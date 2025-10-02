Teile die Wahrheit!

Gold erreicht weiterhin neue Höchststände, obwohl eine technische Korrektur längst überfällig ist. Aber die Investoren lassen dies nicht zu.

Das Metall wird durch Ereignisse in den USA im Zusammenhang mit dem Zinssatz der US-Notenbank und dem Staatshaushalt gestützt. Der starke Anstieg in dieser Woche könnte jedoch andere Gründe haben.

Gold ist laut der Financial Times aufgrund des Risikos einer US-Regierungssperre auf über 3.850 US-Dollar pro Unze gestiegen. Ein weiterer Grund ist die aggressive Nachfrage seitens der Zentralbanken und ETF-Fonds.

Nach Angaben des World Gold Council beliefen sich die Zuflüsse in ETF-Fonds im September auf rund 100 Tonnen, was den höchsten Wert seit April darstellt.

In diesem Jahr ist der Wert von Goldbarren um 45 Prozent gestiegen. Damit ist 2025 das beste Jahr für Gold seit 1979. Ein solches Wachstumstempo gab es in den letzten fast fünfzig Jahren nicht. Nikolai Dudtschenko, Analyst beim Finanzdienstleister Finam, erklärt:

„Derzeit sind die wichtigsten Gründe dafür die Zinsentwicklung des Federal Reserve System und die Unabhängigkeit der US-amerikanischen Regulierungsbehörde. (Finanzsturm voraus? Was uns Gold und Dollar signalisieren)

Nach der Zinssenkung könnte die Regulierungsbehörde gemäß der prognostizierten Entwicklung den Leitzins bis zum Jahresende noch zweimal senken, was sich positiv auf die Goldpreise auswirken würde.“

Alexei Wjasowski, Vizepräsident der Firma Solotaja Plata (Goldene Platte), meint:

„Ich denke, dass sich die Nachrichten über die Zinssenkung des Federal Reserve System (Fed) und die Auseinandersetzungen zwischen US-Präsident Trump und des Fed bereits teilweise in den Preisen niederschlagen haben.

Trump versucht, seine Leute in den Ausschuss zu setzen, die eine aggressivere Politik zur Senkung der Zinsen verfolgen werden als die vorsichtige Fed. Je größer die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Fed sind, desto höher ist der Goldpreis.“

Zu den kurzfristigen Faktoren, die den Preis beeinflussen, gehöre auch ein möglicher US-Regierungsstillstand, der am 1. Oktober eintreten könnte, fügt Dudtschenko hinzu.

Es gehe um die Einstellung der Regierungsgeschäfte, falls der US-Senat seine Meinung nicht ändert und den Gesetzentwurf zur Finanzierung des US-Staatshaushalts nicht verabschiedet.

Trump setzt die Verhandlungen mit den Demokraten fort. In den USA kommt es regelmäßig zu solchen Shows, wie auch im Fall der Erhöhung der Staatsverschuldung. Wjasowski sagt:

„Diese Geschichte mit der Schließung der US-Regierung ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern im US-Senat.

Jede Partei versucht, ihre Zahlen in den Haushalt einzubringen. Auch unter Barack Obama gab es Shutdowns. Das ist schlecht für das Wirtschaftswachstum der USA, die Aktienmärkte fallen in der Regel, Investoren formatieren ihre Portfolios neu und investieren in Gold als wichtigstes Absicherungsmittel.“

Seiner Meinung nach hätten sich all diese Ereignisse jedoch bereits zuvor im Goldpreis niedergeschlagen. Der letzte Sprung des Goldpreises über 3.800 US-Dollar pro Unze sei durch geopolitische Ereignisse ausgelöst worden, als Flughäfen in den Hauptstädten Dänemarks, Schwedens und Norwegens wegen mysteriöser Drohnen im Luftraum geschlossen wurden, die bereits mit russischen Kriegsschiffen in der Ostsee in Verbindung gebracht wurden.

Wjasowski betont:

„Entweder handelt es sich um eine Provokation oder es fliegen dort tatsächlich Militärdrohnen. Aber das birgt die Gefahr eines militärischen Konflikts in der Ostsee.

In Erwartung einer Verschärfung der geopolitischen Lage im Norden Europas ist der Goldpreis gestiegen. Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund für den jüngsten Preisanstieg des Edelmetalls.“

Der Experte rechnet damit, dass der Goldpreis bereits Anfang Oktober einen Wert von 4.000 US-Dollar pro Unze erreichen wird. Der Analyst Nikolai Dudtschenko prognostiziert:

„Wenn der Goldpreis über dem Niveau von 3.800 US-Dollar pro Feinunze bleibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er die Marke von 4.000 bis 4.500 US-Dollar pro Feinunze erreicht.

