Missbrauch und Ausbeutung: US-Regierung findet 25.000 Kinder die „verloren“ gingen durch die Biden-Regierung (Video)

Die Trump-Regierung hat rund 25.000 Migrantenkinder ausfindig gemacht, die die Grenze allein überquert hatten und unter der Biden-Regierung „verloren“ waren, gab Grenzzar Tom Homan am Donnerstag bekannt.
Während der Amtszeit von Präsident Joe Biden wurden laut einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht des Generalinspektors rund 320.000 Migrantenkinder vermisst, nachdem sie in die USA an unzureichend geprüfte Sponsoren übergeben worden waren.
Während es einigen Kindern „gut“ ging und sie sich bei ihren Eltern versteckten, „weil sie nicht abgeschoben werden wollten“, waren viele andere „in den Sexhandel verwickelt“ und „in Zwangsarbeitsverhältnisse“ verwickelt, wo sie gezwungen waren, „unchristliche Arbeitszeiten zu arbeiten, nicht zur Schule zu gehen … nicht bezahlt und misshandelt zu werden“, sagte Homan am Donnerstag bei Fox News.
„Wir haben Tausende von Kindern gerettet und Präsident Trump ist fest entschlossen, und ich bin fest entschlossen, dass wir nicht aufhören werden, nach diesen Kindern zu suchen, bis wir jedes einzelne von ihnen gefunden oder den Spuren zu ihnen nachgegangen sind“, sagte Homan.
Der ehemalige Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde gab außerdem bekannt, dass 27 der Kinder „bedauerlicherweise" gestorben seien.
Wir geben also nicht auf. Dies ist eine der obersten Prioritäten der Trump-Regierung, und wir werden weiter daran arbeiten.“
Die staatliche Aufsichtsbehörde stellte fest , dass 291.000 Migrantenkinder ohne Begleitung in die USA kamen und bis Mai 2024 keine Gerichtstermine erhalten hatten. Die Bundeseinwanderungsbehörden hatten daher keine Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu erfahren.
Weitere 32.000 Migrantenkinder, die trotz Anhörungsterminen in die USA entlassen wurden, erschienen nicht vor Gericht, heißt es in dem Bericht, der die Fälle von Oktober 2018 bis September 2023 verfolgte.
Unter der Biden-Regierung meldeten sich mehrere Whistleblower auf Bundesebene zu Wort und deckten das fehlerhafte Überprüfungssystem auf, das Migrantenkinder in die Hände von „Sponsoren“ gab, die ihrer Meinung nach mit den Kindern Handel trieben.
Während die Trump-Regierung weiterhin daran arbeiten muss, die restlichen Kinder zu finden, sollte Homans jüngste Ankündigung Hoffnung machen, dass noch mehr Kinder gerettet werden können.
„Wir sind das gastfreundlichste Land der Welt. Wir nehmen mehr Flüchtlinge auf als jedes andere Land, aber wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, denn Menschen sterben. Deshalb kämpfe ich mit aller Kraft“, sagte er, wie der Dallas Express bereits berichtete .
Hilfsorganisationen skeptisch: „ICE keine Kinderschutzeinrichtung“
Der Bericht verwies auf mehr als 32.000 Kinder, die bis Mai 2024 trotz Aufforderung nicht vor Gericht erschienen waren. Bei 291.000 weiteren Kindern habe man nicht überprüfen können, ob sie sich in Sicherheit befänden.
Demgegenüber bezweifelt die Einwanderer-Unterstützungsorganisation American Immigration Council, dass es Homan und der ICE um das Wohl der Kinder gehe. In einer Erklärung heißt es zu den Zahlen:
„Diese Medienberichte sind irreführend. ICE ist die Einwanderungsbehörde. Ihre Aufgabe ist es, Personen, einschließlich Kinder, abzuschieben, die keine rechtliche Grundlage haben, um in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Sie ist keine Kinderwohlfahrtseinrichtung.“
Das Büro des Generalinspekteurs (OIG) habe die Kinder auch nicht „verloren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sein Bericht spiegele lediglich Lücken in den Unterlagen wider. Das Fehlen einer aktuellen Adresse in der Akte bedeute nicht, dass die Kinder vermisst würden oder sich in den Händen von Menschenhändlern befänden.
