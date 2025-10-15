Der verborgene Krieg und das niederländische Kinderhandelsnetzwerk (Video)

Teile die Wahrheit!

In Ecuador verbüßen die berüchtigten niederländischen Pädophilen Marthijn Uittenbogaard und Lesley Luijs ihre zehnjährigen Haftstrafen. Ihre Kassation Ende August 2025 wurde der Antrag endgültig abgelehnt. Nelson Maatman, ihr ehemaliger Verbündeter, sitzt seit mehreren Jahren in Mexiko-Stadt im Gefängnis. Von Ella Ster

Ihre Verhaftungen sollten in der vierteiligen Dokumentation „The Hidden War“ thematisiert werden, doch diese Serie wurde nie veröffentlicht. Was ist passiert?

Die Festnahmen der niederländischen Pädophilen erfolgten, weil die internationale Organisation Operation Underground Railroad (OUR) und die niederländische Free a Girl Foundation die Behörden in Ecuador und Mexiko informiert hatten.

Diese Organisationen sind seit Jahren in der Ukraine aktiv und befreien Kinder aus ausbeuterischen Situationen. Organisationen wie die Internationale Organisation für Migration und Menschenhandel betrachten die Ukraine seit langem als Herkunfts-, Transit- und Zielland für Menschenhandel, einschließlich Kindersexhandel, insbesondere seit dem Krieg 2014 und seiner Eskalation im Jahr 2022. Die Verletzlichkeit vertriebener Kinder bietet Menschenhändlern Möglichkeiten.

Anfang 2022 befand sich Tim Ballard, der Gründer von Operation Underground Railroad, mit seiner Organisation in der Ukraine und wurde gleichzeitig für die Dokumentarserie The Hidden War gefilmt.

Berichten zufolge erhielt Ballard von einem niederländischen Undercover-Agenten den Tipp, dass der berüchtigte niederländische Pädophile Nelson Maatman den Schmuggel ukrainischer Kinder von der Ukraine nach Mexiko und Ecuador für den Pädophilenmarkt organisierte. Dieses Netzwerk erstreckte sich über drei Kontinente und sechs Länder.

Tim Ballard reiste nach Mexiko und behauptete, dort verdeckt ermittelt zu haben, um Maatmans Vertrauen zu gewinnen. Schließlich wurde Maatman Anfang Juni 2022 von den mexikanischen Behörden wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie, Schusswaffen und harten Drogen festgenommen.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden unter anderem vier Terabyte Kinderpornografie gefunden. Die Behörden in Mexiko-Stadt sprachen von „Menschenhandel“ und einem „transnationalen Netzwerk“ – einem in mehreren Ländern aktiven Netzwerk, das Kinder rekrutiert und grenzüberschreitend handelt.

Maatman befindet sich seit seiner Festnahme im Reclusorio Oriente, einem Gefängnis in Mexiko-Stadt, das für seine Überbelegung und schlechten Haftbedingungen bekannt ist. („Pädo-Elite“ – Elon Musks Vater, Errol Musk, wird beschuldigt, fünf seiner Kinder über drei Jahrzehnte hinweg missbraucht zu haben)

Sein Anwalt Theo Hiddema erklärte, er beschwere sich über die Behandlung seiner Mithäftlinge: „Mein Mandant wird von seinen Mithäftlingen unanständig gedemütigt.“

Die Niederlande haben Berichten zufolge aufgrund dieser Umstände ein Auslieferungsersuchen gestellt , doch es ist unklar, ob dieses Ersuchen noch besteht.

Auch zu einem Schuldspruch gibt es keine Neuigkeiten, was angesichts der erdrückenden Beweislage und der Schwere des Falles überraschend ist.

200-400 Kinder in „Pädophilenhotel“ in Ecuador missbraucht

Durch Maatman behauptete Ballard auch, den Aufenthaltsort der Komplizen Marthijn Uittenbogaard und seiner Partnerin Lesley Luijs erfahren zu haben.

Beide wurden später im selben Monat in Ecuador festgenommen; Marthijn Uittenbogaard wurde Berichten zufolge am Flughafen in Anwesenheit von Tim Ballard festgenommen. Lesley wurde mit zwei Kindern in dem Sexhotel gefunden , das die beiden in der Küstenstadt Canoa betrieben, wo einheimische Kinder ausgebeutet wurden. (Siehe Video unten)

Mit Videospielen und einem Swimmingpool lockten sie Kinder aus armen Familien aus den Slums dorthin. Anschließend filmten sie die Kinder bei sexuellen Handlungen.

