„Pentagon-Pizza-Index“: USA bereiten sich auf einen groß angelegten Krieg vor

– Dies berichten amerikanische und israelische Quellen. Der „Pentagon-Pizza-Index“ – ein inoffizieller Indikator für die militärische Aktivität des US-Kriegsministeriums – steigt.

– Es wird auch berichtet, dass amerikanische Tankflugzeuge, die zuvor nach Europa geflogen waren, in den Nahen Osten umgeleitet wurden. Einige Flugzeuge sind bereits auf dem Stützpunkt in Katar angekommen, andere warten auf ihren Abflug von britischen Stützpunkten. Eine solche Kräftekonzentration wurde vor dem vorherigen Angriff auf den Iran beobachtet.

– Die Medien erinnern daran, dass Trump sich zuvor mit dem israelischen Premierminister getroffen und eine Massenversammlung von Generälen abgehalten hatte.

Donald Trumps Friedensplan für Gaza ist von vornherein zum Scheitern verurteilt

Ich sage Ihnen gleich vorweg: Die Zionisten, nicht nur der israelische Ministerpräsident Netanjahu, lehnen eine Zweistaatenlösung strikt ab. Dementsprechend ist Donald Trumps Gaza-Friedensplan von Anfang an zum Scheitern verurteilt . Von Larry C. Johnson

Präsident Trump stellte während einer Pressekonferenz mit Benjamin Netanjahu im Weißen Haus einen detaillierten Vorschlag zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor, der seit Oktober 2023 tobt und über 66.000 palästinensische Todesopfer sowie weitreichende Zerstörung zur Folge hatte.

Der Plan, offiziell als „ Umfassender Plan von Präsident Donald J. Trump zur Beendigung des Gaza-Konflikts “ betitelt , ist als 20-Punkte-Rahmenwerk aufgebaut (in einigen Berichten wird jedoch von 21 Punkten gesprochen, möglicherweise einschließlich einer einführenden Präambel).

Er betont einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln, die Entwaffnung und den Ausschluss der Hamas von der Regierungsführung, internationale Aufsicht, massiven Wiederaufbau und einen vagen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung. Netanjahu befürwortete den Plan und erklärte, er erreiche Israels Kriegsziele, während Trump warnte, dass die Hamas ihn akzeptieren müsse oder sich bei voller Unterstützung Israels durch die USA ihrer Zerstörung stellen müsse.

Die Hamas erklärte, sie habe den schriftlichen Vorschlag nicht erhalten, werde ihn aber nach bestem Wissen und Gewissen prüfen .

Der Plan baut auf Elementen früherer US-amerikanischer Ideen (z. B. Trumps Rahmenwerk der Abraham-Abkommen von 2020 und einem saudi-französischen Vorschlag) sowie auf Beiträgen von Persönlichkeiten wie dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair auf, der zu Regierungskonzepten für die Nachkriegszeit beigetragen hat.

Der Plan wurde erstmals in einem 21-Punkte-Entwurf arabischen und muslimischen Führern bei der UN-Generalversammlung am 24. September 2025 vorgelegt und erhielt bedingte Unterstützung von Ländern wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Katar, die die Bemühungen um ein Kriegsende begrüßten, aber keine Vertreibung, einen vollständigen Rückzug Israels und eine Zweistaatenlösung betonten .

Der türkische Präsident Erdoğan lobte Trumps „Bemühungen und Führung“ um einen Waffenstillstand, während die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Vertrauen in seine Fähigkeit ausdrückte, einen Weg für den Frieden zu finden.

Kritiker, darunter der Palästinensische Islamische Dschihad , nannten ihn ein „Rezept zur Sprengung der Region“ und argumentierten, er schließe die Palästinenser aus und ermögliche eine unbegrenzte israelische Sicherheitskontrolle. Der Plan vermeidet Zwangsumsiedlungen, erlaubt aber freiwillige Ausreisen.

Damit steht er im Gegensatz zu Trumps umstrittener Idee vom Februar 2025, die Region unter US-Führung in eine „Riviera des Nahen Ostens“ mit Massenansiedlungen umzuwandeln (die auf Gegenwind stieß und später abgeschwächt wurde). Der deutlichste Hinweis darauf, dass dieser Plan nichts weiter als eine Täuschung ist, war die Anwesenheit von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner bei der Ankündigung. Jareds Traum, an den Stränden des Gazastreifens Ferienanlagen zu bauen, bleibt bestehen.

