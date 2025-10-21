Opfer verliert Baby nach „Orgie mit neun minderjährigen Mädchen“ mit Prinz Andrew und Epstein – von „bekanntem Premierminister“ geschlagen und vergewaltigt

Teile die Wahrheit!

Virginia Giuffre verlor wenige Tage nach einer Orgie mit Prinz Andrew und acht weiteren minderjährigen Kindern ein Baby, wie aus ihren posthumen Memoiren hervorgeht.

Nur wenige Tage, nachdem er gezwungen wurde, seine königlichen Titel aufzugeben, bereitet sich Andrew auf eine weitere Reihe von Rückschlägen vor, da Giuffres Biografie, die Monate nach ihrem verdächtigen Tod veröffentlicht wurde, am Dienstag erscheinen soll.

„Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“ enthält schreckliche neue Details über ihre Zeit mit dem Elite-Pädophilen Jeffrey Epstein, der verurteilten Sexhändlerin Ghislaine Maxwell und ihren vielen bekannten Freunden, darunter Andrew.

Giuffre gab bekannt, dass sie als minderjähriges Mädchen dreimal zum Sex mit Andrew gezwungen wurde und einigte sich am 15. Februar 2022 außergerichtlich mit dem Prinzen auf angeblich 12 Millionen Pfund. Andrew hat stets jegliches Fehlverhalten bestritten.

Giuffre nahm sich angeblich am 25. April das Leben, nur wenige Wochen nachdem sie der Welt versichert hatte, sie sei nicht selbstmordgefährdet und würde sich niemals umbringen. Ihre Memoiren werden Andrew noch mehr unter Druck setzen.

Bericht der Daily Mail : In dem Buch behauptet sie, sie habe auf Epsteins 72 Hektar großer Insel Little Saint James, die der Pädophile „Little Saint Jeff’s“ nannte, ein drittes Mal Sex mit Andrew gehabt.

In einem im Guardian veröffentlichten Auszug sagt Frau Giuffre: „Ich weiß auch, dass es diesmal nicht nur wir beide waren; es war eine Orgie.“

Sie behauptet, damals 18 gewesen zu sein und fügt hinzu: „Epstein, Andy, ungefähr acht andere junge Mädchen und ich hatten Sex miteinander. Die anderen Mädchen schienen alle unter 18 zu sein und sprachen nicht wirklich Englisch.“

„Epstein lachte darüber, dass sie nicht wirklich miteinander kommunizieren konnten, und sagte, dass man mit ihnen am einfachsten auskomme.“

In anderen Teilen des Buches, die vor der Veröffentlichung veröffentlicht wurden, erzählt Frau Giuffre, dass Andrews desaströse Newsnight für ihr Anwaltsteam wie eine „Injektion von Düsentreibstoff“ war und die Möglichkeit aufwarf, seine Ex-Frau Sarah Ferguson und seine Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie „vorzuladen“ und sie in den Rechtsstreit hineinzuziehen.

Frau Giuffre reichte im August 2021 Klage gegen den König ein und forderte nicht näher bezifferten Schadenersatz wegen Körperverletzung, einschließlich Vergewaltigung, und der Zufügung seelischen Leids.

Sie behauptete, sie sei im Alter von nur 17 Jahren auf Geheiß des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein dreimal zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden.

Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt und angeblich 12 Millionen Pfund gespendet, wobei 2 Millionen Pfund vermutlich an ihre Wohltätigkeitsorganisation zur Bekämpfung des Sexhandels gespendet wurden.

In ihrem neuen Buch enthüllt Frau Giuffre jedoch die Einzelheiten der Nachrichtensperre, die der Prinz angeblich von ihr verlangen sollte, zu unterzeichnen.

Sie schreibt: „Ich stimmte einer einjährigen Nachrichtensperre zu, die dem Prinzen wichtig erschien, weil sie sicherstellte, dass das Platinjubiläum seiner Mutter nicht noch mehr beschmutzt würde, als es ohnehin schon der Fall war.“

Die Vereinbarung bedeutete, dass es Frau Giuffre untersagt war, über ihren Missbrauch durch Epstein im 70. Jahr der Regentschaft der verstorbenen Königin zu sprechen.

Andrew, der weiterhin Prinz ist und weiterhin auf dem riesigen Krongut Royal Lodge lebt, sagte am Freitag, dass die „anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken“.

Er betonte, dass seine „Familie und sein Land an erster Stelle“ stünden und er „meinen Titel und die mir verliehenen Ehren“ nicht mehr verwenden werde .

Die Familie von Frau Giuffre begrüßte die Nachricht und sagte, sie fühle sich „bestätigt“.

Andrew wird außerdem aus dem Hosenbandorden – dem ältesten Ritterorden Großbritanniens – austreten und auch seine Position als Großkreuzritter des Royal Victoria Order aufgeben.

In einem Gespräch mit Newsnight gestern Abend sagte Frau Giuffres Bruder Sky Roberts, seine Schwester sei „von Anfang an eine Wahrheitsverkünderin“ gewesen – und meinte, König Charles solle sogar in Erwägung ziehen, Andrew den Titel „Prinz“ abzuerkennen.

Epstein-Opfer Giuffre von „bekanntem Premierminister“ geschlagen und vergewaltigt, heißt es in neuen Memoiren

Virginia Giuffre, Opfer von Jeffrey Epstein, wurde von einem „bekannten Premierminister“ geschlagen und vergewaltigt, heißt es in einer aufsehenerregenden neuen posthumen Memoiren.

