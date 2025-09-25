Missbrauch und Ausbeutung: US-Regierung findet 25.000 Kinder die „verloren“ gingen durch die Biden-Regierung (Video)

Teile die Wahrheit!

„Wir werden nicht aufhören, nach diesen Kindern zu suchen, bis wir jedes einzelne von ihnen gefunden haben.“

Die Trump-Regierung hat rund 25.000 Migrantenkinder ausfindig gemacht, die die Grenze allein überquert hatten und unter der Biden-Regierung „verloren“ waren, gab Grenzzar Tom Homan am Donnerstag bekannt.

Während der Amtszeit von Präsident Joe Biden wurden laut einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht des Generalinspektors rund 320.000 Migrantenkinder vermisst, nachdem sie in die USA an unzureichend geprüfte Sponsoren übergeben worden waren.

Während es einigen Kindern „gut“ ging und sie sich bei ihren Eltern versteckten, „weil sie nicht abgeschoben werden wollten“, waren viele andere „in den Sexhandel verwickelt“ und „in Zwangsarbeitsverhältnisse“ verwickelt, wo sie gezwungen waren, „unchristliche Arbeitszeiten zu arbeiten, nicht zur Schule zu gehen … nicht bezahlt und misshandelt zu werden“, sagte Homan am Donnerstag bei Fox News.

„Wir haben Tausende von Kindern gerettet und Präsident Trump ist fest entschlossen, und ich bin fest entschlossen, dass wir nicht aufhören werden, nach diesen Kindern zu suchen, bis wir jedes einzelne von ihnen gefunden oder den Spuren zu ihnen nachgegangen sind“, sagte Homan.

Der ehemalige Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde gab außerdem bekannt, dass 27 der Kinder „bedauerlicherweise“ gestorben seien. (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Wir geben also nicht auf. Dies ist eine der obersten Prioritäten der Trump-Regierung, und wir werden weiter daran arbeiten.“

Die staatliche Aufsichtsbehörde stellte fest , dass 291.000 Migrantenkinder ohne Begleitung in die USA kamen und bis Mai 2024 keine Gerichtstermine erhalten hatten. Die Bundeseinwanderungsbehörden hatten daher keine Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu erfahren.

Weitere 32.000 Migrantenkinder, die trotz Anhörungsterminen in die USA entlassen wurden, erschienen nicht vor Gericht, heißt es in dem Bericht, der die Fälle von Oktober 2018 bis September 2023 verfolgte.

Unter der Biden-Regierung meldeten sich mehrere Whistleblower auf Bundesebene zu Wort und deckten das fehlerhafte Überprüfungssystem auf, das Migrantenkinder in die Hände von „Sponsoren“ gab, die ihrer Meinung nach mit den Kindern Handel trieben.

Während die Trump-Regierung weiterhin daran arbeiten muss, die restlichen Kinder zu finden, sollte Homans jüngste Ankündigung Hoffnung machen, dass noch mehr Kinder gerettet werden können.

„Wir sind das gastfreundlichste Land der Welt. Wir nehmen mehr Flüchtlinge auf als jedes andere Land, aber wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, denn Menschen sterben. Deshalb kämpfe ich mit aller Kraft“, sagte er, wie der Dallas Express bereits berichtete .

Hilfsorganisationen skeptisch: „ICE keine Kinderschutzeinrichtung“

Der Bericht verwies auf mehr als 32.000 Kinder, die bis Mai 2024 trotz Aufforderung nicht vor Gericht erschienen waren. Bei 291.000 weiteren Kindern habe man nicht überprüfen können, ob sie sich in Sicherheit befänden.

Demgegenüber bezweifelt die Einwanderer-Unterstützungsorganisation American Immigration Council, dass es Homan und der ICE um das Wohl der Kinder gehe. In einer Erklärung heißt es zu den Zahlen:

„Diese Medienberichte sind irreführend. ICE ist die Einwanderungsbehörde. Ihre Aufgabe ist es, Personen, einschließlich Kinder, abzuschieben, die keine rechtliche Grundlage haben, um in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Sie ist keine Kinderwohlfahrtseinrichtung.“

Das Büro des Generalinspekteurs (OIG) habe die Kinder auch nicht „verloren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sein Bericht spiegele lediglich Lücken in den Unterlagen wider. Das Fehlen einer aktuellen Adresse in der Akte bedeute nicht, dass die Kinder vermisst würden oder sich in den Händen von Menschenhändlern befänden.

„Ganz im Gegenteil: Die Mehrheit der Kinder lebt in einem liebevollen Zuhause, besucht die Schule und gewöhnt sich an ihre neue Umgebung. Dies war möglich, nachdem sie mit Familienmitgliedern in den Vereinigten Staaten zusammengeführt wurden.“