Auf Computern und Festplatten fand sich belastendes Material. Laut Ballard wurden bereits mindestens 400 Kinder missbraucht. Doch es hätte noch viel schlimmer kommen können, wenn das Hotel wie geplant ausschließlich als Pädophilen-Resort betrieben worden wäre.

Bereits 2021 hatte Free a Girl verdeckte Ermittler im Hotel Canoa stationiert, die Informationen über die Aktivitäten von Uittenbogaard und Luijs sammelten.

Ballard hingegen behauptete 2022 während seiner Mission in Mexiko und der Ukraine, er habe den Aufenthaltsort der Verdächtigen durch Maatman herausgefunden. Dies deutet darauf hin, dass Ballard seine Rolle bei den späteren Festnahmen möglicherweise übertreibt, da Free a Girl bereits über den Aufenthaltsort des Hotels und die beteiligten Personen Bescheid wusste.

Tim Ballard übertreibt seine Rolle im Kampf gegen Kinderhandel

Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie Ballard seine eigene Rolle und die anderer im Kampf gegen Kinderhandel manchmal zu übertreiben schien.

So machte er beispielsweise Aussagen über Mel Gibsons Beteiligung, die in den Medien breit aufgegriffen wurden. Laut Ballard rief Gibson ihn 2022 an, um Hilfe bei der Rettung von Kindern in der Ukraine zu erhalten und bei der Dokumentation mitzuarbeiten. In Wirklichkeit scheint sich Gibsons Beitrag wahrscheinlich auf moralische Unterstützung für OUR beschränkt zu haben.

Die niederländischen Verdächtigen wurden schließlich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt , waren aber auch im Gefängnis weiterhin im Kinderpornografiehandel aktiv und schmuggelten Handys.

Sie wurden daraufhin in ein Gefängnis mit strengeren Sicherheitsvorkehrungen verlegt. Tim Ballard erklärte in mehreren Interviews, dass die Zerschlagung dieses Netzwerks eine Schlüsselrolle in „The Hidden War“ spielen würde, dessen Veröffentlichung für 2023 geplant war. Grund für die Verschiebung des Starts der Dokuserie dürfte die Krise um Ballard sein.

Nach der Premiere von „Sound of Freedom“ im Juli 2023 geriet Ballard in Kontroversen. Gegen ihn wurde wegen sexuellen Fehlverhaltens während Missionen ermittelt.

Er verließ OUR noch vor der Veröffentlichung des Films. Kurz darauf brach die Mormonenkirche, deren Mitglied Ballard war, öffentlich alle Verbindungen zu ihm ab und begründete dies mit „moralisch inakzeptablem Verhalten“ – ein außergewöhnlicher Schritt. Ballard bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Artikel von Marthijn Uitenbogaard in Propia Cures über Ruttes angebliche sexuelle Vorliebe.

Marthijn Uittenbogaard, Verein MARTIJN und PNVD

Marthijn Uittenbogaard wuchs in Leiden auf, wo er in den 1990er Jahren in pädophilen Kreisen aktiv wurde. Er begann als Schatzmeister von MARTIJN, einem Verein, der sich für Sex mit Kindern einsetzt, und wurde später Vorsitzender.

2014 argumentierten unter anderem Arnon Grunberg, Tommy Wiersma, Linda Duits, Sidney Smeets und Freek de Jonge in einem Leserbrief an die Zeitung „De Volkskrant“ , dass der Verein MARTIJN nicht verboten werden dürfe! Dennoch tat der Oberste Gerichtshof dies wenige Tage später.

2006 gründete Uittenboogaard die Partei für Wohltätigkeit, Freiheit und Vielfalt (PNVD), eine politische Partei, die sich als breitere „human-liberale“ Bewegung präsentierte und unter anderem Positionen zu Tierrechten und Säkularismus vertrat.

Bekannt wurde sie jedoch vor allem durch ihre pädophiliebezogene Agenda, die die Legalisierung von Pädophilie, Kinderpornografie und Sodomie umfasste. Die Partei nahm zweimal an den niederländischen Parlamentswahlen teil, gewann jedoch nie einen Sitz und wurde oft als Provokation angesehen. Die Partei wurde inaktiv und schließlich 2024 aufgelöst.

