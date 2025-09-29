Rockefellers Goldesel: Die historische Unterdrückung von Heilmitteln durch die Pharmaindustrie

Teile die Wahrheit!

Wie gut kennen Sie John D. Rockefeller? Um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass Krebs nur mit Operationen, Chemotherapie oder Strahlentherapie behandelt werden kann, und gleichzeitig den ahnungslosen Patienten um Tausende von Dollar zu berappen, ignorieren die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie weiterhin alternative Medizin und bewährte Krebsheilmittel.

Einem Bericht von Consumers International (CI), dem internationalen Verband von Verbraucherorganisationen, zufolge geben die größten Arzneimittelhersteller der Welt mehr Geld für die Vermarktung ihrer Medikamente aus als für deren Erforschung. Der Artikel trägt den Titel „ Big Pharma’s Dirty Tricks Exposed“ .

Die in „Branding The Cure“ beschriebenen Missstände zeigen, dass Pharmaunternehmen Krankheiten schaffen und Schmiergelder, Kartelle und Chatrooms nutzen, um ihre Medikamente profitabler zu machen.

Den Pharmaunternehmen wird Folgendes vorgeworfen:

– Sie bewerben ihre Produkte über Patientengruppen, Studenten und Internet-Chatrooms, um das Verbot direkter Werbung in der Öffentlichkeit zu umgehen und „bei den Verbrauchern ein subtiles Bedürfnis zu wecken, Medikamente gegen diese Erkrankungen nachzufragen“.

Eine weitere Form des „freundlichen“ Marketings besteht darin, in allgemeinen Gesundheitsbroschüren und Zeitschriftenartikeln über Krankheiten und „moderne“ Lebensumstände wie Stress und Essgewohnheiten zu informieren, um die Menschen zu ermutigen, ihren Arzt nach Medikamenten zu fragen.

Der Bericht stellt fest: „Man kann den Schluss ziehen, dass die Bestechung von medizinischem Fachpersonal bei Pharmaunternehmen keine ungewöhnliche Praxis ist.“ Zu den Taktiken gehören „Schmiergelder und Beratungsverträge“. Die Schmiergelder bestehen aus kostenlosen Proben, die Untersuchungen zufolge eine pawlowsche Nachfrage und Bereitschaft zur Abgabe des üblicherweise teureren Markenmedikaments erzeugen, sowie aus extravaganten Reisen an exotische Orte zu „Konferenzen“ über neue Medikamente und Krankheiten.

Während die meisten Psychiater nichts weiter als Zuhälter der Pharmaindustrie sind, waren einige Psychiater mutig genug, darzulegen, wie anfällig ein Psychiater für die Verlockung von Geld und Geschenken durch Pharmakonzerne sein kann.

Wyeth Pharmaceuticals beispielsweise überzeugte den Psychiater Dr. Daniel Carlat, für ihr Unternehmen Werbung für das giftige Antidepressivum Effexor zu machen, und das trotz einiger schwerer Entzugserscheinungen, die mit Effexor in Verbindung gebracht werden, darunter „Schwindel und Benommenheit, bizarre Elektroschock-Gefühle im Kopf, Schlaflosigkeit, Traurigkeit und Tränen“.

750-Dollar-Schecks für ein Gespräch mit einigen Ärzten in der Mittagspause zu erhalten, war so leicht verdientes Geld, dass es mich schwindlig machte. Wie eine Sucht war es sehr schwer, davon loszukommen. „Um Psychiater für den Verkauf ihrer Produkte zu gewinnen, lud Wyeth Pharmaceuticals Allgemeinmediziner und Psychiater zu Veranstaltungen namens

Lunch and Learn“, wo Dr. Carlat erklärte: „Schecks über 750 Dollar dafür zu bekommen, dass ich mich in der Mittagspause mit ein paar Ärzten unterhielt, war so leicht verdientes Geld, dass mir schwindlig wurde. Es war wie eine Sucht, es aufzugeben, war sehr schwer.“

Dr. Carlat beugte sich seinen Moralvorstellungen, kurz nachdem er einen Ordner mit „dem Vortragsplan, einer Einladung zu verschiedenen Abendessen und Empfängen und zwei Karten für ein Broadway-Musical … erhalten hatte. Ich hatte ein nagendes Gewissen. Das erschien mir wie eine Menge Geld, das man für mich ausgab, nur damit ich Allgemeinmedizinern in einer Kleinstadt nördlich von Boston etwas Aufklärung bieten konnte.“

Nicht nur Psychiater leisten der Pharmaindustrie Widerstand, auch einige Vertriebsmitarbeiter der Pharmaindustrie stellen die Branche bloß, wie Gwen Olson, die 15 Jahre lang als Pharmavertreterin arbeitete, bis ihre Nichte bei einem Vorfall im Zusammenhang mit der Pharmaindustrie Selbstmord beging. Gwen erklärte: „Wir wurden darauf trainiert, die Leute falsch zu informieren“, und fügte hinzu: „ Es war nicht so, dass ich eines Morgens aufwachte und sagte: ‚Ich muss aus dem Pharmavertrieb aussteigen.‘ Es war tatsächlich ein Erwachensprozess für mich. Es war ein spiritueller und bewusster Prozess. („Alarmglocken“: Genetischer „Fingerabdruck“ des COVID-Impfstoffs in der DNA eines 31-jährigen Krebspatienten gefunden)

Mir wurde klar, dass diese Patienten durch die Medikamente, die sie bekamen, buchstäblich gefoltert wurden. „Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich sei eine Verschwörungstheoretikerin, denn hinter dem, was ich erzähle, steckt keine Theorie“, erklärte Olson. „Es ist alles beweisbar. Und was ich behaupte, ist beweisbar: Die Pharmaindustrie will die Menschen nicht heilen. Man muss verstehen, dass es sich bei Psychopharmaka im Besonderen um Medikamente handelt, die die Menschen dazu ermutigen, Kunden der Pharmaindustrie zu bleiben.“ Gwen ist die Autorin von „Confessions of an Rx Drug Pusher“ und reist durch die Vereinigten Staaten, um vor Gruppen zu sprechen.

Ein wesentlicher Teil dieser großen Täuschung besteht darin, dass die Pharmaindustrie und ihre Marionetten die Öffentlichkeit davon überzeugen wollen, dass es nie ein Heilmittel gegen Krebs geben wird! Eine Taktik der Pharmaindustrie und ihrer Marionetten besteht darin, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Krebs durch DNA-Schäden verursacht wird und dass es noch 50 Jahre dauern wird, bis es ein Heilmittel für Krebs gibt! Und es wird immer 50 Jahre dauern, bis es ein Heilmittel für Krebs gibt!

Hier sind drei der Mängel ihrer DNA-Behauptung:

Erstens: Wenn man Krebszellen sicher angreifen und abtöten kann (wie Dr. Kelley es tat, indem er das Immunsystem die Krebszellen abtöten ließ), welchen Unterschied macht es dann, ob die Krebszellen DNA-Schäden aufweisen? Die Krebszellen sind tot!

Ein weiteres Beispiel: Ein natürliches Molekül namens Laetrile (ein Molekül, das in Apfelkernen, Aprikosenkernen usw. vorkommt) kann Krebszellen gezielt bekämpfen und abtöten. Dr. Philip Binzel, MD, und Dr. John Richardson, MD, verwendeten beide flüssiges Laetrile zur Heilung von Krebs.

In den 1920er Jahren erreichte Johanna Brandt mit violetten Trauben eine 100%ige Heilungsrate (die sogenannte Brandt-Traubenkur). Ihre Behandlung wurde von der medizinischen Fachwelt lange vor der Einführung der Chemotherapie ignoriert. Heute weiß man, dass violette Trauben mindestens zwölf Moleküle enthalten, die Krebszellen sicher abtöten können.

Viele Menschen wurden von Krebs geheilt, indem sie täglich einen Liter Karottensaft tranken und sich gesünder ernährten. Und so weiter.

Zweitens: Wussten Sie, dass sich Krebszellen in normale Zellen zurückverwandeln lassen? Dies wäre mit der heutigen Technologie unmöglich, wenn DNA-Schäden Krebs verursachen würden. Es ist jedoch wahr und ein weiterer Beweis dafür, dass Krebs nicht durch DNA-Schäden verursacht wird.

Dr. Royal Rife, ein Mikrobiologe, wandelte bereits in den 1930er Jahren, lange vor der Entdeckung der DNA, Krebszellen in normale Zellen um. Dr. Rife hatte auch eine 100%ige Heilungsrate. Die AMA (American Medical Association) wollte seine Heilmethode verbieten und bot ihm einen Aufkauf an. Dr. Rife lehnte ihr „Angebot“ ab, woraufhin die FDA eingriff und ihm das Medikament verbietete. Rifes Technologie wurde inzwischen mit moderner Elektronik nachgebaut (Achtung: Die meisten Marken der „Rife-Maschinen“ sind gegen Krebs völlig wirkungslos, einige wenige jedoch hochwirksam.).

Drittens: Obwohl Krebszellen DNA-Schäden aufweisen, sind diese nicht die eigentliche Ursache von Krebs. Die wahre Ursache von Krebs wurde 1890 von William Russell (1852–1940) entdeckt. Auch Dr. Rife wusste in den 1930er Jahren genau, was Krebs verursacht, und dieses Wissen führte zu seiner 100-prozentigen Heilungsrate. Beide Entdeckungen wurden lange vor der Entdeckung der DNA gemacht.

Jetzt wissen Sie, warum die Schulmedizin eine Heilungsrate von 3 % statt 90 % für Krebs hat! Tatsächlich liegt die weltweite Heilungsrate bei 3 %, da die Pharmaindustrie weltweit tätig ist. Nur ein Land weltweit hat die „freie Wahl der Medizin“ (Ecuador).

Das Folgende ist ein Auszug aus einem Vortrag von G. Edward Griffin, Autor von „World Without Cancer“.

Das erste Mal, dass ich mit dem Thema Laetrile bzw. Vitamintherapie in der Krebsbekämpfung in Berührung kam, war während eines kurzen Angelausflugs mit Dr. John Richardson, einem Arzt in San Francisco. Wie Sie wahrscheinlich wissen, führt Richardson einen Rechtsstreit um das Recht von Ärzten an, Laetrile, Vitamintherapien oder andere Medikamente seiner Wahl zur Behandlung ihrer Patienten einzusetzen.

Wegen der Anwendung von Laetrile im vergangenen Jahr wurde er von der FDA verhaftet und zieht nun vor Gericht. Ich denke, er hat ausgezeichnete Gewinnchancen, aber das bleibt natürlich abzuwarten. Der eigentliche Zweck und Auslöser der Gründung des Komitees für Wahlfreiheit in der Krebstherapie war es, landesweite Unterstützung nicht nur für Dr. Richardson, sondern auch für andere Ärzte zu gewinnen, die hoffentlich den Mut haben würden, sich ihm anzuschließen und das Establishment – ​​wenn man so will, die Bürokratie – in Frage zu stellen und das Recht der Ärzte auf Wahlfreiheit in dieser Hinsicht anzufechten.

Ich kenne John schon eine ganze Weile, und wir waren auf diesem Angelausflug oben in Oregon. Wenn Sie jemals die Gelegenheit haben, diesen Mann zu treffen, werden Sie sofort erkennen, dass er ein sehr intensiver Mensch ist. Ich versuchte, das plätschernde Wasser, die frische Luft, die grünen Bäume und den blauen Himmel zu genießen, und er hatte seine Aktentasche dabei. Ich kann Ihnen versichern, dass seine Aktentasche nicht mit Angelausrüstung vollgestopft war. Er brachte Papiere und Manuskripte, Bücher, Diagramme und Statistiken mit und erzählte mir ständig von einem Mittel gegen Krebs, das er entdeckt hatte und das er bei seinen Patienten anwendete. Und siehe da, er rettete das Leben von Männern und Frauen, denen er früher hätte sagen müssen, dass sie unheilbar krank seien und er nichts mehr für sie tun könne.

Er erzählte mir immer wieder davon, und ich hatte kein wirkliches Interesse daran. Ich war froh, es zu hören, aber die medizinisch-technischen Details interessierten mich ungefähr so ​​sehr, wie Sie oder ich einem Ingenieur zuhören würden, der über innere Spannungen in Trägerbrücken spricht. Wissen Sie, das sind Dinge, die Ingenieure oder Ärzte faszinieren, für Laien jedoch nicht besonders interessant.

Wollen Sie mir etwa sagen, dass es in der Ärzteschaft, in der Regierung oder sonst wo auf der Welt Menschen gibt, die so niederträchtig, so krass und gemein sind, dass sie absichtlich eine Krebsbekämpfung verweigern?“

Schließlich erzählte er mir, dass „sie“ das unterdrückten. „Sie“ ließen ihn es nicht benutzen, „sie“ schikanierten ihn. Plötzlich dachte ich: Meine Güte, John! Warum wird er paranoid? Ich wandte mich ihm zu und sagte, ich erinnere mich noch genau: „Moment mal, wer sind „sie“, John? Willst du mir etwa sagen, dass es in der Ärzteschaft, in der Regierung oder sonst wo auf der Welt Leute gibt, die so gemein und so krass, so gemein sind, dass sie absichtlich ein Mittel gegen Krebs vorenthalten?“ Damals war mir das noch nicht klar, aber schon diese Frage weckte meine Neugier, und schon damals begann ich ein investigatives Forschungsprojekt, das mich zwei bis zweieinhalb Jahre kosten sollte und mich zur Entdeckung einer der erstaunlichsten Geschichten des 20. Jahrhunderts führte.

