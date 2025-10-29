Objekt oder Experiment? Mehrere Flugzeuge über dem Persischen Golf melden eine kugelförmige, weiße Gaswolke

Teile die Wahrheit!

Folgender Netzfund auf Reddit:

Ich habe diesen Beitrag in r/flying gesehen und bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich habe schon Raketenstarts beobachtet, aber das hier sieht ganz anders aus.

Zeit: 00:35 UTC, 28.10.2025

Ort: Auf halber Flugroute über dem Persischen Golf (ungefähr Position N 25 50 – E 052 00)

Dieses Objekt wurde von Piloten über dem Persischen Golf gesichtet und in r/flying gemeldet, wo ich es auch gesehen habe.

Es wirkt massiv und hat eine klare Kontur. Es könnte durchaus ein Raketenstart sein, wie einer der Kommentatoren vermutete, aber die sich ausdehnende, kreisförmige Form erscheint mir ungewöhnlich.

Die Quelle ist glaubwürdig, da sie von einem Berufspiloten stammt, und der Bericht ist sehr detailliert mit Angaben zu Ort, Zeit und weiteren Details. Ich habe schon mehrere Raketenstarts gesehen, und keiner davon hatte diese Form.

Was meint ihr? Kann jemand dieses Objekt mit Sicherheit als Naturphänomen, Raketenstart oder eine andere erklärbare Ursache identifizieren?(Vergessen Sie HAARP! Es gibt ein neues weltweites „Phänomen“ (Video))

Hier zwei weitere Fotos:

Ein Kommentator meint:

Im Astronomie-Subreddit gibt es auch einen Beitrag mit demselben Motiv, aber einem anderen Bild. In den Kommentaren wurde vermutet, es sei der Mond. Aber aus dieser Entfernung sieht es definitiv nicht danach aus.

Jemand anders schreibt:

Angenommen, es handelt sich bei dem Phänomen um eine Lichtkuppel (und damit um einen ICBM-Einsatz), das Flugzeug fliegt in etwa in NW-SO-Richtung (Doha nach VAE) und das Phänomen ereignete sich auf der Backbordseite des Flugzeugs, besteht die Möglichkeit, dass es über iranischem Territorium auftritt?

Oder:

„Dome of Light“ („Kuppel aus Licht“)

Schaut euch das mal an, falls ihr es noch nicht kennt:

Neue Erkenntnisse zum mysteriösen sowjetischen „Lichtkuppel“-Phänomen in freigegebenen Dokumenten

Analysten der Air Force waren verblüfft über die massiven Lichtshows, die möglicherweise eine Gegenmaßnahme gegen amerikanische Frühwarnsatelliten waren. (SNOWDEN DARPA-DOKUMENTE: NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllt HAARPs finstere globale Agenda der Morde und Gedankenkontrolle)

Letztes Jahr veröffentlichte The War Zone einen Artikel über ein bizarres, unerklärliches, Superwaffen-ähnliches Phänomen namens „ Lichtkuppel “, das mit den Starts der sowjetischen Mittelstreckenrakete RSD-10 Pioneer (auch bekannt als SS-20 Saber) in den 1980er Jahren in Verbindung gebracht wurde.

Nun liegen uns bislang geheime Geheimdienstdokumente vor, aus denen hervorgeht, dass US-Geheimdienstanalysten gleichermaßen verblüfft waren über diese sich rasch ausdehnenden Lichtwände, die als Gegenmaßnahme gegen Frühwarnsatelliten und Raketenabwehrsysteme gedacht gewesen sein könnten . Sie waren offenbar besorgt, dass dieses Phänomen auch bei anderen sowjetischen Raketenstarts auftreten könnte.

Die War Zone erhielt die von der Foreign Technology Division (FTD) der Air Force erstellten Dokumente aufgrund einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act. Die FTD wurde 1961 als Teil des Air Force Systems Command gegründet und entwickelte sich schnell zur wichtigsten Foreign Materiel Exploitation (FME)-Einheit der Luftwaffe. Sie war mit der Analyse und Bewertung ausländischer Luft- und Raumfahrttechnologie, darunter verschiedener flugfähiger und nicht flugfähiger ausländischer Flugzeuge, beauftragt.

Die FTD war insbesondere für die Instandhaltung einer funktionierenden Flotte von Kampfjets aus sowjetischer und chinesischer Produktion verantwortlich, die später an die geschichtsträchtige und geheimnisvolle 4477th Test and Evaluation Squadron, besser bekannt als die Red Eagles, am Tonopah Test Range Airport übergeben wurden.

