marionette, die eingesetzt wurde, um die Kapitulation Frankreichs vor den globalen Kriegsarchitekten zu überwachen.

Er ist ein Strohmann für nicht gewählte Eliten, die in den Vorstandsetagen der NATO, den Machtzirkeln der EU und den Kriegsräten des Weltwirtschaftsforums sitzen. Es geht nicht um Verteidigung. Es geht um Absorption. Kontrolle. Neustart.

Und es geschieht nicht im luftleeren Raum.

Deutschland hat bereits seine militärischen Bereitschaftsprotokolle aktiviert. Verteidigungsminister Carsten Breuer bestätigte, dass die deutschen Streitkräfte im Vorfeld russischer Militärübungen in Alarmbereitschaft sind – doch die Übungen sind nur der Köder. Der eigentliche Auslöser liegt in der NATO selbst.

Selbst der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte konnte seine Tarnung nicht wahren. In einem kürzlichen Interview mit der New York Times verriet er alles:

„Wenn Xi Jinping Taiwan angreifen würde, würde er zunächst sicherstellen, dass er seinen jüngsten Partner in der ganzen Sache, Wladimir Wladimirowitsch Putin, anruft … und ihm sagt: ‚Hey, ich werde das tun, und du musst sie in Europa beschäftigen, indem du NATO-Territorium angreifst.‘“

Lassen Sie das einmal sacken: Sie kennen die Reihenfolge der Operationen bereits. Asien flammt auf, dann fällt Europa. Alles läuft synchron. Es ist die klassische Taktik eines Doppelfrontenkriegs – diesmal jedoch von globalistischen Strippenziehern konstruiert und den Massen als „defensive Zusammenarbeit“ verkauft.

Sie konstruieren ein Argument für eine paneuropäische militärische Falle , das sie bequemerweise mit folgenden Argumenten rechtfertigen:

Vollständige militärische Kontrolle der Zivilbevölkerung,

Digitale Rationierung und CBDC-Einführung unter kriegswirtschaftlichen Bedingungen,

Bevölkerungsumsiedlung im Rahmen von Protokollen zur Flüchtlingsvorsorge,

Und eine erweiterte Überwachung durch biometrische Pässe, „um Kriegsgefahren aufzuspüren“.

Und das Gesundheitssystem steht heute an vorderster Front.

Sie müssen keinen Krieg erklären, wenn sie Ihr Krankenhaus kontrollieren. Sie brauchen keine Truppen an jeder Ecke, wenn Ihre Notaufnahme bereits in ein NATO-Behandlungslager umgewandelt wird. Dies ist Krieg der vierten Generation, und das Schlachtfeld befindet sich bereits innerhalb der Grenzen.

Warum, glauben Sie, hat Macron die Atomrhetorik nachgeplappert?

„Frankreich ist bereit, Europa mit seinem Atomwaffenarsenal zu verteidigen.“

Das ist keine Verteidigung. Es ist eine Selbstmordbotschaft , die Russland zu einer Gegenreaktion zwingen soll – und es zu einer präventiven Haltung zwingt, die dann als „Aggression“ dargestellt werden kann. Die Eliten reizen den Bären und hoffen, dass er zuschlägt.

Und sobald das passiert, werden sie die kollektive Verteidigungsklausel der NATO auslösen und den umfassenden Krieg entfachen, den sie seit einem Jahrzehnt planen.

Lassen Sie uns mehr Punkte verbinden.

Die Ukraine war nie das Endspiel . Sie war der Zündpunkt. Das Testgebiet im Grenzgebiet. Eine Möglichkeit, Russland auszulaugen und gleichzeitig Bioüberwachungsinstrumente, KI-Zielerfassung, Drohnenkrieg und Energiesanktionen gegen die Zivilbevölkerung zu testen.

Als nächstes ist Polen an der Reihe. Die jüngste, mit den USA verbündete Aufrüstung und Truppenverlagerung dient nicht der Verteidigung, sondern der Bereitstellung von Bereitstellungszonen. Macrons Anweisungen an die Krankenhäuser stehen im Einklang mit Polens neuer Initiative „Östlicher Schutzschild“.

Italien und der Balkan werden durch Geheimdienstinfiltration und Währungsschocks still und leise destabilisiert . Unter dem Deckmantel der „Eindämmung des russischen Einflusses in Serbien“ wird bereits eine von der NATO geführte Kriegsausweitung nach Süden geplant.

Der plötzliche NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands? Strategische Flanken. Sobald sich dies auf die arktische Front ausweitet, gibt es kein Zurück mehr. Europa wird von seinen eigenen Fangabkommen umgeben sein.

Und hier ist der Clou: Die NATO weiß, dass sie nicht gewinnen kann.

Sogar Mark Rutte gab es zu:

„Russland produziert in drei Monaten dreimal so viel Munition wie die gesamte NATO in einem Jahr.“

Warum also weitermachen?

Denn es geht nicht ums „Gewinnen“. Es geht darum, die alten Systeme – Regierungen, Währungen, Allianzen – niederzubrennen und als Lösung eine neue globale Architektur anzubieten. Totaler Krieg, gefolgt von einem totalen Neustart. Genau wie sie es immer geplant haben.

Sie wollen, dass Sie Angst haben, arm und verwundet sind und um Rettung betteln. Und dann bieten sie die digitalen Ketten an – programmierbare Währungen, biometrische Ausweise, Sozialkredit-Scores, Lebensmittelzuschüsse wie in Kriegszeiten und das Ende unabhängiger Nationalstaaten.

Aber hier ist der Teil, den sie nicht geplant hatten:

Präsident Trump ist wieder an der Macht.

Und er weiß es. Er sah es kommen. Seine erste Amtszeit entlarvte die globalistischen Netzwerke. Seine Rückkehr im Jahr 2025 zerschlug die Konzernallianzen und schnitt die amerikanische Finanzierungspipeline der NATO ab.

Sie beeilen sich jetzt, weil sie wissen, dass Trump bereits dabei ist, ihre Infrastruktur zu zerstören. Doch die Falle ist bereits gestellt, und Europa steckt noch immer in der Todeszone.

Die Eliten müssen diesen Krieg bis 2026 eskalieren lassen – bevor Trumps neue Politik ihre Maschinerie vollständig lahmlegen kann. Deshalb wurde Macrons Gesundheitsministerium angewiesen, sich bis März 2026 vorzubereiten. Deshalb beschleunigt die NATO die Munitionsproduktion und führt strategische Übungen durch.

Sie sind in die Enge getrieben , und wenn das Tier in die Enge getrieben ist, schlägt es um sich.

Um es klar zu sagen: Sie planen keinen Krieg. Sie führen ihn. Still und heimlich. Strategisch. Und wenn die Menschen – in Frankreich, Deutschland, Polen, Italien und den USA – nicht aufwachen, wird die Falle zuschnappen und Europa wird brennen.

Lassen Sie sich nicht von sanfter Sprache oder inszenierter Diplomatie täuschen.

Sie versuchen nicht, den Krieg zu verhindern .

Sie bereiten Sie darauf vor, es anzunehmen .

Und Sie sollten es niemals überleben.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 03.09.2025