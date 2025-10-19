Prinz Andrew muss seine königlichen Titel aufgeben – „er hat mit minderjährigen Mädchen gevögelt“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Neue Anschuldigungen haben den in Ungnade gefallenen jüngeren Bruder des britischen Monarchen König Charles zu diesem Schritt gezwungen .

Obwohl er weiterhin ein „Prinz“ bleiben wird, gab Andrew am Freitag in einer persönlichen Erklärung bekannt, dass er nach Rücksprache mit dem König und Prinz William auf seine anderen verbleibenden Titel, darunter den des Herzogs von York, verzichten werde.

Sarah Ferguson, seine Ex-Frau, wird nicht mehr als Herzogin von York bekannt sein, aber ihre Töchter – Beatrice und Eugenie – werden weiterhin den Titel Prinzessin tragen.

Der Schritt folgt auf neue Enthüllungen aus den posthumen Memoiren von Virginia Giuffre, der Frau, die ihn des sexuellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem verstorbenen US-amerikanischen Pädophilen Jeffrey Epstein beschuldigte.

RT berichtet: Epstein wurde 2019 wegen Sexhandels mit Minderjährigen verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, ein Netzwerk mächtiger Persönlichkeiten zu leiten, die minderjährige Mädchen ausbeuteten. Er starb im selben Jahr im Gefängnis. Die Behörden werteten den Vorfall als Selbstmord.

Prinz Andrew sah sich 2021 einer Klage wegen sexuellen Missbrauchs durch Virginia Giuffre gegenüber, einer Überlebenden von Epsteins Menschenhändlerring. Sie behauptete, sie sei im Alter von 17 Jahren zum Sex mit seinen Freunden, darunter dem Prinzen, gezwungen worden.

Während Andrew die Vorwürfe bestritt – und er und Giuffre 2022 eine nicht öffentlich gemachte außergerichtliche Einigung erzielten – veröffentlichten britische Medien diese Woche Auszüge aus Giuffres posthumen Memoiren „Nobody’s Girl“ und entfachten damit den Skandal erneut. Giuffre, die im April Selbstmord beging, behauptete, der Prinz habe geglaubt, er habe „ein Anrecht“ auf Sex mit ihr und betrachte dies als „sein Geburtsrecht“.

In einer am Freitag vom Buckingham-Palast veröffentlichten Erklärung sagte Prinz Andrew, seine Entscheidung sei die Folge des erneuten Drucks im Zusammenhang mit dem Skandal, der „von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenkt“.

„Ich habe mich, wie immer, entschieden, meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen“, erklärte Andrew. „Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr verwenden.“ Er bekräftigte, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „energisch“ zurückweise. (Epstein-Überlebende geloben, Elite-Pädophile zu „benennen und an den Pranger zu stellen“, indem sie ihre eigene Kundenliste veröffentlichen (Video))

Andrew hatte sich bereits von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen, nachdem seine Mutter, die verstorbene Königin Elisabeth II., ihm nach Bekanntwerden des Skandals seine militärischen Titel und Schirmherrschaften entzogen hatte.

Er wird nun auf den Titel Herzog von York, seinen Ritterschlag und seine Rolle als königlicher Ritter des Hosenbandordens verzichten.

Andrew bleibt jedoch als Sohn von Elisabeth II. Prinz, und seine Töchter, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, behalten ihre Titel.

In einem Gespräch mit BBC Newsnight nach der Bekanntgabe sagte Giuffres Bruder Sky Roberts, die Nachricht habe gemischte Gefühle ausgelöst, seine verstorbene Schwester sei jedoch „sehr stolz“, da sie dadurch „rehabilitiert“ werde und ihre Bemühungen, die Verbrechen von Epstein und Andrew „einer Art Gerechtigkeit zuzuführen“, unterstütze.

WORLD EXCLUSIVE: ‚Prince Andrew Was F*ing Underage Girls‘ — Tape of Royal Family Advisor Exposes Prince Andrew’s Sexual Relations with Minors and Deep Ties to Jeffrey Epstein pic.twitter.com/NS517Kob18 — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) May 7, 2025

BREAKING NEWS: Prinz Andrew entzieht sich nach der Enthüllung der O’Keefe Media Group über Prinz Andrews Berater John Bryan selbst seiner königlichen Titel. Bryan wird mit den Worten zitiert:

„Er [Prinz Andrew] hat minderjährige Mädchen gevögelt.“

Dies ist die erste Reaktion des Königspalastes und von Prinz Andrew seit unserem investigativen Bericht. Ein großer Fortschritt für unseren Undercover-Journalismus und den Druck, den Bürgerjournalisten auf die britische Königsfamilie ausüben!

