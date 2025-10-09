Ritalin: Kindesmissbrauch auf Rezept?

Teile die Wahrheit!

„Die Verschreibung von Ritalin ist meiner Ansicht nach eine autorisierte Kindesmisshandlung in großem und weltweitem Ausmaß“, schrieb Dr. Vernon Coleman 1996. „Und traurigerweise ist es unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändern wird.“

Hausärzte stehen heutzutage häufig unter Druck (normalerweise von Lehrern und Sozialarbeitern, die nichts über Arzneimitteltherapie wissen und wahrscheinlich auch nichts von der Arbeitsweise der internationalen Pharmaindustrie verstehen), das Medikament Ritalin für Kinder zu verschreiben, denen schlechtes Benehmen vorgeworfen wird, die in der Schule nicht gut abschneiden und bei denen eine sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) „diagnostiziert“ wurde.

Seit mehreren Jahrzehnten werden Ritalin und andere amphetaminartige Medikamente Kindern verschrieben, bei denen verschiedene Arten von Hirnfunktionsstörungen und Hyperaktivität diagnostiziert wurden. (Zu den anderen Psychostimulanzien, die irgendwann einmal als Konkurrenz zu Ritalin galten, gehörte Dexedrin.)

Das erste Problem besteht darin, dass die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (und andere Varianten des Hyperaktivitätsthemas) eine recht vage Diagnose ist, die von Lehrern, Sozialarbeitern und Eltern oft als Entschuldigung und Erklärung für inakzeptables oder unkontrollierbares Verhalten herangezogen wird.

Eltern von Kindern, deren Verhalten in irgendeiner Weise als andersartig oder ungewöhnlich gilt, werden häufig dazu verleitet zu glauben, ihr Kind leide an einer Krankheit, und zwar aus zwei einfachen Gründen. Erstens ist es gesellschaftlich akzeptabler, einem Kind ein pseudowissenschaftliches Etikett zu verpassen, als zugeben zu müssen, dass es sich vielleicht einfach schlecht benimmt.

Zweitens kann man einem Kind, das ein Etikett bekommen hat, eine Behandlung anbieten. In der Regel handelt es sich dabei um eine Behandlung, beispielsweise ein Medikament, das ihm Verantwortung abnimmt und jemandem einen Gewinn einbringt.

ADHS (auch Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder ADS, hyperkinetisches Syndrom des Kindes, minimale Hirnschädigung, minimale Hirnfunktionsstörung bei Kindern, minimale zerebrale Funktionsstörung und psychoorganisches Syndrom bei Kindern) ist eine bemerkenswert unspezifische Störung. (Ich bin immer misstrauisch gegenüber Krankheiten, die viele Namen haben. Diabetes ist Diabetes. Ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein.) Zu

den Symptomen, die ADHS (oder wie auch immer es genannt wird) charakterisieren, können gehören: eine chronische Vorgeschichte kurzer Aufmerksamkeitsspanne, Ablenkbarkeit, emotionale Labilität, Impulsivität, mittelschwere bis schwere Hyperaktivität, leichte neurologische Symptome und ein abnormales EEG. Die Lernfähigkeit kann beeinträchtigt sein, muss aber nicht.

Lesen Sie diese ziemlich unsinnige Liste von Symptomen sorgfältig durch, und Sie werden feststellen, dass so ziemlich jedes lebende Kind wahrscheinlich als ADHS-krank bezeichnet werden könnte.

Welches Kind ist nicht gelegentlich impulsiv? Welches Kind weint und lacht nicht (das bedeutet emotionale Labilität)? Welches Kind lässt sich nicht ablenken?

Nach dieser Definition könnte Ritalin also jedem Kind empfohlen werden, das gelangweilt und unruhig wirkt oder ungewöhnliche Anzeichen von Intelligenz oder Begabung zeigt. Liest man die Biografien von Genies, fragt man sich vielleicht, was wir unserer heutigen Generation hochbegabter Menschen antun.

„Ist Ritalin ein Medikament auf der Suche nach einer Krankheit?“, schrieb ein Autor, und der Grund dafür ist nicht schwer zu verstehen.

Ritalin wird seit den 1960er Jahren zur Behandlung funktioneller Verhaltensstörungen empfohlen, und bereits 1966 hatten die „Experten“ eine Definition für die Art von Kindern entwickelt, denen Ritalin sinnvollerweise verschrieben werden konnte.

