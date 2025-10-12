Nebenjob-Nation Bundestag: Wenn Politik nur der Zweitberuf ist

Teile die Wahrheit!

In der Bundesrepublik Deutschland scheint das Mandat als Bundestagsabgeordneter für viele Politiker nur eine von mehreren Einnahmequellen zu sein.

Während die Bürgerinnen und Bürger auf Transparenz und Integrität hoffen, nutzen einige Volksvertreter ihre Positionen, um nebenbei beträchtliche Summen zu verdienen. Dieser Artikel beleuchtet die bekanntesten Fälle von Nebeneinkünften deutscher Politiker seit 1949.

Eine Abrechnung mit den millionenschweren Nebeneinkünften deutscher Politiker von Alfred-Walter von Staufen

Wer sitzt denn da im Plenarsaal

und lächelt mild, als sei’s normal?

Er winkt Gesetze durch, ganz locker –

und zählt dabei sein Geld am Broker.

(Alfred-Walter von Staufen)

Parlament? Paralleleinkommen!

Die strukturelle Einladung zur Doppelmoral

Willkommen im deutschen Bundestag – der wohl bestdotierten Selbsthilfegruppe Europas. Hier treffen sich regelmäßig rund 800 Männer und Frauen, um über das Gemeinwohl zu debattieren, Gesetze zu beschließen – und bei Gelegenheit diskret einen Nebenerwerb zu generieren.

Das Grundgesetz sieht das freie Mandat vor – aber was es nicht sah, war die Freiheit von moralischer Rechenschaft. Und so wurde aus dem „freien Mandat“ ein „freier Markt“: Wer Einfluss hat, darf ihn nutzen.

Wer Redegewandtheit besitzt, wird Keynote Speaker. Und wer nebenbei noch einen Bauernhof oder eine Kanzlei betreibt, darf sich glücklich schätzen: Der Deutsche Bundestag wird zur Drehscheibe für inhaltlich-politisch aufgewertete Zweitverwertung.

Natürlich gibt es offizielle Regeln. Aber die sind so durchlässig wie eine Briefkastenfirma auf den Caymans. Die Offenlegungspflicht? Eine freundliche Anregung. Die Transparenzdatenbank?

Eine Excel-Tabelle in Rente. Die Öffentlichkeit? Gönnerhaft bedient mit gestuften Einkommensklassen, etwa „Stufe 3: über 7.000 Euro im Monat“. In Wirklichkeit können da auch 70.000 oder 700.000 Euro dahinterstecken – aber wir wollen ja niemanden beim Zählen stören.

Die goldene Liga der Nebeneinkünfte

25 Abgeordnete, 1.000 Nebentätigkeiten

Während sich der Normalbürger fragt, ob er mit einem Job über die Runden kommt, beantworten einige Bundestagsabgeordnete die gleiche Frage mit: „Kommt drauf an, welcher meiner Jobs?“

Hier eine kleine Auswahl unserer Top-Verdiener seit 1949:

Peter Gauweiler (CSU): Über 12 Mio. Euro vom Milliardär Finck – für „Beratung“ (auch bekannt als: stilles Sitzen im Geldspeicher).

Über 12 Mio. Euro vom Milliardär Finck – für „Beratung“ (auch bekannt als: stilles Sitzen im Geldspeicher). Peer Steinbrück (SPD): 2 Mio. Euro durch Reden, Bücher und das charmante Lächeln des seriösen Ex-Ministers.

2 Mio. Euro durch Reden, Bücher und das charmante Lächeln des seriösen Ex-Ministers. Albert Stegemann (CDU): 7,9 Mio. Euro aus der Landwirtschaft – Ackerbau trifft Abstimmungsquote.

7,9 Mio. Euro aus der Landwirtschaft – Ackerbau trifft Abstimmungsquote. Friedrich Merz (CDU): BlackRock, Aufsichtsratsposten und Nebelmaschinen – er ist die Antwort auf die Frage, ob Kapitalismus ein Abgeordneter sein kann.