Dies ist eine Geschichte, in der die Wissenschaft der Krebstherapie bei weitem nicht so kompliziert ist wie ihre Politik. Aus Zeitgründen muss ich heute Abend davon ausgehen, dass Sie mit der Wissenschaft von Vitamin B17 oder Laetrile vertraut sind. Mir ist bewusst, dass dies für viele von Ihnen keine sichere Annahme ist, da sicherlich nicht alle unseren Film „Welt ohne Krebs“ gesehen haben. Sollten Sie den Film nicht gesehen haben oder mit der wissenschaftlichen Fragestellung nicht vertraut sein, kann ich Ihnen nur raten, dies so schnell wie möglich nachzuholen.

Damit wir uns aber auf einer gemeinsamen Basis befinden, möchte ich Ihnen in ein oder zwei Sätzen kurz beschreiben, was die Wissenschaft der Krebstherapie beinhaltet. Unsere Forschung hat uns zu der Erkenntnis geführt, dass Krebs schlicht eine Mangelkrankheit ist, wie Skorbut, Pellagra und perniziöse Anämie. Er wird durch den Mangel eines essentiellen Nährstoffs in der Ernährung des modernen Menschen verursacht. Er wird nicht durch ein Virus oder ein mysteriöses Toxin verursacht. Er wird durch den Mangel an etwas verursacht. Die ultimative Lösung zur Bekämpfung von Krebs besteht daher einfach darin, diesen essentiellen Nahrungsbestandteil wieder in unsere tägliche Ernährung aufzunehmen. Das ist, kurz gesagt, worum es in dieser Wissenschaft geht.

Diese Substanz ist unter mehreren Namen bekannt, wie Sie bereits in den einführenden Bemerkungen heute Abend erfahren haben. In der Natur ist sie als Amygdalin bekannt. Unter diesem Namen wird sie seit über hundert Jahren in der Standard Pharmathera geführt. Sie ist seit dieser Zeit als ungiftig bekannt und wird experimentell bei einer großen Bandbreite von Leiden in allen Ländern der Welt eingesetzt. Sie ist besonders in Asien bekannt, aber auch in den USA und Europa ist sie definitiv bekannt. Ernährungswissenschaftler beschreiben sie üblicherweise als Nitrolosid. In ihrer gereinigten und konzentrierten Form, die speziell zur Krebstherapie eingesetzt wird und von Dr. Ernest T. Crebb, Jr. entwickelt wurde, ist sie als Laetril bekannt.

Ich denke, man kann diese Substanz am besten beschreiben, indem man sie einfach als das bezeichnet, was sie ist. Es ist ein Vitamin, und zwar Vitamin B-17. So wird man es in Zukunft nennen – Vitamin B-17, weil es zu der Gruppe von Vitaminen gehört, die als B-Komplex bekannt ist und aus etwa 24 Fraktionen besteht. Es ist in dieser Gruppe von Vitaminen enthalten, wenn es in natürlichen Lebensmitteln vorkommt. Und da es das siebte isolierte und identifizierte Vitamin B-17 war, heißt es richtigerweise Vitamin B-17. Und noch ein paar letzte Informationen: Es kommt in über 12.000 essbaren Pflanzen auf der ganzen Welt vor, von denen Sie die meisten nicht im Traum essen würden: Gräser, Johnsongras, Tunisgras, Pfeilgras und ähnliche Pflanzen.

Es findet sich auch in der Nahrung primitiver Menschen, primitiver Kulturen, die noch heute für ihre Krebsfreiheit bekannt sind. Es gibt viele Kulturen auf der Welt, darunter die Akkadier(?) am Schwarzen Meer, die Hunzakut im Nordwesten Pakistans, die Hopi und Navajo, die traditionellen Eskimos und ähnliche Gruppen in Afrika, Lateinamerika und auf der ganzen Welt, die traditionell krebsfrei oder relativ krebsfrei sind. Und in jedem Fall, meine Damen und Herren, wenn man die natürliche Ernährung dieser krebsfreien Bevölkerungsgruppen untersucht, stellt man fest, dass ihre Nahrung in dem Maße reich an Vitamin B17 ist, wie sie krebsfrei ist. Von dieser Aussage gibt es keine Ausnahmen.

Die Wissenschaft der Krebstherapie ist, wie bereits erwähnt, ein eindeutiger Fall. Wir könnten im Film „Welt ohne Krebs“ und in anderen Studien die Labore und Experimente untersuchen, die dort durchgeführt wurden. Wir könnten die Theorie dahinter erklären und die Krankengeschichten von Männern und Frauen analysieren, die buchstäblich vom Rande des Grabes zurückgeholt wurden, fast hoffnungslose Fälle und all das. Das ist ein eindeutiger Fall. Es gibt und sollte eigentlich keine Kontroverse mehr darüber geben. Die Kontroverse dreht sich nun um die Politik, und darauf möchte ich mich im weiteren Verlauf meiner Ausführungen heute Abend konzentrieren. Um es noch einmal zu wiederholen: Der Zweck dieses Vortrags ist nicht, die Wissenschaft der Krebstherapie zu diskutieren, sondern zumindest die wichtigsten Aspekte der Politik der Krebstherapie zu beleuchten und die sehr interessante Frage nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten: „Wer sind ‚sie‘, John?“

Die Politik der Krebstherapie lässt sich nur im Licht zweier düsterer und schockierender Realitäten verstehen, und diese sind hier. Meine Ausführungen werden sich in zwei Blöcke unterteilen: Erstens: Die wissenschaftliche Grundlage für den Widerstand gegen Laetrile bzw. B-17 war eklatant unehrlich – und das werden wir beweisen. Und zweitens: Die verborgene Quelle dieser wissenschaftlichen Korruption ist eine finanzpolitische Verflechtung, die das größte und mächtigste Kartell der Welt bildet.

Die wissenschaftliche Grundlage für den Widerstand gegen Laetrile oder Vitamin B17 war eklatant unehrlich. Und dennoch antworten die meisten Ärzte auf die Frage, ob Laetrile wirke, mit Nein. Es ist Betrug, es ist Quacksalberei. Und wenn man sie fragt, woher sie das wissen, sagen sie: „Na ja, es wurde von seriösen Quellen analysiert, und das ist das Ergebnis offizieller wissenschaftlicher Untersuchungen.“ Und man fragt: „Wer sagt das?“ Nun, sie erinnern sich nicht mehr genau.“

Beginnen wir mit Tatsache Nummer eins. Die wissenschaftliche Grundlage für den Widerstand gegen Laetrile oder Vitamin B17 war eklatant unehrlich. Nicht ein einziger Arzt von tausend hatte jemals die Gelegenheit, Laetrile oder Vitamin B17 selbst anzuwenden. Und dennoch antworten die meisten Ärzte auf die Frage, ob Laetrile wirke, mit Nein. Es ist Betrug, es ist Quacksalberei. Und wenn man sie fragt, woher sie das wissen, antworten sie: „Nun, es wurde von seriösen Quellen analysiert, und das ist das Ergebnis offizieller wissenschaftlicher Untersuchungen.“

Und man fragt: „Wer sagt das?“ Nun, sie erinnern sich nicht mehr richtig. Die meisten meinen, im American Medical Association Journal, einer Veröffentlichung der American Cancer Society oder einer Erklärung der FDA darüber gelesen zu haben. Also wendet man sich an diese renommierten Organisationen und fragt sie, woher sie ihre Informationen haben, und stellt erneut fest, dass die Verantwortlichen der American Cancer Society, der American Medical Association und der FDA Laetrile nicht selbst getestet haben. Sie beziehen sich fast alle auf ein ursprüngliches Forschungsprojekt, das 1953 im US-Bundesstaat Kalifornien durchgeführt wurde. Es ist als „California Report“ bekannt und wurde von der Cancer Advisory Commission der California Medical Association veröffentlicht.

Werfen wir nun einen Blick auf den kalifornischen Bericht, da dieser die treibende Kraft hinter 99 % des heutigen wissenschaftlichen und juristischen Widerstands gegen Laetrile ist. Es ist ein sehr interessantes Erlebnis, diesen kalifornischen Bericht zu lesen. Er wurde von zwei Männern verfasst: Dr. EM McDonald, dem Ausschussvorsitzenden, und Dr. Henry Garland, dem Ausschusssekretär. Dem Krebsausschuss gehörten sieben weitere namhafte Ärzte an, die jedoch nicht an der Abfassung des Berichts beteiligt waren.

Er wurde ausschließlich von McDonald und Garland verfasst. Keiner dieser Männer, meine Damen und Herren, einschließlich McDonald und Garland, hat jemals Laetrile angewendet. Sie hatten lediglich die schriftlichen Aufzeichnungen von Medizinern zusammengefasst und interpretiert, die in verschiedenen Phasen und auf unterschiedliche Weise mit Laetrile experimentiert hatten. Sie lasen die ihnen vorgelegten Berichte, fassten sie zusammen und veröffentlichten ihren eigenen Bericht, in dem sie uns ihre Ergebnisse darlegten.

Halten wir einen Moment inne und fragen uns: Was für Menschen waren diese Personen? Wie steht es um ihr wissenschaftliches Urteil? Kann man ihnen vertrauen? Vielleicht erinnern Sie sich nicht an ihre Namen, aber McDonald und Garland waren die beiden Ärzte, die damals im ganzen Land Schlagzeilen machten, weil sie öffentlich und lautstark behaupteten, es gäbe absolut keinen Zusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und Lungenkrebs. Dr. Garland beispielsweise hielt 1964 eine Rede mit dem Titel „Rauchen und Gesundheit“.

Diese Rede hielt er am 9. Juli 1964 vor dem Commonwealth Club in San Francisco, Kalifornien. Hier ist sein Auszug: „Eine weit verbreitete Hypothese besagt, dass Zigarettenrauchen mit Krebs in Verbindung steht. Diese Hypothese ist nicht bewiesen. Zigaretten gelten vielen als eines der besseren Beruhigungsmittel. Wahrscheinlich stellt Fettleibigkeit eine größere Gefahr für die amerikanische Gesundheit dar als Zigaretten“, so Dr. Garland. Und dann wurde Dr. McDonald noch konkreter: hier ist eine Fotokopie eines Artikels, eines Leitartikels aus „US News and World Report“ vom 3. August 1957 mit dem Titel „Hier ist eine andere Ansicht: Tabak kann harmlos sein“.

Und in diesem Artikel ist ein Bild von Dr. McDonald, wie er sehr zufrieden mit einer Zigarette in der Hand dasitzt und Rauch aufsteigt. Unter der Bildunterschrift wird Dr. McDonald mit den Worten zitiert: „Die Beweislage lässt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs erkennen.“ Im Artikel selbst beschreibt er das Rauchen als harmlosen Zeitvertreib mit bis zu 24 Zigaretten pro Tag und sagt: „Man könnte einen alten Slogan abwandeln: Eine Schachtel am Tag hält Lungenkrebs fern.“ Das sind die beiden Autoren des California Report. Es ist interessant, dass es heute in den Vereinigten Staaten Millionen zusätzliche Todesfälle durch Lungenkrebs gäbe, wenn die Menschen den medizinischen Ratschlägen dieser beiden Männer gefolgt wären.

Ein interessanter Nebenaspekt zu all dem: Dr. McDonald starb einige Jahre später. Er verbrannte im Schlaf, als er eine Zigarette rauchte. Dr. Garland, der sich damit gebrüstet hatte, der lebende Beweis für die Unbedenklichkeit des Rauchens zu sein, da er seit seiner Kindheit Kettenraucher war, sagte: „Hier bin ich, vollkommen gesund. Das ist der Beweis, dass man sich wegen des Rauchens keine Sorgen machen muss.“ Er starb natürlich an Lungenkrebs.

„McDonald und Garland haben ihre Zusammenfassung der Laetrile-Experimente gefälscht“

Wichtiger noch als dies, meine Damen und Herren, ist, dass McDonald und Garland ihre Zusammenfassung der Laetrile-Experimente gefälscht haben. Und ich meine das genau so, wenn ich das Wort „gefälscht“ verwende, denn es gibt keine andere Erklärung dafür. Ich kann das sagen, weil zehn Jahre später, fast durch einen Zufall, die Originaldokumente, die McDonald und Garland für ihre Analyse verwendet und auf denen ihre Zusammenfassung basiert, veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht wurden.