In ihren Memoiren „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“ beschreibt Giuffre, wie sie Epstein anflehte, einzugreifen, nachdem der Politiker sie aufgefordert hatte, um ihr Leben zu betteln. Epstein, so behauptete Giuffre, habe ihr lediglich gesagt, es sei Teil ihres Jobs.

„Nach dem Angriff konnte ich nicht dumm bleiben. Nachdem ich so brutal behandelt worden war und dann Epsteins gefühllose Reaktion auf meine Angst sah, musste ich akzeptieren, dass Epsteins Lob nur dazu diente, mich zu manipulieren und unterwürfig zu halten“, schrieb Giuffre laut einem Auszug, der der New York Post vorliegt .

Giuffre bezeichnet den Politiker einfach als „den Premierminister“.

In Gerichtsakten behauptete sie, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak habe sie vergewaltigt, eine Behauptung, die er mehrfach bestritten hat.

Barak war ein persönlicher Freund Epsteins und verwendete Millionen von Dollar seines Vermögens zur Finanzierung einer privaten Sicherheitsfirma.

Aufzeichnungen zeigen, dass Barak Epsteins Privatinsel in der Karibik besuchte und mit seinem Jet flog.

In ihren neuen Memoiren beschrieb Giuffre, wie sie im Jahr 2002 im Alter von 18 Jahren auf Epsteins Insel zum ersten Mal „dem Premierminister“ begegnete.

Epstein forderte sie auf, ihn zu einer Cabana zu begleiten, doch als sie dort ankamen, machte er deutlich, dass er „Gewalt wollte“.

„Er würgte mich wiederholt, bis ich das Bewusstsein verlor, und es machte ihm Spaß, mich um mein Leben fürchten zu sehen. Der Premierminister lachte entsetzlich, als er mir weh tat, und wurde noch erregter, als ich ihn anflehte, damit aufzuhören. Ich kam aus der Cabana mit Blutungen aus Mund, Vagina und Anus. Tagelang tat mir das Atmen und Schlucken weh“, schrieb Giuffre.

Giuffre behauptete, „der Premierminister“ habe „mich brutaler vergewaltigt als irgendjemand zuvor.“

Sie sagte, sie habe Epstein angefleht, einzugreifen, doch der in Ungnade gefallene Finanzier habe ihre Bitten mit der Antwort abgetan: „Das passiert einem manchmal.“

Giuffre sagte, sie sei dem Politiker ein zweites Mal in Epsteins berüchtigtem Privatflugzeug begegnet, das den Spitznamen „Lolita Express“ trägt.

Diese zweite Begegnung ließ sie ihren eigenen Tod vorhersagen.

„Ich wusste es damals nicht, aber meine zweite Interaktion mit dem Premierminister war für mich der Anfang vom Ende“, schrieb Giuffre.

In ihren Memoiren schrieb sie auch, dass der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, als Epstein und seine langjährige Geliebte Ghislaine Maxwell sie baten, ihr Baby auszutragen, und ihr Villen, Reichtum und Sicherheit rund um die Uhr versprachen, sofern sie auf alle gesetzlichen Rechte an dem Kind verzichtete.

Die Gefahr neuer Enthüllungen über ihre Beziehungen zu Prinz Andrew führte dazu, dass er letzte Woche alle seine königlichen Titel zurückgab.

Prinz Andrew zahlte Giuffre Millionen von Dollar, um eine Zivilklage beizulegen, in der es um die Behauptung ging, er habe sie sexuell missbraucht, während sie bei Jeffrey Epstein angestellt war.

Andrew soll die Entscheidung in Absprache mit dem König und dem Prinzen von Wales getroffen haben.

Der König sei „froh“ über die Entscheidung, heißt es.

In einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung sagte Prinz Andrew: „In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren und weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken.

„Ich habe mich, wie schon immer, dazu entschlossen, meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen. Ich stehe zu meiner Entscheidung von vor fünf Jahren, mich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

„Mit der Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Meinung, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht länger verwenden.“

Andrew wird seine königlichen Titel nicht mehr verwenden, sie jedoch behalten.

Letzte Woche tauchten E-Mails auf, aus denen hervorgeht, dass Prinz Andrew viel länger mit Epstein in Kontakt blieb, als er zuvor zugegeben hatte.

Wie der britische Independent berichtet , „schließt Andrews Verbannung einen Prozess ab, der im November 2019 begann, als er alle seine öffentlichen Ämter und Wohltätigkeitsaufgaben aufgab.

Auslöser war ein desaströses Interview, das Andrew der BBC gab, in dem er Medienberichten über seine Freundschaft mit Epstein entgegentreten und Vorwürfe zurückweisen wollte, er habe Sex mit der 17-jährigen Virginia Giuffre gehabt , die 2001 von Epstein verschleppt worden war. Der Prinz wurde vielfach dafür kritisiert, dass er kein Mitgefühl für Epsteins Opfer zeigte und unglaubwürdige Erklärungen für seine Freundschaft mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier lieferte.

„Das Interview legte auch den Grundstein für die Unruhen dieser Woche, als Andrew der BBC mitteilte, dass er den Kontakt zu Epstein im Dezember 2010 abgebrochen habe.“

