„Sie zeigen es überall“ – Snoop Dog im Visier der Queer-Lobby

Der Rapper Snoop Dogg spricht Klartext und kritisiert die Darstellung von LGBTQ-Inhalten in Kinderfilmen. Reflexartig dreht die LGBTQ-Bubble hohl.

In einem Podcast erzählt der US-amerikanische Erfolgsrapper Snoop Dog von einer für ihn unangenehmen Erfahrung, die er beim Filmschauen mit seinem Enkel erlebte.

Der Rapper erinnerte sich, wie er mit seinem Enkel den Pixar-Film Lightyear schaute. Der Kleine war schockiert, als er feststellte, dass eine der Hauptfiguren des Animationsfilms zwei Mütter hat.

Sein Enkel stellte Fragen, auf die Snoop Dogg keine Antworten gehabt haben will. „Nun, mein Enkel sagte mitten im Film: ‚Papa Snoop? Wie kann sie ein Baby mit einer Frau haben? Sie ist doch eine Frau!’“

Er dachte: „Mist, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nur hier, um mir den verdammten Film anzusehen.“

Diese Erfahrung habe ihn „fertiggemacht". „Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich mitten in eine Scheiße, auf die ich keine Antwort habe." Diese Situation habe ihn „total überrumpelt".

Der Rapper ging näher auf seine Vorbehalte gegenüber der Darstellung von den Alphabet-Geschlechtern – sprich Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgeschlechtlichen, queeren Personen und anderen sexuellen Orientierungen (LGBTQ+) – in Disney-Filmen wie Lightyear (ein Spin-Off des Kinderklassikers Toy Story) ein und sagte: „Das sind Kinder. Müssen wir ihnen das in diesem Alter zeigen?

Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort darauf.“ Der Musiker bemängelt die Behandlung verschiedener sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten außerhalb der heterosexuellen Norm in Kinderfilmen. „Sie zeigen es überall“, monierte der Sänger in einer aktuellen Folge des Podcasts „It’s Giving“.

Das reicht für die woken Fanatiker schon, um als homophob zu gelten. Wie nicht anders zu erwarten, brach sofort in der LGBTQ-Bubble ein Sturm der Entrüstung los.

In den sozialen Medien und Onlineforen wurde Snoop Dogg massiv attackiert. Aktivisten machten ihn für angebliche Homophobie verantwortlich, obwohl er lediglich über die Altersangemessenheit und Übergriffigkeit von LGBTQ-Themen in Filminhalten für Kinder sprach.

Forderungen, ihn bei bevorstehenden Veranstaltungen zu canceln, tauchten binnen Stunden auf. Selbst nüchtern formulierte Fragen werden von diesen links-woken Hysterikern als Angriff oder Provokation interpretiert.

Trommelblätter wir ntv machen schamfrei mit und titeln: „Snoop Dogg verärgert mit homophoben Aussagen“.

Snoops Kommentare trafen einen Nerv bei den linksradikalen Kreisen, die es nicht ertragen können, wenn Eltern oder Großeltern sich gegen ihre unerbittliche Kampagne zur Normalisierung aufgeweckter Themen für Erwachsene in der Kinderunterhaltung wehren.

Im Podcast „It’s Giving“ erzählte Snoop Dogg, wie er mit seinen Enkeln den 2022 erscheinenden Pixar-Film „Lightyear“ sah und dort von einer Szene mit dem lesbischen Paar Alisha Hawthorne und ihrer Frau Kiko, die ein gemeinsames Kind haben, völlig überrascht wurde.

Er beschrieb, wie sein Enkel während des Films fragte: „Papa Snoop? Wie kann sie ein Baby mit einer Frau bekommen? Sie ist eine Frau!“, woraufhin er nicht wusste, was er darauf antworten sollte. Snoop äußerte sich unwohl und sagte: „Oh Scheiße, ich bin nicht wegen dieser Scheiße hier.

Ich bin nur hergekommen, um mir den verdammten Film anzusehen“, und stellte die Aufnahme solcher Themen für ein junges Publikum in Frage. Er erklärte weiter, dass ihn dieses Erlebnis „aus der Bahn geworfen“ habe, und fügte hinzu:

„Das sind Kinder. Müssen wir das in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort.“

Snoop sagte, er habe nun „Angst“, mit seinen Enkeln ins Kino zu gehen, da er unerwartete Inhalte befürchte, die zu schwierigen Gesprächen führen könnten.

Der Transgender-Schauspieler und Reality-Show-Moderator TS Madison hat während eines Auftritts bei TMZ Live heftige Kritik an den Kommentaren geübt und ihn als „homophob“ bezeichnet.

TMZ berichtet : „Ts glaubt, dass Snoops Kommentare auf Homophobie beruhen und dass es an den Eltern und Großeltern liegt, ihre Kinder und Enkel über Leute aufzuklären, die möglicherweise ein anderes Leben führen als das, was in ihren Familien normal ist.“

Der Transgender-Schauspieler sagte, er sei es „leid, dass schwarze Männer sich gegen die LGBTQ-Community aussprechen“.

Madison behauptete, das Unbehagen des Rappers sei „in der Homophobie verwurzelt“ und es sei die Pflicht von Eltern und Großeltern, „ihre Kinder und Enkel über Menschen aufzuklären, die möglicherweise anders leben als es in ihren Familien üblich ist“.

