Warum die Friedenskonferenz am 22. September einen katastrophalen Krieg im Nahen Osten auslösen könnte

Vor unseren Augen spielt sich ein äußerst gefährliches geopolitisches Schachspiel ab. Wie ich gestern bereits erwähnte , werden Frankreich und Saudi-Arabien am 22. September gemeinsam den Vorsitz der „Konferenz zur Zweistaatenlösung“ bei den Vereinten Nationen übernehmen. Von Michael Snyder

Ziel dieser Konferenz ist es, eine unaufhaltsame internationale Bewegung für die Gründung eines palästinensischen Staates zu schaffen. Israelische Politiker sind über diese Konferenz sehr verärgert und erwägen als Reaktion darauf die Annexion großer Teile des Westjordanlands.

Sollte dies geschehen, würden Israels islamische Nachbarn völlig ausrasten, und im Nahen Osten könnte ein verheerender Krieg ausbrechen. Hoffen wir also, dass sich die Gemüter beruhigen, denn wir nähern uns rasch einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Als der französische Präsident Emmanuel Macron ankündigte, er werde persönlich den Vorsitz der „Konferenz zur Zweistaatenlösung“ übernehmen, räumte er öffentlich ein, dass es als Reaktion darauf zu einer „Annexion“ kommen könnte …

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte am Dienstag an, dass er gemeinsam mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman am 22. September eine internationale Konferenz in New York leiten werde, um eine Zweistaatenlösung für Israel und Palästina zu fördern.

Die Konferenz findet zeitgleich mit der UN-Generalversammlung statt und markiert einen erneuten Vorstoß für diplomatisches Engagement trotz des anhaltenden Krieges im Gazastreifen.

In einem Tweet erklärte Macron: „Ich habe gerade mit dem saudischen Kronprinzen gesprochen, und gemeinsam werden wir am 22. September die Konferenz zur Zweistaatenlösung in New York leiten.“ Er betonte: „Keine Annexion oder Zwangsvertreibung wird die Dynamik stoppen, die wir gemeinsam mit dem Kronprinzen aufgebaut haben – eine Dynamik, der sich viele unserer Partner angeschlossen haben.“ (Krankenhäuser in ganz Frankreich wurden offiziell angewiesen sich bis März 2026 auf eine große Zahl von Kriegsopfern vorzubereiten)

Macron weiß genau, wie Israel auf die Friedenskonferenz am 22. September reagieren könnte, aber er führt sie trotzdem durch.

Jetzt ist Israel am Zug.

Berichten zufolge wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für Donnerstag ein Treffen hochrangiger Politiker einberufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Annexion zumindest eines Teils des Westjordanlands ist eine der Optionen, die dabei in Betracht gezogen werden sollen.

Berichten zufolge erwägt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Plan zur Annexion zumindest von Teilen des Westjordanlands im Vorfeld der UN-Versammlung in diesem Monat, bei der mehrere westliche Nationen einen palästinensischen Staat anerkennen wollen.

Netanjahu wird voraussichtlich am Donnerstag mit seinen Spitzenministern zusammenkommen, um Israels Reaktion auf den westlichen Druck zu besprechen. Angeführt wird dieser von Frankreich angesichts der Zerstörung und der drohenden Hungersnot im Gazastreifen.

Der israelische Ministerpräsident erwägt ernsthaft, „bestimmten Gebieten“ des Westjordanlands Souveränität zu verleihen, hat jedoch trotz des Drucks von Mitgliedern seiner rechtsextremen Koalition noch keine endgültige Entscheidung getroffen, berichtete die Jerusalem Post.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass dies eine enorme Sache ist.

Laut Axios hat der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, Macron mitgeteilt, dass Israel etwa 60 Prozent des Westjordanlands annektieren könnte …

Ein europäischer Beamter sagte, Dermer habe der Nahostberaterin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, sogar gesagt, Israel werde das gesamte „Gebiet C“, das 60 Prozent des Westjordanlands ausmacht, annektieren.

Können Sie sich vorstellen, wie die weltweite Reaktion ausfallen würde, wenn Israel das tatsächlich tun würde?

Aber es gibt auch andere Optionen , die offenbar in Erwägung gezogen werden …

Eine weitere Option ist die Annexion israelischer Siedlungen und der Zugangswege dorthin, die etwa 10 % des Westjordanlands ausmachen.

Eine dritte Option besteht darin, die Siedlungen, die Zugangswege und das Jordantal zu annektieren, insgesamt also etwa 30 Prozent des Westjordanlands.

Natürlich würden diese beiden Optionen bei weitem nicht ausreichen, um die religiösen Konservativen in Netanjahus Koalition zufriedenzustellen.