Zehn Jahre später konnten wir zum ersten Mal die Originalreferenzen einsehen und nachsehen, was diese Experimente wirklich aussagten. Wir mussten uns nicht länger nur auf die Aussagen von McDonald und Garland verlassen. 1963 überarbeitete das Gesundheitsministerium des Staates Kalifornien seinen ursprünglichen California Report, aktualisierte ihn, fügte einige weitere Dinge hinzu und druckte das Ganze neu, einschließlich der Originalstudien in diesem Buch mit dem Titel „Bericht des Cancer Advisory Council über die Behandlung von Krebs mit Beta-cyanogenen Glucosiden“ oder Laetrile, und siehe da, wenn man in den Anhang geht und sich diese zehn Jahre alten Berichte ansieht, stellt man fest, dass McDonald und Garland gelogen hatten. So zitierten McDonald und Garland im ursprünglichen California Report von 1953 beispielsweise auffällig Auszüge eines Arztes, der gesagt hatte, er sei nicht in der Lage gewesen, aus Laetrile Cyanid zu gewinnen.

Diejenigen unter Ihnen, die mit der Chemie nicht vertraut sind, sollten wissen, dass Zyanid ein wesentlicher Bestandteil der krebshemmenden Wirkung von Laetrile oder Vitamin B17 ist. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn wir haben eine kulturelle Abneigung gegen Zyanid in jeglicher Form, denn wir wissen, dass Menschen in Gaskammern mit Zyanid getötet werden und dass es giftig ist. Tatsächlich ist es in gasförmiger Form und in übermäßigen Mengen giftig. Aber wie Sie sehen werden, sind Spuren von Zyanid, wenn Sie sich mit der wissenschaftlichen Frage befassen, nicht nur ungefährlich, sondern auch äußerst wichtig für die Gesundheit.

Tatsächlich haben viele Ärzte nicht bedacht, dass Cyanocobaltin [Vitamin B-12] ein Cyanidradikal im Molekül enthält. Und die Tatsache, dass Cyanid in Vitamin B-17 enthalten ist, ist so, als würde man sagen: „Meine Güte, wir dürfen kein Kochsalz essen, denn Kochsalz ist Natriumchlorid, und Sie alle wissen, dass Chlorgas tödlich ist.“ Also gut, Vitamin B-17 ist Blausäure. Es enthält tatsächlich ein Cyanidradikal. Und die Tatsache, dass McDonald und Garland erklärt hatten, sie hätten beim chemischen Abbau kein Cyanid herauslösen können, wurde als stichhaltiger Beweis dafür angeführt, dass die gesamte Theorie hinter Vitamin B-17 Schwindel war.

Okay, gehen wir nun zu Anhang IV, wo wir ein merkwürdiges Dokument finden, das als AMA-Laborbericht Nr. 72W13371 bezeichnet wird. Es ist auf den 14. Januar 1953 datiert. In diesem Bericht heißt es: „Nach dreistündigem Rückflusskochen konnte der Geruch von Blausäure festgestellt werden.“ Dann heißt es: „Die Blausäure wurde in Natriumhydroxid destilliert und mit der Berliner-Blau-Methode bestimmt.“ Sie hatten daraus Blausäure gewonnen. Das war also, so könnte man es nennen, eine unfaire Aussage, die darauf hindeutet, dass ihnen dies nicht gelungen sei.

Ein weiterer irreführender Aspekt dieses Berichts ist die Aussage von McDonald und Garland in ihrem ursprünglichen Bericht, die Biopsien des Krebsgewebes von Krebspatienten, die mit Vitamin B17 behandelt worden waren, hätten keinerlei positive chemische Wirkung auf die Tumore gezeigt. Die Forscher hätten die Gewebe sorgfältig untersucht und keinerlei positive Wirkung feststellen können. Das stimmte nicht.

Ich verweise Sie nun auf Anhang III. Hier ist ein Laborbericht mit dem Titel „Autopsiebefunde bei mit Laetrile behandelten Patienten“. Er ist auf den 10. September 1952 datiert. Der erste Bericht stammt von Dr. JL Zandell, MD, und er sagt Folgendes – zur Erinnerung: Dies wurde McDonald und Garland vorgelegt –: „Nachfolgend sind die Eindrücke wiedergegeben, die ich durch die Durchsicht der Objektträger der Autopsiefälle mit den Seriennummern M–1 bis M–6 gewonnen habe. Diese Objektträger wurden mit der Absicht untersucht, mögliche histologische Veränderungen festzustellen, die als Folge von Chemotherapeutika oder Laetrile interpretiert werden könnten“, und dann beschreibt er sie: „Fall M–1“, sagt er, nachdem er in sehr technischen Begriffen beschrieben hat, was er unter dem Mikroskop beobachtet hat, „dies könnte eine chemische Wirkung darstellen“, und dann beschreibt er bei Fall M–3 die Veränderungen und kommt zu dem Schluss: „Ich würde dies als mögliche Folge einer chemischen Wirkung betrachten.“

Er fasst zusammen: „In zwei Fällen zeigten sich mäßige Veränderungen, die als toxische Zellveränderungen durch Chemotherapie betrachtet werden könnten.“ Im selben Anhang findet sich der Bericht von Dr. John W. Budd vom 15. Dezember 1952. Er beschreibt Fall M-11 und sagt: „Spontane Veränderungen könnten alle hier beobachteten Anzeichen einer Degeneration hervorrufen, man könnte sie aber auch als chemotherapeutische Wirkung interpretieren.“ Und dann zu Fall M-6 sagt er: „Die ausgeprägte desmoplastische Reaktion ist vermutlich teilweise durch die Therapie hervorgerufen worden, ich würde Bestrahlung vermuten.“ Er vergisst nun, was seiner Vermutung nach die Ursache war, und stellt fest, dass er tatsächlich chemotherapeutische Veränderungen beobachtet hat.

Sehen Sie, diese Leute waren so gegen Vitamin B17 programmiert, dass sie eigentlich sagten: „Oh, ich glaube nicht, dass Laetrile so wirken kann, dass jeder positive Effekt, den wir sehen, durch Bestrahlung oder vorherige medikamentöse Behandlung oder spontane Remission oder etwas anderes verursacht werden muss.“ Aber Tatsache ist, dass sie tatsächlich von vier einzelnen Fällen positiver Wirkung gegen die Krebszellen berichteten.

Wenn Sie also den ursprünglichen California Report, den ich hier habe, so lesen, wie er in „California Medicine“, der Monatszeitschrift der California Medical Association, veröffentlicht wurde, und dies lesen, sagten McDonald und Garland, die einhellige Meinung dieser Berater sei gewesen, dass in keinem Fall eine erkennbare Wirkung des Chemotherapeutikums in der Histologie dieser verschiedenen Neoplasien beobachtet werden konnte, keiner der Berater konnte Hinweise auf cyanotoxische Veränderungen feststellen.

Das, meine Damen und Herren, ist eine Lüge, und dieses Dokument, der California Report, bildet die Grundlage der gesamten wissenschaftlichen und juristischen Argumentation gegen Laetrile. Doch es ist noch schlimmer. Es ist schlimmer als nur die dreisten Lügen in diesem Bericht. Zum einen waren die Dosen in diesen Experimenten viel zu gering. Heute ist es üblich, bis zu zwei oder drei Gramm Vitamin B17 in einer einzigen Injektion zu verabreichen, und im Allgemeinen sind im Laufe einer Woche bis zehn Tage insgesamt 30 bis 40 Gramm erforderlich, bevor ein durchschnittlicher Krebspatient spürbare Fortschritte verzeichnen kann. Insgesamt 30 bis 40 Gramm.

Bei den Experimenten der California Medical Association betrug die Höchstdosis zwei Gramm. Das war die Gesamtdosis. Zwei Gramm verteilt auf zwölf Injektionen, wobei die maximale Einzelinjektion weniger als ein Zehntel der heute üblichen Dosis betrug. Fünf Patienten erhielten nur zwei Injektionen und fünf nur eine. Daher war es nicht verwunderlich, dass mit Vitamin B17 keine signifikanten Ergebnisse erzielt werden konnten. Überraschend ist, dass die Untersuchung dieser Tumore überhaupt einen positiven Effekt zeigte. Das ist angesichts der extrem niedrigen Dosierungen, die bei diesem Experiment verwendet wurden, wirklich überraschend.

Nun, seit dem California Report gab es weitere, weniger publik gemachte Studien. Eine davon wurde an der Stanford University durchgeführt, eine am National Cancer Institute, eine an der University of California in Berkeley, eine an den Diablo Laboratories in Berkeley und eine an der McGill University für die Canadian Medical Association.

Ich habe das alles gelesen. Man muss sich schon etwas durchbeißen, um sich durch das ganze Kauderwelsch durchzuarbeiten, aber man findet Folgendes: In einigen Studien wurde eine krebshemmende Wirkung zugegeben, aber alle haben sie anderen Ursachen zugeschrieben. Sie sagten, da die Theorie zu Laetrile falsch sei, wüssten wir, dass es nicht Laetrile sein könne, das diese Wirkung habe, also müsse es eine spontane Remission gewesen sein oder der verzögerte Nutzen einer Bestrahlung oder so etwas in der Art.

Die meisten dieser Patienten waren vor Beginn der Laetrile-Behandlung bereits mit anderen Behandlungen behandelt worden, also erklärten sie diese mit anderen Ursachen. Bei einigen dieser Studien handelte es sich lediglich um Toxizitätsstudien, d. h., es wurde nur überprüft, wie viel von dem Stoff man den armen kleinen Ratten geben konnte, bevor diese krank wurden oder starben. Sie prüften überhaupt nicht die krebshemmende Wirkung, sondern nur den Grad der Toxizität.

In all diesen Studien wurden transplantierte Tumore statt spontaner Tumore verwendet. Die Tumoren wurden auf Mäuse statt auf Menschen transplantiert. In einigen Studien wurden Tumore in Laborschalen untersucht, die inkubiert werden konnten und überhaupt nicht an Lebewesen befestigt waren. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, dass transplantierte Tumore sich von spontanen Tumoren unterscheiden. Mäuse sind anders als Menschen, und Tumore in der Schale reagieren sicherlich anders als Tumore an Lebewesen.

In fast allen dieser Fälle, meine Damen und Herren, war das Kriterium für die Wirksamkeit von Laetrile die Frage, wie stark sich der Tumor verkleinert hatte. Die Tumorverkleinerung war das Kriterium. Das mag zunächst sehr plausibel klingen. Wir neigen dazu, Krebs als Tumor zu betrachten, und wenn wir ihn heilen, möchten wir, dass dieser Tumor verschwindet. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Tumoren eine Mischung aus gutartigem und bösartigem Gewebe sind und manche Tumoren nur sehr wenig echten Krebs enthalten, hauptsächlich gutartiges Gewebe – offenbar der Versuch des Körpers, das bösartige Gewebe abzuschirmen.

Sie alle kennen sicher Fälle, in denen Patienten operiert wurden und ein ziemlich großer Tumor entfernt wurde. Anschließend teilte der Arzt ihnen mit, dass der Tumor gutartig sei und kein oder nur sehr wenig Krebsgewebe enthalte oder überhaupt keins gefunden werden konnte. Wahrscheinlich war zwar etwas vorhanden, aber es war so klein, dass es nicht gefunden werden konnte. Es ist offensichtlich, dass Tumore, die aus nicht-krebsartigem Gewebe bestehen, nicht schrumpfen, wenn alle Krebszellen abgetötet werden.

Dies gilt insbesondere für transplantierte Tumoren. Die einzigen, die bei einer Transplantation funktionieren – da der Körper bekanntlich über Abstoßungsmechanismen verfügt –, die sie in der Regel zum Anhaften oder Überleben bringen, sind Tumore, die in der Regel zwei bis drei Prozent Krebsgewebe enthalten. In diesen Fällen möchte ich also sagen, dass selbst bei einer 100-prozentigen Wirksamkeit von Vitamin B17 die Tumorgröße höchstens um zwei bis drei Prozent reduziert werden würde. Daher führte dieses Kriterium natürlich nicht zu positiven Ergebnissen und in einigen Fällen handelte es sich bei den in diesen Experimenten verwendeten Materialien möglicherweise von Anfang an nicht einmal um Laetrile.

