Der Aufstieg aus der Dunkelheit in das nächste Goldene Zeitalter

Teile die Wahrheit!

„Das Goldene Zeitalter liegt vor uns, nicht hinter uns.“ – William Shakespeare

Die Goldenen Zeitalter auf Erden

Nach der hinduistischen Philosophie dauert jedes Goldene Zeitalter in unserer dreidimensionalen physischen Realität etwa 20.000 Jahre. Die Menschheit erlebt in diesen Zeitaltern tiefe Schönheit, Spiritualität, soziale Gleichheit und Frieden.

Im Goldenen Zeitalter geht es um Liebe und Einheit. Das Herzchakra verbindet alle Lebewesen. Wissen ist Macht – daher ist das Goldene Zeitalter eine Zeit der Erleuchtung, in der alle Menschen durch göttliche Weisheit gestärkt werden.

Die Erde in dieser dreidimensionalen physischen Realität hat zahlreiche Zyklen des Aufstiegs und Abstiegs durchlaufen. Die hinduistische Philosophie präsentiert das allgemeine Verständnis dieser Zyklen, die als Yugas bezeichnet werden. Im Wesentlichen wechselt unsere Welt wiederholt zwischen hellen und dunklen Zeitaltern.

Das Schlechte und das Hässliche unseres gegenwärtigen dunklen Zeitalters

Die Erde erlebt heute die hässlichen Seiten der Menschheit. Die von der Menschheit verübte Zwietracht und Gewalt scheinen völlig außer Kontrolle zu geraten und eskalieren in unhaltbare Extreme.

Es scheint, als gäbe es auf unserem Planeten kaum noch einen Ort, an dem Frieden herrscht – und an dem Land, Himmel und Wasser unverdorben und rein sind. (Die Akasha-Chroniken – Das ätherische Archiv des ultimativen Wissens)

Wir können nicht länger ambivalent und gleichgültig gegenüber der Tatsache bleiben, dass es irgendwo auf der Erde immer einen Ort gibt, an dem unschuldige Männer, Frauen, Kinder, Tiere und Pflanzen unter den unmenschlichen Bedingungen leiden, die durch Gier, Krieg, Brutalität und Armut verursacht werden. Wir können angesichts ihrer Qualen und ihres Terrors nicht länger selbstgefällig bleiben.

Mutter Erde soll verehrt und gepflegt werden, damit sie im Gegenzug für all unsere Bedürfnisse sorgt. Doch die Kontrolleure haben anhaltende Konflikte auf ihrer Agenda .

Und wir müssen diese bösen Täter noch immer stürzen. Bis uns das gelingt, wird das Chaos in all seinen Erscheinungsformen herrschen.

Die Menschheit ist derzeit nicht für ein goldenes Zeitalter geschaffen. Wir sind derzeit für ein dunkles Zeitalter geschaffen. Heute herrscht in unserer Welt Korruption, Gier, Techno-Wahnsinn und totale Militarisierung.

Die Wissenschaft leugnet unsere metaphysischen Fähigkeiten. Wir haben primitive Regierungsformen, die von Krieg und Konflikten leben. Was wir durch all diese Umwälzungen in unserer Gesellschaft und unser kollektives Karma erlebt haben und erleben, ist die jahrtausendelange globale Zwietracht.

Wie schon so oft in der Geschichte stehen wir auch dieses Mal wieder an einer Weggabelung. Diese Weggabelungen ermöglichen es uns, entweder „das Richtige zu tun“ und unseren Planeten in ein nachhaltiges „höheres Bewusstsein“ zu führen oder den Weg der „ Ego-Verherrlichung “ in einer auf Angst basierenden Realität fortzusetzen.

Es gibt einen ungewöhnlichen Aspekt unserer menschlichen DNA

Desoxyribonukleinsäure, allgemein bekannt als DNA, ist der molekulare Bauplan, der die biologische Entwicklung und Funktionsweise aller lebenden Organismen bestimmt.

Die DNA besteht aus vier Nukleotidtypen, die in einer Doppelhelixstruktur angeordnet sind. Die Abfolge dieser Nukleotide bildet den genetischen Code, der Anweisungen für die Synthese von Proteinen – den Bausteinen des Lebens – liefert.

Die etablierte Wissenschaft erkennt heute an, dass etwa 98 % der menschlichen DNA aus bedeutungslosen, sich wiederholenden Sequenzen zu bestehen scheinen und als sogenannte „Junk-DNA“ gelten.

Anders ausgedrückt: Zwei Prozent der in den menschlichen Genen enthaltenen DNA dienen der Reproduktion und dem Funktionieren der menschlichen Lebensform.

Der Rest ist ein nicht entzifferbarer Code, der keine direkten Anweisungen zur Proteinherstellung liefert. Und die etablierte Wissenschaft rätselt über den genauen Zweck all dieser sogenannten „Junk-DNA“.

Die etablierte Wissenschaft möchte uns versichern, dass sie den Begriff „Müll“ nicht als nutzlos akzeptiert. Die dogmatische Wissenschaft behauptet stattdessen, dass „nicht-kodierende“ DNA tatsächlich eine wesentliche Rolle bei der Regulierung der Genexpression, der Aufrechterhaltung der Genomstruktur und möglicherweise auch bei anderen Funktionen spielt.

Eine esoterische Sicht auf die „Junk“-DNA im Menschen

Die etablierte Wissenschaft kann noch viel aus der Erforschung der menschlichen DNA lernen. Zweifellos wird die Wissenschaft irgendwann in der Zukunft den wahren Zweck dieser sogenannten „Junk-DNA“ entschlüsseln.

