Die Bibel gilt als das bekannteste und meistgelesene Buch der Welt. Sie behandelt die uralte Frage, die die Menschheit beschäftigt: Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Allerdings fehlen in diesem Buch bestimmte Abschnitte, die zusätzliche Einblicke in die faszinierende Frage hätten geben können: Wo befindet sich ihr Standort?

Viele antike Texte sind im Laufe der Zeit verloren gegangen und nur durch andere antike Schriften bekannt, die in irgendeiner Form auf sie Bezug nahmen.

Andere werden an sicheren Orten aufbewahrt, beispielsweise in der riesigen Vatikanischen Bibliothek. Dank des technologischen Fortschritts werden diese Texte mittlerweile digitalisiert.

Der Vatikan hat diese digitale Revolution mit offenen Armen empfangen und vertrauliche Informationen hinter Sicherheitsebenen geschützt.

Es gab jedoch Fälle, in denen geschickte Hacker in die vertraulichen Server des Vatikans eindrangen, um auf diese alten Dokumente zuzugreifen.

Ein solcher Text, der heute im Mittelpunkt der Diskussion steht, beschreibt die Architektur des Kosmos und legt nahe, dass sich unsere Erde auf der vorletzten Ebene des Universums befindet.

Die Vorstellung, dass die skandinavische Mythologie möglicherweise überhaupt nicht rein mythologisch ist, ist eine faszinierende Perspektive.

Im Laufe der Geschichte haben Mächtige oft versucht, die Massen zu kontrollieren. Bedauerlicherweise wurde Religion als Kontrollmittel eingesetzt. Heilige Texte, die von vielen geschätzt wurden, wurden von den Machthabern manipuliert.

Diese Texte wurden interpretiert und manchmal verändert, um die Herrscher in ein günstiges Licht zu rücken.

Gelegentlich wurden Teile dieser Texte gelöscht oder völlig neu geschrieben, wenn bestimmte Aspekte ihren Zweck nicht erfüllten. Die Originaldokumente blieben jedoch erhalten, möglicherweise für zukünftige gewinnbringende Transaktionen oder um sie als Reaktion auf aktuelle Ereignisse neu zu interpretieren.

Kürzlich drangen Hacker in die Server des Vatikans ein und entdeckten ein antikes Manuskript, das den Aufbau verschiedener Welten beschreibt.

Dieser in einer antiken Sprache verfasste Text gilt als apokryphe Schrift, die der katholische Klerus geheim hielt – vermutlich, weil er die etablierte Autorität bedrohte.

Apokryphen.

Die von ihnen ausgehende Gefahr ist schwer zu ermitteln. Zudem wurden nur Teile dieser Texte veröffentlicht, einige Abschnitte blieben unentziffert.

Dies liegt vor allem daran, dass die Texte laut Hacker-Angaben auf einem im Toten Meer gesunkenen Schiff namens „Ark“ entdeckt wurden.

„Hat die Hölle einen freien Tag? Der apokryphe Brief des Apostels Paulus legt nahe, dass die Seelen in der Hölle jeden Sonntag Ruhe haben.

Wissenschaftler halten dieses Werk jedoch für eine Fälschung aus dem fernen 3. Jahrhundert n. Chr. Diese Texte wurden zwar schon vor langer Zeit aus der Bibel entfernt, aber nicht aus diesem Grund.“

Tatsächlich gab es im 3. Jahrhundert Texte, die die Struktur des gesamten Universums, einschließlich der jenseitigen Reiche, detailliert beschrieben. Dies ist ein Jahrtausend älter als Dantes „Göttliche Komödie“.

Kreise der Hölle – Illustration von Botticelli.

Die unterirdischen Archive des Vatikans enthalten eine immense Sammlung von Texten, möglicherweise Zehn- oder Hunderttausende, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Darüber hinaus befinden sich in diesen Archiven Artefakte, die unser Verständnis der Erd- und Menschheitsgeschichte erheblich verändern könnten.