Das ist ein gewaltiges Manko, meine Damen und Herren, gegenüber einem Laborexperiment oder einem pseudowissenschaftlichen Experiment. Ich sage das nicht leichtfertig, wenn ich behaupte, dass Laetrile möglicherweise nicht einmal verwendet wurde. Ich habe beispielsweise folgenden Artikel in den „Bio-Medical News“ vom Juli 1971 mit dem Titel „Laetrils Wert als Krebsheilmittel noch immer unbegründet“ gefunden. In dem Artikel heißt es: „Dr. Dean Burke, Leiter des Chemielabors für Biochemie des National Cancer Institute und von seinen Kollegen als Biochemiker hoch geschätzt, behauptet, die Tiere seien in unzureichenden Konzentrationen mit einem Medikament fragwürdiger Herkunft und chemischer Authentizität behandelt worden.“

Dr. Bayard Morrison, Assistent von Dr. Carl G. Baker, dem Direktor des NCI, hält Laetrile für wertlos und ist zwar nicht von der Wirksamkeit des Medikaments überzeugt, stimmt jedoch mit Dr. Burke überein, dass „unzureichende Konzentrationen des Medikaments verwendet wurden“. Dr. Morrison sagte gegenüber Bio-Chemical News: „Wir können ohne weitere Beweise nicht sagen, dass Laetrile nutzlos ist.“ Nun, zumindest gibt es einen Wissenschaftler, der zwar voreingenommen gegenüber Vitamin B-17 ist – er hat selbst nie damit gearbeitet – und natürlich keinen Grund zu der Annahme hat, dass es wirken würde, aber immerhin war er ehrlich genug zuzugeben, dass die sogenannten Beweise gegen B-17 bisher völlig unzureichend waren und man ohne weitere Tests nicht sagen kann, dass es nicht wirkt.

Nun, der letzte Test dieser langen Reihe – und damit komme ich zum Schluss – wurde am Sloan-Kettering-Krebsinstitut durchgeführt. Wie Sie wissen, ist das Sloan-Kettering-Krebsinstitut landesweit für seine Krebsforschung bekannt. Endlich sah es so aus, als würde das Establishment bei Laetrile mitmischen, und alle waren begeistert, dass endlich Tests durchgeführt wurden. Natürlich waren diejenigen von uns, die die Geschehnisse in der Vergangenheit beobachtet hatten, nicht so begeistert wie einige meiner naiveren Landsleute, aber wir verfolgten die Sache trotzdem mit großem Interesse und erhielten – ich will nicht sagen, aus dem Sloan-Kettering-Institut herausgeschmuggelt, aber über inoffizielle Kanäle – eine Kopie des Berichts.

Dies ist ein Sloan-Kettering-Bericht vom 13. Juni 1973. Die Experimente wurden von Dr. Hiyamitsu Sugura durchgeführt. Er listet alle seine Laborexperimente an Mäusen usw. auf und sagt Folgendes: „Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Amygdalin das Auftreten von Lungenmetastasen bei Mäusen mit spontanen Brusttumoren signifikant hemmt.“ Das ist bedeutsam. Lassen Sie mich kurz innehalten.

Es handelte sich um spontane Brusttumoren. Es waren keine Transplantate. Diese waren schwer zu bekommen, und so sagte er, dass sie das Auftreten von Lungenmetastasen bzw. die Ausbreitung von Krebs bei Mäusen mit spontanen Brusttumoren signifikant hemmten und das Wachstum der Primärtumoren signifikant hemmten. Laetrile schien auch das Auftreten neuer Tumoren leicht zu verhindern, und dann sagte er, dass die Verbesserung des Gesundheitszustands und des Aussehens der behandelten Tiere im Vergleich zu denen in der Kontrollgruppe eine häufige Beobachtung sei.

Dies war der interne Bericht von Dr. Sugiura bei Sloan-Kettering, den wir etwa im September 1973 erhielten. Uns wurde mitgeteilt, dass Sloan-Kettering im November einen Vertreter zu einer internationalen Krebskonferenz nach Baden-Baden schicken würde, um ihre Ergebnisse und die darin enthaltenen Informationen öffentlich zu machen. Und so geschah es auch. Im November 1973 trat ein Vertreter von Sloan-Kettering in Baden-Baden vor aller Welt, vor Krebsexperten aus vielen Ländern, auf und beschrieb die Ergebnisse dieses Tests. Natürlich waren viele Laetrile-Befürworter außer sich vor Freude. Endlich, so hieß es, sei ein Durchbruch gelungen.

Ich war alles andere als begeistert. Ich bin paranoid, wie Sie sich erinnern, und ich war noch nicht bereit zu sagen, dass der Kampf vorbei war. Es gibt nichts Schlimmeres oder Demütigeres, als sich selbst zu zitieren, aber das werde ich jetzt tun. Ich habe einen Artikel für „The Committee for Freedom of Choice in Cancer Therapy“ geschrieben, der im Oktober 1973 verschickt wurde, und das war, wie Sie sich erinnern, vor der Ankündigung von Sloan-Kettering. Also haben wir diesen Artikel für „The Committee for Freedom of Choice“ geschrieben, und zwar einen Monat vor der öffentlichen Ankündigung in Baden-Baden. Ich werde Ihnen nur einen Teil davon vorlesen.

Sloan-Kettering ist der Inbegriff des schulmedizinischen Establishments. Unzählige Millionen Dollar fließen durch seine Einrichtungen in den Kampf gegen den Krebs. Es wäre gelinde gesagt peinlich, am Ende nur zu bestätigen, was eine Handvoll unabhängiger Forscher, die keinen Cent Steuergelder erhalten, seit über zwanzig Jahren behaupten. Ein Triumph der freien Marktwirtschaft von derartigem Ausmaß darf vom Establishment, das so sehr auf staatliche Subventionen, staatliche Programme und staatliche Kontrolle setzt, einfach nicht anerkannt werden.

Ich hatte noch viel mehr Unfreundliches über Sloan-Kettering zu sagen. Ich schließe mit folgendem Satz: „Wir können uns darauf freuen, dass B-17 entweder unter dem Namen Amygdalin oder in Kombination mit einer künstlichen Verbindung unter einem völlig anderen Namen in Massenproduktion hergestellt und dann über die bestehenden Kanäle für verschreibungspflichtige Medikamente vertrieben wird.

Dabei wird es kaum oder gar keinen Preiswettbewerb geben, und obwohl der tatsächliche Preis angesichts des Nutzens nicht unangemessen erscheint, wird die Gewinnspanne für die Hersteller übermäßig hoch sein. Vor allem aber wird es nicht als Nährstoff oder Vitamin angesehen, sodass das allgemeine Ansehen und der Absatzmarkt für Medikamente nicht gefährdet sind. Der derzeitige Vorstoß der etablierten Medizin gegen Vitamine kann daher ungehindert fortgesetzt werden. All dies ist Teil des erwarteten Szenarios, das mit den Tests von Sloan-Kettering beginnt.“ Wird es so kommen? Natürlich wird es die Zeit zeigen.

„Sloan-Kettering war sehr verärgert über diese Art von Gerede über Verschwörungen, Drogengewinne und Leute, die absichtlich Kontrollen zurückhalten …“

Vielleicht könnte sogar diese Vorhersage, wenn sie von genügend Menschen gelesen würde, eine Reihe von Ereignissen in Gang setzen, die dazu führen könnten, dass sie nicht eintritt. Tatsächlich ist genau das die Vorhersage, die hier gemacht wird. Es ist selbstverständlich, dass Täuschung nicht erfolgreich sein kann, wenn die zu täuschende Person im Voraus gewarnt wird, indem klargestellt wird, was sie erwartet. Der Autor hofft, die Betrüger entweder ganz zu vereiteln oder sie zumindest zu zwingen, einen alternativen Weg zu wählen, der entweder weniger schädlich oder offensichtlicher ist.

Nun, ich glaube ehrlich, dass wir vielleicht etwas Gutes hätten tun können, indem wir sie zu einem anderen Kurs gezwungen hätten, der sicherlich offensichtlicher gewesen wäre. Ich wurde von einer Person angesprochen, die einen Insider-Kontakt zu Sloan-Kettering hatte und sehr nah an den dortigen Spitzenleuten stand. Er erzählte mir, dass Sloan-Kettering sehr verärgert war über den harschen Ton, über dieses Gerede von Verschwörungen, Drogenprofiten und Leuten, die absichtlich Kontrollen zurückhielten und so weiter.

Er sagte mir, die Leute bei Sloan-Kettering würden von oben unter Druck gesetzt, sich vollständig aus dieser ganzen Laetrile-Sache zurückzuziehen, dass ihnen gesagt worden sei, sie sollten es vergessen, die Finger davon lassen, und er sagte, sie seien gute Männer. Sie wollen einem helfen, sie wollen auf Ihrer Seite sein, aber Sie machen es ihnen nur schwer, indem Sie Sloan-Kettering das Establishment nennen und so weiter. Mildern Sie Ihre Meinung, damit sie sich Ihrer Position annähern können, ohne das Gesicht zu verlieren!

Was für eine unglaubliche Aussage! Man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass diese Männer die sehr ernste Verantwortung tragen, so schnell wie möglich ein Mittel gegen Krebs zu finden. Millionen Menschen leiden und sterben an dieser Krankheit, und sie sind besorgt, ihr Gesicht zu wahren und politisch opportun zu sein. Sie machen sich Sorgen darüber, wer wen kritisiert und welche Begriffe verwendet werden.

Sie fürchten um ihre Jobs. Sie fürchten, dass Druck von oben ausgeübt wird, anstatt die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen: „Seht her, das Zeug funktioniert.“ Nun, wir haben uns nicht zurückgehalten, weil ich nicht dachte, dass sie den Mut hätten, das durchzuziehen. Ich dachte nicht – ich hoffte, dass ich mich täuschte –, aber ich dachte nicht, dass sie diesem Druck von oben, über den wir später sprechen werden, standhalten könnten, und das haben sie nicht.

Dies ist die Ausgabe der Los Angeles Times vom 10. Januar 1974. Darin stand ein Artikel mit der Überschrift „Ein umstrittenes Medikament“, in dem Dr. Robert A. Goode, Präsident und Direktor des Sloan-Kettering Institute of Cancer Research, schrieb: „Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass Laetrile irgendeinen Einfluss auf Krebs hat.“ Das war zwei Monate nach ihrem Bericht in Baden-Baden. Zwei Monate, nachdem sie der Welt, allen Experten der Welt, die Wirksamkeit von Laetrile verkündet hatten. Zwei Monate später revidierten sie ihre Position und erklärten: „Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass Laetrile irgendeinen Einfluss auf Krebs hat.“

Und zu diesem Bericht von Dr. Sugura sagte er: „Ein vorzeitiges Durchsickern von Testdaten aus dem Labor im letzten Herbst hat Tausenden von Krebspatienten falsche Hoffnungen gemacht, dass Laetrile wirken könnte.“ Mit „vorzeitigem Durchsickern“ war ihre eigene öffentliche Ankündigung auf einem internationalen Forum gemeint. Das sind natürlich Lügen. Lügen von hoch angesehenen Wissenschaftlern, die führend im Kampf gegen den Krebs sind. Und es ist sicherlich keine Übertreibung zu sagen, dass die sogenannte wissenschaftliche Grundlage für den Widerstand gegen Vitamin B-17 eklatant unehrlich war. Und das ist unsere Realität Nummer eins. Warum, warum haben diese Männer gelogen? Warum wurden die wissenschaftlichen Fakten verdreht? Warum versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen? Das führt zu Realität Nummer zwei.

Realität Nummer zwei ist eine finanzpolitische Verflechtung, die das größte und mächtigste Kartell der Welt bildet. Meine Damen und Herren, das wird vielen von Ihnen neu sein, glaube ich. Für mich war es jedenfalls neu. Vor zwei Jahren hielt ich mich noch für einen ziemlichen Star. Ich wusste viel über Verschwörungen und Weltpolitik. Ich hatte viel Zeit damit verbracht, über diese Themen zu lesen.

Ich wusste nichts von dem, was ich Ihnen erzählen werde. Ich hatte nicht die geringste Ahnung davon. Die folgenden Informationen stammen größtenteils aus Regierungsanhörungen zwischen 1928 und 1946. Sie sind alle vorhanden. Manche dieser Anhörungen sind verstaubt und vergilbt, aber sie sind vorhanden. Es handelte sich um Anhörungen zu Themen wie Nazi-Propaganda, Rüstungsindustrie, Kartellen, Landesverteidigung, Patenten, Lobbyarbeit, Bank- und Währungswesen sowie den Gerichtsakten der Nürnberger Prozesse.

Diese Anhörungen sind voller Informationen und in Dutzenden von Standardwerken in jeder Bibliothek zu finden. Mit anderen Worten: Die Informationen, die ich Ihnen jetzt nenne, sind zwar nicht allgemein bekannt, aber auch nicht geheim. Sie sind lediglich öffentlich zugänglich und für jeden zugänglich, der sich die Mühe macht, sie auszugraben. Und hier ist die Geschichte.

Nach dem Ersten Weltkrieg entstand ein Kartell mit Zentrum in Deutschland, das jedoch weltweit existierte. Es war unter dem Namen IG Farben bekannt. IG steht für Interessengemeinschaft, was auf Deutsch „Interessengemeinschaft“ oder „Kartell“ bedeutet.

Farben ist die deutsche Bezeichnung für Farbstoffe. Das klingt trügerisch unschuldig, denn dahinter verbirgt sich das gesamte Feld der Chemie, einschließlich aller industriellen und kommerziellen Chemikalien, insbesondere aber Munition und Pharmazeutika. Historisch gesehen, als Farben in die Chemieindustrie einstieg, waren es vor allem Farbstoffe, sodass der Begriff Farben eine Art historisches Überbleibsel dieser Ursprünge ist. Heute wird der Begriff Farben jedoch verwendet, um das gesamte Feld der Chemie zu definieren oder abzudecken, insbesondere Munition und Pharmazeutika. Dieses Kartell ist heute als IG Farben bekannt. Wer in Europa unterwegs ist, sieht die IG Farben überall.