Der Lieblingssohn der verstorbenen Königin Elizabeth II., Prinz Andrew, wurde unter Druck gesetzt, seine Titel aufzugeben, da weitere Enthüllungen über seine Verbindung zum verurteilten Kinderschänder Jeffrey Epstein ans Licht kamen, der tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde.

Prinz Andrews Ehefrau, Sarah Ferguson, wird den Titel Herzogin von York nicht mehr tragen. Es wurde bekannt, dass auch sie mit Epstein in Verbindung stand und von ihm Gelder erhielt.

Sowohl Prinz Andrew als auch seine Ehefrau haben sich als peinlich für die königliche Familie erwiesen. Die Königin musste 12 Millionen Pfund zahlen, um Virginia Giuffres Vorwurf, ihr Sohn habe sexuelle Übergriffe begangen, beizulegen. Der Vergleich stellte sicher, dass kein Fehlverhalten eingestanden wurde und die Angelegenheit nun abgeschlossen ist.

Epstein bekannte sich 2008 der Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger schuldig.

Prinz Andrew sagte in einem BBC-Interview, er kenne Jeffrey Epstein kaum und habe 2010 die Verbindung zu ihm abgebrochen. Er fügte hinzu, er habe Giuffre nie getroffen.

Dann wurden E-Mails veröffentlicht, in denen Prinz Andrew Epstein über den Skandal schrieb: „Wir stecken da gemeinsam drin und werden bald mehr darüber sagen.“

Fotos von Sarah Ferguson, die von ihrem amerikanischen Liebhaber John Bryan an den Zehen gelutscht wird, wurden erneut veröffentlicht.

Die königliche Familie empfand das Verhalten der Yorks als inakzeptabel und geschmacklos.

Prinz Andrew veröffentlichte heute eine Erklärung, in der es hieß: „In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren und weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken.

Ich habe mich, wie immer, entschieden, meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen. Ich stehe zu meiner Entscheidung von vor fünf Jahren, mich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Mit der Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Ansicht, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht länger verwenden. Wie ich bereits sagte, weise ich die gegen mich erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück.“

Andrew wird den Titel Prinz behalten, ist aber kein Königlicher Hoheit, was Auswirkungen auf seinen Status als Staatsrat hat. Er wird den Titel des Hosenbandordens nicht mehr tragen und gibt seine Position als Großkreuzritter des Royal Victoria Order auf.

Die Familie von Virginia Giuffre veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: „Wir, die Familie von Virginia Roberts Giuffre, sind überzeugt, dass Prinz Andrews Entscheidung, seine Titel abzugeben, eine Genugtuung für unsere Schwester und alle Überlebenden weltweit ist.

Dieser entschlossene Schritt ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Kampf, Jeffery Epstein und Ghislaine Maxwells Netzwerk für Kindersexhandel vor Gericht zu bringen.

Darüber hinaus halten wir es für angemessen, dass König Charles den Titel ‚Prinz‘ ablegt.“

In den letzten zwei Tagen sind zahlreiche Beweise aufgetaucht, die Andrew und Ferguson mit dem New Yorker Finanzier in Verbindung bringen – darunter durchgesickerte E-Mails, aus denen hervorgeht, dass der Prinz einen Leibwächter der Metropolitan Police und einen hochrangigen Berater von Königin Elisabeth II. für seine Kampagne zur Verleumdung seiner Anklägerin Virginia Giuffre wegen sexueller Belästigung einsetzte.

Eigentlich hätte Ferguson am kommenden Mittwoch ihren 66. Geburtstag mit einer rauschenden Party in Windsor feiern sollen.

Doch Andrew sagte die Feierlichkeiten ab, als die Forderungen nach einer Aberkennung seines Prinzentitels lauter wurden, berichtete die Sun.

In durchgesickerten E-Mails, die der Mail vorliegen, soll sich Epstein bei Freunden darüber beschwert haben, dass Ferguson zu viel Geld verlange, weit mehr als die 15.000 Pfund, die sie zugegebenermaßen von ihm genommen hat.

In den E-Mails heißt es angeblich, Fergie sei „so verzweifelt“ auf der Suche nach Geld gewesen, dass sie „die Erste war, die Epsteins Entlassung aus dem Gefängnis feierte“ und ihre beiden Töchter mit zur Party brachte.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.10.2025