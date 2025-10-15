Teile die Wahrheit!

Unterdessen zerstört Großbritannien weiterhin potenzielle Reservekraftwerke.

Der nationale Stromnetzbetreiber erklärte, dass in Großbritannien das Risiko eines Stromausfalls im Winter so gering sei wie seit sechs Jahren nicht mehr, warnte jedoch, dass es Anfang Dezember oder Mitte Januar dennoch einige „knappe“ Tage geben werde.

Vor dem winterlichen Spitzenwert der Energienachfrage erklärte der Energieversorger, dass die Versorgungsmargen ausreichend sein dürften, warnte jedoch, dass Großbritannien in diesem Winter wahrscheinlich mit einer knappen Stromversorgung zu kämpfen haben werde.

Breitbart berichtet: Der National Energy System Operator (NESO), der von der britischen Linksregierung gegründete Stromlieferant, der „unsere Mission erfüllen soll, Großbritannien zu einer Supermacht für saubere Energie zu machen“, und das National Gas Network haben am Donnerstag beide Winterprognoseberichte veröffentlicht.

Beide geben an, dass sie zufrieden sind, auf die kommenden Monate vorbereitet zu sein, weisen aber auf das Potenzial für Probleme hin, wenn vorhersehbare Stressereignisse gleichzeitig eintreten.

Die Energiemargen dürften in diesem Winter „ausreichend“ sein, so NESO, räumte aber ein, dass es Anfang Dezember oder Mitte Januar „noch einige Tage mit knapper Energie geben könnte“.

Das zur Vorhersage der Ereignisse verwendete Modell geht jedoch davon aus, dass mögliche Ereignisse, die die britische Stromerzeugungskapazität beeinträchtigen könnten – wie etwa schlechtes Wetter, das erneuerbare Energien lahmlegt –, nicht auch den Rest Westeuropas beeinträchtigen, sodass Großbritanniens Fähigkeit, Energie über riesige Unterwasserkabel zu importieren, ununterbrochen bestehen bleibt.

Dies sei kurzsichtig, sagt die zunehmend bekannte Energieanalystin Kathryn Porter laut The Daily Telegraph und merkt an, dass bei einer Periode mit bewölktem, windstillem Wetter in Nordeuropa „alles möglich“ sei.

Porter hatte sich zuvor besonders kritisch über den Boom bei erneuerbaren Energien und die Auswirkungen auf die spanischen Stromnetze geäußert, als das ganze Land einen ganzen Tag lang vom Stromnetz getrennt war.

Sie sagte, der Ausbau sei zu weit gegangen und habe dem Netz keine Zeit gegeben, die neue Technologie zu entwickeln, bevor es von ihr abhängig würde.

NESO erklärte zu einem solchen Szenario: „Großbritannien verfügt über ein sicheres und widerstandsfähiges Stromsystem. Unsere Analyse zeigt, dass eine Kombination von Faktoren – darunter Perioden kalten Wetters mit wenig Wind, geringe Importe über die Verbindungsleitungen und eine hohe Zahl von Generatorausfällen – erforderlich wäre, damit es zu einer Periode mit geringem Betriebsüberschuss kommt.“

NESO gibt an, dass die tägliche Wahrscheinlichkeit dafür gering sei und zwischen einem halben und anderthalb Prozent alle 24 Stunden liege. Über eine 150-tägige Wintersaison hinweg steige diese Wahrscheinlichkeit jedoch.

Am selben Tag veröffentlichte auch die für das Gasverteilungssystem zuständige Partnerorganisation von NESO einen Bericht, in dem betont wurde, dass wahrscheinlich alles gut werden werde.

Gleichzeitig wurde jedoch auch der offensichtliche Einfluss der hartnäckigen Verfolgung einer Netto-Nullenergiepolitik durch die britische Linksregierung auf die Widerstandsfähigkeit des Systems aufgezeigt.

Besonders bemerkenswert war die Enthüllung, dass die Gasversorgungsmarge in diesem Winter die niedrigste seit Jahren ist und um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Die Organisation führt diese Veränderung auf die schwindenden Gasvorräte aus der Nordsee zurück. Die Tatsache, dass die Schließung der eigenen Öl- und Gasfelder für Großbritannien so schädlich ist, hat das Thema zu einer nationalen politischen Kontroverse gemacht.

Reformführer Nigel Farage versprach, Bohrungen wieder aufzunehmen, und US-Präsident Trump forderte Großbritannien wiederholt zu einem Kurswechsel auf.

Inzwischen haben Industrieverbände bei der Regierung Lobbyarbeit betrieben, um die Energiegewinnung in Großbritannien wieder zuzulassen, da ein beträchtlicher Teil des Bedarfs im Inland gedeckt werden könne .

National Gas spielte Szenarien für eine mögliche Gasversorgungskrise durch und erklärte, es sei zwar „sehr unwahrscheinlich“, dass zwei unerwartete Ereignisse gleichzeitig eintreten könnten, dennoch werde die Möglichkeit eines Ausfalls wichtiger Infrastruktureinrichtungen in Verbindung mit einer historischen Kältewelle in Betracht gezogen.

Sollte dieser nur alle 20 Jahre auftretende Winter mit dem Ausfall eines Großteils des nationalen Systems durch Panne, Unfall oder sogar Sabotage einhergehen, sinkt die Gasversorgungsreserve für diesen Winter auf nur ein Fünftel der Reserve, die bei einem vergleichbaren Vorfall im Vorjahr fällig geworden wäre – eine extrem angespannte Situation für das Land.

Diese Entwicklungen fallen in eine Zeit, in der Großbritannien eine Politik der verbrannten Erde verfolgt und vergleichsweise reaktionsschnelle Backup-Systeme einsetzt, die in früheren Wintern als Reserve gehalten wurden und nun mit Hochdruck gesprengt werden.

Kohle ist seit einigen Jahren nicht mehr Teil des üblichen nationalen Strommixes, aber da die in Bereitschaft befindlichen Kohlekraftwerke schnell auf Volllast hochgefahren werden können, um einen unerwarteten Stromausfall zu decken, und der Brennstoff problemlos gelagert werden kann, wurde er als Winter-Backup beibehalten.

Tatsächlich wurden in den vergangenen Wintern mehrmals Kraftwerke aus den 1960er Jahren auf Befehl ans Netz geschaltet, um knappe Reserven zu decken. Doch inzwischen sind sie alle endgültig abgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und werden abgerissen.

Nur wenige Tage vor der heutigen Ankündigung potenzieller „engpässer Tage“ wurden neue Aufnahmen von der spektakulären Sprengung einiger der letzten Kohlekraftwerke in Großbritannien veröffentlicht.

Erst letztes Jahr aktivierte das britische Stromnetz zum ersten Mal seit zwei Jahren sein Blackout-Schutzsystem, nur wenige Tage nachdem das letzte Kohlekraftwerk des Landes vom Netz genommen worden war.

Two absorbers and a coal boom stacker brought down in a controlled triple explosive demolition at West Burton Power Station. Precision. Planning. Delivery. A major step forward in transforming this former coal-fired site into the home of UK fusion energy.@STEPtoFusion pic.twitter.com/M7alHDWytL — Brown and Mason Group Limited (@BrownandMason) October 2, 2025

