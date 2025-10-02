Gesundheit: Alzheimer-Patient lindert Symptome mit täglicher Einnahme von Kokosöl

Teile die Wahrheit!

Die Zahl der Alzheimer-Fälle nimmt zu. Mehr als 1.8 Millionen Deutsche leiden derzeit an dieser verheerenden Krankheit, die in den Vereinigten Staaten die sechsthäufigste Todesursache ist.

Medikamentöse Behandlungen von Alzheimer waren bisher enttäuschend wirkungslos, doch es mehren sich die Hinweise darauf, dass Kokosnussöl – ein vollkommen natürliches, preiswertes und überall erhältliches Produkt – eine wirksame Hilfe bei der Vorbeugung und Behandlung der Krankheit sein könnte.

Die Einzelberichte sind äußerst vielversprechend. So berichtete beispielsweise ein kürzlich in Health Impact News veröffentlichter Artikel über den Fall einer Frau, deren 88-jährige Mutter an Alzheimer leidet.

Die Frau berichtete, dass sich der Zustand der 88-Jährigen dramatisch und unmittelbar verbesserte, nachdem sie ihre Mutter aus dem Pflegeheim geholt und mit einer täglichen topischen Kokosnussölbehandlung begonnen hatte.

Wenige Tage nach Beginn der täglichen Einreibungen mit Kokosöl kehrte das Gedächtnis der Mutter zurück:

„Sie spricht besser, und gestern gab ich ihr ein Buch mit biblischen Geschichten zum Vorlesen, und sie konnte es bis auf ein paar Worte durchlesen. Meine Mutter konnte das vor einer Woche und in den letzten zwei Jahren nicht.

Sie erinnert sich an Menschen und Dinge, über die jahrelang nicht gesprochen wurde. Ich kann ihr jetzt Bilder zeigen, und sie kann Menschen beim Namen nennen, sogar ihre Kinder. (Kokosöl: Ein Nährstoff-Kraftpaket für Gesundheit und Wohlbefinden)

Kokosöl zeigt in Vorversuchen vielversprechende Ergebnisse; weitere Forschungen laufen derzeit

So ermutigend solche Geschichten auch sein mögen, das wahre Ausmaß der angeblichen Vorteile von Kokosöl lässt sich nur durch von Experten begutachtete klinische Studien ermitteln.

Leider werden solche Studien in der Regel von Pharmaunternehmen finanziert, die mit der Entwicklung neuer Medikamente Gewinne erzielen wollen, und natürliche, pflanzliche Behandlungsmethoden sind für diese Unternehmen wenig interessant.

Daher gibt es bisher nur wenige Studien zu Kokosöl als mögliche Alzheimer-Behandlung.

Eine vorläufige Studie, die 2015 in Spanien durchgeführt und veröffentlicht wurde, zeigte jedoch positive Ergebnisse und deutet darauf hin, dass Kokosöl bei der Behandlung von Alzheimer bei bestimmten Patientengruppen, insbesondere bei Frauen, sehr wirksam sein könnte.

Die Forscher berichteten von einem „statistisch signifikanten“ Anstieg der Testergebnisse zur Messung der geistigen Fähigkeiten bei Probanden, die täglich 40 ml natives Kokosöl extra erhielten.

Das Ergebnis war, dass die Behandlung mit Kokosöl zu einer „Verbesserung des kognitiven Zustands“ führte, insbesondere bei Frauen, Personen ohne Diabetes mellitus Typ II und Patienten mit schwerer Erkrankung.

Eine weitere Studie zu Kokosöl läuft derzeit, deren Ergebnisse voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Diese neue Forschung wird vom Health Byrd Alzheimer’s Institute der University of South Florida durchgeführt und von privaten Geldgebern finanziert.

Was macht Kokosöl zu einer wirksamen Behandlung im Kampf gegen Alzheimer?

Man geht davon aus, dass der therapeutische Nutzen von Kokosnussöl bei der Bekämpfung der Auswirkungen von Alzheimer auf den hohen Gehalt an mittelkettigen Triglyceriden (MCT) zurückzuführen ist , den es enthält.

Kokosnussöl besteht zu 66 Prozent aus MCT, die von der Leber in Ketone umgewandelt werden, die als „Treibstoff für das Gehirn“ wirken, Neuronen wiederherstellen und reparieren und gleichzeitig die Nervenfunktion im Gehirn verbessern.

Es handelt sich um einen komplexen Prozess, der noch nicht vollständig verstanden ist. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Kokosnuss-Öl völlig sicher ist – und es sicherlich nicht schaden kann, es auszuprobieren, selbst wenn die Ergebnisse minimal ausfallen.

Aber in Anbetracht der verfügbaren anekdotischen und wissenschaftlichen Beweise stehen die Chancen gut, dass Alzheimer-Patienten, denen Kokosnussöl verabreicht wird , zumindest eine gewisse Verbesserung und möglicherweise sogar dramatische Ergebnisse ähnlich den oben beschriebenen feststellen.

Wenn Kokosöl hält, was es verspricht, könnte es sich als das wirksamste Mittel erweisen, das uns zur Vorbeugung und Behandlung dieser schrecklichen Krankheit zur Verfügung steht – und zwar ohne dass wir auf die Verschreibung gefährlicher und teurer Arzneimittel zurückgreifen müssen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 02.10.2025