„Die Verwalter der Vatikanischen Bibliothek haben einen großen Teil ihrer Dokumente digitalisiert“, erklärten die Hacker. „Dabei sind wir auf etwas Faszinierendes gestoßen. Wir müssen herausfinden, was es ist. Also…“

Zahlreiche Abhandlungen, deren Authentizität bestätigt wurde, besagen direkt, dass unsere Welt eine von sieben verschiedenen Welten ist.

Jede dieser Welten ist von einzigartigen Wesen bevölkert, die sich von denen der anderen Welten unterscheiden. Die höchste Welt soll die eines „Architekten“ sein, des Schöpfers allen Lebens.

Darunter befinden sich immer mehr Welten, vergleichbar mit Schichten oder Böden. Die Erde befindet sich auf der vorletzten Ebene, die Hölle auf der allerletzten. Das deutet darauf hin, dass die Unterwelt uns viel näher ist, als wir vielleicht denken.

Es wird angenommen, dass die Seelen der Sünder zur Hölle bestimmt sind. Dieser Ansicht zufolge steigen diese Seelen nach dem physischen Tod in die Hölle hinab. Dies könnte die Verbreitung von Bösem und Ungerechtigkeit in unserer Welt erklären.

Die Theorie besagt, dass Seelen nach dem Verlassen ihres Körpers verschiedene Welten durchqueren und dabei negative Energie ansammeln. Wenn sie die Erde erreichen, sind sie mit Negativität beladen, die sie auf ihrem Weg teilweise wieder absondern, sodass ein Teil dieser negativen Energie in die Menschen eindringen kann.

Dieser Moment erinnert an Hans Christian Andersens Märchen „Die Schneekönigin“, in dem Scherben des bösen Spiegels Menschen durchdringen und sie zu bösen Taten zwingen. Tatsächlich scheint in jedem Märchen ein Körnchen Wahrheit zu stecken.

Daher kommt es nicht selten vor, dass jemand, der in einer liebevollen und freundlichen Familie aufgewachsen ist, unerwartet eine dunklere Seite offenbart.

Es ist nicht unbedingt seine Schuld; vielleicht sind Fragmente des bösen Spiegels in ihn eingedrungen oder er wurde von der negativen Energie sündiger Seelen in seiner Nähe beeinflusst.

Dies führt zu einer berechtigten Frage: Warum wir? Warum ist die menschliche Welt nur eine Stufe höher als die letzte? Können wir in höhere Sphären aufsteigen?

Hacker haben die Antwort noch nicht gefunden. Es gibt jedoch die Vorstellung, dass ein Mensch, der bis zum Tod tugendhaft bleibt und Sünden vermeidet, mit Sicherheit nicht in die Hölle kommt.

Was kommt als Nächstes? Vielleicht werden sie als Wesen aus einer höheren Welt wiedergeboren, oder vielleicht erhalten sie eine zweite Chance auf der Erde.

Die zweite Frage lautet: Warum sollte der Vatikan solche Informationen verheimlichen? Nun ja, es gibt Welten, na und? Was wir wissen, ist weniger erstaunlich.

Im Grunde ist es ganz einfach: Viele Menschen nutzen diese Daten, um die abscheulichen Taten zu rechtfertigen, die sie begehen.

Die Hacker, die in den vatikanischen Server eingedrungen sind, geben an, dass ihnen viel Arbeit bevorsteht. Sie sind damit beschäftigt, die durchgesickerten Texte zu übersetzen, was viel Zeit und Mühe kostet.

Sie suchen nach Wegen, die Informationen, die sie erhalten haben, der Öffentlichkeit verständlicher zu vermitteln. Sie können sie nicht einfach über herkömmliche Kanäle veröffentlichen; kaum jemand würde ihnen glauben.

Daher prüfen sie Alternativen. Eines sind sie jedoch fest davon überzeugt: Innerhalb weniger Jahre wird sich die Welt dramatisch verändern.