BlackRock, Aufsichtsratsposten und Nebelmaschinen – er ist die Antwort auf die Frage, ob Kapitalismus ein Abgeordneter sein kann. Gerhard Schröder (SPD): Verdiente Millionen mit russischen Energiekonzernen – vom Bundeskanzler zum Pipeline-Pate.

Und das sind nur fünf von vielen. Ob Juristen, Landwirte, PR-Berater oder Pharmakontakte – der Bundestag gleicht in seinen Nebentätigkeiten einer Unternehmensmesse mit Plenarpflicht.

Die Masken-Affäre, Aserbaidschan-Connection & andere kleine Unfälle

Politik mit Beigeschmack – oder: der Duft des Geldes in der Lobby

Wenn Lobbyismus das Parfum der Macht ist, dann war die Maskenaffäre der Chanel No. 5 unter den Skandalen. Abgeordnete wie Nikolas Löbel und Mark Hauptmann verdienten sechsstellig durch Vermittlung von Maskendeals – in einer Pandemie. Besonders kreativ war man auch bei der Aserbaidschan-Affäre, in der unter anderem Karin Strenz (CDU) finanzielle Zuwendungen aus dem autoritären Öl-Staat bezog – fürs Image, versteht sich.

Während Bürger FFP2-Masken trugen, trugen manche Volksvertreter FFP: „Finanzielle Fehlbarkeitsprämien“.

In der Folge entstanden neue Verhaltenskodizes. Doch wie alle Kodizes gilt auch hier: Die Moral beginnt da, wo das Tageshonorar endet.

BlackRock, Banken, Berater

Die neue Elite des alten Bundestags

Mit Friedrich Merz zog nicht nur konservative Rhetorik in den Bundestag ein, sondern auch ein Schatten der Finanzwelt. Seine Positionen bei BlackRock, HSBC Trinkaus, AXA und unzähligen Aufsichtsräten machten ihn zur Galionsfigur der Frage: Darf ein Volksvertreter gleichzeitig Portfolioverwalter sein?

Doch Merz ist kein Einzelfall: Der frühere FDP-Minister Dirk Niebel wechselte nahtlos von der Entwicklungshilfe zur Rüstungsfirma Rheinmetall. Und Ex-Kanzler Schröder wurde Gazprom-Botschafter aus freien Stücken – oder aus freien Millionen.

Beratung ist das Gold der Gegenwart: Wer klug genug ist, einen Stift zu halten, kann heutzutage Millionen verdienen, wenn er ihn nur in der richtigen Lobby schwenkt.

Vom Schreibtisch ins Studio

Vortragshonorare und Talkshowtarife – wenn Reden wirklich Gold ist

Kaum etwas ist so lukrativ wie das öffentliche Reden über die eigene Überzeugung – zumindest, wenn man es schafft, die Überzeugung je nach Publikum zu variieren. Christian Lindner verdiente zwischen 2017 und 2021 über eine Million Euro mit Vorträgen. Und er war damit nicht allein.

Die Talkshow-Kultur machte Politiker zu Showstars – mit Honoraren, die von der ARD diskret als „angemessen“ bezeichnet werden. Talk ist Gold, Haltung optional.

Wolfgang Bosbach wurde zum Archetypus des medialen Dauergastes – eloquent, verständlich, und mit einer Honorarliste so lang wie seine Reden.

Was sagt das Gesetz? Und was sagt der Geldautomat?

Von Paragraphen, Prozentsätzen und Provisionsverträgen

Der Deutsche Bundestag hat klare Regeln – sagt er. Wer als Abgeordneter Nebeneinkünfte erzielt, muss diese melden. Aber wie genau, wann genau und in welchen Dimensionen, das ist eine andere Frage. Die Antworten bewegen sich zwischen einem „Stufenmodell“ und dem, was Juristen liebevoll „Ermessensspielraum“ nennen.