FTD, das inzwischen Teil des heutigen National Air and Space Intelligence Center (NASIC) der Air Force ist, war die zentrale Anlaufstelle innerhalb der Luftwaffe, wenn es darum ging, die Lichtkuppel zu erklären, die in einigen Dokumenten auch einfach mit der Abkürzung DOL bezeichnet wurde. Ein stark redigierter Abschnitt eines Berichts aus dem Jahr 1986 beschreibt die Grundlagen des Phänomens wie folgt:

Obwohl die Berichte voneinander abweichen, beschreiben die meisten Beobachter das Phänomen als eine kleine weiße Kugel am Horizont, die sich gleichmäßig nach außen und oben ausdehnt und dabei ihre kuppelartige Form beibehält. Anfangs ist sie undurchsichtig, wird aber mit zunehmender Ausdehnung transparent, sodass die Sterne durch die Mitte der Kuppel sichtbar werden. Beim Verblassen bleibt der äußere Rand heller und bildet einen regenbogenförmigen Bogen. In ihrer vollen Ausdehnung soll sie enorm groß sein und mehr als die Hälfte des Himmels einnehmen.

Ungefähre Berechnungen [zensiert] deuten darauf hin, dass sie einen Durchmesser von etwa 1.900 km [ca. 1.180,6 Meilen] hat und ihr Zentrum etwa 1.000 km [ca. 621 Meilen] hoch liegt. Die meisten Lichtkuppeln sind etwa 20 Minuten lang sichtbar, es wurden aber auch Ereignisse von bis zu 100 Minuten Dauer gemeldet. Fast immer wurden die Lichtkuppeln in der Dunkelheit oder Dämmerung beobachtet [zensiert].

Dies deckt sich mit dem Bericht aus erster Hand über die „Dome of Light“, den Robert Hopkins, ein erfahrener Pilot der US-Luftwaffe und Autor von „ The Boeing KC-135 Stratotanker : More Than a Tanker“ , der unter anderem das Raketenverfolgungsflugzeug RC-135S Cobra Ball flog, letztes Jahr mit The War Zone teilte .

Hopkins beschrieb seine Beobachtungen im Jahr 1988 wie folgt:

„Während wir nach anderen Flugzeugen Ausschau hielten, bemerkten wir etwas, das wie eine durchscheinende, milchig-weiße Wand aussah. Sie bewegte sich von links über die UdSSR nach rechts in Richtung Nordpazifik. Sie bedeckte den gesamten Himmel vom Boden bis zu dem, was wir durch die vorderen Fenster des Flugzeugs sehen konnten. Sie bewegte sich sehr schnell – viel schneller als der übrige Flugverkehr – und näherte sich uns rasch. Die Lichtwand kreuzte unsere Flugroute und zog dann weiter nach Osten, wobei sie den leeren und dunklen Nachthimmel hinterließ. Unsere programmierte Wendezeit war erreicht, und wir leiteten die Linkskurve ein, um die Wohnmobile einzuholen. Sobald wir wieder Richtung Süden flogen, war die Lichtwand im Osten nicht mehr zu sehen.“

Es ist unklar, wann die Luftwaffe oder eine andere Teilstreitkraft des US-Militärs oder ein Teil der Nachrichtendienste das Phänomen der „Lichtkuppel“ erstmals beobachtete oder wie viele Fälle amerikanische Analysten und andere Mitarbeiter insgesamt beobachteten oder anderweitig davon Kenntnis erlangten. Die ungeschwärzten Passagen des FTD-Berichts von 1986 beschreiben jedoch einen Zusammenhang zwischen dem Phänomen und der straßenmobilen Mittelstreckenrakete RSD -10/SS-20.

Die Sowjets setzten diese Rakete erstmals 1976 ein. Es handelte sich dabei um die fortschrittlichste Mittelstreckenrakete des Landes. Die endgültigen Versionen hatten eine Reichweite von 4.700 Meilen und konnten bis zu drei Mehrfachsprengköpfe vom Typ MIRV ( Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) tragen .

Obwohl FTD einen klaren Zusammenhang zwischen der RSD-10/SS-20 und dem Lichtdom erkannte, fiel es den Analysten, Wissenschaftlern und Ingenieuren schwer, die genaue Art des Zusammenhangs zu definieren. Jedes dokumentierte Auftreten eines Lichtdoms zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts im Jahr 1986 stand in irgendeiner Verbindung mit einem Start der RSD-10/SS-20, jedoch war das Phänomen nicht bei jedem Start dieser Rakete zu beobachten. Hinzu kam, dass das Lichtphänomen in einigen Fällen vor dem Start auftrat, während andere Sichtungen erst nach dem Raketenstart gemeldet wurden.

