Bill Gates wurde dabei erwischt, wie er Millionen Menschen mit dem im Labor hergestellten „Frankenstein“-Tollwutvirus besprühte (Video)

Teile die Wahrheit!

Sie erzählten uns, es handele sich alles nur um Verschwörungstheorien. Chemtrails – eine Falschmeldung. Zwangsimpfungen – Paranoia. Regierungsexperimente an Zivilisten – unmöglich. Das sagten sie … bis die Beweise vom Himmel fielen.

Denn gerade jetzt, während Sie dies hier sehen, versprüht die US-Regierung – durch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) – heimlich ein lebendes Virus über amerikanischen Boden. Ein Virus, das in einem Biolabor hergestellt wurde. Ein Virus, das sie „Impfstoff“ nennen.

Sie sagen, es diene der Tollwutbekämpfung. Doch das ist nicht die Tollwut, die Sie zu kennen glauben. Es handelt sich um einen gentechnisch veränderten Hybriden – halb Mensch, halb Tier – der sich auf eine Art und Weise ausbreitet, die die Natur nie vorgesehen hat.

Und laut einem Virologen, der an dem Programm mitwirkte, sorgte das Geld der Gates-Stiftung dafür, dass die Fragen verschwiegen wurden … und die Flugzeuge weiterflogen.

Keine öffentliche Zustimmung. Keine Medienberichterstattung. Nur das Summen der Triebwerke im Morgengrauen – sie warfen rekombinante Viren über Wälder, Flüsse und Vororte ab.

Heute Abend enthüllen wir die wahren Absichten hinter dem Versprühen – ein stilles Experiment der Entvölkerung und der Massenkonformität, das sich direkt über unseren Köpfen abspielt.

Sie sagten uns, es ginge um den Schutz der Tierwelt. Sie sagten uns, es sei sicher. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die US-Regierung lebende, im Labor hergestellte Frankenstein-Viren aus Flugzeugen über amerikanischen Städten abwirft – und Sie nicht um Ihre Zustimmung gebeten hat?

Der Animal and Plant Health Inspection Service des US-Landwirtschaftsministeriums hat ein sogenanntes „ Tollwut-Kontrollprogramm “ gestartet.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine routinemäßige Impfkampagne. Es handelt sich um eine Aktion mit lebenden Viren – eine massenhafte Verteilung gentechnisch veränderter Tollwutköder, bekannt als RABORAL V-RG, aus der Luft. Millionen davon.

Aus Flugzeugen und Hubschraubern verteilt – über Wälder, Wasserstraßen und Ballungszentren, einschließlich Vorstädten. (Chemtrails verschwinden über Nacht, als der Regierungsstillstand ein geheimes Sprühprogramm aufdeckt)

Keine Berichterstattung in der Presse. Keine Bürgerversammlungen. Keine informierte Zustimmung. Und trotzdem werden Millionen Amerikaner als Versuchskaninchen benutzt und einem im Biolabor gezüchteten Tollwutvirus ausgesetzt.

Sie warnen Sie sogar im Kleingedruckten: Wenn Sie eine berühren, waschen Sie sich die Hände. Wenn Ihr Hund eine frisst, wird er sich übergeben. Aber damit endet ihre Transparenz auch schon.

Denn was sie Ihnen nicht sagen – was jedoch durch unter Verschluss gehaltene Studien stillschweigend ans Licht kommt – ist, dass dieser Impfstoff kein harmloses Lebensmittel ist.

Es handelt sich um ein chimäres Virus, eine künstlich geschaffene Frankenstein-Fusion menschlicher und tierischer Gene – ein genetischer Hybrid, der sich nach der Einnahme wochenlang replizieren und ausscheiden kann.