Nun zur Definition eines Kartells. Die Bedeutung dieses Wortes ist manchmal unklar. Ein Kartell entsteht, wenn zwei oder mehr Unternehmen oder Unternehmensgruppen nationale Grenzen überschreiten und eine vertragliche Vereinbarung zur Einschränkung des Wettbewerbs untereinander treffen. Stellen wir uns vor, ich besitze einen riesigen Konzern in Amerika und Sie besitzen einen in Europa.

Wir kommen zusammen und sagen: „Sehen Sie, warum sollten wir uns gegenseitig wegen der Preise unserer Produkte in die Quere kommen?“ Ich spezialisiere mich auf Autos, Sie auf Traktoren. Wir vereinbaren, nicht zu konkurrieren. Sie produzieren keine Autos, ich keine Traktoren, und wir kommen gut miteinander aus. Das ist die Vereinbarung, die wir anstreben, und wenn wir sie beide unterzeichnen und ihr zustimmen, bilden wir ein Kartell.

Es bilden sich Kartelle, bei denen große Unternehmen sich darauf einigen, nicht über Preise und Produkte zu konkurrieren und die Weltmärkte aufzuteilen, indem sie sagen: „Ihr könnt Lateinamerika haben, ich nehme Nordamerika.“ Diese Dinge werden tatsächlich durch Kartellvereinbarungen erreicht. Und das Endergebnis ist dann kein einzelnes Unternehmen, sondern immer noch ein eigenständiges Unternehmen.

Doch je mehr Vereinbarungen getroffen werden, um in diesem oder jenem Bereich nicht zu konkurrieren, desto mehr beginnen sie, als ein Unternehmen aufzutreten und dem Verbraucher eine einheitliche Fassade zu bieten. Der Verbraucher hat immer weniger Auswahl. Sie haben vielleicht zum Beispiel bemerkt, dass Ihre Tankstellen zwar wie in guten alten Zeiten preislich konkurrieren und es zu Benzinkriegen kommt, die Benzinunternehmen selbst tun dies jedoch nicht. Zwischen Shell, Texaco und Standard Oil gibt es keinen Wettbewerb.

Dies gilt auch für die gesamte Chemiebranche. Nicht nur für Erdöl, sondern für die gesamte Chemiebranche. Dupont steht in keinem Wettbewerb mit anderen Chemieunternehmen. Baer Aspirin steht in keinem Wettbewerb mit anderen Unternehmen und so weiter. Sie konkurrieren vielleicht mit Werbung und sagen: „Seht her, mein Aspirin ist qualitativ besser als das des anderen“, aber das ist auch schon alles. Der Punkt ist also, dass Kartelle lediglich vertragliche Vereinbarungen sind, um den Wettbewerb zu reduzieren oder auszuschalten. Das Endergebnis sind höhere Preise für den Verbraucher und eine geringere Produktauswahl.

„John D. Rockefeller wurde in all seinen Biografien unzählige Male mit den Worten zitiert: „Wettbewerb ist eine Sünde.“ Rockefeller baute sein gesamtes Imperium auf diesem Konzept auf …“

Das muss man sich vor Augen halten, denn die meisten Menschen denken, Kartelle seien Monopole. Das habe ich auch in der Schule gelernt. Monopole sind das Produkt der freien Marktwirtschaft. Wettbewerb hat Monopole hervorgebracht, und natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Monopole sind nicht das Ergebnis von Wettbewerb, sondern die Flucht vor Wettbewerb. Der alte John D. Rockefeller wird in all seinen Biografien unzählige Male mit den Worten zitiert: „Wettbewerb ist eine Sünde.“ Rockefeller baute sein gesamtes Imperium auf diesem Konzept auf. Wettbewerb war eine Sünde. Freie Marktwirtschaft war eine Sünde. Warum konkurrieren? Warum sich gegenseitig die Kehle durchschneiden? Er nahm die stärksten seiner Konkurrenten und brachte sie mit sich. Er machte sie zu Partnern in seinen Unternehmungen. Die schwächeren Konkurrenten holte er als Anteilseigner ins Unternehmen. Diejenigen, die nicht kooperieren wollten, zerschlug er. So entsteht ein Monopol, nicht Wettbewerb.

Bevor wir uns den anderen Aspekten der IG Farben zuwenden, ist es wichtig zu wissen, dass sie die bestimmende und treibende Kraft hinter Adolf Hitler und dem Nazi-Regime war. Diese Tatsache ist zwar gut dokumentiert, aber keineswegs ein Geheimnis. Hitler war nur eine von vielen politischen Figuren im vornationalsozialistischen Deutschland, und die Politik der IG Farben bestand darin, alle Parteien zu finanzieren und Verbindungen zu ihnen zu unterhalten. Es wurde dieselbe Vorgehensweise angewandt, die in der Kommunalpolitik hierzulande oft angewandt wird: Auftragnehmer spenden allen Parteien hohe Summen für die Wahl zum Stadtrat. Alle erhalten den gleichen Betrag, sodass sie unabhängig vom Wahlsieg einen Freund im Stadtrat haben. Die IG Farben verfolgte diese Strategie auch in der deutschen Bundespolitik. Doch in einem entscheidenden Moment der deutschen Geschichte wurde auf höchster Ebene der IG Farben entschieden, das gesamte Gewicht dieses gigantischen Unternehmens hinter Hitler zu stellen. Sie entzogen den anderen Kandidaten ihre Unterstützung. Sie spendeten Millionen und Abermillionen D-Mark an Hitler. Er wurde über Nacht zu einer bedeutenden Persönlichkeit. Alle Zeitungen in Deutschland, die sich im Besitz der IG Farben befanden oder aufgrund von Anzeigen oder Investitionen stark von der IG Farben abhängig waren, stellten plötzlich ihre redaktionelle Politik auf Hitler um und schufen das Bild eines großen, populären Kandidaten. Hitler wurde von der IG Farben geschaffen. All dies ging aus den Aufzeichnungen der Nürnberger Prozesse hervor und aus keinem anderen Ort.

So kam beispielsweise nicht bei den Nürnberger Prozessen, sondern bei einer Senatsanhörung heraus, dass ein Mann namens IV Lee, damals in den USA ein bekannter PR-Experte, von dem alten John D. Rockefeller angeheuert worden war, um dessen öffentliches Image aufzupolieren. IV Lee war der Mann, der Rockefeller anwies, ein wenig von seinem Geld auf auffällige Weise zu spenden, um als Philanthrop dazustehen. Lee riet ihm, Geld zu spenden, insbesondere für öffentliche Gebäude, bei denen sein Name auf dem Zement an der Fassade stehen könnte, wie bei Krankenhäusern oder Bibliotheken, damit Tausende von Menschen, die täglich vorbeigehen, die Rockefeller-Bibliothek, die Rockefeller-Krankenhäuser usw. sehen würden.

Im Vergleich dazu waren das für Rockefeller nur ein paar Cent, aber sehen Sie sich an, was für eine gute PR das wäre. IV Lee war derjenige, der Rockefeller riet, bei jedem öffentlichen Auftritt Rollen mit glänzenden Zehncentstücken bei sich zu tragen. Wenn die Journalisten da waren, sollte er diese ins Publikum werfen. Die Kinder würden herumrennen, um die Zehncentstücke zu ergattern. Natürlich waren das andere Nachrichten, also machten die Fotografen Fotos, und das taten sie auch, und es funktionierte wunderbar. Die Zeitungen im ganzen Land zeigten ständig Bilder von Rockefeller, wie er die glänzenden Zehncentstücke in die Luft warf. Durch diese Technik wandelte sich das Bild Rockefellers allmählich vom geizigen, alten, gemeinen Mann zum Philanthropen, der Kinder liebte. Das war IV Lees Geistesblitz.

IV Lee sagte aus, er sei von der IG Farben beauftragt worden, nach Deutschland zu reisen und Adolf Hitler, Göhring und den Rest des Nazi-Regimes zu interviewen, um ihr PR-Potenzial zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten, wie sie in der deutschen und amerikanischen Öffentlichkeit ein positives Bild vermitteln könnten. IV Lee wurde von der IG Farben dafür engagiert. Wenn man sich die Akten ansieht, besteht kein Zweifel daran, dass das Nazi-Regime von den Farben geschaffen wurde. Auch hier ist die Lage etwas anders als in den Geschichtsbüchern.

Hitler war immer eine Marionette der Großindustriellen. Er diente als Fassade, als Vorwand für die Kontrolle der Wirtschaft …

Man erzählt uns, dass die Großindustriellen im nationalsozialistischen Deutschland einen großen Fehler begingen, indem sie mit Hitler kooperierten und schließlich von Hitler kontrolliert wurden. So liest man es jedenfalls. Die Wahrheit ist, dass Hitler immer eine Marionette der Großindustriellen war. Er diente als Fassade, als Vorwand für die Kontrolle der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft wurde streng kontrolliert, und den Menschen wurde erzählt, sie werde von der faschistischen Regierung kontrolliert, während in Wirklichkeit das Kartell die Entscheidungen traf und die Regierung als Werkzeug benutzte, um der Wirtschaft alle von ihm, dem Kartell, gewünschten Vorschriften und Kontrollen aufzuzwingen. Diese Kontrollen hatten mehrere Folgen. Sie schalteten die gesamte Konkurrenz für das Kartell aus. Sie drängten den kleinen Mann aus dem Markt. Sie drängten den Kleinunternehmer aus dem Markt. Sie zerstörten ihn vollständig, und zweitens reglementierten sie die gesamte deutsche Bevölkerung. Diese Entscheidungen wurden vom Kartell getroffen. Okay, zurück zum Kartell selbst.

Sie war in 93 Ländern auf allen Kontinenten der Welt aktiv, und, meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Liste der Unternehmen ansehen würden, mit denen sie Verflechtungs- oder Kartellvereinbarungen hatte, würden Sie den ganzen Tag brauchen, um sie nur zu lesen. Tatsächlich gab es weltweit über 2.000 Unternehmen mit Verflechtungsvereinbarungen mit der IG Farben. Farben besaß oder kontrollierte die gesamte Schwerindustrie Deutschlands. Man denkt sofort an die Krupp-Stahlwerke. EG Krupp war Vorstandsmitglied der IG Farben. So funktionierte das, alles war Teil einer großen, glücklichen Familie. In ganz Deutschland, in den meisten Teilen Europas und in weiten Teilen der Vereinigten Staaten.

Ich möchte Ihnen jetzt nur ein paar Unternehmen vorlesen, die sich eindeutig im Eigentums- oder Kontrollbereich befanden und gute alte amerikanische Unternehmen waren. Die Baer Company – Professor Baer war übrigens einer der Gründer von IG Farben –, Baer Company, American IG Chemical Corporation, Agfa Ansco Corporation, Sterling Drugs, Winthrop Chemical, Metts Labs, JT Baker Chemicals, Hoffman-LaRoche, Jensen Salisbury Labs, Taylor Chemicals, Oxilite Chemical, Alba Pharmaceutical, Bristol Meyers Drug Inc., Vegets Inc., Sentower Co., Groselle Chemical, General Dye Stuff, American Magnesium, Life Savers Corp, Vicks Chemical, United Drugs, Cooke Labs, Rexall-Liggett Drug Stores, General Analine and Film Corp, GAF, Ethical Drugs und viele, viele mehr. Es würde zu lange dauern, die vollständige Liste vorzulesen. Bei einigen dieser Unternehmen handelt es sich, wie Sie wissen, selbst um riesige Holdinggesellschaften, die bis zu hundert andere große Unternehmen unter sich kontrollieren. Diese waren alle (Teil von) IG Farben.

Deutschland musste am Ende des Ersten Weltkriegs, als es verlor, feststellen, dass es nie wieder einen Krieg ohne Benzin aus Erdöl führen müsste. Die deutsche Führung sah einen Grund für die Kriegsniederlage darin, dass sie nicht über eine eigene Benzinversorgung verfügte. Und so beauftragte man nach dem Krieg die Spitzenchemiker der IG Farben damit, eine Möglichkeit zu finden, Benzin aus deutschem Boden zu gewinnen, und sie entwickelten das sogenannte Hydrierungsverfahren. Denken Sie daran, wenn Sie in der Schlange an der Tankstelle stehen. Sie entdeckten eine Möglichkeit, aus minderwertiger Kohle hochwertiges Benzin herzustellen. Sie nannten es Hydrierungsverfahren und schickten ein Kommuniqué an Standard Oil in New Jersey, in dem sie diese aufforderten, einen Vertreter in ihr Werk in Baldish zu schicken, um sich ihre Erfindung anzusehen.

