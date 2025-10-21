WHO reaktiviert still und heimlich den Apparat für eine globale Grippepandemie wegen der Vogelgrippe

Teile die Wahrheit!

Die WHO erhielt während der COVID-19-Pandemie 8 Milliarden Dollar. Ist das der Grund, warum sie die Infrastruktur zur Bekämpfung der Vogelgrippe-Pandemie ausbaut, anstatt zu fordern, dass der Funktionsgewinn der Vogelgrippe gestoppt wird?

Eine am Mittwoch im Journal of Infectious Diseases erschienene Veröffentlichung bestätigt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre globale Pandemie-Infrastruktur still und heimlich ausbaut – diesmal im Hinblick auf die Bedrohung durch eine H5N1-„Vogelgrippe“-Pandemie.

Kein Chikungunya. Kein Ebola. Kein Nipah. Keine Affenpocken.

Vogelgrippe: Das Virus selbst wird in den Laboren gefährlich vermehrt, während gleichzeitig Impfstoffe und Medikamente zu seiner Eindämmung entwickelt werden (siehe empfohlene Lektüre unter diesem Artikel).

Mit anderen Worten: Während die Regierungen sowohl das Problem als auch die Lösung für eine Vogelgrippepandemie schaffen, baut die WHO die Kommandostruktur auf, die die globale Reaktion steuern wird, wenn die Krise eintritt.

Das Papier der WHO zur Vogelgrippe taucht auf, während die Vereinten Nationen, die bedeutendste internationale Institution überhaupt, 500 Experten zu einem „globalen Dialog“ über dieselbe Bedrohung zusammenrufen .

Dies deutet darauf hin, dass die globalen Institutionen ihre Pandemie-Maschinerie still und leise auf die Vogelgrippe ausrichten.

Der neue Bericht wurde von Beamten der Abteilung für Epidemie- und Pandemiemanagement der Weltgesundheitsorganisation verfasst.

Es beschreibt ein permanentes Koordinierungssystem, das Regierungen, Pharmaunternehmen und humanitäre Organisationen über zwei Mechanismen miteinander verbindet: das Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework und ein neues Interim Medical Countermeasures Network (i-MCM-net) .

Gemeinsam ermöglichen sie es der WHO, „die Verfügbarkeit, den gerechten Zugang und die rechtzeitige Bereitstellung medizinischer Gegenmaßnahmen auf globaler Ebene zu koordinieren, die Koordinierungsbemühungen zu verstärken und eine strategische Ausrichtung bereitzustellen, um eine kohärente Reaktion auf Pandemiebedrohungen mit Schwerpunkt auf der globalen Ebene sicherzustellen.“ (WHO warnt: Chikungunya-Virus könnte sich in weiteren Ländern ausbreiten)

Schlüsselfrage: Warum konzentriert sich die WHO mehr auf die Schaffung einer Infrastruktur zur Reaktion auf die Vogelgrippepandemie als darauf, von den Regierungen zu fordern, alle Gain-of-Function- und Reverse-Genetik-Experimente an der Vogelgrippe – oder überhaupt an allen Krankheitserregern – einzustellen?

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Weltgesundheitsorganisation während der COVID-19-Pandemie insgesamt rund 8 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln erhielt.

Der massive Geldzufluss war in der Geschichte und im Zeitrahmen der Organisation beispiellos, da er das genehmigte Zweijahresprogrammbudget von 5,84 Milliarden US-Dollar bei weitem überstieg .

COVID-19 hat die WHO reicher gemacht als je zuvor.

Was würde eine Vogelgrippe-Pandemie mit sich bringen?

Und ist dieser potenzielle Profit aus der Pandemie für die WHO wichtiger als die Verhinderung der Ursachen von Pandemien?

Der Kongress , das Weiße Haus , das Energieministerium , das FBI und die CIA haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor hergestellten Manipulation von Krankheitserregern war.

Konstruiert um die Bedrohung durch die Vogelgrippe

Die WHO führt den Ursprung dieser Systeme auf die H5N1-Ausbrüche Anfang der 2000er Jahre zurück:

„Im Jahr 2005 wurden Veränderungen in der Epidemiologie der H5N1-Krankheit bei Tieren beobachtet, und es traten weiterhin Fälle beim Menschen mit hoher Sterblichkeit auf (33 % bis über 50 % Letalität)“, heißt es in der neuen Veröffentlichung des Journal of Infectious Diseases. „Das Virus entwickelte sich weiter, weitete seine geografische Verbreitung aus und wurde in Teilen Asiens bei Geflügel endemisch, wodurch die gefährdete Population zunahm.“

In dem Dokument wird erklärt, dass diese Ereignisse zur Schaffung eines internationalen Vorrats an antiviralen Mitteln „für den strategischen Einsatz im Falle eines sich entwickelnden Ausbruchs“ geführt hätten.