„Bis heute gibt es keine zufriedenstellende Erklärung, die nicht im Widerspruch zu Teilen der gemeldeten Beobachtungen steht“, heißt es im FTD-Bericht von 1986 unmissverständlich. „Die Spekulationen reichen von einem natürlichen Phänomen infolge des Ablassens von ungenutztem Raketentreibstoff bis hin zur Freisetzung von Ionenwolken , um eine Situation nach einem Atomangriff für Kommunikationsexperimente zu simulieren.“

„Beobachtungen der Dispersion können dann genutzt werden, um physikalische Eigenschaften der oberen Atmosphäre wie Dichte, Temperatur und Teilchenflussraten zu berechnen“, heißt es weiter in den ungeschwärzten Teilen des Berichts, die zusätzliche Details zur Ionenwolkentheorie liefern.

„Diese Experimente unterscheiden sich in mehreren Punkten von den berichteten Domes-of-Light-Beobachtungen, vor allem in Aussehen, Größe und Beobachtungsdauer. Die Domes scheinen keine geladenen Teilchen zu enthalten, da keine Streifenbildung oder Tendenz der Teilchen zu beobachten ist, den Magnetfeldlinien zu folgen, wie es bei Ionenfreisetzungsexperimenten der Fall ist. Außerdem sind die Domes viel größer und länger sichtbar als alle bekannten Ionisationsexperimente.“

Eine Passage, die eine „zweite Erklärung“ enthält, ist vollständig geschwärzt. Ein unzensierter Teil des folgenden Berichts bezieht sich jedoch auf ein Computermodell, das ein russischer Mathematiker entwickelt hat, um die Entstehung einer „kugelförmigen Ethylenwolke in einer Höhe von 141 km [ca. 87,6 Meilen]“ vorherzusagen. Dieses Modell war Gegenstand eines „nicht klassifizierten Artikels“.

Eines der Dokumente, die The War Zone über das Informationsfreiheitsgesetz erhielt, war eine Kopie der offiziellen Übersetzung dieses Artikels durch FTD mit dem Titel „Stochastisches mathematisches Modell einer chemilumineszenten künstlichen Wolke in der oberen Atmosphäre“, der 1983 in einer sowjetischen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde. Die Arbeit wird Ye. G. Slekenichs von der Obninsker Zweigstelle des Moskauer Ingenieurphysikalischen Instituts zugeschrieben.

„Eine gängige Methode zur Erforschung der oberen Atmosphäre besteht heutzutage darin, das Verhalten künstlicher Leuchtwolken darin zu beobachten“, schrieb Slekenichs. „Insbesondere ermöglichen Beobachtungen künstlicher Chemilumineszenzwolken die Bestimmung der Konzentrationen der Spurenbestandteile der Atmosphäre.“

Die Studie weist jedoch darauf hin, dass die Erzeugung dieser Wolken schwierig ist und erhebliche Vorbereitungen erfordert, weshalb die Verwendung mathematischer Modelle zur Vorabklärung verschiedener Details sinnvoll ist. „Dieser Artikel untersucht ein stochastisches mathematisches Modell einer sphärischen Chemilumineszenzwolke, die durch den Ausstoß eines Reagenz in einer Höhe von über 120 km [etwa 74,5 Meilen] entsteht“, erklärte Slekenichs.

Neben der theoretischen Beschreibung, wie man diese Wolke erzeugen könnte, erwähnt Slekenichs bemerkenswerterweise, dass „dieser Wahrscheinlichkeitsalgorithmus zur Berechnung der Strahlungshelligkeit einer chemilumineszenten Ethylenwolke verwendet wurde, deren Prototyp experimentell gewonnen wurde.“ Dieser Satz enthält eine Fußnote, die auf einen weiteren Bericht aus dem Jahr 1974 verweist.

„Leider wird der mögliche Zweck des Experiments von 1974 nicht erörtert“, kommentierte FTD Slekenichs’ Veröffentlichung. Interessanterweise gab es bereits 1976 Berichte über kuppelförmige Lichterscheinungen in Afghanistan, die aus der damaligen Sowjetunion zu kommen schienen.

Eine der überzeugendsten Theorien besagt natürlich, dass die „Lichtkuppel“ eine Art Gegenmaßnahme gegen amerikanische Frühwarn- oder Raketenabwehrsysteme darstellte – eine mögliche Erklärung für das Phänomen, das Ende der 1980er-Jahre in Zeitungen und anderen Publikationen öffentlich diskutiert wurde.