Bis zu diesem Zeitpunkt war die IG Farben vor allem im Bereich Chemikalien, Arzneimittel und Munition tätig. Im Erdölbereich war sie bisher nicht aktiv. Standard Oil of New Jersey hatte diesen Bereich praktisch unter Kontrolle und sah hier eine Chance, die beiden riesigen Kartelle zu einem Super-Giganten zu verschmelzen. Dafür brauchte man aber etwas zum Tauschen.

Die Baldish können aus Braunkohle und anderen Kohlesorten geringerer Qualität hochwertiges Motoröl herstellen, und zwar in Mengen, die bis zur Hälfte des Kohlegewichts reichen. Das bedeutet die absolute Unabhängigkeit Europas in Sachen Benzinversorgung…

Also schickte Standard Oil aus New Jersey einen Vertreter, Vizepräsident Frank Howard, zum Baldish-Werk in Deutschland. Und was Herr Howard dort sah, ließ ihm die Augen aus dem Kopf treten. Er schrieb einen Brief an den damaligen Präsidenten von Standard Oil, Herrn Walter Tegal, und hier ist ein Auszug aus seinem Brief: „Aufgrund meiner heutigen Beobachtungen und Gespräche halte ich diese Angelegenheit für die wichtigste, mit der unser Unternehmen je konfrontiert war. Baldish kann aus Braunkohle und anderer minderwertiger Kohle hochwertiges Motoröl in Mengen von bis zur Hälfte des Kohlegewichts herstellen. Das bedeutet die absolute Unabhängigkeit Europas in Bezug auf die Benzinversorgung. Nur noch ein offener Preiswettbewerb ist möglich.“

Man konnte ihm fast die Tränen über die Wangen laufen sehen. „Meine Güte, wir werden über den Preis konkurrieren müssen. Nur noch ein offener Preiswettbewerb ist möglich. Ich werde nicht versuchen, ins Detail zu gehen. Ich denke, das wird meine Gemütsverfassung verdeutlichen.“ Es war Aufruhr, nicht wahr? Das war im März 1926. Wie Sie wissen, führte Deutschland den gesamten Zweiten Weltkrieg mit Benzin, das aus Kohle hergestellt wurde. Diese Technologie war auch heute noch sehr praktikabel. Sie haben es nicht vergessen.

Infolgedessen einigten sich IG Farben und Standard Oil tatsächlich. Sie beschlossen, keinen Preiswettbewerb zu veranstalten, und so geschah das Unvermeidliche. Nach dreijährigen Verhandlungen heirateten die beiden Kartelle – ein Begriff, den sie selbst verwendeten.

Sie heirateten am 9. November 1929, die Kartelle gründeten ein Superkartell und die Vereinbarung, die sie unterzeichneten, enthielt drei Hauptbestimmungen. Diese lauten:

Standard Oil erhielt weltweit, außer in Deutschland, die Hälfte der Hydrierungsrechte. Dagegen musste das Unternehmen nicht konkurrieren.

IG Farben erhielt 546.000 Aktien von Standard Oil im Wert von 30 Millionen Dollar. Das war 1929. Man kann sich vorstellen, was 30 Millionen Dollar heute wert wären. Und …

Beide Kartelle vereinbarten, nie wieder miteinander zu konkurrieren.

Sie sagten, dass IG Farben, wann immer sie in einen Erdölsektor einsteigen wolle, dies gemeinsam mit Standard Oil tun würde, und wann immer Standard Oil in den Chemie-, Pharma- oder ähnlichen Sektor einsteigen wolle, dies gemeinsam mit IG Farben tun würde. Vor allem aber durften sie niemals miteinander konkurrieren, und so heirateten sie, und daraus entstand buchstäblich das größte und mächtigste Kartell, das die Welt je gesehen hat, auch wenn die meisten Menschen noch nie davon gehört haben.

Als die Nazis sich auf den Krieg vorbereiteten, wurde deutlich, dass eine bestimmte Gruppe ihrer Kartellmitglieder auf der einen und eine andere auf der anderen Seite stehen würde. Sie hatten keine besondere Loyalität gegenüber Deutschland, den Vereinigten Staaten, England oder einem der anderen Länder, die am Krieg beteiligt sein würden. Ihre primäre Loyalität galt dem Kartell. Es war ihre Mutter, ihr Vater, ihr Beschützer und ihr Leben.

Sie begannen also, Vorkehrungen zu treffen, um ihre Eigentumsverbindungen in den verschiedenen Ländern zu verbergen, damit die beteiligten Länder im Kriegsfall ihr Eigentum nicht konfiszieren würden. Sie schufen über die Schweizer Banken ein Labyrinth von Eigentumsverhältnissen. Es wurde der „Stuttgarter Kreis“ genannt und war ein brillantes Labyrinth. Es dauerte Jahre, es zu entwirren. Jedes Unternehmen wurde von einem anderen Unternehmen aufgekauft, die Vorstände bestanden aus Mitgliedern eines anderen Unternehmens, und man musste schon ein Houdini-Zauberer sein, um herauszufinden, was wohin führte. Beispielsweise wurden alle amerikanischen Beteiligungen der IG Farben schließlich in der General Analine and Film Corporation zusammengefasst. Zuvor lief alles unter dem Oberbegriff American IG. Nun, dieses „IG“, das klang nicht gut, stand für Interessen Gemeinschaft, also mussten sie es loswerden. Sie änderten den Namen von American IG in General Analine and Film Corporation. Du „süße Adeline“.

So hieß es an der Börse. Und dann wurden alle deutschen Namen im Vorstand, wie Schmidt, entfernt und durch Namen wie Tegal ersetzt, gute alte amerikanische Namen, und dann wurde General Analine and Film an ein Schweizer Unternehmen, IG Chemy, verkauft.

Die IG Chemie war in Schweizer Besitz, alles in Schweizer Besitz, die meisten davon Mitglieder bestimmter Schweizer Banken. Wenn man dann tiefer in die Materie eindringt, stellt man fest: Das sind die Banken, die von der IG Farben gegründet wurden. Und schließlich kommt man zu dem Schluss, dass das alles nur getarnt wurde, um die Tatsache zu verbergen, dass sich außer den Namen und Spuren überhaupt nichts geändert hatte. Es war immer noch alles Eigentum der IG Farben.

Frankfurt wurde durch eine Reihe schwerer Bombenangriffe dem Erdboden gleichgemacht, doch wie durch ein Wunder blieb inmitten dieser Trümmer ein hohes Gebäude stehen, das noch immer unbeschädigt war. Es war der internationale Hauptsitz der IG Farben…

Als die Besatzungstruppen Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt einmarschierten, wurde die Stadt durch eine Reihe schwerer Bombenangriffe dem Erdboden gleichgemacht. Doch wie durch ein Wunder blieb inmitten dieser Trümmer ein hohes Gebäude stehen, das auch heute noch unbeschädigt ist. Es war die internationale Zentrale der IG Farben. Die Bombenschützen waren angewiesen worden, dieses Gebäude zu verfehlen, was sie auch taten. Uns wurde damals gesagt, wir würden ein Bürogebäude für unsere Besatzungszentrale brauchen, wenn sie in Frankfurt einmarschieren würden, und sie wählten dieses Gebäude. Die Wahrheit ist natürlich, dass der damalige Kriegsminister ein Finanzagent der Rockefellers war, der den Bau dieses Gebäudes in Frankfurt mitfinanziert hatte.

Das ist Fakt. Die Rockefeller-Interessen in den Vereinigten Staaten dominierten damals die Bundesregierung. Sie hatten Präsident Roosevelt, den Kriegsminister, den Außenminister und alle politischen Entscheidungsträger auf höchster Ebene umzingelt, die sich im Einflussbereich der Rockefellers oder der Standard Oil befanden, also dem amerikanischen Arm dieses Kartells, und sie schützten dort ihre eigenen Interessen.

Nebenbei bemerkt: Die Ford Motor Company hatte Werke in Deutschland und im von den Nazis besetzten Frankreich, die während des gesamten Krieges für die Nazis produzierten. IT & T besaß einen großen Anteil am Fasoldt-Werk in Deutschland, das im nationalsozialistischen Deutschland Kampfflugzeuge produzierte. Sie sehen also, diese Leute waren weder Amerikaner noch Deutsche, sie waren Kartellmitglieder. Sie waren bereit, auf beiden Seiten des Krieges Profit zu machen. Sie waren bereit, Fabriken und Gebäude zu bombardieren, wollten aber ihren Anteil behalten. Aus demselben Grund wurden beispielsweise die Raffinerien und Öltanks von Standard Oil in Nordvietnam nie bombardiert, andere Dinge jedoch schon. Diese kleinen Schaufelräder wurden in den Reisfeldern schwer beschädigt, die Raffinerien von Standard Oil aus irgendeinem Grund nicht. Aber kommen wir nun zum Thema zurück.

Als wir einzogen und die Frankfurter Zentrale der IG Farben übernahmen, erbten wir all diese Dokumente in den Aktenschränken. Viele davon wurden vernichtet, aber natürlich waren auch viele erhalten geblieben. Einige davon wurden schließlich in den bereits erwähnten Anhörungen des Kongresses verlesen. In einem dieser erbeuteten Dokumente heißt es: „Nach dem Ersten Weltkrieg begannen wir, unsere ausländischen Firmen immer stärker zu tarnen, sodass die Beteiligung der IG an diesen Firmen nicht mehr auffiel. Im Laufe der Zeit wurde dieses System aus verschiedenen Gründen immer perfekter. Es ist von größter Bedeutung, dass die leitenden Angestellten der Agentenfirmen, die besonders gut geeignet sind, als Tarnkappe zu fungieren, Staatsbürger des Landes sind, in dem sie ihren Wohnsitz haben.“

Wem gehören diese Unternehmen? Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) begann 1938 mit Ermittlungen gegen IG Farben, und die Ermittlungen liefen ziemlich schleppend. Interessant war jedoch die Aussage von Walter Tegal, der, wie Sie sich erinnern, Präsident von Standard Oil war. Walter Tegal saß auch im Vorstand von American IG, ebenso wie Edsel Ford, aber das ist nebensächlich.

Walter Tegal, Vorstandsmitglied von American IG und Präsident von Standard Oil, wurde in den Zeugenstand gerufen. Er wurde gefragt, ob er wisse, wem American IG gehöre, der Hauptaktionär von American IG, dem Unternehmen, in dem er als Vorstandsmitglied tätig war, und er sagte: „Ich weiß es nicht.“ Er wusste nicht, wem es gehörte! Er wusste nicht, wie viele Aktien von American IG IG Chemy oder der Schweizer Firma gehörten. Er wusste nicht, wem IG Chemy gehörte. Tatsächlich wurde er darauf hingewiesen, dass über 500 Aktien von American IG auf seinen Namen, auf Walter Tegals Namen, ausgegeben waren. Wem gehörten diese Aktien? Er sagte: „Ich weiß es nicht.“ Er wusste nichts. Zumindest sagte er das.

Später kam natürlich heraus, dass er gelogen hatte. Er fungierte als vertraulicher Agent des IG-Rockefeller-Kartells, weshalb er auch Präsident von Standard Oil war. Man sollte doch nicht glauben, dass solche Leute nur deshalb Präsident dieser multinationalen Konzerne werden, weil sie dank solcher Deals zu Supermanagern werden. Nicht, dass sie schlampig geführt hätten, denn sie sind gute Manager. Die wichtigste Voraussetzung für die Führung dieser multinationalen Konzerne ist jedoch, Insiderwissen zu haben und bereit und in der Lage zu sein, vertrauliche Deals wie diesen abzuwickeln.

Das Kartell florierte, und bis zum Zweiten Weltkrieg und mit dem Verkauf von General Analine and Film im Jahr 1962 – dazu sollte ich etwas näher erläutern – galt trotz aller Tarnung allgemein als angenommen, dass General Analine and Film tatsächlich im Besitz deutscher Staatsbürger war, die damals eine ausländische Macht und eine Feindmacht waren. General Analine and Film wurde unter Zwangsverwaltung gestellt, die von den Ausländerverwaltungen durchgeführt wurde.

Mit anderen Worten, es wurde unter Zwangsverwaltung der Bundesregierung gestellt. Nach Kriegsende stellte sich die Frage, was mit General Analine and Film geschehen sollte. Der Kongress beschloss, das Unternehmen nicht an deutsche Staatsbürger zurückzugeben.

Nach jahrelangem Feilschen wurde beschlossen, das Werk unter der Leitung von Justizminister Robert Kennedy öffentlich zu versteigern. 1962 wurde es zum Verkauf angeboten und an den Meistbietenden verkauft, und die ganze Sache stank zum Himmel. Der Höchstbietende war ein Konsortium von Wall-Street-Investmentfirmen, die allesamt im Einflussbereich der Rockefellers lagen. Sie alle waren Rockefeller-Wall-Street-Firmen. Sie dominierten die gesamte Transaktion, und so kam es, dass Rockefeller lediglich das zurückerhielt, was ihm schon immer gehörte, und nichts hatte sich geändert. Nur dass dem amerikanischen Volk mitgeteilt wurde, General Analine and Film stehe zum Verkauf und sei nicht länger im Einflussbereich des Kartells. Doch die Firma blieb, wo sie immer gewesen war.