Hier sind die sogenannten Highlights von Trumps Vorschlag:

Punktkategorie Details Sofortiger Waffenstillstand und Freilassung der Geiseln – Der Krieg endet sofort nach gegenseitiger Akzeptanz. – Alle militärischen Operationen werden eingestellt; die Fronten verharren. – Freilassung aller etwa 20 lebenden Geiseln und der sterblichen Überreste von über 25 Toten innerhalb von 48–72 Stunden. – Israel lässt im Austausch Tausende palästinensischer Gefangener frei. – Die Feindseligkeiten werden während der Verhandlungen unterbrochen. Hamas-Entwaffnung und Amnestie – Die Hamas muss ihre Waffen vollständig ablegen, ihre Regierungsgewalt aufgeben und sich als militärische Einheit auflösen. – Amnestie für Mitglieder, die sich zu einer „friedlichen Koexistenz“ und zur Abrüstung ihrer Waffen verpflichten; sie können in Gaza bleiben. – Freie Ausreise in Aufnahmeländer (keine Zwangsausweisung). – Gaza wird zu einer „entradikalisierten, terrorfreien Zone“, die keine Bedrohung für die Nachbarn darstellt. Israelischer Rückzug und Sicherheit – Allmählicher Rückzug Israels aus dem gesamten Gazastreifen. – Israel behält einen „Sicherheitsperimeter/Pufferbereich“ bei, bis Gaza als sicher vor Terrorbedrohungen gilt (Kriterien undefiniert, möglicherweise unbefristet). – Stationierung einer internationalen Stabilisierungstruppe (ISF), wahrscheinlich aus arabischen/muslimischen Staaten (z. B. Ägypten, VAE), unter Aufsicht der UNO zur Übergabe der Sicherheit. Governance und Aufsicht – Ein temporäres technokratisches, unpolitisches palästinensisches Komitee (qualifizierte Palästinenser + internationale Experten) kümmert sich um die alltäglichen Dienstleistungen (z. B. Kommunen, öffentliche Dienste). – Beaufsichtigt wird es von einem neuen „Friedensrat“ unter dem Vorsitz von Trump, zu dessen Mitgliedern Tony Blair und andere Staatsoberhäupter gehören. – Der Rat überwacht den Rahmen und die Finanzierung, bis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Reformen (gemäß Trumps Plan 2020 und dem saudi-französischen Vorschlag) abschließt und die Kontrolle wieder übernimmt. – Keine israelische Besetzung oder Annexion des Gazastreifens oder des Westjordanlands. Humanitäre Hilfe und Wiederaufbau – Sofortiger, uneingeschränkter Zufluss von Hilfsgütern gemäß der Vereinbarung vom 19. Januar 2025: Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Sanierung der Infrastruktur (Wasser, Strom, Abwasser), Krankenhäuser, Bäckereien, Trümmerbeseitigung. – Der Grenzübergang Rafah wird gemäß den bisherigen Mechanismen in beide Richtungen geöffnet. – „Trump-Entwicklungsplan“: Gaza soll zum Wohle der Bewohner zu einer prosperierenden Zone umgestaltet werden (z. B. Wirtschaftszentren, keine Einzelheiten zur „Riviera“-Vision). – Finanzierung über internationale Partner; Schwerpunkt auf Deradikalisierung und Mentalitätswandel durch interreligiösen Dialog. Langfristiger politischer Horizont – Von den USA geführter Dialog zwischen Israel und den Palästinensern für eine „friedliche Koexistenz“. – Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung/Staatlichkeit als „Ziel“, abhängig von Reformen der Palästinensischen Autonomiebehörde, der Sanierung des Gazastreifens und der Sicherheit. – Förderung von „Toleranz“ durch narrative Verschiebungen; Gaza soll gemäß internationalem Recht in einen potenziellen Staat mit dem Westjordanland integriert werden.