Die Einkünfte werden nicht als konkrete Summen, sondern in 10 Stufen angegeben:

Stufe 1: 000–3.500 €

000–3.500 € Stufe 2: 500–7.000 €

500–7.000 € …

Stufe 10: mehr als 250.000 €

Was „mehr“ genau heißt? Ein Galaxien weiter Bereich zwischen „ein bisschen Beraterhonorar“ und „mein Zweitberuf ist Jeff Bezos“. Genauigkeit? Datenschutz! Transparenz? Bürokratie! Verantwortlichkeit? Eine Frage der Großzügigkeit.

In der Praxis heißt das: Wer als Abgeordneter nebenbei für ein internationales Unternehmen, einen Pharmakonzern oder ein Energieunternehmen arbeitet, muss nur sagen: „Es war mehr als 250.000 €“ – und das Parlament antwortet mit einem höflichen Nicken.

Die Transparenzfarce

Warum Abgeordnetenwatch keine Taschenlampe reicht

Initiativen wie abgeordnetenwatch.de oder Correctiv kämpfen seit Jahren für mehr Transparenz. Und sie leisten Großartiges – mit mühsam ausgewerteten PDF-Listen, halb versteckten Beiratsmitgliedschaften und offiziellen Nebeneinkünften, die so offen sind wie ein verschlossener Aktenschrank.

Das große Problem: Es gibt keine wirkliche Sanktionsmöglichkeit. Wer zu spät meldet, zahlt eine symbolische Strafe – und darf weitermachen. Wer gar nicht meldet? Bekommt vielleicht einen Rüffel. Das ist ungefähr so, als würde man einem Raser sagen: „Sie waren zu schnell. Bitte lächeln.“

Ein Beispiel:

Mark Hauptmann (CDU) musste gehen, nachdem Medien seine Maskendeals aufdeckten. Der Bundestag hätte – laut eigenen Regeln – auch einfach wegsehen können. Man sah nur hin, weil die Presse Licht ins Dunkel brachte.

Transparenz ist hier ein Nebeneffekt. Ein politisches Placebo. Oder, wie ein Abgeordneter es nannte: „Imagepflege durch milde Offenbarung.“

Der internationale Vergleich

Frankreich kassiert schöner, Italien kreativer – und die USA? Professionell korrumpiert.

Deutschland ist im internationalen Vergleich nicht alleine. Politiker verdienen auch anderswo gut dazu – aber mit unterschiedlichem Stil:

Frankreich: Dort ist es traditionell üblich, dass Minister und Abgeordnete parallel publizieren, lehren oder beraten. Allerdings: Wer erwischt wird, muss wirklich zurücktreten – oder wird einfach Präsident.

Dort ist es traditionell üblich, dass Minister und Abgeordnete parallel publizieren, lehren oder beraten. Allerdings: Wer erwischt wird, muss wirklich zurücktreten – oder wird einfach Präsident. Italien: Die Nebeneinkünfte dort sind oft informeller. In der Ära Berlusconi war das Parlament ohnehin ein Nebenarm des Medienimperiums. Korruption war Kunstform.

Die Nebeneinkünfte dort sind oft informeller. In der Ära Berlusconi war das Parlament ohnehin ein Nebenarm des Medienimperiums. Korruption war Kunstform. USA: Kongressabgeordnete verlassen oft das Amt direkt in die Arme von Großkanzleien, Thinktanks oder Industrieverbänden. Man spricht dort offen von „Revolving Doors“ – Drehtüren zwischen Macht und Markt. In Deutschland nennt man das: „berufliche Neuorientierung“.

Kongressabgeordnete verlassen oft das Amt direkt in die Arme von Großkanzleien, Thinktanks oder Industrieverbänden. Man spricht dort offen von „Revolving Doors“ – Drehtüren zwischen Macht und Markt. In Deutschland nennt man das: „berufliche Neuorientierung“. Schweiz: Dort ist das Milizparlament Realität – Teilzeitparlamentarier mit Hauptberuf. Das klingt vorbildlich – bis man merkt, dass Pharma-, Banken- und Versicherungslobby dort fröhlich mitregieren.

Der Unterschied zu Deutschland? Bei uns ist es halbherzig reguliert und vollherzig genutzt.

