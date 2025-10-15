Gesundheit: Zinkmangel führt zu Bluthochdruck

Teile die Wahrheit!

Bei Bluthochdruck spielen viele Faktoren eine Rolle. Es ist wichtig, sich über alle Ursachen von Blutdruckspitzen im Klaren zu sein, um sie vermeiden zu können.

Wissenschaftler haben nun einen weiteren Grund zur Sorge für Menschen entdeckt, die unter Bluthochdruck leiden. Laut einer im American Journal of Physiology–Renal Physiology veröffentlichten Studie ist Zinkmangel ein Risikofaktor für Bluthochdruck .

Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung leiden häufig unter Zinkmangel . Darüber hinaus erhöht ein niedriger Zinkspiegel das Risiko für Bluthochdruck.

Die Nierenfunktion spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks . Der Natriumchlorid -Cotransporter (NCC) in der Niere resorbiert Natrium aus Körperflüssigkeiten und führt es dem Körper zurück.

Ein niedriger Natriumspiegel deutet in der Regel auf Bluthochdruck hin. Ist der NCC jedoch zu aktiv, führt er tendenziell mehr Natrium in den Körper zurück, was zu Bluthochdruck führt.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Zink bei der Regulierung der NCC-Aktivität helfen kann. Ein Zusammenhang zwischen Zinkmangel und Bluthochdruck konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Um mehr darüber herauszufinden, verglichen Forscher männliche Mäuse mit Zinkmangel mit gesunden Mäusen. Sie stellten fest, dass diese Bluthochdruck entwickelten und weniger Natrium im Urin hatten.

Diese Effekte waren in der Kontrollgruppe jedoch nicht zu beobachten. Die Forscher behandelten außerdem eine kleine Gruppe von Mäusen mit Zinkmangel mit einer zinkreichen Diät.

Sobald der Zinkspiegel der Tiere einen ausreichenden Wert erreicht hatte, begann ihr Blutdruck auf ein normales Niveau zu sinken . Außerdem stieg der Natriumspiegel in ihrem Urin an.

„Diese signifikanten Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte renale [Natrium]-Reabsorption eine entscheidende Rolle bei [Zinkmangel]-induziertem Bluthochdruck spielt“, erklärten die Forscher in ihrer Studie.

„Das Verständnis der spezifischen Mechanismen, durch die [Zinkmangel] zur [Blutdruck-]Dysregulation beiträgt, könnte einen wichtigen Einfluss auf die Behandlung von Bluthochdruck bei chronischen Erkrankungen haben.“

Natürliche Zinkquellen

Zink ist nicht nur für die Natriumregulierung in der Niere wichtig, sondern auch an vielen wichtigen Prozessen im Körper beteiligt, wie z. B. der Immunfunktion sowie Wachstum und Regeneration.

Der Körper kann Zink nicht synthetisieren und muss es daher über die Nahrung aufnehmen. Nachfolgend finden Sie eine Liste natürlicher Zinkquellen .

Fleisch : Rotes Fleisch ist eine reichhaltige Zinkquelle, aber auch in anderen Fleischsorten sind ausreichende Mengen enthalten. Eine 100-Gramm-Portion (g) oder 3,5 Unzen (oz) rohes Rinderhackfleisch enthält 4,8 Milligramm (mg) Zink und deckt damit fast die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis (RDI).

Schalentiere : Schalentiere wie Austern sind eine hervorragende Zinkquelle. Sechs mittelgroße Austern können etwa 290 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs an Zink decken.

Hülsenfrüchte : Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen und Bohnen enthalten reichlich Zink. Eine 100-g-Portion Hülsenfrüchte kann bis zu 12 Prozent des Tagesbedarfs decken.

Samen : Nicht alle Samen sind gleich, was den Zinkgehalt angeht – manche Samen enthalten mehr Zink als andere. Beispielsweise enthalten 30 g Hanfsamen 43 Prozent der empfohlenen Tagesdosis. Dasselbe gilt für Kürbis-, Kürbis- und Sesamsamen. Diese Samen enthalten ebenfalls gesundheitsfördernde Vitamine und Mineralstoffe.

Nüsse : Nüsse können die Zinkaufnahme steigern. Eine Portion Cashewnüsse kann bis zu 14 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs decken. Darüber hinaus enthalten Nüsse zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe sowie gesunde Fette und Ballaststoffe.

Dunkle Schokolade : Dunkle Schokolade enthält ausreichend Zink. Eine 100-g-Portion dunkler Kakao mit 70 bis 85 Prozent enthält 3,3 mg Zink, was etwa 30 Prozent der empfohlenen Tagesdosis entspricht.