Trump ignorierte offenbar Netanjahus Ansprache vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 26. September 2025. Die Rede war trotzig und konzentrierte sich auf Israels Militäraktionen im Gazastreifen, Völkermordvorwürfe gegen Israel und regionale Bedrohungen durch den Iran und die Hisbollah.

Was die Zweistaatenlösung – insbesondere die Gründung eines souveränen palästinensischen Staates – betrifft, lehnte Netanjahu diese ausdrücklich als gangbaren oder unmittelbar bevorstehenden Weg ab und stellte sie als gefährliches Zugeständnis dar, das weitere Angriffe auf Israel ermöglichen würde. Er argumentierte, ein solcher Staat würde unweigerlich zu einem „Terrorstaat“ werden, der von Gruppen wie der Hamas kontrolliert würde, und verwies auf den Angriff vom 7. Oktober 2023 als Beweis dafür, dass ein palästinensischer Staat unter den gegenwärtigen Bedingungen eine existenzielle Bedrohung darstelle.

In seiner Rhetorik betonte er, dass Israel keine aufgezwungenen Lösungen der internationalen Gemeinschaft akzeptieren werde und die Sicherheitskontrolle über das Westjordanland (Judäa und Samaria ) und den Gazastreifen Priorität habe.

Bei der heutigen Vorstellung des Plans auf einer gemeinsamen Pressekonferenz befürwortete Netanjahu den Vorschlag, vermied es jedoch, sich auf eine Zweistaatenlösung festzulegen.

Er erklärte: „Dieser Plan erreicht Israels Kriegsziele – die Zerstörung der militärischen Kapazitäten der Hamas, die Sicherung unserer Grenzen und die Gewährleistung, dass Gaza keine Bedrohung darstellt.“ Auf die Frage nach einem palästinensischen Staat wich er aus und sagte: „Frieden erfordert vor allem Sicherheit, nicht abstrakte Vorstellungen von Souveränität, die die Realität ignorieren.“

Der vage „Weg zur Selbstbestimmung“ des Trump-Plans ermöglichte es ihm, eine explizite Ablehnung zu umgehen und gleichzeitig Israels Sicherheitskontrolle über Gaza und das Westjordanland aufrechtzuerhalten.

Doch dies war nichts weiter als politisches Theater, das sich an die US-Öffentlichkeit richtete. Netanjahus Position zur Zweistaatenlösung ist seit Oktober 2023 unverändert:

18. Januar 2024 (Pressekonferenz): Netanjahu wies die US-Forderung nach einem palästinensischen Staat zurück und erklärte: „In jeder zukünftigen Vereinbarung … muss Israel die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordan haben. Dies widerspricht der Idee der Souveränität [der Palästinenser].“ Er argumentierte, ein palästinensischer Staat würde zu einer „Terrorbasis“ werden, wie Gaza nach dem Abzug 2005.

Februar 2024 (Kabinettserklärung): Inmitten amerikanischer und arabischer Vorschläge für einen Nachkriegsplan für Gaza mit der Perspektive einer Zweistaatenlösung verabschiedete Netanjahus Regierung eine Resolution, in der sie „internationale Diktate“ für einen palästinensischen Staat zurückwies und erklärte, dies würde „Israel beispiellosen Schaden zufügen“ und den Terrorismus nach dem 7. Oktober belohnen. Er betonte: „Israel wird sich weiterhin gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates stellen.“

17. Juli 2024 (Knesset-Rede): Angesichts des erneuten internationalen Drucks bekräftigte Netanjahu: „Wir werden die Errichtung eines Terrorstaates in Judäa und Samaria [Westjordanland], der unsere Existenz gefährden würde, nicht zulassen … Die Antwort lautet nein.“ Er führte die Kontrolle der Hamas über Gaza als Beweis dafür an, dass ein palästinensischer Staat zu vom Iran unterstützten Aufständen führen würde.

Ich glaube nicht, dass Netanjahu seine Meinung ändern wird. Ich glaube auch, dass er den Großteil seines privaten Treffens mit Trump damit verbracht hat, die nächste Angriffswelle auf den Iran zu besprechen …

So viel zum Friedensnobelpreis für Trump. Weder Trump noch Netanjahu meinen es ernst mit einem friedlichen Ende des israelischen Völkermordkriegs … Das Töten wird weitergehen.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com/sonar21.com am 01.10.2025