Was der Wähler nicht weiß …

… und vielleicht besser nie wissen sollte

Die große Frage: Was bedeutet das alles für die Demokratie?

Was bedeutet es, wenn ein Abgeordneter mehr Zeit mit Beratung für Konzerne verbringt als mit Bürgergesprächen? Wenn ein Gesundheitsminister Bücher schreibt, während das Gesundheitssystem brennt? Wenn ein Abgeordneter für einen Rüstungskonzern lobbyiert – während er über Auslandseinsätze abstimmt?

Es bedeutet:

Einfluss wird zur Währung.

Zeit wird selektiv investiert.

Vertrauen wird zum lästigen Nebenprodukt.

Und es bedeutet vor allem: Die politische Klasse lebt in einer Welt, in der Geld nicht mehr peinlich ist – sondern selbstverständlich. Wer hier Transparenz verlangt, gilt als naiv. Wer Fragen stellt, als Populist. Und wer noch an Moral glaubt, als altmodisch.

Die ethische Bilanz

Ein Versuch auf dem Nebenschauplatz der Moral

Man stelle sich vor: Ein Lehrer verdient nebenbei mit Nachhilfe mehr als mit seinem Hauptberuf. Ein Polizist nimmt Geld für Werbeanzeigen in Uniform. Eine Richterin wird Aufsichtsrätin in der Kanzlei des Angeklagten. Und alle sagen: „Das ist legal!“

Und jetzt stelle man sich vor, das sei die Regel im Bundestag.

Es geht hier nicht um Neid. Es geht um Machtbalance. Wenn diejenigen, die Regeln machen, selbst davon profitieren, dass Regeln durchlässig sind, dann ist das kein Zufall – sondern System.

Die Demokratie lebt vom Vertrauen. Aber Vertrauen wächst nicht auf Bankkonten. Es wächst durch Integrität. Und die ist leider kein Pflichtmodul im Abgeordnetenhandbuch.

Der Schatten des Ehrbaren: Wenn Beratung zum Mandat wird

In keiner anderen Berufssparte würde es durchgehen, dass jemand 10, 20 oder 50 Nebenjobs hat – außer im Bundestag. Dort wird es nicht nur toleriert, sondern teils als Ausdruck von „Fachkompetenz“ gefeiert.

Das Argument der Verteidiger: „Nur wer nah an der Wirtschaft ist, versteht ihre Probleme.“ Die Frage bleibt: Aber versteht er dann auch noch die der Bürger?

Abgeordnete, die für Banken arbeiten, stimmen über Bankenregulierung ab. Landwirte im Parlament beraten Agrarsubventionen. Rüstungsfreunde entscheiden über Auslandseinsätze. Die Beratungsrealität hat sich zur Berufung entwickelt. Der Abgeordnete ist nicht mehr nur Repräsentant – sondern auch Interessenvermittler mit gelegentlicher Meinungspflege in eigener Sache.

Was fehlt, ist nicht Kompetenz. Was fehlt, ist Scham.

Das Prinzip Nebenverdienst: Vom Fall zum System

Einzelfälle? Kaum. Wir sprechen von einem strukturellen Dauerzustand.

Bereits 1952 meldete ein Abgeordneter der ersten Stunde: „Das Honorar für das Mandat ist eine Grundausstattung. Der Rest muss sich ergeben.“

Und er hat sich ergeben – in Millionenhöhe. In Nebentätigkeiten. In Auslandsvorträgen. In Beiratsstühlen, Lobbyzentren und Kongressen, bei denen „Zukunft gestalten“ oft nur bedeutet: „Zukunft vergolden“.

Und auch die Parteien profitieren: Die Nähe zur Wirtschaft wird zur Spendenpipeline. Unternehmen, die einen Abgeordneten schätzen, finden ihn bald auf Einladungsliste und Spendenquittung wieder.

Das Mandat ist das Schaufenster. Der Nebenerwerb ist das Lager.

Die Moral von der Geschichte (ohne Moral)

Was bleibt am Ende dieser langen Reise durch Zahlen, Namen, Affären und Glanzleistungen der Selbstausbezahlung?

