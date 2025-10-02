Deutschland gibt Alarmstufe Rot aus: mRNA-„Impfstoffe“ lösen globale Bevölkerungsimplosion aus (Video)

Deutschlands führende Wissenschaftler, Ärzte und Akademiker haben Alarm geschlagen und gemeinsam eine rote Warnung herausgegeben, dass die experimentellen Covid-mRNA-Injektionen eine globale Gesundheitskatastrophe befeuern und zu einer Bevölkerungsimplosion führen.

Auf einer Pressekonferenz in Berlin forderten neun führende Experten einen sofortigen Stopp der mRNA-Impfungen und verwiesen auf überwältigende Beweise für eine erhöhte Sterblichkeit, steigende Krankheitsraten und sinkende Geburtenraten, die in direktem Zusammenhang mit der Einführung der Impfungen stünden.

Das Expertengremium wurde von mehr als 200 Ärzten, Wissenschaftlern, Anwälten und Gesundheitsexperten unterstützt.

„Heute geben wir eine dringende Risikowarnung heraus und fordern ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe, einen sofortigen Stopp und eine evidenzbasierte Neubewertung“, erklärte die Gruppe.

„Die Beweise für diese Forderungen liegen auf mehreren Ebenen vor.

„Epidemiologisch gesehen gibt es hohe Korrelationen zwischen Impf- und Auffrischungsraten und einem Anstieg der Übersterblichkeit, der Krankheitsraten sowie einem Rückgang der Geburtenraten.“ (SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte)

Ein kürzerer Clip der gesamten Pressekonferenz wurde von Aussie17 bearbeitet, untertitelt und veröffentlicht .

Ein Gremium namhafter Experten

Zu den Mitgliedern des Gremiums gehörten einige der renommiertesten Stimmen Europas:

Prof. Dr. Gerald Dyker , Professor für Organische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum, der über 160 Artikel veröffentlicht hat, warnte vor den toxischen chemischen Prozessen bei der Herstellung und Prüfung von Impfstoffen.

Dr. Andreas Sönnichsen , Professor für Innere Medizin und evidenzbasierte Medizin, warf Regierungen vor, reale Daten zugunsten ideologischer Überlegungen zu ignorieren.

Prof. Dr. Konstantin Beck , Gesundheitsökonom an der Universität Luzern, präsentierte Statistiken, die zeigen, dass die Impfungen in direktem Zusammenhang mit sinkenden Geburtenraten und übermäßigen Todesfällen in ganz Europa stehen.

Der Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls hat dargelegt, wie die genetische Manipulation des Spike-Proteins die menschliche Immunität stört und degenerative Erkrankungen beschleunigen kann.

Prof. Dr. Dr. Christian Schubert , Medizinpsychologe und Psychoneuroimmunologe, warnte vor langfristigen Schäden an Körper und Geist durch wiederholte mRNA-Exposition.

Zu ihnen gesellten sich Dermatologen, Arbeitsmediziner, Apotheker und Ärzte an vorderster Front, die den Schaden persönlich miterlebt hatten.

Ein globalistischer Albtraum

Die Ergebnisse spiegeln die zunehmende internationale Datenlage wider: In fast allen Ländern mit hoher Impfquote – von Deutschland und der Schweiz bis hin zu Kanada und Japan – sind die Geburtenraten stark gesunken.

Wie Slay News bereits berichtete , hat Kanada gerade Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass das Land im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge die niedrigste Geburtenrate seiner Geschichte erleiden wird.

Experten warnen, dass dies kein Zufall, sondern eine direkte Folge der Schädigung der Fruchtbarkeit und des Immunsystems sei, die durch das Spike-Protein der mRNA-„Impfstoffe“ verursacht werde.

Doch Regierungen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Pharmariesen schweigen und verdoppeln ihre Bemühungen, mRNA-basierte Impfstoffe gegen alles Mögliche zu entwickeln, von der Grippe über RSV bis hin zu zukünftigen Pandemien.

Kritiker argumentieren, dass es sich hierbei nicht einfach um ein Versagen der öffentlichen Gesundheit handele, sondern um einen globalistischen Plan, die Bevölkerung zu schwächen, die Fruchtbarkeit zu unterdrücken und genetische Manipulation unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ zu normalisieren.

Der Aufruf zum Handeln

Die deutschen Experten forderten ein sofortiges Moratorium für alle mRNA-Injektionen und eine umfassende, unabhängige Untersuchung der „Impfschäden“.

Sie warnten außerdem, dass der Menschheit ohne dringende Maßnahmen ein demografischer Zusammenbruch drohen würde, der innerhalb einer einzigen Generation ganze Nationen destabilisieren könnte.

Es geht jedoch nicht nur um Covid.

Das Gremium warnte, dass die mRNA-Technologie still und heimlich in die Lebensmittelproduktion, Tierimpfstoffe und sogar Fruchtbarkeitsinterventionen ausgeweitet werde. Die Erweiterungen der mRNA-Injektionen, wie beispielsweise die Selbstreplikationstechnologie , geben Biotech-Konzernen und der globalen Elite eine beispiellose Kontrolle über das Leben selbst. Der Geburteneinbruch, die übermäßige Sterblichkeit und die explosionsartige Zunahme chronischer Krankheiten sind inzwischen Warnsignale. Da die Warnungen weiterhin ignoriert werden, steuert die Welt auf eine Bevölkerungskrise historischen Ausmaßes zu.

Aus der Video-Beschreibung:

Es besteht erheblicher Zweifel bezüglich der Nutzen-Schaden-Bilanz der neuartigen Impfstoffe mit modifizierter mRNA. Die wissenschaftlich dokumentierten Folgen sind in unserem Dokument auf vier Seiten verständlich erklärt und mit den wichtigsten der zahlreichen Studien belegt.

Die Dokumente sind hier zu finden: https://www.mwm-proof.com/

Es gibt mehr als den Anfangsverdacht, dass die mRNA-Impfstoffe mehr Schaden anrichten, als Nutzen zu erzeugen.

Dies ist die erste Pressekonferenz zur Risikowarnung zur Arzneimittelsicherheit: mRNA-Moratorium.

Wissenschaftler fordern einen sofortigen STOPP und wissenschaftlicher Disput zur Nutzen-Schaden-Bilanz von mRNA-Impfstoffen.

In dieser Konferenz benennen Ärzte und Wissenschaftler die existierenden Belege und Fakten der Schadwirkungen der mRNA-Injektionen.

Die Belege existieren auf epidemiologischer, medizinischer, biologischer, chemischer, biophysikalischer, psychosomatischer und pathophysiologischer Ebene.

Die Zusammenhänge der mRNA-Stoffe mit Todes- und Erkrankungszahlen sind spätestens seit 2022 im Vergleich der Bundesländer, Nationen, internationalen Datenbanken und deren Impf-/Boosterstatus signifikant und lassen sich nicht mehr als „zufällig“ abtun.

Welche Thesen zu den Ursachen dieser Auffälligkeiten sind nachvollziehbar begründet worden?

Die möglichen Kausalketten aufgrund der mRNA-Impfstoffe* ist international in zahlreichen „peer-reviewed“ Studien belegt worden.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 01.10.2025