„Ganz im Gegenteil: Die Mehrheit der Kinder lebt in einem liebevollen Zuhause, besucht die Schule und gewöhnt sich an ihre neue Umgebung. Dies war möglich, nachdem sie mit Familienmitgliedern in den Vereinigten Staaten zusammengeführt wurden.“
Niedrigster Stand bei irregulären Grenzübertritten
Unterdessen ist die Anzahl der irregulären Einreisen in die USA seit Amtsantritt der Trump-Regierung stark zurückgegangen. Das DHS sprach in einer Mitteilung vom 15. August von einem Rückgang der Übertrittszahlen an der Südwestgrenze um 93 Prozent. Im Juli wurde demnach mit 6.177 Festnahmen ein historisches Tief verzeichnet. Weiter hieß es:
„Bemerkenswert ist, dass die Grenzpatrouille am 20. Juli landesweit nur 116 Festnahmen verzeichnete – die niedrigste Gesamtzahl an einem Tag in der Geschichte der Behörde.“
In einer Äußerung vom 5. Juni sprach ICE von einem „weitverbreiteten Missbrauch und Ausbeutung illegaler Minderjähriger“, die man aufgedeckt habe. Diese seien bei „unsachgemäß überprüften Sponsoren“ untergebracht gewesen.
Spezialagenten hätten herausgefunden, dass einige dieser Sponsoren im Besitz von kinderpornografischem Material gewesen seien. Andere hätten die Kinder zur Arbeit gezwungen oder sie in unerträglichen Lebensbedingungen festgehalten. In einigen Fällen seien schwere Verbrechen begangen worden – von Drogenhandel über Zuhälterei bis zu versuchtem Mord. Einige Sponsoren hätten bei ihnen untergebrachte Mädchen geschwängert.
ICE hofft auf Erfolg bei Sozialhilfekontrollen
„Die Sicherheit der Kinder ist nicht verhandelbar“, erklärte ICE-Sprecher Laszlo Baksay. Er warf der Vorgängerregierung vor, keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.
Dadurch seien gefährdete Kinder in die Hände von Kriminellen gefallen. ICE versuche nun, diese aufzuspüren, in Sicherheit zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Spezialagenten der Homeland Security Investigations der ICE würden unter anderem Sozialhilfekontrollen durchführen. Die Besuche zielten darauf ab, zu beurteilen, ob die Kinder eine angemessene Betreuung erhalten und nicht gehandelt oder missbraucht werden, so die Einrichtung.
Eine Whistleblowerin sagte im Juli 2024 vor einem Senatsausschuss aus, das Gesundheitsministerium der Biden-Regierung habe sie von ihrem Arbeitsplatz entbunden und Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen, nachdem sie ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam gemacht hatte, dass Kinder bei Personen untergebracht würden, die eindeutig nicht ihre Verwandten seien, und dass es Hinweise auf sadistischen Missbrauch gebe.
Das Überprüfungsverfahren beschränkte sich auf einen einzigen Telefonanruf bei den Kindern 30 Tage später, doch zu diesem Zeitpunkt waren sie nicht mehr erreichbar.
Deborah White, eine weitere Whistleblowerin des HHS, sagte, die Behörde sei nicht in der Lage gewesen, Warnsignale zu untersuchen, und fügte hinzu, sie habe absichtlich den Kopf in den Sand gesteckt.
„Kinder kamen nicht zu ihren Eltern. Kinder wurden mit Milliarden von Steuergeldern gehandelt, und zwar von einem Auftragnehmer, der es versäumte, die Sponsoren zu überprüfen und die Kinder sicher zu behandeln.
Regierungsbeamte waren darin verwickelt“, sagte sie und fügte hinzu, dass dies „mich mein ganzes Leben lang verfolgen wird“.
„Wir haben die Sponsoren nie persönlich getroffen, und gefälschte Dokumente waren weit verbreitet. Als wir die Dokumente in Frage stellten, sagte die Leitung des ORR [Office of Refugee Resettlement]: ‚Sie sind keine Experten für gefälschte Ausweise, und Ihre Aufgabe ist es nicht, den Sponsor zu untersuchen.
Ihre Aufgabe ist es, das Kind mit dem Sponsor wieder zusammenzuführen‘“, fügte sie hinzu. Sie sagte, das ORR habe seinen Mitarbeitern „keine Schulung“ zur Erkennung von Menschenhandel oder Betrug angeboten, und als sie versuchte, eine entsprechende Schulung anzubieten, sei sie abgewiesen worden.
Als ich mich wegen gefälschter Dokumente an das guatemaltekische Konsulat wandte, erhielt ich einen Verweis. … Als ich mich in einer anderen Einrichtung nach dem Wohlergehen eines Kindes erkundigte, wurde mir gesagt: ‚
Mach das nicht noch einmal. Sobald diese Kinder hier weg sind … sind sie weg und liegen nicht mehr in deiner Verantwortung.‘“