Ein dumpfer Verdacht: Dass das System weniger durch Korruption zerfällt – sondern durch Korrumpierbarkeit.

Denn: Es ist nicht das einzelne Vergehen, das Vertrauen zerstört. Es ist das Bild, dass alle es tun – und niemand es wirklich schlimm findet. Es ist das Raunen im Volk: „Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen.“

Diese Lücke zwischen Wähler und Gewähltem ist nicht erst durch das Internet gewachsen – sie wurde einkalkuliert. In Tagessätze. In Tantiemen. In Nebeneinkünfte und Nebenerklärungen.

Glossar: Das kleine Abgeordnetensprech

Mandat – Eine gute Gelegenheit, um Haupt- und Nebenerwerb unter einen Terminkalender zu bekommen.

– Eine gute Gelegenheit, um Haupt- und Nebenerwerb unter einen Terminkalender zu bekommen. Transparenz – Eine optische Täuschung auf papierlosem Hintergrund.

– Eine optische Täuschung auf papierlosem Hintergrund. Verhaltensregeln – Empfehlungen mit Wellness-Charakter.

– Empfehlungen mit Wellness-Charakter. Beratervertrag – Honoriertes Schweigen mit Meinungsbeilage.

– Honoriertes Schweigen mit Meinungsbeilage. Interessenkonflikt – Ein Wort, das oft da endet, wo das Honorar beginnt.

– Ein Wort, das oft da endet, wo das Honorar beginnt. Stufenmodell – Wie man 700.000 Euro als „Stufe 10“ tarnen kann.

– Wie man 700.000 Euro als „Stufe 10“ tarnen kann. Rücktritt – Optional. Nur mit Medienauflauf. Inklusive Bonuspunkt für Reue.

– Optional. Nur mit Medienauflauf. Inklusive Bonuspunkt für Reue. Lobbyregister – Der Versuch, den Nebel zu katalogisieren.

– Der Versuch, den Nebel zu katalogisieren. Wählerauftrag – Wird bei Gelegenheit abgearbeitet. Zwischen Keynote und Kontrollausschuss.

Abgesang auf die Nebenverdiener-Demokratie

Sie reden viel von Pflicht und Ehr,

doch sitzen gern am Geldverkehr.

Der Volksvertreter liebt das Dienen –

vor allem dem mit großen Mienen.

Ein bisschen Staat, ein bisschen Show,

und auf dem Konto stimmt es so.

Wer fragt nach Recht und Wahlprotokoll –

das Nebenamt war stets das Toll.

Die Top-Verdiener unter den Abgeordneten

Albert Stegemann (CDU)

Der niedersächsische CDU-Abgeordnete Albert Stegemann meldete Nebeneinkünfte in Höhe von 7,9 Millionen Euro. Diese stammen aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb, wobei es sich um Bruttoumsätze handelt. Die tatsächlichen Gewinne bleiben unklar. Peter Gauweiler (CSU)

Peter Gauweiler erhielt zwischen 2008 und 2015 Beraterhonorare in Höhe von über zwölf Millionen Euro vom Milliardär August von Finck. Davon entfielen mehr als elf Millionen auf seine Zeit als Bundestagsabgeordneter. Peer Steinbrück (SPD)

Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück verdiente zwischen 2009 und 2013 rund zwei Millionen Euro durch Vorträge, Buchhonorare und Aufsichtsratstätigkeiten. Hans-Georg von der Marwitz (CDU)

Der CDU-Abgeordnete Hans-Georg von der Marwitz erzielte in der 19. Legislaturperiode über 2,2 Millionen Euro an Nebeneinkünften aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Philipp Graf Lerchenfeld (CSU)

Philipp Graf Lerchenfeld verdiente in der 18. Legislaturperiode mindestens 2,2 Millionen Euro zusätzlich zu seiner Abgeordnetentätigkeit. Christian Lindner (FDP)

Spitzname: „Der Sprecher mit Spesenkonto“

Nebeneinkünfte: Rund 1,1 Millionen Euro zwischen 2017 und 2021 – hauptsächlich durch Rednerhonorare.