Es ist durchaus plausibel, dass die Wolke Frühwarnsatelliten, die Raketenstarts überwachten, blenden oder anderweitig verwirren konnte oder es erschwerte, anfliegende Wiedereintrittskörper für einen möglichen Abfang zu erkennen und zu verfolgen – oder zumindest hofften die Sowjets, dass sie diese Funktionen erfüllen würde.

Die Reichweite und der MIRV-Sprengkopf der RSD-10/SS-20 stellten bereits eine große Herausforderung für die NATO dar und veranlassten die Vereinigten Staaten, als Reaktion darauf Pershing-II -Mittelstreckenraketen (MRBM) und BGM-109G Gryphons , eine bodengestützte Variante des Marschflugkörpers Tomahawk, in Europa zu stationieren. Die Beseitigung der RSD-10/SS-20 war ein Hauptziel des inzwischen aufgehobenen INF- Vertrags (Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen ), den die beiden Länder 1987 unterzeichnet hatten.

Obwohl die INF-Operation zur Zerstörung der RSD-10/SS-20-Raketen führte – bis auf einige wenige, die außer Dienst gestellt und ausgestellt wurden –, hegte das US-Militär offenbar Bedenken, dass die „Dome of Light“, was auch immer sie sein mochte, mit anderen sowjetischen ballistischen Raketen in Verbindung gebracht werden könnte. 1990 veröffentlichte FTD ein technisches Memorandum mit dem Titel „SS-25 DOL Flights“.

Die von The War Zone über das Informationsfreiheitsgesetz erhaltene Kopie dieses Berichts ist stark geschwärzt, scheint aber die Computersimulation von Flügen der straßenmobilen Interkontinentalrakete SS-25 Sickle (auch bekannt als RT-2PM oder RS-12M sowie unter dem Namen Topol) zu behandeln, die einen kuppelförmigen Lichteffekt erzeugt. „Das in diesem Dokument verwendete Computermodell [geschwärzt] wurde erstellt, um Leistungsschätzungen des SS-25-Systems für verschiedene Szenarien zu generieren“, heißt es in einer ungeschwärzten Passage.

„Dieses Phänomen [die Lichtkuppel] stand im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen, und verschiedene Forscher haben versucht, es mit unterschiedlichem Erfolg zu erklären“, heißt es in dem Dokument weiter. „Durch die Einbeziehung von Winkeldaten von Sonne und Mond sowie Wetterdaten sollte man besser gerüstet sein, weitere Teile des mit der Lichtkuppel verbundenen Rätsels zu entschlüsseln.“

Wir wissen nicht, ob FTD oder eine andere Einheit des US-Militärs oder der US-Geheimdienste zu diesem Zeitpunkt tatsächliche Sichtungen eines Lichtdoms im Zusammenhang mit einem Start einer RT-2PM/RS-12M/SS-25 kannte oder seither von einem solchen Ereignis Kenntnis erlangt hat. Diese Interkontinentalrakete wird in Russland zunehmend seltener eingesetzt, wurde aber noch 2017 öffentlich für Tests neuer Gegenmaßnahmen gegen ballistische Raketenabwehrsysteme verwendet.

Diese Dokumente bieten zusammen mit dem bereits bekannten Wissen zweifellos neue Einblicke in die Lichtkuppel, auch wenn eine abschließende Erklärung, zumindest öffentlich, weiterhin aussteht. Das Memo von 1990 wirft zudem interessante Fragen auf, ob die Sowjets oder später die Russen nach der Demontage der RSD-10/SS-20-Raketen weiterhin mit chemilumineszenten Wolken oder ähnlichen Phänomenen experimentierten.

Als wir bei The War Zone letztes Jahr erstmals darüber berichteten, brachten wir die Möglichkeit ins Spiel , dass die Russen, falls es sich bei dem Konzept tatsächlich um eine Gegenmaßnahme gegen ballistische Raketenabwehrsysteme handelte und es überhaupt realisierbar wäre, angesichts der neuen Frühwarn- und anderer Raketenabwehrbemühungen der USA möglicherweise daran interessiert wären, es erneut aufzugreifen. Der Kreml hat in den letzten Jahren jedenfalls eine Vorliebe für die Erforschung anderer Konzepte im Stil von „Superwaffen“ gezeigt .

In der Zwischenzeit gehen wir diesem absolut faszinierenden Rätsel weiter auf den Grund.

