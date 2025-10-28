Das Internationale Asteroiden-Warnnetzwerk hat eine Kampagne zur Überwachung von 3I/ATLAS gestartet

Teile die Wahrheit!

In einer redaktionellen Mitteilung des Minor Planet Center ( hier abrufbar ) wurde bekannt gegeben, dass das interstellare Objekt 3I/ATLAS gerade Ziel einer neuen Kampagne einer von den Vereinten Nationen unterstützten Gruppe zur Verteidigung der Erde gegen Weltraumobjekte geworden ist. Von Avi Loeb

Das Internationale Asteroidenwarnnetzwerk (IAWN) ist ein weltweites Netzwerk von Organisationen und einzelnen Astronomen zum Schutz des Planeten.

Gemeinsam arbeiten sie daran, potenziell gefährliche Asteroiden und erdnahe Objekte zu erkennen, zu überwachen und zu charakterisieren. 3I/ATLAS ist das erste interstellare Objekt, das im Fokus der IAWN-Kampagnen steht.

Am Tag der Sonnenkonjunktion von 3I/ATLAS relativ zur Erde, dem 21. Oktober 2025, machte IAWN die folgende Ankündigung:

„ Kometen stellen einzigartige Herausforderungen für genaue astrometrische Messungen und Bahnvorhersagen dar. Kometenkörper sind mit morphologischen Merkmalen (Komae und Schweif) ​​ausgestattet, die ihre Schwerpunktmessungen systematisch von ihrem zentralen Helligkeitsmaximum abziehen können, was die Abschätzung der Kometenbahnen erschwert.

Das Internationale Asteroidenwarnnetzwerk (IAWN) kündigt eine Kometenbeobachtungskampagne vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 an, um Methoden zur Verbesserung der Astrometrie aus Kometenbeobachtungen vorzustellen.

Die Kampagne konzentriert sich auf den Kometen 3I/ATLAS (C/2025 N1), um die Fähigkeit der Beobachter zur Gewinnung präziser Astrometrie zu testen. Zur Vorbereitung der Kampagne veranstalten wir einen Workshop zu Techniken zur korrekten Messung der Kometenastrometrie. (Warum werden Astronomen vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 eine „spezielle Trainingsübung“ durchführen, die sich ausschließlich auf den Kometen 3I/ATLAS konzentriert?)

Für den Workshop ist eine Anmeldung bis zum 7. November ( hier ) erforderlich und nur Teilnehmer, die am Workshop teilnehmen, können an der Kampagne teilnehmen.“

Interessanterweise folgt diese Ankündigung einem Weißbuch , das ich am 30. September 2025 in Zusammenarbeit mit Omer Eldadi und Gershon Tenenbaum bei den Vereinten Nationen eingereicht habe (abrufbar hier und hier ).

Dieses Weißbuch plädierte für eine Koordinierung der weltweiten wissenschaftlichen Forschung, um die Beobachtungsabdeckung zu maximieren und eine optimale wissenschaftliche Überwachung interstellarer Objekte wie 3I/ATLAS zu gewährleisten, die eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnten, wenn sie außerirdische Technologie tragen.

Black-Swan-Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit müssen ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit groß sind.

Bislang wies 3I/ATLAS acht überraschende Eigenschaften auf, die ihm auf der Loeb-Skala (quantifiziert hier und hier ) hinsichtlich eines möglichen technologischen Ursprungs einen Rang von 4 von 10 einbrachten:

1. Seine Flugbahn ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % auf 5 Grad genau auf die Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. Im Juli und August 2025 zeigte er einen sonnenwärts gerichteten Strahl (Anti-Schwanz), der aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist, anders als bekannte Kometen (siehe hier ).

3. Sein Kern ist etwa eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausend Mal massereicher als 2I/Borisov , während er sich schneller bewegt als beide, insgesamt mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 % (siehe hier und hier ).

4. Seine Ankunftszeit wurde so genau abgestimmt, dass er sich bis auf mehrere zehn Millionen Kilometer von Mars, Venus und Jupiter entfernt befand und im Perihel von der Erde aus nicht beobachtbar war, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 % (siehe hier ).

5. Die Gasfahne um 3I/ATLAS enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie es in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen höher ist als das aller bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

6. Die Gasfahne von 3I/ATLAS enthält nur 4 % Wasser, einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. 3I/ATLAS zeigte eine extreme negative Polarisation, die bei allen bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, beispiellos ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

8. 3I/ATLAS kam aus einer Richtung, die mit dem Funksignal „Wow!“ auf 9 Grad genau übereinstimmte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 % (siehe hier ).

Multipliziert man diese kleinen Wahrscheinlichkeiten, ergibt sich eine kumulative Wahrscheinlichkeit von weniger als einem Zehnbilliardenteil (10^{16}).

Daher ist es sinnvoll, alle verfügbaren Beobachtungsanlagen auf der Erde und im Weltraum zu nutzen, um die Natur von 3I/ATLAS zu entschlüsseln, wie von IAWN geplant.

Leider verfügen wir nicht über eine Raumsonde, die 3I/ATLAS abfangen und aus der Nähe untersuchen könnte. Dies erfordert Vorausplanung und eine frühzeitige Erkennung, damit genügend Zeit bleibt, damit eine Raumsonde die Bahn von 3I/ATLAS kreuzen kann.

In meinem Artikel mit Adam Hibberd und Adam Crowl (veröffentlicht hier ) haben wir berechnet, dass die NASA-Raumsonde Juno, wenn sie sich in der Nähe von Jupiter befunden hätte, 3I/ATLAS bei ihrer größten Annäherung an Jupiter am 16. März 2026 hätte abfangen können, wenn sie über ihren ursprünglichen Treibstoffvorrat verfügt hätte.

Diese Möglichkeit wurde in dem visionären Brief der US-Kongressabgeordneten Anna Paulina Luna an den Interimsadministrator der NASA, Sean Duffy, vom 31. Juli 2025 empfohlen (abrufbar hier ).

Das deutlichste technologische Merkmal von 3I/ATLAS wäre ein Manöver oder die Freisetzung von Minisonden in der Nähe des Perihels am 29. Oktober 2025.

Der optimale Zeitpunkt für ein Manöver zur Beschleunigung oder Verlangsamung einer Raumsonde ist die größte Annäherung an die Sonne. Ein Impuls in Richtung der Spitzengeschwindigkeit oder entgegengesetzt dazu würde den Gewinn oder Verlust an kinetischer Energie maximieren.

Aufgrund dieses sogenannten Oberth-Effekts ist es für ein Raumfahrzeugtriebwerk am energieeffizientesten, seinen Treibstoff im Perihel zu verbrennen.

Wenn 3I/ATLAS ein massives Mutterschiff ist, wird er wahrscheinlich seinen ursprünglichen Gravitationspfad fortsetzen und schließlich das Sonnensystem verlassen, während er in der Nähe seines Perihels Minisonden freisetzt, die die Gravitationsunterstützung der Sonne nutzen könnten, um auf Planeten wie die Erde zuzusteuern.

Ich habe daher das Forschungsteam der Observatorien des Galileo-Projekts beauftragt , in den kommenden Monaten in Erdnähe nach ungewöhnlichen Aktivitäten außerirdischer technologischer Objekte zu suchen.

3I/ATLAS wird der Erde am 19. Dezember 2025 am nächsten kommen.

Wir hoffen, dass wir bis Weihnachten mehr über unseren Dating-Partner bei diesem interstellaren Blind Date wissen.