Kinder mit minimaler Hirnfunktionsstörung („MBD“), dem ersten Syndrom, für das Ritalin empfohlen wurde, wurden wie folgt definiert: „Kinder mit nahezu durchschnittlicher, durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher allgemeiner Intelligenz mit bestimmten Lern- oder Verhaltensstörungen von leicht bis schwer, die mit Funktionsstörungen des zentralen Nervensystems einhergehen. Diese Abweichungen können sich in verschiedenen Kombinationen von Beeinträchtigungen der Wahrnehmung, des Konzeptualisierungsvermögens, der Sprache, des Gedächtnisses und der Aufmerksamkeits-, Impuls- oder Motorikkontrolle äußern.“

Andere Symptome, die Kinder aufweisen und auf MBD zurückgeführt werden können, sind: lieb und ausgeglichen, kooperativ und freundlich, leichtgläubig und beeinflussbar, leichter Schlaf, tiefer Schlaf und so weiter und so fort.

Angesichts einer solchen Liste fällt es mir schwer, mir ein Kind vorzustellen, dem Ritalin nicht (theoretisch) helfen würde. Unterm

Strich ist es für Sozialarbeiter und Lehrer leicht geworden, Kinder, die sich schlecht benehmen oder nicht „richtig“ lernen, als an MBD oder ADHS leidend zu definieren. Es ist eine bequeme Diagnose, die Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter von Verantwortung oder jeglichem Schuldgefühl entbindet. Wie können Eltern oder Lehrer des Versagens beschuldigt werden, wenn das Kind krank ist und eine medikamentöse Therapie braucht?

Kommerziell wurden Ritalin und MBD ein großer Erfolg. Bis 1975 wurde bei rund einer Million Kindern in den USA MBD diagnostiziert. Die Hälfte davon erhielt Medikamente, die andere Hälfte Ritalin.

(Der Vollständigkeit halber sollte ich darauf hinweisen, dass Ritalin nicht immer ausschließlich zur Behandlung von Kindern mit schlechtem Benehmen eingesetzt wurde. Als Dr. Andrew Malleson 1973 sein Buch „ Need Your Doctor Be So Useless “ schrieb, berichtete er, dass die Pharmafirma CIBA Ärzten die Verwendung ihres gewohnheitsbildenden Medikaments Ritalin zur Behandlung von „umweltbedingter Depression“ empfohlen hatte, die durch „Lärm: ein neues soziales Problem“ verursacht wurde.)

Wirkt Ritalin?

Nun, das ist eine ziemlich schwierige Frage, und ich entschuldige mich für die Frage, zumal ich sie nicht beantworten kann. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass irgendjemand sonst sie beantworten kann. Aber die Diagnose (und das Medikament) sind durchaus verbreitet. Mehr als jedes zwanzigste Kind soll an MBD (oder ADHS oder ADS oder XYZ oder wie auch immer man es nennen möchte) leiden, und über eine Million Kinder in den USA erhalten Ritalin.

Eine fünfjährige Studie mit hyperaktiven Kindern, die im Montreal Children’s Hospital Ritalin erhielten, ergab, dass sich die Kinder langfristig nicht von hyperaktiven Kindern unterschieden, die das Medikament nicht erhielten. In Johannesburg soll eine Studie mit 14 Kindern nur bei zwei Kindern eine Reaktion gezeigt haben. Bei einem Kind verschlechterte sich der Zustand leicht, bei einem anderen deutlich.

Mindestens ein Forscher hat berichtet, dass Medikamente wie Ritalin das Erlernen neuer Fähigkeiten in der Schule beeinträchtigen können, und Eltern haben berichtet, dass die Symptome von MBD während der Schulferien wie durch ein Wunder verschwunden sind.

Das Bild wird jedoch dadurch getrübt, dass es bei Kindern, die Ritalin bekommen, zu einer kurzfristigen Verhaltensverbesserung kommen kann. Aber handelt es sich dabei um eine echte Besserung? Oder ist das Kind einfach nur betäubt und neigt daher weniger dazu, Dinge zu tun, die Eltern, Sozialarbeiter oder Lehrer verärgern könnten? Amphetaminartige Medikamente schränken die Verhaltensvielfalt von Kindern ein. Ein Kind, das Ritalin nimmt, könnte weniger störend sein, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Medikament in Schulen beliebt ist. Aber hilft das Medikament dem Kind wirklich? Und sollten wir einem Kind ein starkes und potenziell gefährliches Medikament geben, nur weil es es ruhig hält?