„Angesichts der Auswirkungen einer Pandemie, die durch das hochpathogene Virus verursacht wird, wurde die WHO gebeten, die Anlage eines internationalen Vorrats an Virostatika für den strategischen Einsatz während eines sich entwickelnden Ausbruchs zu prüfen, um den Ausbruch an der Quelle einzudämmen oder zumindest die Ausbreitung zu verzögern.“

Zwei Jahrzehnte später weist die WHO erneut auf das Potenzial einer H5N1-Pandemie hin, um die Aufrechterhaltung dieser Infrastruktur auf unbestimmte Zeit zu rechtfertigen.

Neue Lieferverträge & Industriepartner

Im Mai 2024 unterzeichnete die WHO eine Spendenvereinbarung mit F. Hoffmann-La Roche Ltd., die bis zu fünf Millionen Tamiflu-Dosen über zwei Jahre sichert.

„Diese antiviralen Behandlungszyklen wären in der Frühphase der Reaktion auf eine Grippepandemie von entscheidender Bedeutung“, schreibt die WHO.

In der Beilage werden weitere Sponsoren aufgeführt – Roche, Gilead, Shionogi, Cidara, Eradivir, Leyden Laboratories und die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations –, die eine direkte Unternehmensintegration in das antivirale und Impfstoffnetzwerk der WHO belegen.

Wie sich die Systeme überschneiden

Das i-MCM-net der WHO ist darauf ausgelegt, die weltweite Verteilung antiviraler Mittel und Impfstoffe zu verwalten, sobald diese zugelassen oder für den „Notfallgebrauch“ freigegeben sind.

(Wir benötigen für keinen Impfstoff oder kein Arzneimittel gegen die Vogelgrippe eine Notfallzulassung (EUA), da wir bereits über sichere und wirksame, von der FDA zugelassene Medikamente gegen die Krankheit verfügen: Xofluza und Ivermectin ).

Die internationale Agentur hat das Netzwerk bereits getestet, indem sie im Jahr 2024 2,4 Millionen Dosen Affenpocken-Impfstoff zugeteilt hat, und erklärt, dass es als Betriebsmodell für zukünftige Grippeereignisse dienen wird.

Tatsächlich laufen Laborforschung, Arzneimittelentwicklung und internationale Logistik mittlerweile parallel und laufen unter der Koordination der WHO zusammen, sobald die Gefahr einer Grippepandemie ausgerufen wird.

Das Ausmaß der Koordination

In dem WHO-Papier wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Organisation das i-MCM-net aktiviert, bevor das bevorstehende Pandemie-Abkommen in Kraft tritt:

„Bis zum Inkrafttreten des WHO-Pandemieabkommens arbeitet die WHO mit den Mitgliedstaaten und relevanten Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass das vorläufige Netzwerk für medizinische Gegenmaßnahmen (i-MCM net) einsatzbereit ist, um auf Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagieren zu können, die eine koordinierte internationale Reaktion erfordern.“

Das bedeutet, dass die Infrastruktur für eine globale Reaktion im Hinblick auf einen bevorstehenden H5N1- oder anderen Grippenotfall bereits funktioniert.

Fazit

In Wissenschaft, Industrie und Politik ist die Vogelgrippe H5N1 zum zentralen Thema eines weltweiten Pandemie-Reaktionsprogramms geworden.

Während Labore in den USA, Europa und Asien weiterhin Gain-of-Function- und Reverse-Genetik-Experimente durchführen, um Vogelgrippeviren zu verbessern, entwickeln Regierungen und Pharmaunternehmen gleichzeitig Impfstoffe und Virostatika, um diesen gentechnisch veränderten Stämmen entgegenzuwirken.

Im Zentrum des Ganzen steht die Weltgesundheitsorganisation, die die globale Kommandostruktur orchestriert – die Lieferketten, Lagerbestände und Vertriebssysteme, die diese medizinischen Produkte bereitstellen, sobald die nächste Pandemie ausgerufen wird.

COVID-19 hat gezeigt, dass die Reaktion auf eine Pandemie zu beispiellosen Finanzmitteln und Einflussmöglichkeiten für globale Gesundheitseinrichtungen führen kann.

Die derzeitige Expansion der WHO lässt darauf schließen, dass sie sich darauf vorbereitet, dieses Modell zu replizieren – diesmal im Zusammenhang mit H5N1.

Ob man es nun als Vorbereitung oder als unkontrollierte Machtkonsolidierung betrachtet: Die derzeit stattfindende Koordinierung ist eine der umfassendsten und folgenreichsten Mobilisierungen im Zusammenhang mit einer einzelnen Virusbedrohung seit COVID-19 – und sie geschieht vor aller Augen.

Und niemand redet darüber.

Aber wir sind es.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 21.10.2025