Der Mechanismus für die Verbindung zwischen dem IG-Rockefeller-Kartell und der Politik der Krebstherapie war die steuerbefreite Stiftung …

Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Präsentation zurück. Der Mechanismus für die Verbindung zwischen dem IG-Rockefeller-Kartell und der Politik der Krebstherapie war die steuerbefreite Stiftung. Ich werde hier nicht zu sehr ins Detail gehen, da es so viele Nebenthemen gibt, dass wir nicht alle behandeln können. Die steuerbefreite Stiftung wurde von Rockefeller und Carnegie ins Leben gerufen. Diese beiden Männer waren (sehr) enge Freunde. Sie arbeiteten bei all ihren Unternehmungen, sogar bei ihren philanthropischen Unternehmungen, auf diese Weise zusammen und verfolgten dabei die alte Regel: Lasst uns nicht konkurrieren. Sie arbeiteten bei ihren philanthropischen Beiträgen immer zusammen, um Überschneidungen oder Konkurrenz zu vermeiden. Sie erzielten den doppelten Gegenwert für ihr Geld.

Die steuerbefreiten Stiftungen wurden ins Leben gerufen, um für diese Männer drei Dinge zu erreichen:

Um ihr öffentliches Image durch angebliche Philanthropie zu verbessern;

Um ihr enormes Vermögen vor Erbschafts- und Einkommenssteuern zu bewahren, die der Rest der Bevölkerung zahlen muss;

Um kommerziell oder ideologisch profitable Ziele unter dem Deckmantel der Philanthropie zu finanzieren.

Ein solches profitables Geschäftsvorhaben, das sie durch philanthropische Unterstützung erforschen können, ist die Arzneimittelforschung. Ich möchte betonen, dass Rockefellers Gruppe heute der wichtigste Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Pharmaindustrie ist, auch wenn ich das aufgrund der Art und Weise, wie sie ihre Eigentumsverhältnisse verschleiert und verschleiert haben, nicht beweisen kann. Ich kann das nur anhand der langen Geschichte belegen, die ich Ihnen vortragen musste, denn ohne diesen Hintergrund würden Sie nicht glauben, dass die Rockefellers irgendetwas mit Arzneimitteln zu tun haben. Wenn Sie die Unternehmen selbst, La Roche oder Winthrop Chemicals, fragen: „Wem gehören diese Unternehmen?“, werden Sie keine Aktionärsliste finden, aber selbst wenn, werden Sie Rockefellers Namen dort nicht finden.

Sie werden Scheinfirmen finden. Sie werden Schweizer Banken finden. Sie werden Namen wie die der Nachkommen von Walter Tegal finden, die die Unternehmen im Namen anderer besitzen, aber Sie werden weder Standard Oil noch Rockefeller finden. Aber die Beweise sind eindeutig. Die Spuren sind allgegenwärtig. Das sind Rockefeller-Spuren in der gesamten Pharmaindustrie, und sie haben es.

Wenn also eine steuerbefreite Stiftung wie die Rockefeller Foundation oder der Carnegie Fund damit beginnt, Geld in eine Universität zu pumpen und darauf besteht, dass dieses Geld für die Arzneimittelforschung ausgegeben wird, geht einem ein Licht auf! Arzneimittelforschung, klar! Denn aus dieser Forschung entstehen neue Wundermittel, die dann mit großem Gewinn produziert werden können. Und es war die Idee des alten John D. Rockefeller, dass man für jeden Dollar, den man für wohltätige Zwecke spendet, mindestens hundert Dollar zurückbekommen sollte, sonst sollte man ihn nicht spenden. Und so funktioniert es.

Ferdinand Lemberg äußert sich in seinem monströsen Buch „Die Reichen und die Superreichen“ zu diesem Thema wie folgt. Herr Lemberg und ich sind uns in fast allen Punkten uneinig, nur in diesem Punkt brachte er den Nagel auf den Kopf: „Die Empfänger des Geldes müssen für die Spender ideologisch akzeptabel sein.“ Es gibt positive Belege dafür, dass rein unternehmerische Elemente auf diese Weise Einfluss auf die Forschung und viele Universitätspolitiken nehmen können, insbesondere bei der Personalauswahl. Die Stiftungen sind überzeugte Anhänger der Naturwissenschaften, deren Erkenntnisse in der Wirtschaft vielfach gewinnbringend angewendet werden, und das ist auch der Fall.

Der Kopf hinter dieser ganzen Philanthropie war nicht wirklich IV Lee, den ich vorhin erwähnte, sondern ein Mann namens Fred Gates. Er nannte sich selbst Reverend Fred Gates. Er gründete das Ministerium, aber seine Stärke war das Sammeln von Spenden. Er hatte einen sehr interessanten Dienst für George Pillsbury, bekannt für sein berühmtes Pillsbury-Mehl, geleistet.

Pillsbury hatte einen Ruf, der fast so schlecht war wie der von Rockefeller, und Fred Gates ging eines Tages zu ihm und sagte: „Pillsbury, wenn Sie mir etwas von Ihrem Geld geben, werde ich es so ausgeben, dass Sie in den Augen vieler Leute plötzlich ein toller Kerl sind.“ Und daraus entwickelte sich das, was Fred Gates die Pillsbury-Formel nannte.

Und es war ganz einfach so. Er sagte Mr. Pillsbury, wenn Sie ein Krankenhaus bauen, geben Sie nicht einfach das gesamte Geld dafür, sondern die Hälfte. Sie stellen die Hälfte unter der Bedingung, dass das Krankenhaus die andere Hälfte von der Gemeinde, von den Wirtschaftsführern der Gemeinde, aufbringt. Auf diese Weise, sagte er, erhalten Sie immer noch die Anerkennung dafür, weil Ihr Name immer noch darauf steht. Sie geben den größten Anteil, aber nur die Hälfte des Geldes. Sie erhalten den gleichen Gegenwert für nur die Hälfte der Investition. Und nicht nur das, Hunderte, vielleicht Tausende von Leuten rennen herum, um das restliche Geld aufzutreiben, sei es 5,00, 10,00, 100 oder 1000 Dollar, und jeder, der jetzt an dem Spendenprogramm beteiligt ist, ist Ihnen verpflichtet. Sie identifizieren sich psychologisch mit Ihnen. Sie sind Teil Ihres Teams. Und denken Sie an all das Wohlwollen, das Sie dadurch erhalten. Das war die Pillsbury-Formel.

Der alte John D. Rockefeller zwirbelte seinen Schnurrbart und beobachtete das aufmerksam. Er kontaktierte Fred Gates, holte ihn ins Unternehmen und befragte ihn ausführlich. Schließlich entschied er, ihn einzustellen und ihm die Leitung aller Projekte der Rockefeller-Stiftung zu übertragen. Rockefeller selbst schrieb über Gates: „Mir wurde klar, dass ich einem kaufmännischen Genie begegnet war. Ich überredete Mr. Gates, Geschäftsmann zu werden, was er dann auch tat.“ Eine der ersten Stiftungen, die Fred Gates für John Rockefeller gründete, hieß General Education Forum.

Eine der ersten Stiftungen, die Fred Gates für John Rockefeller gründete, hieß „General Education Forum“. Ziel war es, die Einstellung der Menschen zu programmieren, ihre Denkweise zu formen und die Gesellschaft so zu verändern, dass sie den ideologischen und kommerziellen Zielen von Gates und Rockefeller entsprach.

Der Name könnte vermuten lassen, dass es um die Verbesserung des Bildungsniveaus ging. Dem war jedoch nicht so. Ziel war es, die Einstellungen der Menschen zu programmieren, ihre Denkweise zu formen und die Gesellschaft so zu verändern, dass sie den ideologischen und kommerziellen Zielen von Gates und Rockefeller entsprach. Die erste Veröffentlichung des General Education Board erschien 1904 und wurde von Fred Gates verfasst. Darin hieß es:

„In unseren Träumen verfügen wir über unbegrenzte Ressourcen und die Menschen ergeben sich mit vollkommener Fügsamkeit unseren formenden Händen. Die gegenwärtigen Bildungskonventionen verschwinden aus unseren Gedanken, und ungehindert von Traditionen wirken wir mit unserem eigenen guten Willen auf eine dankbare und aufnahmebereite Landbevölkerung ein!“

Wir werden nicht versuchen, aus diesen Menschen oder ihren Kindern Philosophen, Gelehrte oder Wissenschaftler zu machen. Wir müssen aus ihnen keine Autoren, Herausgeber, Dichter oder Literaten hervorbringen. Wir werden nicht nach heranreifenden großen Künstlern, Malern, Musikern, Anwälten, Ärzten, Predigern, Politikern oder Staatsmännern suchen, von denen wir einen großen Vorrat haben.

Wir haben uns eine ebenso einfache wie schöne Aufgabe gestellt: Wir wollen diese Menschen, so wie wir sie vorfinden, zu einem idealen Leben an ihrem Wohnort erziehen. Wir werden unsere Kinder organisieren und ihnen beibringen, die Dinge, die ihre Väter und Mütter zu Hause, im Geschäft und auf dem Bauernhof nicht perfekt tun, perfekt zu machen.

Rev. Fred T. Gates – General Education Board – 1904,

Gelegenheitsbrief Nr. 1 des Boards

Darum geht es bei Stiftungen, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nicht täuschen. Die Übernahme der „American Medical Schools“ durch die Stiftung erfolgte fast unmittelbar, nachdem Gates seine Arbeit bei Rockefeller aufgenommen hatte. Es ging schnell und einfach. Es geschah in drei Schritten.

Das erste war, als Rockefeller und Carnegie gemeinsam den berühmten Flexner-Bericht von 1910 finanzierten, der von Abraham Flexner verfasst wurde, der von Rockefeller und Carnegie beauftragt worden war. Flexner bereiste das ganze Land und erstellte eine sehr wissenschaftliche Analyse des schlechten Niveaus der medizinischen Ausbildung in Amerika, und er hatte Recht. Er hat die Fakten nicht verfälscht. Meines Wissens hat er nichts verfälscht. Das hätte er auch nicht müssen. Es gab Diplomfabriken. Es gab ein paar gute Schulen. Aber es gab auch viele mittelmäßige und viele schlechte. Und man konnte einen medizinischen Abschluss machen, wenn man nur genug Geld bezahlte, und so fasste Flexner all dies im Flexner-Bericht zusammen. Er wurde von der Stiftung als öffentliche Dienstleistung veröffentlicht, und alle waren sehr besorgt. Es musste etwas getan werden. Wie Sie sehen, wurde das Problem mit den Stiftungsgeldern konkretisiert.

Enorme Finanzspritzen in Millionenhöhe an ausgewählte medizinische Fakultäten, die kooperativ waren und bereit, den Empfehlungen von Rockefeller und Carnegie zu folgen …

Der nächste Schritt bestand darin, die Probleme zu lösen. Rockefeller und Carnegie stellten das nötige Geld zur Verfügung. Sie boten steuerfreie Zuschüsse an. Riesige Finanzspritzen in Millionenhöhe für ausgewählte medizinische Fakultäten, die kooperierten und bereit waren, den Empfehlungen von Rockefeller und Carnegie zu folgen. Diejenigen, die sich dem Einfluss des Geldes nicht unterwerfen wollten, bekamen nichts und blieben auf der Strecke. Diejenigen, die mitmachten, bekamen das Geld und konnten große Gebäude bauen, um qualifizierte Lehrer anzuwerben. Sie konnten die notwendige Ausstattung beschaffen und wurden dank des Geldes von Rockefeller und Carnegie zu den größten medizinischen Fakultäten in Amerika, die es heute gibt.

Es gibt ein altes Sprichwort: „Wer die Musik bezahlt, bestimmt die Musik.“ Und genau das ist passiert. Gates und Flexner sowie die von ihnen ernannten Personen wurden Vorstandsmitglieder und Berater all dieser Schulen. Und Sie können sicher sein, meine Damen und Herren:

Wenn Sie im Kuratorium der Schule sitzen und Geldnot haben und jemand zu Ihnen kommt und sagt: „Hier sind 10 Millionen Dollar“, und dann sagt er: „Aber wir würden Ihnen beim nächsten Präsidentenwahlkampf vorschlagen, sich Herrn Smith anzuschauen, er ist ein feiner, angesehener Mann.“ Sie werden sehr aufmerksam zuhören, wenn dieser Vorschlag kommt und Herr Smith der nächste Präsident wird.

Mr. Smith hört sehr aufmerksam zu, wenn Mr. Gates, Mr. Rockefeller oder Mr. Carnegie sagen: „Nun, Mr. Smith, Sie brauchen Leute in Ihrem Lehrkörper mit diesen Qualifikationen, und wir schlagen vor, Sie sehen sich Dr. Jones, Dr. Radcliff usw. an.“ Sie alle hören zu. Geld hat einen bestimmten Klang. Es ist das Rascheln von Tausend-Dollar-Scheinen. Da gibt es keine Korruption. Es ist nicht nötig, sich hinzusetzen und zu sagen, wir werden die Schule kontrollieren. Wir möchten, dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Es ist alles sehr gentlemanlike und wird behutsam abgewickelt. Aber es wird trotzdem getan. Und so können Sie sicher sein, dass die Schulen, die bereit waren zu kooperieren, diejenigen waren, die das Geld bekamen. Die Aufzeichnungen zeigen tatsächlich, dass dies wahr ist.