Es gibt Hinweise darauf, dass wirklich hyperaktive Kinder möglicherweise durch Nahrungsmittelzusätze oder durch Blei, das sie aus der durch Benzindämpfe verschmutzten Luft eingeatmet haben, vergiftet wurden. Wenn dies zutrifft, ist dann die Gabe eines weiteren potenziell toxischen Medikaments wirklich die Lösung dieses Problems?

Das nächste Problem ist, dass ich glaube, dass man Ritalin vernünftigerweise als potenziell toxisch bezeichnen kann. Ritalin wird als „sehr sicher“ beschrieben, hier ist jedoch der Vollständigkeit halber eine Liste einiger möglicher Nebenwirkungen aufgeführt, die mit Ritalin in Verbindung gebracht werden können: Nervosität, Schlaflosigkeit, verminderter Appetit, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwindel, Dyskinesie, verschwommenes Sehen, Krämpfe, Muskelkrämpfe, Tics, Tourette-Syndrom, toxische Psychose (einige mit visuellen und taktilen Halluzinationen), vorübergehende depressive Verstimmung, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Mundtrockenheit, Tachykardie, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Veränderungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz, Angina Pectoris, Hautausschlag, Juckreiz, Urtikaria, Fieber, Arthralgie, Alopezie, thrombozytopenische Purpura, exfoliative Dermatitis, Erythema multiforme, Leukopenie, Anämie und leichte Wachstumsverzögerung bei längerer Therapie bei Kindern.

Ärzte, die Ritalin verschreiben und Zeit und Lust haben, die Warnhinweise auf dem Arzneimittel zu lesen, werden feststellen, dass Ritalin nicht an Patienten verabreicht werden sollte, die unter starker Angst, Unruhe oder Anspannung leiden, da es diese Symptome verschlimmern kann.

Ritalin ist kontraindiziert bei Patienten mit Tics, Tics bei Geschwistern oder einer familiären Vorbelastung bzw. Diagnose des Tourette-Syndroms. Es ist außerdem kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Angina Pectoris, Herzrhythmusstörungen, Glaukom, Thyreotoxikose oder bekannter Methylphenidat-Überempfindlichkeit und sollte bei Patienten mit Bluthochdruck mit Vorsicht angewendet werden (der Blutdruck sollte in angemessenen Abständen kontrolliert werden).

Ritalin sollte nicht bei Kindern unter sechs Jahren angewendet werden, nicht zur Behandlung schwerer Depressionen exogenen oder endogenen Ursprungs und kann bei psychotischen Kindern die Symptome von Verhaltens- und Denkstörungen verschlimmern.

Es wird behauptet, dass die Einnahme von Ritalin im Kindesalter die Wahrscheinlichkeit einer Sucht nicht erhöht. Chronischer Ritalinmissbrauch kann jedoch zu ausgeprägter Toleranz und psychischer Abhängigkeit mit unterschiedlich ausgeprägtem abnormalem Verhalten führen.

Es wird davor gewarnt, dass Ritalin bei emotional instabilen Patienten, beispielsweise mit Drogen- oder Alkoholabhängigkeit in der Vorgeschichte, mit Vorsicht angewendet werden sollte, da diese Patienten die Dosis eigenmächtig erhöhen könnten.

Auch bei Epilepsiepatienten ist Ritalin mit Vorsicht anzuwenden, da die Anfallshäufigkeit zunehmen kann.

Größe und Gewicht sollten bei Kindern sorgfältig überwacht werden, da eine längere Therapie zu Wachstumsverzögerungen führen kann. (Ein Kind kann mehrere Zentimeter an möglicher Körpergröße verlieren – nach Absetzen der Behandlung kommt es jedoch in der Regel zu einem Wachstumsschub.) An dieser Stelle sei vielleicht meine Ansicht erwähnt: Wenn ein Medikament stark genug ist, um das Wachstum zu verlangsamen, ist die Vermutung nicht völlig abwegig, dass es auch andere starke Wirkungen auf und im Körper haben könnte.