Eine 2019 in Vaccine veröffentlichte Studie bestätigte , dass Virus-DNA von RABORAL bis zu 34 Tage nach der Exposition in oralen und rektalen Abstrichen nachgewiesen werden kann. Mit anderen Worten: Das Tier, das den Köder frisst, scheidet über einen Monat lang ein lebendes Tollwutvirus aus.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Waschbär frisst einen. Dann ein Fuchs. Dann eine streunende Katze. Dann Ihr Hund. Jeder von ihnen trägt nun Fragmente eines Virus in sich und verbreitet sie, das in einem Biolabor entwickelt wurde, um einen der tödlichsten Krankheitserreger der Menschheit zu imitieren.

Und das ist das Erschreckende daran: Sobald Symptome auftreten, ist die Tollwut-Todesrate bei 100 Prozent. Es gibt keine Heilung . Nur Leid. Die nächsten Aufnahmen einer tollwütigen Frau sind schwer zu ertragen. Aber nur so können wir verstehen, was in unserer Umwelt freigesetzt wird.

Den CDC ist seit über einem Jahrzehnt bekannt , dass dieser Lebendvirusimpfstoff „Personen dem Risiko einer Impfstoffexposition und einer Infektion mit dem Impfvirus aussetzt“.

Doch anstatt die Versprühung aus der Luft einzustellen, weiteten sie ihre Aktivitäten auf die östlichen Bundesstaaten aus.

Die Frage ist also: Warum ? Warum sollte eine Regierung ihre eigene Bevölkerung absichtlich mit lebenden, genetisch veränderten Krankheitserregern überziehen?

Denn wenn Sie aufgepasst haben, passt es perfekt zur doppelten Agenda der Elite.

Tagesordnung eins: Bevölkerungsrückgang.

Eine langsame biologische Ausbreitung, getarnt als „Wildtiermanagement“. Wird ein lebender Tollwutüberträger in die Umwelt gebracht, breitet er sich früher oder später aus, mutiert – springt von einer Art zur nächsten – und erreicht den Menschen. Ein Ausbruch, den niemand stoppen, niemand zurückverfolgen und niemandem die Schuld geben kann.

Agenda zwei: Extremer Gehorsam.

Eine verängstigte Bevölkerung ist eine gehorsame Bevölkerung. Wenn Menschen in Angst vor einer Infektion leben – in Angst voreinander – unterwerfen sie sich jeder Kontrollmaßnahme. Impfpflicht, Tracking, digitale Quarantänesysteme – alles gerechtfertigt mit „Ihrer Sicherheit“.

Zwei Fliegen mit einer Klappe. Eine langsam wirkende biologische Waffe, die sowohl die Bevölkerung reduziert als auch die soziale Unterwerfung gewährleistet. Genau wie es die Elite seit Jahren vorhersagt.

Als Nächstes hören wir von einer Virologin, die die Verbreitung dieses Programms seit Monaten verfolgt.

Sie wird erklären, wie das Versprühen von rekombinantem Lebendimpfstoff gegen Tollwut aus der Luft die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ausbruchs dramatisch erhöht – und wie die Mutationswege bereits in Feldproben erkennbar sind.

Sie sagte mir außerhalb der Sendung: „Sie verhindern keine Tollwut. Sie verbreiten sie.“

Und wenn Sie immer noch glauben, dass es sich dabei nur um ein weiteres staatliches Sicherheitsprogramm handelt, warten Sie, bis Sie hören, wer die Schecks wirklich unterschreibt.

Der Himmel über uns ist zu Laboren geworden. Die Luft, die wir atmen, der Boden unter unseren Füßen – sie sind Testgelände.

Und die Frage, die Sie am meisten beschäftigen sollte: Wenn dies die Folgen sind, die wir bereits sehen – die Krankheit, die neurologischen Folgen, die unerklärlichen Leiden –, was tun sie dann im Geheimen ?

Ein Virologe, der einst in einem staatlich finanzierten Labor an der Entwicklung des oralen Tollwutimpfstoffs arbeitete, nennt ihn das, was er wirklich ist: ein Frankenstein-Experiment, finanziert von der Gates-Stiftung und aufgebaut nach den Grundsätzen der Kontrolle, nicht des Mitgefühls.

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 23.10.2025