Obwohl Uittenbogaard in den Niederlanden vielfach verunglimpft wurde, erhielt er stets eine Plattform. So nahm er beispielsweise an der Debatte „Ein Pädophiler in der Nachbarschaft“ an der Freien Universität Amsterdam teil und debattierte mit seinem Sympathisanten Arnon Grunberg in der Sendung „De Balie“ über Pädophilie. 2021 war er außerdem Gastredakteur des satirischen Studentenmagazins „Propia Cures“ , wo er unter anderem schrieb, Rutte sei möglicherweise ein Pädophiler.

Marthijn besuchte Robert M.

Schockierenderweise gab Marthijn 2011 an, die Hauptverdächtigen im Amsterdamer Kinderpornografiefall , Robert Mikelsons und Richard van Olffen, mehrmals zu Hause besucht zu haben. Insidern zufolge wurde die Kinderpornografie im Fall Robert M. in einem Amsterdamer Studio namens Roxanne Film Productions am Admiraal De Ruijterweg 111 produziert.

Marleen de Cokere, die Freundin von Michel Nihoul, dem in das Dutroux-Netzwerk verwickelten Geschäftsmann, war dort angeblich eine Zeit lang als Sekretärin tätig. Nihoul gab zu, den Besitzer des Studios zu kennen,

in dem auch Dutroux gesehen worden sein soll.

Darüber hinaus wurden Fotos aus einem anderen großen niederländischen Kinderpornografiefall, dem Fall Zandvoort, im OK Magazine veröffentlicht, dessen Herausgeber der Verein Martijn war. Diese Verbindungen zwischen verschiedenen Kindesmissbrauchsnetzwerken wurden allesamt damals von dem umstrittenen Marcel Vervloesems von der Morkhoven Working Group untersucht und ans Licht gebracht.

Im März 2022 wurde Uittenbogaard in den Niederlanden zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt , weil er die verbotene Vereniging MARTIJN weiterführte. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Bevor die Berufung jedoch stattfinden konnte, floh er nach Ecuador.

„Man muss schon sehr böse sein, um in den Niederlanden verhaftet zu werden“, schloss Tim Ballard als Reaktion auf den Verlauf des Falls.

Nelson Maatman: Kinder können dem Sex zustimmen

Nelson Maatman, geboren in den 1970er Jahren in den Niederlanden, war eine weitere Schlüsselfigur der PNVD (Niederländische Partei für Freiheit und Demokratie).

Er trat der Partei 2006 bei und engagierte sich nach dem Verbot von MARTIJN, indem er sich online gegen Pädophilie einsetzte und sich mit Gleichgesinnten vernetzte. Am 13. Februar 2020 trat er in Danny Ghosens Fernsehsendung „ Danny on the Street “ auf. In diesem Interview behauptete er, Kinder könnten Sex genauso gut einwilligen wie Eis essen oder auf den Spielplatz gehen.

Im Jahr 2022 erschien er in den Niederlanden wegen Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht, durfte aber auf Anordnung seines Anwalts Sidney Smeets in Freiheit auf den Prozess warten , da das Rückfallrisiko als gering eingeschätzt wurde.

Er floh nach Mexiko-Stadt, wo er politisches Asyl beantragte, möglicherweise weil er glaubte, die Behörden dort wären weniger streng.

Die Free a Girl Foundation rief in einer Nachricht auf ihrer Website und einer Pressemitteilung dazu auf, einen Brief mit dem Titel „ Petition : Warnen Sie Mexiko vor Nelson!“ zu unterzeichnen, in dem der mexikanische Präsident vor Maatman gewarnt wird. Diese Petition erhielt über 20.000 Unterschriften und übte Druck auf die mexikanische Regierung aus.

Der „ verborgene Krieg“ hinter dem internationalen Kinderhandel bleibt unaufgedeckt

Trotz der Erfolge von „OUR“ und „Free a Girl“ – in Zusammenarbeit mit Tim Ballard – gegen das Netzwerk um die Niederländer bleibt die Skepsis gegenüber Ballard berechtigt.

Die zahlreichen Missbrauchsvorwürfe und seine Neigung, sich selbst als Helden darzustellen, werfen Fragen auf. Seine Behauptungen über seine entscheidende Rolle sind unbestätigt und werden sogar widerlegt.

Während die Verstrickung der Niederlande (und ihrer Bürger) in internationale Netzwerke des Kindesmissbrauchs klar ist, vermittelt das Fehlen von „The Hidden War“ der Welt leider kein klareres Bild.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 10.10.2025