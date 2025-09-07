Gefälschte Geschichte: Die verborgene Abstammung der Rothschilds

Teile die Wahrheit!

Jeder, der meine Bücher gelesen hat, kennt die Rothschilds, und ihr Platz in der Geschichte fasziniert und beunruhigt mich zugleich zutiefst. Es ist wichtig zu wissen, wer die Welt regiert und wie weit sie zurückreichen, denn diese Geschichte ist viel größer als Geld und Politik und älter als die Zivilisation selbst. Von Guy Anderson

Was ich jetzt mit Ihnen teilen werde, wollen die Parasiten uns vorenthalten. Es geht um uralte Götter, verbotene Blutlinien und eine verborgene Hierarchie, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren beherrscht, bis hin zu Alexandre Guy Francesco de Rothschild heute.

Dies beginnt nicht in Frankfurt, Venedig oder Ägypten, sondern außerhalb der Erde, vor Hunderttausenden von Jahren. Den alten sumerischen Texten zufolge kamen die Anunnaki um 432.000 v. Chr. auf die Erde, und unter ihnen befanden sich Enki, ein Genetiker, und sein Sohn Marduk, der später in Ägypten als Amun-Ra verehrt wurde. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Diese Wesen erschufen die frühen Menschen, indem sie ihre eigene DNA mit der primitiver Hominiden vermischten, gaben uns jedoch nicht ihr volles genetisches Potenzial.

Stattdessen haben sie zwei Arten von Wesen erschaffen, von denen eine eine sorgfältig gepflegte Hybrid-Blutlinie ist!

Marduk, oder Amun-Ra, etablierte um 3200 v. Chr. das göttliche Königtum auf Erden und regierte Ägypten als Gottkönig. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Menschen trugen seine Vorfahren Anunnaki-Blut in sich, eine buchstäblich andere DNA-Struktur, mit einem höheren Anteil an kupferbasierten Elementen statt an Eisen, was ihr Blut chemisch charakteristisch machte; dieser Unterschied ist der Grund, warum sie sich nicht leicht mit uns kreuzen konnten.

Mit der Zeit lernten ihre Nachkommen, dass Überleben Geheimhaltung bedeutete, und als offene Gottkönige wurden sie verehrt. Doch als Zivilisationen untergingen und aufstiegen, verschwanden sie von den Thronen und versteckten sich dahinter. (Die Rothschild-Vatikan-Achse)

Von 3100 v. Chr. bis 1500 v. Chr. herrschten Marduks Nachkommen durch das Haus Ra, Pharaonen wie Narmer, Menes, Djer, Amenemhat und Senusret, eine dynastische Kette, die sorgfältig gezüchtet wurde, um das „reine“ Blut zu bewahren.

Als Ägypten um 1500 v. Chr. zu zerfallen begann, verlagerten sie die Macht auf die Amun-Priesterschaft und kontrollierten Religion und Königtum aus dem Verborgenen.

Diese Hohepriester, darunter Rahotep, Imhotep, Thutmose und Ahmose, waren Wächter der „göttlichen Blutlinie“ und hielten ihre Geheimnisse und ihr heiliges Wissen unter Verschluss.

Als die Macht Ägyptens schwand, gelangte die Blutlinie um 500 v. Chr. in die Hände der phönizischen Dynastien, Handelskönige wie Hiram, Baal-Eser und Eshmunazar, die ein Seereich im gesamten Mittelmeerraum aufbauten.

Durch sie wurden globale Handelsrouten erschlossen und die ersten Finanzsysteme geboren. Um 800 n. Chr. niste sich die Linie in den khazarischen Königsclans ein und baute ausgedehnte geheime Handels- und Geheimdienstnetzwerke auf.

Als die Chasaren fielen, zogen sie nach Venedig und gingen zwischen 1100 und 1500 n. Chr. mit dem gefürchteten venezianischen Schwarzen Adel auf. Hier beherrschten Namen wie Cornaro, Contarini, Dandolo und Morosini Europas Goldfluss, päpstliche Macht und Einfluss, während sie die alte Blutlinie in den Adelshäusern verbargen.

Im 16. Jahrhundert tauchte die Familie unter dem Namen Bauer in Frankfurt wieder auf. Und die Familie Bauer waren keine gewöhnlichen Kaufleute, sondern Erben jahrtausendealten Wissens, Reichtums und verborgener Netzwerke.

In den 1760er Jahren nahm Mayer Amschel Bauer den Namen Rothschild an, was auf Deutsch „Roter Schild“ bedeutet. Der rote Schild war kein Symbol für Reichtum oder Schutz, sondern das Zeichen der Blutlinie, das direkt auf die Königsinsignien Babylons, Sumers und Ägyptens zurückging.

Für Uneingeweihte erschienen die Rothschilds als brillante Finanziers, die in Europa an die Macht kamen, doch für diejenigen, die ihre Abstammung kannten, signalisierte der Name Rothschild das Wiederauftauchen einer alten Familie, die wieder die volle Kontrolle über die Finanzsysteme erlangte, die die moderne Welt beherrschen.

Diese Namenswechsel – vom Haus Ra über die Amun-Priesterschaft, die phönizischen Dynastien, die khazarischen Eliten, den venezianischen Adel, Bauer und schließlich Rothschild – waren kein Zufall.

Sie geschahen mit Bedacht, und jeder Wechsel spiegelte eine Strategie wider: sich anzupassen, sich zu verstecken, die Blutlinie zu schützen und Zivilisationen hinter den Kulissen zu manipulieren.

Wo sie einst offen als Götter und Könige herrschten, herrschen sie heute unsichtbar durch Geld, Krieg und Einfluss. Das ist ihre Genialität: Sie lernten, die Herrscher zu kontrollieren, nicht selbst zu herrschen.

Heute ist Alexandre Guy Francesco de Rothschild das öffentliche Gesicht dieser Dynastie und führt Rothschild & Co, eines der mächtigsten Finanzinstitute der Welt.

Doch täuschen Sie sich nicht: Sein Einfluss reicht weit über das Bankwesen hinaus; Königsfamilien, Staatsoberhäupter, Geheimgesellschaften, Geheimdienste und Unternehmen sind in dieses Netzwerk eingebunden.

Es ist kein Zufall, dass so viele globale Entscheidungsträger durch Blut oder Heirat miteinander verbunden sind, denn sie alle bilden eine große Familie.

Während die Massen über Politik und Ideologie streiten, verwaltet die alte Blutlinie das System von oben, unangefochten und weitgehend unbemerkt.

Doch hier liegt die dunkelste Wahrheit: Sie sind nicht wie wir. Ihre Abstammung ist anders, ihre Blutchemie ist anders und ihr Verständnis von Macht ist unserem fremd, denn es kommt buchstäblich von woanders.

Von Amun-Ra bis Alexandre Rothschild ist seit über 5.000 Jahren dasselbe Blut durch Pharaonen, Priester, Kaufleute, Bankiers und Könige geflossen.

Sie haben Imperien aufsteigen und fallen sehen, Kriege inszeniert, Volkswirtschaften zusammenbrechen lassen und Systeme aufgebaut, die die Menschheit spalten und ablenken sollten – und das alles, während sie als Einheit agierten.

Der Name Rothschild ist nicht der Ursprung ihrer Macht, er ist die Maske, die sie heute tragen. Dahinter verbirgt sich die älteste Herrscherdynastie der Erde, eine Blutlinie, die nicht mit Menschen, sondern mit Göttern begann, und ihr Einfluss auf die Menschheit war nie stärker als heute.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