Tatsächlich schlägt Finanzminister Bezalel Smotrich einen Plan vor, in dessen Rahmen Israel 82 Prozent des Westjordanlands annektiert …

Finanzminister Bezalel Smotrich stellte am Mittwoch einen Vorschlag vor, wonach Israel 82 Prozent des Westjordanlands annektieren solle, obwohl die Vereinigten Arabischen Emirate warnten, ein solcher Schritt würde das Ende der Integration Israels in den Nahen Osten bedeuten.

Der Plan, der am Mittwoch zusammen mit einer Karte der geplanten Grenzen vorgestellt wurde, ist der bislang konkreteste Ausdruck der wachsenden Dynamik der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die israelische Souveränität auf das Westjordanland auszudehnen.

Damit reagiert er auf die Pläne mehrerer westlicher Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Smotrich und andere langjährige Befürworter einer israelischen Annexion des Gebiets sagen, ihre Stunde sei gekommen, trotz internationaler Warnungen vor einem solchen Schritt.

Wenn Smotrichs Plan umgesetzt wird, blieben den Palästinensern sechs kleine, völlig voneinander getrennte Bevölkerungszentren übrig …

Smotrichs Plan beinhaltete einen Plan, der, wenn er umgesetzt würde, den größten Teil des Westjordanlands Israel einverleiben würde, während sechs palästinensische Bevölkerungszentren als Inseln inmitten des Westjordanlands verblieben. Diese sechs Gebiete sind Ramallah, Nablus, Dschenin, Tulkarem, Jericho und Hebron, der vielleicht angespannteste Krisenherd im Westjordanland.

Ich glaube nicht, dass Netanjahu Smotrichs Plan zustimmen wird.

Sollte Israel jedoch versuchen, irgendein Gebiet im Westjordanland zu annektieren, werden Israels islamische Nachbarn durchdrehen.

Die Türkei hat bereits alle Beziehungen zu Israel abgebrochen und die Vereinigten Arabischen Emirate warnen, dass ein Plan zur Annexion von Gebieten im Westjordanland eine „rote Linie“ überschreiten würde …

Ein hochrangiger Beamter der Vereinigten Arabischen Emirate warnte Israel am Dienstag, dass die Annexion des Westjordanlands eine „rote Linie“ überschreiten würde, die „die Vision einer regionalen Integration beenden“ würde. Nur zwei Tage zuvor sollte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine wichtige Ministerkonsultation abhalten, um zu entscheiden, ob dieser höchst umstrittene Schritt weitergeführt werden soll.

„Eine Annexion wäre für meine Regierung eine rote Linie, und das bedeutet, dass es keinen dauerhaften Frieden geben kann. Sie würde die Idee einer regionalen Integration zunichtemachen und das Todesurteil für die Zweistaatenlösung bedeuten“, sagte die Sondergesandte der Emirate, Lana Nusseibeh, der Times of Israel in einem Interview im Außenministerium der VAE in Abu Dhabi.

Ich bin wirklich davon überzeugt, dass dies möglicherweise alle umliegenden Nationen vereinen könnte.

Was also würde Israel tun, wenn es plötzlich mit einer militärischen Bedrohung durch eine große islamische Koalition konfrontiert wäre?

Das ist eine sehr wichtige Frage.

Es scheint, dass die Sache sehr leicht außer Kontrolle geraten könnte.

Israels Nachbarn sind bereits wütend über die Bodenoperation, die die IDF in Gaza-Stadt begonnen hat …

Israel habe seine Bodenoperation in Gaza-Stadt begonnen, sagte Generalstabschef Eyal Zamir am Dienstag.

„Wir werden unsere Angriffe verstärken und intensivieren, deshalb haben wir Sie gerufen“, sagte Zamir auf Hebräisch und wandte sich an die Reservisten, die in den letzten Wochen einberufen wurden. „Wir haben bereits mit der Bodenoperation in Gaza begonnen.“

Ich glaube, dass wir gerade einen wichtigen Wendepunkt erreicht haben, und ich bin äußerst besorgt darüber, was als Nächstes passieren wird .

Ich glaube nicht, dass Macron und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zu diesem Zeitpunkt einen Rückzieher machen werden.

Und als Reaktion darauf werden sich die israelischen Beamten gezwungen fühlen, etwas zu unternehmen.

Wenn sie mit der Annexion des Westjordanlandes fortfahren, wird den benachbarten islamischen Nationen die Stunde der Wahrheit bevorstehen.

Entweder müssen sie ihre „roten Linien“ vergessen oder sie müssen militärisch vorgehen.

Und wenn eine Koalition islamischer Nationen militärisch gegen Israel vorgeht, werden die Israelis alles tun, um sich durchzusetzen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 05.09.2025