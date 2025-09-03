Teile die Wahrheit!

Am 15. Mai 2020 kündigte Präsident Trump die „Operation Warp Speed“ an, um die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen zu erleichtern und zu beschleunigen – eine Aktion, die er offenbar bereut.

Wie wir wissen, sorgte US-Präsident Donald Trump letzte Woche für Aufsehen im Internet, nachdem er verdächtig still geworden war und aus der Öffentlichkeit verschwunden war.

„Ich glaube, es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das Weiße Haus die Tatsache vertuscht, dass Donald Trump mit TIA-Schlaganfällen zu kämpfen hatte UND dass er diese Woche wahrscheinlich einen schwereren ischämischen Schlaganfall erlitten hat“, begann ein Beitrag des investigativen Journalisten, Autors und Wissenschaftlers Adam Cochran.

Die Linke scheint uns nur zu gerne wissen zu lassen, dass Trump krank ist, aber um ehrlich zu sein, haben wir dasselbe mit Joe Biden gemacht, und es gibt einige auffallende Ähnlichkeiten in Trumps und Bidens Gesundheitszustand, aber auch einige wichtige Unterschiede, angefangen bei Trumps Haltung und der angeblichen Vertuschung der letzten Tage.

Nach einer Woche voller Spekulationen über seinen Gesundheitszustand schrieb der Präsident als Antwort auf die Nachricht eines Benutzers, der einen Vergleich mit dem Gesundheitszustand des ehemaligen Präsidenten Joe Biden anstellte: „HABE MICH NOCH NIE IN MEINEM LEBEN BESSER GEFÜHLT“.

Vielleicht ein noch sichereres Zeichen für guten Willen und Kampfeswillen, begann der Präsident seinen nächsten Kampf um die berüchtigten COVID-19-Impfstoffe und forderte plötzlich von den Pharmaunternehmen die Veröffentlichung ihrer Erfolgsquoten bei COVID-Medikamenten.

Und das ist möglicherweise kein Zufall. Trump ist nun wütend, dass man ihn an die Wirksamkeit von etwas glauben ließ, das seiner Gesundheit möglicherweise geschadet hat.

Im Juli dieses Jahres bestätigte das Weiße Haus öffentlich, dass bei Präsident Donald Trump eine chronische Veneninsuffizienz diagnostiziert worden sei, nachdem Berichte über geschwollene Knöchel aufgetaucht waren.

Derzeit behauptet die wissenschaftliche Gemeinschaft gerne, es gebe keinen nachgewiesenen Zusammenhang oder kausalen Zusammenhang, der zeige, dass COVID-19-Impfstoffe eine chronische Veneninsuffizienz (CVI) verursachen .

Eine tiefe Venenthrombose (TVT) kann jedoch ein Auslöser für die Entwicklung einer CVI sein, und es gibt Berichte, die eine TVT nach einer mRNA-Impfung beschreiben, eine schwere Nebenwirkung, die auch Präsident Trump betroffen haben könnte, der nun neue Fragen zu COVID-19-Impfstoffen aufgeworfen hat, die seiner Aussage nach die CDC und – vielleicht auf einer persönlicheren Ebene – seine Gesundheit „zerrissen“ haben.

In der im April 2025 veröffentlichten jährlichen körperlichen Untersuchung des Präsidenten sagte Navy-Kapitän Sean Barbabella, Trumps „Durchblutung seiner Extremitäten sei unbeeinträchtigt“.

„Präsident Trump zeigt eine ausgezeichnete kognitive und körperliche Gesundheit und ist voll und ganz in der Lage, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhaupts zu erfüllen“, schrieb Barbabella.

Doch Wochen später tauchten Fotos auf, die Blutergüsse an Trumps Händen und Schwellungen um seine Knöchel zeigten. Dies führte zu Zweifeln an der Genauigkeit der Gesundheitsprognose des Präsidenten. Zudem können die jüngsten Blutergüsse an Trumps Hand bei Patienten mit ischämischem Schlaganfall aufgrund medizinischer Behandlungen, zunehmender Empfindlichkeit alternder Haut und schlaganfallbedingter motorischer Probleme auftreten, die das Risiko leichter Traumata erhöhen.

Sogar der russische Staatsfernsehmoderator Vladimir Solovyov erwähnte in den letzten Tagen die Gesundheitsgerüchte um Präsident Donald Trump und behauptete: „Trump hat einen Bluterguss an der Hand“ und „die britische Königin hatte ebenfalls einen Bluterguss und ist dann gestorben.“

Sowohl Königin Elisabeth II. als auch Präsident Donald J. Trump haben sich den berüchtigten Impfstoff und die Auffrischungsimpfung geben lassen, auch wenn der Buckingham Palace dies im Fall der verstorbenen Königin Elisabeth II. nie öffentlich bestätigt hat.

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“, Band 9 , unter Berufung auf den verstorbenen Dr. Zelenko erklärte , der in seinem Buch „ How to Decapitate the Serpent“ alle „möglichen Nebenwirkungen“ und „Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19-‚Impfstoffen‘“, einschließlich der Möglichkeit eines „Schlaganfalls“, sehr detailliert darlegte, ist all dieses Übel das Endprodukt des „obersten Kopfes der Urschlange“, auch bekannt als die berüchtigte Davos-Elite, der Trump sagte, sie solle „in den USA investieren oder mit Zöllen rechnen“.

Und wie ich ebenfalls in Band 9 schrieb : „Die Waffe, die sie gebaut haben – SARS – COV-2 – war lediglich dazu gedacht, Milliarden von Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, was ihre Körper in Biowaffenfabriken verwandeln würde“, abgesehen von der Stärkung des Immunsystems.