Ärzte werden außerdem darauf hingewiesen, dass während des Entzugs eine sorgfältige Überwachung erforderlich ist, da Depressionen und erneute Überaktivität auftreten können. Bei manchen Patienten kann eine langfristige Nachsorge erforderlich sein.

Es gibt auch Berichte über Selbstmorde von Kindern nach dem Entzug. Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder, die nur mit Stimulanzien behandelt werden, häufiger verhaftet werden und häufiger in einer Anstalt untergebracht werden. Die

langfristige Einnahme von Ritalin soll Reizbarkeit und Hyperaktivität verursachen (dies sind, wie Sie sich vielleicht erinnern, die Probleme, für die das Medikament oft verschrieben wird). In einer in Psychiatric Research veröffentlichten Studie mit dem Titel „ Kortikale Atrophie bei jungen Erwachsenen mit Hyperaktivität in der Anamnese“Bei mehr als der Hälfte der 24 mit Psychostimulanzien behandelten Erwachsenen wurde von Hirnatrophie berichtet (obwohl ich nicht glaube, dass irgendjemand mit Sicherheit sagen kann, ob die Psychostimulanzien die Hirnatrophie verursacht haben oder nicht, sollte der mögliche Zusammenhang verschreibende Ärzte, Lehrer und Eltern, die Ritalin-Fans sind, einen Moment innehalten und nachdenken lassen).

Nebenbei bemerkt, es wurden einige Untersuchungen an Mäusen durchgeführt.

Bei frühen Sicherheitstests an Mäusen stellten die Forscher fest, dass das Medikament zu einer Zunahme von Leberzelladenomen und, nur bei männlichen Mäusen, zu einer Zunahme von Hepatoblastomen (beschrieben als „eine relativ seltene bösartige Tumorart bei Nagetieren“) führte.

„Die Bedeutung dieser Ergebnisse für den Menschen ist unbekannt“, wird uns gesagt.

Dies ist wieder einmal ein Beweis für die völlige Wertlosigkeit von Tierversuchen und die rücksichtslose und zynische Haltung der Pharmaunternehmen und der Regierungsbehörden, die angeblich existieren, um die Öffentlichkeit vor unsicheren Medikamenten zu schützen.

Ich habe schon oft argumentiert, dass Pharmaunternehmen präklinische Tierversuche in dem Wissen durchführen, dass sie die Behörden von der Sicherheit eines Medikaments überzeugen können, wenn die Tests zeigen, dass es bei Tieren keine Probleme verursacht.

Wenn ein Medikament bei Tieren hingegen Probleme verursacht, können die Ergebnisse mit der Begründung ignoriert werden, dass „die Bedeutung dieser Ergebnisse für den Menschen unbekannt ist“.

Die Frage ist ganz einfach: Wenn die Experimente an Mäusen, die zeigten, dass Ritalin Krebs verursacht, von Bedeutung waren, warum ist das Medikament dann noch für Kinder verschreibungspflichtig? Und wenn die Experimente ignoriert werden können (mit der Begründung, Tiere seien so anders als Menschen, dass die Ergebnisse irrelevant seien), warum wurden die Tests dann überhaupt durchgeführt?

Ich erwarte keine Antworten. Ich stelle einfach gerne Fragen.

Immer wenn ich über Ritalin schreibe, werde ich mit Briefen, Faxen und E-Mails von Eltern, Lehrern und Sozialarbeitern überschwemmt, die darauf bestehen, dass Ritalin „sehr sicher“ sei. Ich vermute, diese optimistischen Leute können entweder nicht lesen oder sind zu faul, sich über die Sicherheit eines Produkts zu informieren, das sie mit so viel Enthusiasmus empfehlen. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung überrascht mich die eklatante Dummheit von Sozialarbeitern nicht im Geringsten. Ich bin jedoch überrascht, dass so viele Lehrer eine so starke Mischung aus Ignoranz und fehlgeleitetem Vertrauen an den Tag legen.

Leider scheint es teilweise dem Enthusiasmus von Lehrern und Sozialarbeitern zuzuschreiben, dass Ritalin heute so häufig verschrieben wird.