Bemerkenswert: Während Lindner dem Bundestag angehörte, war er gleichzeitig als beliebter Keynote-Speaker auf Firmenveranstaltungen unterwegs. Vielleicht hat er dort auch erklärt, wie man ein FDP-Wahlprogramm verknappt auf ein Bierdeckelchen schreibt.

Wolfgang Bosbach (CDU)

Spitzname: „Mr. Talkshow“

Nebeneinkünfte: Über 100.000 Euro jährlich – Talkshow-Honorare, Vorträge und juristische Beratung.

Bemerkenswert: Bosbach war Stammgast in nahezu jeder Polit-Talkrunde. Seine Nebenjobs waren also eigentlich öffentlich-rechtlich bezuschusst.

Karin Strenz (CDU, †)

Spitzname: „Die Aserbaidschan-Connection“

Nebeneinkünfte: Mindestens 22.000 Euro, teils verschleiert – für Lobbyarbeit zugunsten Aserbaidschans.

Bemerkenswert: Wegen ihrer intransparenten Nebeneinkünfte war sie in den sogenannten „Aserbaidschan-Affären“ verwickelt. Der Bundestag verhängte 2020 ein Ordnungsgeld.

Mark Hauptmann (CDU)

Spitzname: „Maskenmann mit Mandat“

Nebeneinkünfte: Mehrere Hunderttausend Euro – unter anderem durch Lobbytätigkeiten für Maskenimporteure.

Bemerkenswert: Er trat im Zuge der Maskenaffäre zurück – mit Geldscheinen in der Jackentasche und einem freundlichen „Danke für Ihr Vertrauen“.

Nikolas Löbel (CDU)

Spitzname: „Masken-Löbel“

Nebeneinkünfte: Ca. 250.000 Euro durch Masken-Deals – Provisionen über eine eigene Firma.

Bemerkenswert: Auch er trat nach öffentlichem Druck zurück.

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)

Spitzname: „Der Freiherr der Freiberufe“

Nebeneinkünfte: Keine genaue Summe bekannt – aber zahlreiche Honorare aus Lobbyberatung und US-Vorträgen.

Bemerkenswert: Nach seinem Rücktritt wegen der Plagiatsaffäre stieg er nahtlos ins internationale Consulting ein – vom Copy-Paste zum Copy-Pay.

Norbert Röttgen (CDU)

Spitzname: „Der Mandats-Multiplikator“

Nebeneinkünfte: u. a. über 100.000 Euro – Aufsichtsrat bei der Barmenia Versicherung, Vorträge.

Bemerkenswert: Auch während seiner Zeit als Umweltminister pflegte er seine Nebentätigkeiten. Ein echter Umweltfreund – vor allem seiner eigenen finanziellen Atmosphäre.

Stefan Zierke (SPD)

Spitzname: „Der Landwirt im Bundestag“

Nebeneinkünfte: Über 1,3 Millionen Euro – hauptsächlich aus dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb.

Bemerkenswert: Einer der bestverdienenden SPD-Abgeordneten – mit frischer Milch und Politik aus einem Guss.

Alexander Dobrindt (CSU)

Spitzname: „Der Dobrind(t)ernehmer“

Nebeneinkünfte: Keine genauen Summen veröffentlicht, aber regelmäßige Vortragshonorare und Beteiligungen an Firmenstrukturen.

Bemerkenswert: Als CSU-Generalsekretär startete er mit klarer Linie – allerdings nicht in Sachen Transparenz.

Renate Künast (Grüne)

Spitzname: „Die Vielzitierte“

Nebeneinkünfte: Über 100.000 Euro in verschiedenen Legislaturperioden – aus Buchverkäufen, Vorträgen, juristischer Beratung.

Bemerkenswert: Im Vergleich zu anderen eher im Mittelfeld – aber auch bei den Grünen gibt’s grüne Scheine zu verdienen.