Einer der Hauptfaktoren, die für „die Argumente gegen die ‚Impfstoffe‘“ verantwortlich sind, wie Zelenko schrieb, ist die mRNA-Technologie, die uns in „bisher unerforschtes ‚Impfstoff‘-Territorium“ führt.

Ich habe auch in „Confessions of an Illuminati“, Band 7, darüber geschrieben, wie sich die katholischen Bischöfe und sogar der verstorbene Papst Franziskus in diese neue Monstrosität einmischten und sie unterstützten.

Laut seinen Beratern und öffentlichen Erklärungen hat Donald Trump privat zwei Dosen eines COVID-19-Impfstoffs und eine Auffrischungsimpfung erhalten. Der genaue Hersteller des Impfstoffs, den er erhalten hat, wie Pfizer oder Moderna, wurde nicht öffentlich bestätigt, aber es handelte sich bei beiden um mRNA-Impfstoffe.

Der verstorbene Zelenko schrieb: „Vor dem Start der Operation Warp Speed ​​stand ich in regelmäßigem Kontakt mit dem Weißen Haus. Nach der Ankündigung wurden meine ‚Anrufe‘ plötzlich und ohne Erklärung nicht mehr beantwortet.“

Nun, nach fünf Jahren im Amt, wollte Präsident Donald J. Trump am Dienstagnachmittag um 14:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT) eine wichtige und „aufregende“ Ankündigung machen, nachdem der Präsident tagelang Funkstille geübt hatte, die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand genährt hatte.

Hoffen wir, dass wir einen lächelnden und gesunden Präsidenten Trump erleben können, denn Vizepräsident JD Vance erklärte letzte Woche ominös, er sei bereit, das Oval Office zu übernehmen, sollte Präsident Donald Trump eine „schreckliche Tragödie“ widerfahren.

Und als Spekulationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten viral gingen, spekulieren viele, dass der Prozess für die Amtsübernahme des Vizepräsidenten im Weißen Haus bereits im Gange ist, aber all dies sind nur Spekulationen, bis wir hören, was Präsident Trump uns heute sagen wird und wie er es sagen wird. Alle Lichter sind auf dieses historische Ereignis gerichtet.

Nachtrag:

• Zurück im Rampenlicht : Präsident Donald Trump trat heute wieder öffentlich auf, um einen neuen Standort für das Hauptquartier des US Space Command bekannt zu geben – und zu beweisen, dass die Gerüchte über seinen Tod stark übertrieben waren.

Fragen beantworten: Trump hielt im Oval Office Hof und beantwortete Fragen zu rechtlichen Rückschlägen für die Regierung und seinem Plan, die Nationalgarde nach Chicago zu schicken . Damit beendete er eine einwöchige Abwesenheit, die zu viralen Theorien geführt hatte, er sei schwer krank oder sogar gestorben.

• Veröffentlichung der Epstein-Akten: In der Zwischenzeit veröffentlichte der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses Zehntausende von Akten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein, die er vom Justizministerium erhalten hatte, als sich die Kontroverse um den Fall mit der Rückkehr der Abgeordneten nach Washington verschärfte.

US-Präsident Donald Trump behauptete heute Abend, China, Russland und Nordkorea würden sich gegen die Vereinigten Staaten verschwören, als die Staatschefs beider Länder bei der Militärparade des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking zum ersten Mal gemeinsam fotografiert wurden .

„Mögen Präsident Xi und das wunderbare Volk Chinas einen großartigen und anhaltenden Festtag haben. Bitte übermitteln Sie Wladimir Putin und Kim Jong Un meine herzlichsten Grüße, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren“, schrieb Trump auf Truth Social .

Xi leitet eine Militärparade in Peking zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und Trump sagte, „die große Frage“ sei, ob er auch die Bemühungen der Vereinigten Staaten anerkennen werde.

„Die große Frage ist, ob Chinas Präsident Xi die enorme Unterstützung und das ‚Blut‘ erwähnen wird, das die Vereinigten Staaten von Amerika China zukommen ließen, um ihm zu helfen, seine FREIHEIT von einem äußerst feindseligen ausländischen Eindringling zu sichern. Viele Amerikaner starben auf Chinas Suche nach Sieg und Ruhm. Ich hoffe, dass sie für ihren Mut und ihre Opferbereitschaft gebührend geehrt und in Erinnerung behalten werden!“, sagte Trump auf Truth Social.

Trump reagiert live auf Spekulationen um seinen Tod – und macht erstmal Biden-Witz

Trump selbst reagierte überrascht. Und nutzte die Gelegenheit prompt, um gegen Vorgänger Joe Biden zu schießen: „Er hat monatelang nichts gemacht. Man hat ihn nicht gesehen und niemand hat je gesagt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und wir wissen alle, er war nicht im besten Zustand.“

Während es stimmt, dass Biden teils für längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit auftrat, handelte es sich allerdings niemals um mehr als einen Monat. Zudem wurden auch Bidens Auszeiten aus der Öffentlichkeit regelmäßig von Todesspekulationen begleitet.

1,3 Millionen Nutzer hatten bis zum Samstagmorgen auf einen Beitrag reagiert, wonach Trump angeblich tot sei. Darüber konnten die Anwesenden im Weißen Haus nur lachend den Kopf schütteln.

Trumps spiritueller Berater richtete plötzlich einen alarmierenden Appell

Ich bete für Sie, Präsident.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten :

1) Trump versucht erneut, mithilfe von Gerüchten möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen;

2) Donald ist wirklich sehr krank, denn vor einigen Monaten schrieben die westlichen Medien, dass die Demokraten versuchen könnten, den republikanischen Führer zu töten.