Das Ergebnis all dessen, der dritte Teil, der dritte Schritt, ist das Ergebnis. Eines der Ergebnisse ist, dass die fachliche Qualität der medizinischen Ausbildung in Amerika enorm verbessert wurde, und dafür sollten wir dankbar sein. Das zweite Ergebnis ist, dass sich das Personal dieser Schulen und die Lehrpläne heute alle stark auf Arzneimittel und Arzneimittelforschung konzentrieren. Denn genau hiervon profitieren die Stiftungsspender hundertprozentig.

Der durchschnittliche Arzt hat heute überhaupt keine Ausbildung in den Grundlagen der Ernährung. Er verbringt Hunderte und Aberhunderte von Stunden damit, sich über Medikamente, ihre Wirkungsweise und alles andere zu informieren, und kann froh sein, wenn er überhaupt die Chance hat, ein oder zwei Stunden Grundlagen der Ernährung zu studieren …

Der durchschnittliche Arzt hat heute keinerlei Ausbildung in Ernährungswissenschaften. Seine Frau weiß mehr über Ernährung als er selbst, und ich möchte hier keinen Arzt verärgern, aber die meisten Ärzte werden Ihnen ehrlich sagen, dass dies eine Tatsache ist. Sie verbringen Hunderte und Aberhunderte von Stunden damit, sich über Medikamente, ihre Wirkungsweise und alles andere zu informieren, und können froh sein, wenn sie überhaupt die Chance haben, ein oder zwei Stunden mit den Grundlagen der Ernährung zu verbringen. Ich behaupte, das ist kein Zufall, und so stellen wir fest, dass der Medizinstudent von heute, ohne es zu ahnen – und er wäre sicherlich der Letzte, der es zugeben würde –, es sicherlich nicht glaubt, aber ohne zu ahnen, dass er vom Bildungssystem sorgfältig darauf programmiert wurde, ein Drogendealer zu werden.

Sie gehen zu Ihrem Arzt, und ich werde sicher einige Ärzte auf mich sauer machen, aber Sie gehen zu Ihrem Arzt, und er wird Sie untersuchen, und wenn er etwas herausschneiden kann, wird er das tun, und wenn er einen gebrochenen Knochen richten kann, wird er das tun. Er wird etwas heilen, aber darüber hinaus kann er nur ein Rezept ausstellen. Sie sagen: „Ich fühle mich nicht wohl“, sagt er, „bringen Sie dieses Rezept in Ihre Apotheke, und wenn das nicht hilft, kommen Sie in zwei Wochen wieder, und ich schreibe Ihnen ein anderes Rezept, und wenn das nicht hilft, haben wir eine ganze Liste von Medikamenten, die wir verschreiben können, bis wir etwas finden, das hilft.“

Genau das ist geschehen, und ich behaupte, dass der heutige Ärztestand von einer Macht unterwandert wurde, von der sie selbst nicht einmal etwas ahnen.

Neben den medizinischen Fakultäten gibt es natürlich noch die AMA, die FDA und ähnliche Institutionen. Möglicherweise hat das Kartell auch diese Institutionen erreicht. Denken Sie jetzt ganz kurz darüber nach – und ich werde gleich loslegen – und betrachten Sie die AMA. Fast die Hälfte ihrer jährlichen Einnahmen stammt nicht aus Mitgliedsbeiträgen, sondern von den Durchschnittsärzten, die nichts über die Arbeit der AMA wissen und nichts dazu sagen können. Die Hälfte der Einnahmen kommt von den Pharmakonzernen des Kartells, in Form von Anzeigen im „Journal of the American Medical Association“. Zehn Millionen Dollar fließen jährlich von den Pharmakonzernen in die AMA. Und zehn Millionen Dollar des AMA-Geldes werden in Aktien dieser großen Pharmakonzerne investiert. Das könnte man als Interessenkonflikt bezeichnen.

Die Einnahmen, die die AMA von den Pharmaunternehmen erhielt, haben die AMA zu einem abhängigen Arm der Pharmaindustrie gemacht …

Nun noch ein weiterer Punkt: 1972 schloss der AMA Council on Drugs eine Studie über derzeit verwendete Medikamente ab. Die Analyse war lange erwartet worden und schlug ein wie eine Bombe, denn sie enthielt nicht die erwarteten Ergebnisse. Der Ausschuss erklärte, viele der damals verwendeten Medikamente seien irrational und sollten vom Markt genommen werden. Ketzerei! Das durfte nicht geduldet werden. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, sagten der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des AMA Council on Drugs vor einem Unterausschuss des Senats aus: „Die Einnahmen, die die AMA von den Pharmaunternehmen erzielt, haben die AMA zu einem gefangenen Arm und einer Abhängigkeit von der Pharmaindustrie gemacht.“

Wenn das erste schon Ketzerei war, dann war es doppelte Ketzerei. Es musste etwas getan werden, und das wurde auch getan. Die AMA löste den Ausschuss des Council on Drugs auf der Stelle auf. Als Begründung wurde ein Sparkurs angeführt. Das waren nur zwei kleine Details, die einen Eindruck davon vermitteln, ob die AMA unter dem ungerechtfertigten Einfluss der Pharmaindustrie steht. Für die FDA ist das eine gigantische Geschichte.

Es ist beispielsweise allgemein bekannt, dass die Pharmaindustrie eine der größten und mächtigsten Lobbys in Washington darstellt und durch Lobbyarbeit Gesetze durchsetzen kann. Es gibt auch zahlreiche Beweise für regelrechte Korruption. So erhob beispielsweise Theodore Klump, der damalige Chef der FDA, 1940 keine Anklage gegen Winthrop Chemical, nachdem es infolge der Verwendung von Schwefelthyazoid zu 17 Todesfällen gekommen war. Man kann sich vorstellen, was passiert wäre, wenn es sich um Todesfälle durch Vitamin B17 gehandelt hätte. Die Bundesregierung hätte das gesamte Arsenal gegen Winthrop Chemical in Bewegung gesetzt, doch gegen Winthrop Chemical wurde nichts unternommen, als es 17 Todesfälle gab. Im Gegenteil, man versuchte, die ganze Angelegenheit zu vertuschen.

Nun ja, Unfälle passieren, und Winthrop Chemicals ist ein hervorragendes Unternehmen. Das Einzige, was unternommen wurde, war ein dreimonatiges Verkaufsverbot für dieses Medikament. Dieses dreimonatige Verbot geschah, nachdem das Medikament bereits überverkauft und in allen Apotheken des Landes überbevorratet war, sodass es nicht einmal zu einer Verkaufsunterbrechung kam. Im darauffolgenden Jahr, meine Damen und Herren, wurde Dr. Theodore Klump Präsident von Winthrop Chemicals. Das war die Belohnung.

Einige Jahre später verteidigte Dr. Joseph Sadusk, der damalige Direktor des FDA Bureau of Medicine, Parke Davis, nachdem es mehrere Todesfälle durch die Einnahme von Chloramphenicol gegeben hatte. Es gab keinen Rückruf des Medikaments. Es waren nicht einmal Warnhinweise auf dem Etikett vorgeschrieben, und es dauerte nicht lange, bis Dr. Sadusk Vizepräsident von Park Davis wurde.

Im Jahr 1960 ergab eine Untersuchung des US-Kongresses, dass Dr. Henry Welch, der damalige Leiter der Antibiotika-Abteilung der FDA, Honorare in Höhe von über einer Viertelmillion Dollar erhalten hatte, unter anderem durch Werbung für Medikamente in medizinischen Zeitschriften. Dieselbe Untersuchung ergab, dass über zehn Prozent der hochrangigen FDA-Beamten von der Pharmaindustrie eine Art Belohnung erhalten – in der Regel einen netten Ruhestandsjob mit einem üppigen Gehalt, bei dem sie nicht viel tun müssen.

Um den Einfluss der Kartelle zu brechen, müssen wir eigentlich nur ihren Einfluss auf die Regierung brechen und sie verkleinern, sodass sie nicht länger die Macht haben, die Wirtschaft zu reglementieren. Dann haben wir mit einem Schlag – ohne das Kartell an sich zu zerstören – fast dasselbe erreicht. Wir haben ihnen die Macht genommen, die sie brauchen. Ohne große, mächtige, zentralisierte Regierungen würden die Kartelle auf ein Niveau reduziert, auf dem Wettbewerb herrscht, auf einen direkten Preiswettbewerb.

Das würde irgendwann passieren. Es könnte nicht sofort passieren, aber irgendwann wird es passieren. Denn wenn es nicht passierte, würden sich viele Leute zusammentun, ihre Ressourcen bündeln, einen weiteren Großkonzern gründen und dort investieren, wo die Superprofite zu erzielen sind. Wenn es Superprofite zu machen gibt, gehen die Investoren und Spekulanten immer dorthin, wenn die Regierung es ihnen erlaubt. Wir müssen also nur die Regierung aus diesem Bereich heraushalten.

Um dies zu erreichen, bedarf es natürlich eines hohen Maßs an Aufklärung. Wie ich vorhin erwähnte, war das alles vor zwei Jahren für mich neu. Ich nehme an, es ist für viele von Ihnen heute Abend neu, und ich kann Ihnen versichern, dass es für die meisten Menschen auf der Straße brandneu ist. Wir müssen diese Neuigkeiten der amerikanischen Bevölkerung nahebringen. Wir müssen sie über Kartelle aufklären.

Wir müssen sie über Korruption in Wissenschaft und Regierung aufklären. Wir haben eine Aufgabe vor uns. Um dies effektiver zu tun, sollten wir uns mit anderen zusammenschließen. Alleine können wir nicht so gut arbeiten, obwohl wir manche Dinge alleine tun können. Wir vervielfachen unsere Effektivität, wenn wir uns mit anderen zusammenschließen, in Gruppen mit guter, positiver Führung.

Für diese spezielle Aufgabe, die heute Abend hier diskutiert wird, kann ich Ihnen keine andere Organisation wärmstens empfehlen als die, die dieses Treffen sponsert: das Committee for Freedom of Choice in Cancer Therapy. Das Gute an dieser Organisation ist, dass ihre Führung weiß, worum es geht. Viele Organisationen im Kampf gegen den Krebs sehen nur einen Teil des Bildes und versuchen, Unterstützung für Slogans wie „FDA, bitte testen Sie Laetrile“ zu gewinnen.

Das ist doch, als würde man den Wolf bitten, sich das Mittagessen in Rotkäppchens Korb anzusehen. Wir wollen nicht, dass die FDA Laetrile testet. Wenn sie es täte, würden sie es falsch testen. Sie würden darüber lügen, wie sie es immer getan haben. Wir bitten die FDA nicht, uns zu testen oder eine Zulassung zu erteilen. Wir sagen der FDA: Zieht euch aus dem Feld zurück. Macht Platz für freie Marktwirtschaft. Machen Sie den Weg frei für ehrliche Menschen, die in die medizinische Forschung einsteigen möchten. Und wir brauchen Politiker, die hinter dem Slogan des Komitees stehen, der lautet: „Halten Sie die Regierung von der privaten Forschung fern und halten Sie sie aus der medizinischen Praxis fern!“

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich sagen, dass die endgültige Lösung sowohl für die Wissenschaft als auch für die Politik im Kampf gegen den Krebs nur dann gefunden werden kann, wenn die politischen Mächte dieses Kartells gebrochen werden und die Entscheidungsfreiheit wiederhergestellt wird. Ich fordere Sie daher dringend auf, dem „Komitee für Wahlfreiheit in der Krebstherapie“ beizutreten. Engagieren Sie sich aktiv in seiner Arbeit. Tragen Sie diese Botschaft an Ihre Freunde weiter. Helfen Sie mit, eine Basisbewegung der öffentlichen Meinung aufzubauen. Eine Bewegung, die so mächtig ist, dass Politiker und Bürokraten sie nicht länger ignorieren können. Sie retten vielleicht Leben, aber was noch wichtiger ist: Die Freiheit, die Sie retten, wird Ihre eigene sein.

Vielen Dank.

Die Pharmaindustrie ist nicht auf die Heilung von Krankheiten spezialisiert und lebt ausschließlich von Stammkunden, die auf ihre Medikamente angewiesen sind. In einer Welt mit sieben Milliarden Menschen ist es traurig, dass solche Konzerne den Wert eines Dollars über das Wohl der Menschheit stellen. Während die Pharmaindustrie von ihrer Gier profitiert, anstatt ein Heilmittel für Krebs oder andere Krankheiten zu finden, füttert die ahnungslose Öffentlichkeit weiterhin der Goldesel.