Volker Kauder (CDU)

Spitzname: „Der Strippenzieher mit Zweiteinkommen“

Nebeneinkünfte: Mehr als 250.000 Euro aus Aufsichtsratsposten und juristischer Beratung.

Bemerkenswert: Als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU war er mächtig – und zahlungskräftige Institutionen wussten das auch zu schätzen.

Michael Fuchs (CDU, †)

Spitzname: „Der Wirtschaftsflüsterer“

Nebeneinkünfte: Über 1,6 Millionen Euro – unter anderem durch Beteiligungen an Energie- und Beratungsfirmen.

Bemerkenswert: War berüchtigt für seine enge Verzahnung von Wirtschaft und Politik.

Dirk Niebel (FDP)

Spitzname: „Der Sprung ins Private“

Nebeneinkünfte: Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag wechselte Niebel direkt zu Rheinmetall – einem Rüstungskonzern.

Bemerkenswert: Erst Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dann Lobbyist für Waffenexporte – vom Aufbau zur Abrüstung.

Helmut Kohl (CDU, †)

Spitzname: „Der Ehrenbürger der Spendenaffären“

Nebeneinkünfte: Millionen durch Vorträge, Beraterverträge, Buchverkäufe – genaue Zahlen wurden nie ganz offengelegt.

Bemerkenswert: Nach seiner Kanzlerschaft wurde sein Netzwerk zur Cashcow. Seine „Ehrenkodizes“ galten nur für andere.

Gerhard Schröder (SPD)

Spitzname: „Der Altkanzler mit Anschluss“

Nebeneinkünfte: Millionen durch Aufsichtsratsposten bei Gazprom, Rosneft & Nord Stream.

Bemerkenswert: Seine Lobbykarriere ist legendär. Wo andere Brücken bauen, baute er Pipelines.

Otto Graf Lambsdorff (FDP, †)

Spitzname: „Der Adelige auf allen Gremien“

Nebeneinkünfte: Umfangreiche Honorare aus Aufsichtsräten, Verbänden und internationalen Beratungsgremien.

Bemerkenswert: Galt als Urbild des Lobbyliberalen – stets eloquent, stets wirtschaftsnah.

Friedrich Merz (CDU)

Spitzname: „Der Blackrock-Banker mit Bundestagsausweis“

Nebeneinkünfte: Millionen aus seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat bei Blackrock, HSBC, AXA u. v. m.

Bemerkenswert: Die perfekte Symbiose aus Politik und Kapitalmarkt. Merz ist die Figur gewordene Fußnote zum Lobbyregister.

Kurt Biedenkopf (CDU, †)

Spitzname: „Der Professor mit Portfolio“

Nebeneinkünfte: Mehr als eine halbe Million Euro durch Honorare, Stiftungsarbeit und Beiratstätigkeiten.

Bemerkenswert: Als Ministerpräsident Sachsens hielt er Seminare für Eliten – neben seinem eigentlichen Regierungsgeschäft.

Hans-Olaf Henkel (AfD/Ex-FDP)

Spitzname: „Der Manager im Plenarsaal“

Nebeneinkünfte: Mehrere hunderttausend Euro durch Beiratstätigkeit und Vorträge.

Bemerkenswert: Zwischen Unternehmensspitze, AfD-Kritik und EU-Parlament – ein Euro-Rebell mit Euro-Einkommen.

Dagmar Wöhrl (CSU)

Spitzname: „Die DHDL-Dame mit Doppelmandat“

Nebeneinkünfte: Sechsstellige Summen aus Unternehmensbeteiligungen, Jury-Auftritten („Die Höhle der Löwen“) und Beratungen.

Bemerkenswert: Sie kombinierte Politkarriere mit Unternehmerin, Jurorin und PR-Profi.

Die häufigsten Nebenjobs

Viele Abgeordnete sind nebenbei als Rechtsanwälte, Steuerberater, Landwirte oder in Aufsichtsräten tätig. Besonders in den Reihen von CDU/CSU und FDP sind solche Nebentätigkeiten verbreitet.