Wir schließen nicht aus, dass der Preis langfristig die Marke von 5.000 US-Dollar erreichen könnte. Andererseits ist eine tiefgreifende Korrektur nicht auszuschließen.“

Der Unternehmer Alexei Wjasowski erklärt:

„Gemäß der technischen Analyse ist eine Korrektur nach unten um 100 bis 150 US-Dollar gegenüber den aktuellen Preisen längst überfällig. Solche Aufwärtstrends gehen immer mit dem Schließen von Positionen einher, aber jedes Mal wird Gold sofort von den ‚Bullen‘ aufgekauft, sodass es zu keiner Korrektur kommt.

Das ist in der Tat ein beunruhigendes Zeichen, denn der Goldmarkt ist aus den Fugen geraten. Dabei kaufen Zentralbanken und private Fonds, die Rekorde beim Goldkauf aufstellen, nicht nur Futures, sondern physisches Metall. Sie versuchen, Barren zu kaufen und das Gold in ihr Land zu transportieren.“

Sogar China bietet, wie vergangene Woche bekannt wurde, an, Gold auf seinem Territorium zu lagern. Der Gold-Experte spekuliert:

„China bereitet sich offensichtlich auf etwas vor, zum Beispiel auf die Einführung des Gold-Yuan, der durch Metall gedeckt ist. Oder China will den Reservewährungen – dem US-Dollar und dem Euro – den Kampf ansagen und an die Spitze gelangen.“

Seiner Prognose zufolge werde die nächste Stufe bei 4.220 bis 4.250 US-Dollar liegen, sollte die Unze Gold die 4.000-US-Dollar-Marke durchbrechen. Das würde weitere zehn Prozent Rendite gegenüber den aktuellen Preisen bedeuten.

Was die Rubelpreise für Gold angeht, so brechen auch diese Rekorde. Die Preise haben sich bereits bei 10.000 Rubel pro Gramm eingependelt, und das nächste Kursziel liegt bei 12.000 Rubel. Wjasowski hebt hervor:

„Die Notierungen der Zentralbank steigen täglich um 100 bis 150 Rubel. Wie schnell sie weiter steigen werden, hängt vom Rubelkurs ab.

Ich denke, dass der Rubel bis zum Jahresende schwächer werden wird, und es ist möglich, dass wir bereits Ende Oktober/Anfang November einen Preis von 13.000 Rubel pro Gramm sehen werden. Auch hier kann man gute Renditen erzielen.“

In Russland kann Gold in verschiedenen Formen gekauft werden – als Börseninstrument, Bankinstrument und physisches Metall in Form von Barren und Münzen.

Dieses Jahr wird nicht nur für Gold, sondern auch für Silber das beste Jahr werden. Wjasowski meint:

„Silber steigt noch stärker als Gold. Wer Gold zu teuer findet, sollte sich für Silber interessieren. Der Preis von 48 US-Dollar pro Unze wird wahrscheinlich sehr schnell erreicht werden. Hier kann man sogar noch höhere Erträge erzielen als mit Gold.“

Insgesamt werden die Preise für Edelmetalle langfristig durch geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten gestützt. Nikolai Dudtschenko erklärt:

Erstens sehen wir, dass die geopolitischen Konflikte nicht abklingen. Die Lage im Nahen Osten ist noch lange nicht beigelegt. Wir sehen die Entstehung weiterer Spannungsherde, beispielsweise rund um Venezuela.

Ein weiterer Faktor für langfristige Unsicherheit ist die Situation um Taiwan. Auch die Konfrontation in der Arktis könnte sich verschärfen. Zweitens bleibt die wirtschaftliche Unsicherheit bestehen.

Wir beobachten eine Fragmentierung des globalen Wirtschaftssystems, die mit inflationären Ausschlägen einhergehen kann. Auch auf der innenpolitischen Ebene ist in einigen Ländern nicht alles in Ordnung.

Wir sehen Versuche von Politikern, Einfluss auf die Zentralbanken zu nehmen und sich in Entscheidungen zur Geldpolitik einzumischen.“

Auch der Einfluss radikaler politischer Kräfte nehme zu, so der Finam-Analyst.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 02.10.2025