Und wenn dies der Fall ist, was könnte unsere voll funktionsfähige DNA-Matrix über den wahren Ursprung der Menschheit und ihre volle Leistungsfähigkeit verraten?

Einige, darunter auch ich, glauben, dass die Zeit naht, in der die Menschheit Zeuge der Reaktivierung der gesamten DNA-Matrix wird, die in der fernen Vergangenheit von unseren Erfindern teilweise abgeschaltet wurde, und daran teilhaben wird .

Die Menschheit wird ihr kosmisches Wissen und ihre multidimensionale Weisheit reaktivieren. Wir werden die uns innewohnenden psychischen Fähigkeiten erwecken, die wir einst in unserer Vergangenheit nutzten. Und all dies wird bei einer großen Zahl von Menschen geschehen.

Einige esoterische Geister vermuten, dass die scheinbar in jedem von uns schlummernde „Junk-DNA“ das Wissen enthält, um Menschen auf alle energetischen Schwingungen und Frequenzen des Multiversums einzustimmen.

Sie enthält alle Schlüssel zur Langlebigkeit, wenn man sich dafür entscheidet, in seinem jetzigen Körper zu bleiben. Sie enthält auch Anweisungen für den Zugang zu anderen Realitäten, Dimensionen und Parallelwelten.

Ihre DNA wird aktiviert – können Sie die Veränderung spüren?

Ich möchte Sie dazu einladen, darüber nachzudenken, dass sich die Menschheit derzeit in einer tiefgreifenden Evolutionsphase befindet. Wesen aus höheren Energiebereichen (die wir Sternensaaten nennen könnten ) helfen uns zu erkennen, dass wir uns bereits in einem großen Wandel zu einer höher schwingenden Essenz befinden – einer Essenz, die leichter, heller und stärker auf Frieden, Einheit und Liebe ausgerichtet ist – einem neuen Goldenen Zeitalter.

Unsere ruhenden DNA-Stränge werden aktiviert und ermöglichen den Bewohnern der Erde ein spirituelles Erwachen und den Eintritt in unsere bisher fortschrittlichste und mächtigste Version.

Wir hatten schon immer die angeborene Kraft in uns, aber jetzt ist es an der Zeit, sie anzunehmen, während wir mit herzbasiertem Bewusstsein, Licht, Frieden, Gelassenheit, bedingungsloser Liebe, Einheit und einem höheren Ziel voranschreiten.

Bitte verstehen Sie, dass die vierte Energiedichte, in die wir aufsteigen, kein neuer Ort ist. Sie werden weiterhin hier auf unserer großartigen Erde sein. Aber Sie werden sich vielleicht fühlen, als wären Sie in einer völlig anderen Existenzebene.

Während wir für ein Goldenes Zeitalter neu starten

In den frühen Phasen unseres Aufstiegs in das nächste Goldene Zeitalter spielen sich in unseren Bewusstseinsfeldern – an beiden Enden des Spektrums – undenkbare Szenarien ab.

Auf der einen Seite erleben einige von uns unglaubliche Erweiterungen ihrer ultrasensorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auf der anderen Seite erleben einige von uns eine zunehmende Dunkelheit dysfunktionaler Verzweiflung .

Die multidimensionale spirituelle Natur unserer Existenz wird derzeit von den meisten von uns nicht erkannt. Ohne das Bewusstsein unserer wahren Identität und inneren Kraft sind wir anfällig für Täuschung und Manipulation. Dies ändert sich jedoch. Unsere genetische Ausstattung wird reaktiviert. Ich glaube, dass wir als neue, erleuchtete Spezies erwachen.

Die Drahtzieher hinter dem Vorhang , die ihre Macht über die Erde aufgebaut haben, entlarven sich als das, was sie sind.

Während also unser Klima und unsere natürlichen Ressourcen geplündert, manipuliert und vorsätzlich zerstört werden – während wir viele Orte auf der Erde bombardieren und aushungern und uns fragen, warum sich die Bevölkerungsstruktur der Welt so dramatisch verändert –, bricht gerade ein neues Goldenes Zeitalter an. ​

Die Systeme, die über Jahrtausende hinweg errichtet wurden, um die Erde zu beherrschen und uns die Befreiung von den Plänen der Kontrolleure zu verwehren, brechen auseinander. Die alten Geldeliten und ihre Herrschaft, die geheimen Kabalen und die korrupten Führer mit ihrem Einfluss auf die planetare Seele werden entlarvt.

Es ist auch unglaublich festzustellen, dass einige der aktuellen Aussterbeereignisse aufgrund der menschlichen Zerstörung eines Großteils der Artenvielfalt der Erde stattfinden, weil viele intelligente und bewusste Lebensformen auf der Erde sich bewusst dafür entscheiden, ganz zu verschwinden. Sie steigen vor uns Menschen in die vierte Dichte der energetischen Form auf.

Insgesamt beginnen wir Menschen gerade erst, die äußeren Grenzen der vierten Dichte höherer Energie zu erfahren. Und unser Bewusstsein für die vierte Dichte ist auf kurze Momente beschränkt. Momente, in denen Störungen im Raum-Zeit-Kontinuum auftreten und als Zeitveränderungen erlebt werden.

Diese Zeitveränderungen sind wie ein Déjà-vu-Erlebnis, bei dem wir glauben, etwas noch einmal zu erleben, das bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Nur dass es sich in der vierten Dichte um die entgegengesetzte Manifestation handelt – den Sprung in die Zukunft.

Diese kurzen Flacker werden häufiger und länger. Viele von uns haben vielleicht das Gefühl, die Zeit vergeht einfach oder beschleunigt sich – und wir stehen kurz vor einem vollständigen Eintauchen in die vierte Dichte.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 09.10.2025