Theoretisch sollte Ritalin keinem Kind verschrieben werden, ohne dass ein Arzt eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat. Dennoch stellte ein Forscherteam des Internationalen Suchtstoffkontrollrats der Vereinten Nationen bei der Untersuchung der Akten von fast 400 Kinderärzten, die Ritalin verschrieben hatten, fest, dass die Hälfte der Kinder, bei denen MBD (oder ADS oder was auch immer) diagnostiziert worden war, vor der Verabreichung des Medikaments weder psychologisch noch pädagogisch untersucht worden war. Die Vereinten Nationen kamen zu dem Schluss, dass frustrierte Eltern, Lehrer und Ärzte Kindern mit Verhaltensproblemen (oder genauer gesagt Kindern, deren Verhalten Eltern, Lehrer und Ärzte verärgerte) zu schnell das Etikett ADS anheften.

Ich bin von diesem Medikament nicht gerade begeistert. Meiner Meinung nach wäre die Welt ein gesünderer Ort, wenn alle Vorräte des verdammten Zeugs einbetoniert und vergraben würden. Ich würde Ritalin niemandem verschreiben – für nichts.

Aber andere Ärzte stimmen mir da eindeutig nicht zu. Manche Beobachter beschreiben Ritalin als ein Medikament, das das Potenzial eines Kindes freisetzen kann. Und obwohl die Schätzungen über die Zahl der Kinder, die Ritalin einnehmen, variieren, wird behauptet, dass allein in den USA bis zu 12 % aller amerikanischen Jungen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren Ritalin zur Behandlung verschiedener Verhaltensstörungen verschrieben bekommen. Es ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches, dass Schulen die Behandlung von Kindern mit Ritalin veranlassen, ohne die Erlaubnis der Eltern einzuholen.

Mir wurde erzählt, dass in einigen Fällen Jungen Ritalin verabreicht wurde, weil sie auf dem Spielplatz herumgerannt sind und Lärm gemacht haben. Sie sind auf dem Spielplatz herumgerannt und haben Lärm gemacht, um Himmels willen!

Man sollte nicht vergessen, dass, obwohl Ärzte, Eltern und Lehrer seit über vierzig Jahren begeistert den Einsatz von Ritalin (und ähnlichen Medikamenten) zur Behandlung von MBD empfehlen, noch immer eine Reihe von Fragen unbeantwortet bleiben.

Ich glaube, niemand weiß mit Sicherheit, ob das Medikament wirkt oder ob es dauerhafte Langzeitschäden verursacht. Ich glaube, niemand weiß mit Sicherheit, ob das Medikament mehr schadet als nützt. Und, was vielleicht am erstaunlichsten ist: Obwohl bei Millionen von Kindern ADHS, ADS oder MBD diagnostiziert und mit starken Medikamenten behandelt wurde, glaube ich nicht, dass wir überhaupt wissen, ob diese Krankheiten wirklich existieren.

Bereits 1970 untersuchte der Ausschuss für Regierungsoperationen des US-Repräsentantenhauses den Einsatz von Medikamenten zur Verhaltensänderung bei Kindern. Damals erhielten in den USA jährlich etwa 200.000 bis 300.000 Kinder diese Medikamente. Es wurde argumentiert, Hyperaktivität werde als Krankheit angesehen, weil sie es erschwere, Schulen „wie Hochsicherheitsgefängnisse zu führen, zum Wohle der dort arbeitenden Lehrer und Schulverwaltungen …“

Seitdem hat sich nur etwas geändert: Die Popularität von Ritalin ist unaufhaltsam gestiegen.

Die Verschreibung von Ritalin ist meiner Ansicht nach eine Form der Billigung von Kindesmissbrauch in großem, weltweitem Ausmaß.

Und leider wird sich daran auch nichts ändern.

Als ich in einem Artikel meine Zweifel an Ritalin äußerte (ein Artikel, der mehrere große Zeitungen dazu veranlasste, die Sinnhaftigkeit der so umfassenden Verschreibung dieses Medikaments anzuzweifeln), erhielt ich eine Flut wütender E-Mails von aufgebrachten Eltern, Lehrern und Sozialarbeitern.

„Ich werde Ihren Bericht nicht lesen“, schrieb der Vater eines Kindes, das Ritalin genommen hatte. „Ich weiß, dass er Unsinn ist.“

Am beunruhigendsten ist die Tatsache, dass Eltern, die ihren Kindern nur widerwillig Ritalin geben, gesagt bekommen haben, dass ihnen ihre Kinder weggenommen würden, wenn sie nicht nachgaben und kooperierten. Dies ist natürlich nicht das erste Beispiel für eine „Zwangsmedikation“.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 06.10.2025